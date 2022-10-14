Эксперт назвал сложности при восстановлении «Северных потоков»

Эксперт Митрахович: Восстановление «Северных потоков» – это политический вопрос

Авария на «Северных потоках» стала беспрецедентной. Таким же может быть ремонт. Никто в мире подобных работ не проводил. Поэтому даже Газпром может назвать лишь приблизительные данные. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя заявление главы Газпрома о необходимости замены большой части труб в «Северных потоках».

«Восстановление «Северных потоков» – вопрос политический. Так как поврежденные участки находятся в экономических зонах Дании и Швеции, нам придется в первую очередь договариваться о допуске ремонтных кораблей в их акваторию», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

«И тут возникает слишком много вопросов. Будет ли заниматься ремонтом только Россия? Будет ли вообще возможность проводить ремонт? Согласятся ли европейцы принимать участие в работах?» – риторически перечисляет собеседник.

«Миллер уже сказал, что на восстановление труб уйдет много месяцев. Не исключаю, что понадобится больше года. Масштабы аварии, произошедшей в результате диверсий, действительно беспрецедентны – таких работ по ремонту подводных газопроводов никогда не проводилось», – замечает эксперт.

На фоне этого сложно спрогнозировать, справится ли Россия с ремонтом лишь своими силами, акцентирует Митрахович. «Вот, например, «Академик Черский» или «Фортуна» способны сначала поднять из воды трубы, а затем опустить их на место? Никто не пробовал. Нужен некий эксперимент», – рассуждает он.

«Уверен, что работы не начнутся, пока не будут достигнуты все политические договоренности. Если же заключить соглашение о ремонте удастся, нам бы пригодилась помощь тех, кто изначально принимал участие в строительстве «Северных потоков», – отмечает собеседник.

«Речь идет о швейцарской компании Allseas, которая также строила подводную часть «Турецкого потока». Есть еще итальянская компания Saipem, дочка Eni. С другой стороны, не очень понятно, с какой стати они должны согласиться на совместную работу. В общем, тут сперва нужно прийти к политическим договоренностям, и лишь затем сообща заниматься ремонтом», – заключил Митрахович.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что, судя по скорости потери давления, произошел полный разрыв трубы. Это может означать, что труба на очень большое расстояние заполнена морской водой. ЧП он назвал беспрецедентным террористическим актом.

Миллер подчеркнул, что для восстановления поврежденной трубы потребовалось бы поднимать ее на поверхность, что осложняется ее заполнением морской водой на сотни километров.

Напомним, теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», а также почему диверсии приблизили мир к глобальному конфликту.

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