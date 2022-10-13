Вассерман: Проведение новогодних праздников станет доказательством нашей силы

Депутат Вассерман объяснил, почему не надо отменять массовые новогодние праздники в условиях проведения СВО

«Наша радость – это доказательство того, что усилия противника, нацеленные на нашу деморализацию, не дают результата», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя результаты опроса, где каждый второй россиянин выступил за отмену проведения массовых публичных новогодних мероприятий.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, согласно которому большинство россиян – 52 % от общего числа опрошенных – выступили за отмену проведения массовых публичных праздничных мероприятий на предстоящий Новый год. Кроме того, за проведения подобных мероприятий проголосовало лишь 4 из 10 работодателей.

«Кто сказал, что надо бросить песню на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне», – цитирует стихотворение Лебедева-Кумача Вассерман. – Оно, к слову, цитировалось в фильме «В бой идут одни старики», построенном на многих эпизодах реальной боевой жизни так называемой «поющей эскадрильи», где практически весь личный состав по совместительству был еще и народным хором, и это совершенно не помешало ему успешно воевать. Более того, командир эскадрильи подполковник Павел Попцов стал отважным героем Советского Союза».

Он отмечает, что значительная часть профессиональной психологической войны против России нацелена на убеждение россиян в том, что у них все плохо, что они очень слабы и, соответственно, им надо обо всем забыть и всем пожертвовать. Однако, по его мнению, это далеко не так.

«Да, действительно, мы должны напрячь силы для победы. Мы в принципе всегда побеждаем при условии, что напрягаем для этого все силы. Но это вовсе не значит, что мы должны только скрипеть зубами от натуги. Мы должны осознавать свою силу. Один из способов – демонстрация того, что мы не только воюем, а еще и способны веселиться, праздновать. И наша радость – это и доказательство нашей силы, и того, что усилия противника, нацеленные на нашу деморализацию, не дают результата», – полагает депутат.

В связи с этим собеседник говорит, что весьма важны на Новый год будут как праздники в российских городах, так и выступления концертных бригад на передовой. Причем организовать эти концертные бригады, по его мнению, необходимо в значительно большей мере, чем это делается сейчас.

Ранее власти Петербурга и Нижнего Новгорода сообщили о намерении отменить новогодние мероприятия для поддержки мобилизованных. В администрации президента заявления об отмене новогодних мероприятий в регионах сочли преждевременными. Также замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил генерал-полковник Виктор Горемыкин от лица ведомства поблагодарил регионы, которые захотели отменить новогодние мероприятия для экономии средств и поддержки частичной мобилизации, отметив при этом, что в этом нет никакой необходимости.