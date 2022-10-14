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Эксперт назвал сложности при восстановлении «Северных потоков»
Эксперт Митрахович: Восстановление «Северных потоков» – это политический вопрос
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Авария на «Северных потоках» стала беспрецедентной. Таким же может быть ремонт. Никто в мире подобных работ не проводил. Поэтому даже Газпром может назвать лишь приблизительные данные. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя заявление главы Газпрома о необходимости замены большой части труб в «Северных потоках».
«Восстановление «Северных потоков» – вопрос политический. Так как поврежденные участки находятся в экономических зонах Дании и Швеции, нам придется в первую очередь договариваться о допуске ремонтных кораблей в их акваторию», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«И тут возникает слишком много вопросов. Будет ли заниматься ремонтом только Россия? Будет ли вообще возможность проводить ремонт? Согласятся ли европейцы принимать участие в работах?» – риторически перечисляет собеседник.
«Миллер уже сказал, что на восстановление труб уйдет много месяцев. Не исключаю, что понадобится больше года. Масштабы аварии, произошедшей в результате диверсий, действительно беспрецедентны – таких работ по ремонту подводных газопроводов никогда не проводилось», – замечает эксперт.
На фоне этого сложно спрогнозировать, справится ли Россия с ремонтом лишь своими силами, акцентирует Митрахович. «Вот, например, «Академик Черский» или «Фортуна» способны сначала поднять из воды трубы, а затем опустить их на место? Никто не пробовал. Нужен некий эксперимент», – рассуждает он.
«Уверен, что работы не начнутся, пока не будут достигнуты все политические договоренности. Если же заключить соглашение о ремонте удастся, нам бы пригодилась помощь тех, кто изначально принимал участие в строительстве «Северных потоков», – отмечает собеседник.
«Речь идет о швейцарской компании Allseas, которая также строила подводную часть «Турецкого потока». Есть еще итальянская компания Saipem, дочка Eni. С другой стороны, не очень понятно, с какой стати они должны согласиться на совместную работу. В общем, тут сперва нужно прийти к политическим договоренностям, и лишь затем сообща заниматься ремонтом», – заключил Митрахович.
Ранее глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что, судя по скорости потери давления, произошел полный разрыв трубы. Это может означать, что труба на очень большое расстояние заполнена морской водой. ЧП он назвал беспрецедентным террористическим актом.
Миллер подчеркнул, что для восстановления поврежденной трубы потребовалось бы поднимать ее на поверхность, что осложняется ее заполнением морской водой на сотни километров.
Напомним, теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», а также почему диверсии приблизили мир к глобальному конфликту.
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Названы отказавшиеся голосовать по антироссийской резолюции в ГА ООН страны
Иран, Азербайджан, Венесуэла и еще семь стран отказались голосовать по антироссийской резолюции в ГА ООН
В голосовании по антироссийской резолюции в ГА ООН, которая не признает референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, не стали принимать участие десять стран, среди них Иран, Азербайджан, Венесуэла.
Согласно результатам, отказались голосовать представители Ирана, Азербайджана, Туркменистана, Венесуэлы, Камеруна, Буркина Фасо, Джибути, Сальвадора, Экваториальной Гвинеи, Сан-Томе и Принсипи, сообщает РИА «Новости».
Воздержались от голосования Китай, Индия, ЮАР, ЦАР, Куба, Алжир, Армения, Таджикистан, Эритрея, Эфиопия, Узбекистан, Пакистан, Боливия и другие страны.
Как подчеркнул у себя в Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, все они не поддались на давление многих влиятельных и населенных стран.
«За это им огромное спасибо! Особенно же следует поблагодарить Белоруссию, Сирию, Никарагуа и КНДР, не побоявшихся проголосовать против него», – написал он.
Дипломат указал на то, что из выступлений очень многих государств на спецсессии можно было сделать вывод, что они как минимум воздержатся, а «оголтело за проект, по сути, выступал только западный лагерь».
Как заметил дипломат, он стал свидетелем торжества в ГА ООН «демократии под дулом пистолета».
Напомним, ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
За резолюцию голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 стран. Против голосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.
Миллер назвал объем повреждений «Северных потоков»
Глава Газпрома Миллер сообщил о необходимости заменить значительную часть трубы в «Северных потоках»
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Трубы системы «Северный поток» сейчас на большом протяжении заполнены морской водой, для ремонта потребуется отрезать и заменить значительную часть, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
По его словам, судя по скорости потери давления, произошел полный разрыв трубы. Это может означать, что труба на очень большое расстояние заполнена морской водой. ЧП он назвал беспрецедентным террористическим актом.
«Эксперты говорят – чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок», – передает ТАСС его слова.
Миллер подчеркнул, что для восстановления поврежденной трубы, потребовалось бы поднимать ее на поверхность, что осложняется ее заполнением морской водой на сотни километров.
Напомним, теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
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В ЕС открестились от угроз Борреля в адрес России
Журналист The Wall Street Journal Норман: Источник в ЕС заявил об отсутствии у Борреля полномочий угрожать России
Угрозы со стороны главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в адрес России не являются официальной позицией ЕС, сообщил журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на слова высокопоставленного европейского дипломата.
Как написал журналист в одной из соцсетей, цитируя неназванного высокопоставленного европейского дипломата, глава дипломатии Евросоюза Боррель якобы не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа со стороны ЕС в адрес России, «не имея на то возможностей и права применения», передает РИА «Новости».
«Мы можем только недоумевать», – привел Норман дипломатического источника.
Накануне Боррель пригрозил уничтожить армию России, не применяя ядерное оружие. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Борреля большим стратегом и крупным военачальником в несуществующей европейской армии, предположив, что он болеет.
Власти Франции не увидели смысла в новых газопроводах из России в Европу
В Елисейском дворце не увидели смысла в создании новых инфраструктурных проектов для поставок газа из России в Европу
Франция считает бессмысленным создание новых инфраструктурных проектов вроде газового хаба в Турции для обеспечения Европы российским газом, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
По словам неназванного представителя администрации президента Франции, Париж считает бессмысленным создание новых инфраструктурных проектов, которые позволят импортировать больше российского газа, поскольку Европа стремится избавиться от зависимости от российского газа, передает ТАСС.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в Европу и другие страны. В Анкаре восприняли идею с большим интересом. Глава Газпрома Алексей Миллер сравнил мощности нового газопровода через Черное море с утерянными из-за повреждений «Северных потоков» объемами прокачки газа на Балтике.
Напомним также, в четверг Франция начала прямые поставки газа в Германию.
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Миллер дал оценку мощности нового газопровода через Черное море
Глава Газпрома Миллер сравнил мощности нового газопровода через Черное море с «Северным потоком»
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Мощности новой газотранспортной системы через Черное море могут быть сопоставимы с утерянными из-за повреждений «Северных потоков» объемами прокачки газа на Балтике, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
Как сообщил глава Газпрома в эфире Первого канала, объемы новых газотранспортных мощностей, которые могут появиться в коридоре «Турецкого потока», могут быть сопоставимы с объемами, утерянными на Балтике из-за актов международного терроризма на «Северных потоках». Он выразил уверенность, что предлагаемые новые объемы газа будут востребованы покупателями на рынке, передает ТАСС.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в другие страны, в том числе в Европу. Российский лидер отметил, что это была бы площадка не только для поставок, но и для определения цен. В Кремле сообщили, что в Анкаре с большим интересом восприняли идею о создании газового хаба в Турции.
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Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Президент Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Российский лидер Владимир Путин заверил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по установленным ими ценам.
По его словам, таким образом страна за свой счет не начнет оплачивать чужое благополучие, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что адресует это послание тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает уловки и шантаж.
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
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МИД объявил демарш послам Германии, Дании и Швеции в связи с расследованием диверсий на «Северных потоках»
МИД России объявил демарш послам Германии, Дании и Швеции в связи с расследованием диверсий на «Северных потоках»
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Министерство иностранных дел России высказало недоумение послам Германии, Дании и Швеции в связи с отсутствием официальной реакции на обращение премьер-министра России Михаила Мишустина к руководству этих стран относительно привлечения представителей компетентных российских ведомств и Газпрома к расследованию диверсий на «Северных потоках».
В ведомстве подчеркнули, что обращение Мишустина было направлено еще 5 октября. При этом, отмечается в сообщении на сайте МИД, есть информация об участии других стран, в том числе США, в расследовании.
В МИД пояснили, что если в допуске российских экспертов будет отказано, то Москва будет исходить из того, что странам есть, что скрывать, либо они покрывают исполнителей диверсий.
Москва не будет признавать никакие «псевдорезультаты» такого расследования, если в нем не будут участвовать специалисты из России.
Теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
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Миллер заявил, что зимой будут замерзать целые города Европы
Миллер заявил о вероятности того, что зимой будут замерзать целые города Европы
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Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы.
Он добавил, что зима в целом будет теплой, но будут несколько дней аномально холодных. За этот промежуток времени можно заморозить целые города, целые земли, передает его слова «Известия».
Он добавил, что, согласно прогнозам, в марте в ПХГ Европы останется только 5% газа, а в Германии газа в хранилищах хватит лишь на 2–2,5 месяца. Кроме того, Миллер указал, что Газпром прогнозирует аномально холодную зиму для прохождения отопительного периода.
«Вопрос со стороны европейских потребителей и европейских политиков формулируется таким образом: «Переживет ли Европа предстоящую зиму?» Ответ очень простой: «Гарантий никто никаких дать не может», – заявил Миллер.
В среду президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье.
Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Европа сможет пережить грядущую зиму без серьезных перебоев в поставках и отключений электричества благодаря запасам в хранилищах.
В начале октября сообщалось, что отбор газа из подземных хранилищ в Евросоюзе впервые с начала апреля (с окончания отопительного сезона) превысил закачку – после опустошения ПХГ в Бельгии.
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Эксперты сравнили повреждение нефтепровода «Дружба» в Польше с подрывом «Северных потоков»
Эксперт Митрахович: Повреждение «Дружбы» в Польше и подрыв «Северных потоков» могут быть связаны
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Полякам выгодно, чтобы часть нефтепровода «Дружба» вышла из строя еще до официального отказа ЕС и Германии от закупки российской нефти. Они торопят европейцев принять это решение. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Игорь Юшков и Станислав Митрахович, комментируя утечки на участке нефтепровода «Дружба».
«Польская сторона говорит, что авария на «Дружбе» – случайность. Но я бы не стал верить этому без неопровержимых доказательств», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Это может быть попыткой остановить прокачку нефти по трубе, чтобы подтолкнуть Германию к скорейшему разрыву отношений с Россией в сфере энергетики. И тут напрашивается аналогия с «Северными потоками». Это могут быть звенья одной цепи», – рассуждает собеседник.
«Если же эта часть «Дружбы» будет выведена из строя, то останется другая ветка. Она идет через Украину и снабжает Чехию, Словакию и Венгрию. Но с учетом боевых действий на Украине, не исключаю, что и она может в какой-то момент дать сбой», – заметил Митрахович.
«Это в большей степени история о том, как поляки пытаются склонить немцев к заключению долгосрочных контрактов на закупку сырья через Гданьск. Возможно, они хотят получать топливо через терминал, затем по трубе докачивать его до «Дружбы» и дальше отправлять в Германию», – сказал в свою очередь Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Проблема в том, что немцев слишком сильно торопят. Большая часть германских НПЗ способна в полной мере запитаться исключительно через «Дружбу». Их так построили еще в советские годы. И как будет решаться эта проблема, пока не понятно», – продолжает собеседник.
Ранее компания PERN заявила о разгерметизации на трубопроводе польского участка нефтепровода «Дружба», через который нефть поступает в Германию. Отмечается, что поврежденная нитка практически сразу была отключена, вторая работает в пределах нормы, как и остальная инфраструктура компании.
«Транснефть» тем временем получила уведомление PERN об утечке на трубопроводе, при этом сроки ликвидации повреждения польская компания обозначать не стала, передает «Интерфакс».
Как заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, в данный момент прием нефти «с их стороны идет, соответственно, у них есть емкости, в которые они принимают».
В свою очередь глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не увидел оснований для предположений о том, что утечка на нефтепроводе «Дружба» была саботажем. Он заявил, что повреждение было «случайным», пишет Reuters.
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Боррель: Обман НАТО России – история и не оправдывает агрессию
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Североатлантический альянс мог не выполнить некоторые обещания, которые дал России, признал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он при этом считает, что «это история» и «не оправдывает агрессию».
Боррель, выступая в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде, заявил, что его не устраивают в качестве оправданий или рассуждений те доводы, которые многие люди, в том числе, признался глава европейской дипломатии, и его друзья, «оправдывают агрессию» тем, что НАТО не выполнило обещания, которые давало России. «Это возможно. Это история», – приводит его слова ТАСС.
Ничто из этого не оправдывает происходящее, утверждает Боррель. По его словам, обязательства ЕС перед Украиной многочисленные, «они варьируются от финансовых до военных и экономических, и так должно оставаться».
Защищая Украину, Европа «обороняет саму себя», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Боррель уточнил, что «до сих пор неясно, сколько может продлиться» единство ЕС в плане санкций в отношении России. По его версии, российские власти «также не верили, что Европа и США сохранят столь прочное трансатлантическое единство».
Напомним, глава МИД Сергей Лавров рассказал, что Запад ранее прямо и достаточно грубо заявил российской стороне, что расширение НАТО и возможное участие в этом процессе Украины России не касается и она не должна лезть в эти вопросы. Лавров подчеркнул, что обещания, которые давались Советскому Союзу о нерасширении НАТО на восток, оказались враньем. Альянс расширялся с тех пор пять раз, напомнил глава МИД России. Кроме того, когда Украину стали втягивать в НАТО, российские власти предупредили, что это будет рассматриваться как прямая угроза Российской Федерации, отметил Лавров.
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Европе предсказали резкое падение производства автомобилей
Reuters: Энергетический кризис в Европе может сократить производство автомобилей почти на 40%
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При самом худшем сценарии энергетический кризис в Европе может сократить производство автомобилей почти на 40%, или более чем на 1 млн автомобилей в квартал до конца 2023 года, прогнозирует работающая в сфере авторынка исследовательская компания S&P Global Mobility.
В отчете под названием «Приближается зима» S&P Global Mobility заявило, что цепочка поставок автомобильной промышленности, уже пострадавшая от пандемии коронавируса и конфликта на Украине, «может столкнуться с серьезным давлением» из-за резкого роста цен на энергоносители или даже отключения электроэнергии, передает Reuters.
«В условиях стремительного роста цен на энергоносители в Европе... суровая зима может поставить некоторые автомобильные отрасли под угрозу неспособности поддерживать свои производственные линии в рабочем состоянии», – говорится в отчете.
По данным аналитиков, затраты на энергоносители при производстве автомобилей уже выросли до 687 евро (667 долларов) – 773 евро за автомобиль, по сравнению с докризисным уровнем в 50 евро, что создает нагрузку, в частности, на мелких поставщиков.
Ожидается, что начиная с этого квартала и до конца 2023 года, объем производства на европейских автосборочных заводах составит от 4 млн до 4,5 млн единиц. Но «с потенциальными ограничениями на коммунальные услуги» это может быть сокращено до 2,75–3 миллионов единиц.
При этом поскольку европейские поставщики экспортируют запчасти по всему миру, это так или иначе повлияет на всех автопроизводителей.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что экономике Европе пророчат «возвращение в Средневековье».
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Орбан попросил ЕС переработать санкции против России
Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС пересмотреть санкции против России из-за их неэффективности
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Антироссийские санкции ЕС в энергетической сфере не имеют должной эффективности, их необходимо пересмотреть, заявил изданию Cicero премьер Венгрии Виктор Орбан.
Он подчеркнул, что предлагает их не отменить, а переработать, сообщает «Интерфакс».
Орбан считает, что ограничительные меры применяются «примитивным образом» и поэтому являются «катастрофическими». «Мы хотели перестать финансировать Россию, но по факту делаем это», – сказал он, имея в виду параллельный рост цен на энергоносители, передает ТАСС.
«В вопросах энергетики мы карлики, а Россия – великан», – отметил Орбан.
Он также сказал, что в энергетической сфере не в интересах Европы сменить зависимость от России на зависимость от США. По словам Орбана, для обретения независимости Европа нуждается в четырех или пяти поставщиках энергоресурсов.
Кроме того, Орбан выступил за прекращение боевых действий на Украине. А также отметил, что на данный момент Запад сильно слаб, чего не было раньше. Он уточнил, что ни Индия, ни африканские страны не встали на сторону США против России, чего нельзя было представить ранее. В то же время, по мнению Орбана, соглашение о прекращении огня на Украине должны заключать США и Россия, поскольку Вашингтон оказывает различную поддержку Киеву.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что коллективный Запад намерен усиливать давление на Россию, в том числе за счет санкций, а также поддерживать Украину.
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В Эстонии призвали Европу не бояться заявления России о «красных линиях» на Украине
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Европу не пугаться заявления российской стороны о «красных линиях» на Украине
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Европейским союзникам Украины не стоит страшиться предупреждения российских политиков о «красных линиях» во время спецоперации на Украине, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
По его словам, те движения, которые были нацелены для избежания эскалации привели «к войне, подобной геноциду». Рейнсалу теперь считает, что бояться больше нечего, вряд ли, по его мнению, может произойти что-то страшнее. Таким образом он призвал Европу действовать, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Си-эн-эн.
Так, Рейнсалу заявил, что Западу необходимо усилить поддержку Украины в сфере безопасности, поставить средства противовоздушной обороны для защиты районов проживания гражданского населения, а также гражданской инфраструктуры.
В Белом доме по итогам разговора президентов США и Украины в очередной раз сообщили, что Джо Байден заверил Владимира Зеленского в намерении продолжать оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.
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Новак дал совет главе ЕК по поводу возросших счетов за свет и газ
Вице-премьер Новак посоветовал главе ЕК фон дер Ляйен отправлять счета за свет отказавшимся от газа из России политикам
Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует отправлять счета потребителей за газ и свет тем политикам, которые выступали против российских энергоресурсов, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».
Как пояснил вице-премьер, речь идет о людях, которые поддержали переход на покупку газа по спотовым ценам и решили отказаться от долгосрочных контрактов с Москвой, а также от каких-либо соглашений по энергоресурсам в целом, передает РИА «Новости».
Новак посоветовал главе ЕК отправлять счета себе и складировать их на своем столе. «Потому что вы принимали эти решения», – пояснил вице-премьер.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин заявил, что власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но Москва не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье.
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Украинцев выгнали с митинга в Германии
Протестующие в Лейпциге призвали украинских «нацистов» покинуть Германию
В Германии на митинге против правительства протестующие потребовали от украинских беженцев уехать из страны и назвали их нацистами, кадры демонстрации опубликованы на YouTube-канале газеты Die Welt.
В Лейпциге демонстранты выкрикивали призывы в сторону людей с украинскими флагами и антироссийскими плакатами в руках. Недовольные политикой Германии и санкциями против России немцы призвали украинцев покинуть страну. «Нацисты, пошли вон! Вы живете за наш счет!» – скандировали жители Лейпцига, передает РИА «Новости».
Ранее в Германии состоялись массовые акции протеста в землях Мекленбург – Передняя Померания, Саксония-Анхальт, Тюрингия и Саксония. Протестующие требовали отменить санкции против России, перейти к мирным переговорам и прекращению поставок оружия на Украину.
До этого в Восточной Германии прокатились антиправительственные митинги, где жители бывшей ГДР призывают к сближению с Россией для преодоления кризиса в экономике и энергетике.
Также митинги против падения жизненного уровня прошли в Праге и в Вене, где потребовали отменить санкции против России.