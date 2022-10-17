Цена газа в Европе упала ниже 1400 долларов

Стоимость газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже 1400 долларов за 1 тыс. кубометров

Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник опустилась ниже 1400 долларов за тысячу кубометров впервые с конца июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1351 долларов за тысячу кубометров, или 134 евро за МВт·ч (исходя из действующего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.

Снижение цены происходит из-за приближения запасов газа в ЕС к максимуму, установления относительно теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.

30 сентября на фоне сообщений об отзыве экспортной лицензии у оператора «Турецкого потока», компании South Stream Transport B.V., стоимость газа на торгах в Европе росла до 2100 долларов.