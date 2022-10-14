Россия запретила въезд главам МИД и минобороны Черногории

МИД России запретил въезд в страну министрам иностранных дел и обороны Черногории

Россия в качестве ответной меры на объявление сотрудников посольства в Черногории персонами нон грата запретила въезд в страну главам МИД и Минобороны Черногории Ранко Кривокапичу и Рашко Коневичу, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Нота была направлена в посольство Черногории в России. Кроме министров въезд в Россию запрещен бывшему директору Агентства национальной безопасности Саве Кентере, говорится в сообщении на сайте МИД России.

Как пояснили в ведомстве, запрет является ответом на принятое в сентябре решение Черногории выслать российских дипломатов в Подгорице.

Ранее власти Японии высали одного сотрудника генконсульства России в Саппоро в ответ на высылку своего дипломата из Владивостока.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД