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Путин заявил о формировании новых центров силы в Азии
Президент Владимир Путин заявил, что в Азии крепнут новые центры силы
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Азия играет большую роль в переходе к многополярному миропорядку, заявил российский лидер Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
По его словам, мир становится по-настоящему многополярным, и «весьма заметную, если не ключевую, роль» в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы, передает ТАСС.
При этом Путин подчеркнул, что Россия делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности, основанной на универсальных, признанных принципах международного права, Устава ООН.
Глава государства прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите «Россия – Центральная Азия». Также у главы государства запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Президент Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Российский лидер Владимир Путин заверил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по установленным ими ценам.
По его словам, таким образом страна за свой счет не начнет оплачивать чужое благополучие, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что адресует это послание тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает уловки и шантаж.
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
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Путин: Транзит с «Северных потоков» можно переместить в Турцию
Президент Путин: Транзит с «Северных потоков» можно переместить в Турцию, создав крупнейший хаб
Утраченный объем транзита по «Северным потокам» Россия может переместить в регион Черного моря, создав таким образом в Турции «газовый хаб» для поставок в Европу, заявил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, утраченный объем транзита в Балтийском море можно было бы переместить в регион Черного моря, сделав его основным маршрутом поставки российского топлива. Подобное решение будет целесообразным и безопасным, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
В Белом доме заявили, что ОПЕК+ встала на сторону России, приняв решение о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с с ноября.
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Песков: Путин отдал свое пальто президенту ОАЭ в знак внимания
Песков: Президент Владимир Путин накинул свое пальто на плечи коллеге из ОАЭ в знак внимания
Российский лидер Владимир Путин накинул свое пальто на плечи коллеге из ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну из-за прохладной питерской погоды, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, это было определенным жестом внимания, который показывает обоюдный дружеский настрой руководителей двух стран, передает РИА «Новости».
На кадрах опубликованного в Telegram-канале «Пул №3» ролика видно, что лидер ОАЭ выходит из здания в пальто Путина и затем обменивается с ним долгим дружеским рукопожатием.
Напомним, президент ОАЭ приехал в Россию на переговоры с российским лидером, подтвердил готовность стать посредником между Москвой и Киевом, а также отметил ожидание стремительного роста объема торгово-экономических отношений.
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Путин передал звезду Героя России дочери погибшей в Донбассе Ольги Качуры
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Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Еленой Карабет, дочерью Ольги Качуры (позывной Корса), которая была посмертно удостоена звания Героя России, и передал ей награду.
Путин передал награду дочери Корсы и сказал, что она была абсолютно мужественным, знаковым человеком для Донецкой республики. По словам президента России, Качуру очень многие уважали и любили, передает РИА «Новости».
Ольга Качура находилась у истоков создания Народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом «Град» в Горловке, воевала в Иловайске, Авдеевке и Дебальцево. Погибла 3 августа под огнем артиллерии.
С воинскими почестями 4 августа была похоронена на Аллее Героев кладбища «Донецкое море».
В тот же день президент Владимир Путин присвоил ей звание Героя России.
Напомним, 25 августа в Новокузнецке заложили памятный камень на месте строительства Площади защитников Донбасса, основой композиции который решено сделать памятник Герою России и Донбасса Ольге Качуре.
Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма
Президент Владимир Путин заявил, что ЧП на «Северных потоках» является актом международного терроризма
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Происшествие на «Северных потоках» является актом международного терроризма, в этом не осталось сомнений, заявил российский лидер Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».
По его словам, целью теракта стал подрыв энергобезопасности всего континента циничным образом – заблокировать источники дешевой энергии, чтобы лишить миллионы людей, а также промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и вынудить приобретать все это по завышенным ценам, передает РИА «Новости».
Также Путин подчеркнул, что сама идея эксплуатации «Северных потоков» не несет никакой политической подоплеки. Поэтому, как отметил президент, судьбу этого коммерческого проекта должны решать совместно Россия и ее партнеры.
При этом глава государства заверил, что страна готова поставлять и поставляет в полном объеме газ в рамках контрактов.
Говоря о диверсии на «Северных потоках», российский лидер заявил, что за произошедшим стоит тот, кто стремится разорвать связи России и Европы.
Согласно оценкам экспертов, убытки Европы от спотового ценообразования на газ в этом году превысят 300 млрд евро. Как отметил Путин, это составляет около 2% ВВП еврозоны.
Напомним, теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». По факту повреждения трубопроводов Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Позже президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток», а также совершении трех терактов в отношении Курской АЭС.
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Путин призвал Запад компенсировать ущерб Афганистану
Президент России Владимир Путин призвал Запад компенсировать ущерб Афганистану
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Президент России Владимир Путин призвал разморозить незаконно заблокированные средства Афганистана и компенсировать этой стране ущерб, нанесенный за годы оккупации.
«Мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства», – передает ТАСС заявление Путина, сделанное на на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в четверг в Астане.
По его словам, ситуация в Афганистане остается одним из острейших вызовов безопасности.
«К сожалению, одним из острейших вызовов безопасности для нашего региона по-прежнему остается Афганистан. Об этом коллеги уже говорили сегодня. Эта страна после более 20 лет военного присутствия США и НАТО, провала их политики, оказалась неспособна самостоятельно решать проблемы, связанные с террористическими угрозами», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Ранее в четверг Путин прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
Путин: Лидеры ЕС ведут курс на деиндустриализацию своих стран
Президент Владимир Путин ответил цитатой нобелевского лауреата Милтона Фридмана о причинах дефицита товаров на рынках
Российский лидер Владимир Путин привел цитату нобелевского лауреата Милтона Фридмана в контексте ответа на вопрос о причинах дефицита товаров на рынках, комментируя идею Запада ввести потолок цен на российские энергоносители.
По его словам, согласно цитате американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана, если необходимо создать дефицит, например, помидоров, то нужно принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за два цента за фунт. Таким образом получится дефицит помидоров – то же самое с нефтью или газом», передает ТАСС.
Путин заметил, что такие прописные истины остались за пределами понимания руководителей некоторых стран. По непонятным причинам лидеры таких стран как будто специально ведут курс на деиндустриализацию своих стран, и как следствие, на снижение качества жизни граждан, отметил глава государства.
Президент добавил, что необходимо четкое понимание последствий установления искусственных ценовых потолков, так как ограничения неизбежно ухудшат инвестиционный климат во всей мировой энергетике, а после спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости.
Президент добавил, что в первую очередь это ударит по беднейшим государствам.
Ранее Путин заметил, что власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, однако она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье.
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Путин анонсировал строительство газопровода «Сила Сибири – 2»
Президент Владимир Путин объявил о планах строительства газопровода «Сила Сибири – 2» и его участка Союз-Восток
В ближайшее время Россия начнет строить газопровод «Сила Сибири – 2» и его монгольский участок Союз – Восток, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».
Президент отметил, что Россия будет расширять географию своих поставок. Вскоре для этого будут определены ключевые объекты инфраструктуры. «Начнем их строительство, включая такие перспективные проекты, как «Сила Сибири – 2» и его монгольский участок Союз - Восток», – передает слова Путина ТАСС.
В конце сентября на газопроводе «Сила Сибири» были завершены плановые работы, поставки российского газа в Китай возобновились.
Путин поручил регионам предоставить гражданам субсидии на покупку газового оборудования
Президент России Владимир Путин дал поручение регионам предоставить субсидии гражданам на покупку газового оборудования
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям предоставить нуждающимся гражданам субсидию на покупку газового оборудования и проведения соответствующих работ внутри участков.
По словам глава страны, для многих граждан стоимость газового оборудования и работ внутри участка обходятся дорого, передает РИА «Новости».
«Речь прежде всего о многодетных семьях, ветеранах и инвалидах, семьях с низкими доходами. Обязательно нужно оказать им помощь», – добавил Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».
Он отметил, что субсидия должна составить не менее 100 тыс. рублей на одно подключение.
Также президент поручил правительству контролировать поддержку оказания финпомощи гражданам на газификацию в регионах. Глава страны указал на необходимость уделять внимания повышению надежности электросетевого комплекса.
«Для регионов, где ситуация наиболее сложная в этом году, были разработаны специальные программы, прошу правительство как можно скорее приступить к их реализации», – сказал глава страны.
Также правительству поручено продлить программу социальной газификации после 2022 года.
Путин заявил, что Западу не надо отказываться от сотрудничества с Россией
Президент Путин предложил Западу не отказываться от сотрудничества с Россией
Западу не нужно отказываться от сотрудничества с Россией, заявил президент Владимир Путин.
Он добавил, что Россия продает по рыночным ценам – Запад может купить.
«Мы готовы у вас покупать, вы же не продаете. Дефицит растет... Не надо отказываться от сотрудничества с Россией, вот и все», – передает РИА «Новости» объяснение Путина.
Российский лидер заявил, что Москва готова поставлять энергоресурсы в Европу, в том числе нынешней осенью и зимой, он добавил, что теперь мяч на их стороне.
«Ее (уцелевшей нитки «Северного потока») мощность – 27,5 млрд кубических метров в год, это порядка 8% всего импорта газа в Европу. Россия к началу этих поставок готова», – сказал Путин, предложив Европе открыть кран.
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
Путин назвал виновных в росте цен на энергию на Западе
Президент Владимир Путин заявил, что именно политика Запада привела к повышению цен на энергию, а не СВО на Украине
Если рост цен на электроэнергию в странах Запада продолжится, то Запад будет вынужден печатать деньги, как это было в прошлые годы, заявил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что в росте цен на энергию виновата не спецоперация России на Украине, а политика Запада, передает РИА «Новости».
Путин пояснил, что из-за роста цен на энергоресурсы в три раза по цепочке раскачивается инфляция
По прогнозам российского лидера, спотовый механизм ценообразования принесет Европе убытки в 300 млрд евро.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Россия близка к обнулению поставок газа в ЕС.
Кремль раскритиковал Запад за упражнения в ядерной риторике
Пресс-секретарь президента Песков осудил ядерную риторику западных лидеров
Упражнения западных лидеров в ядерной риторике являются пагубной и провокационной практикой, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Россия ежедневно выражает сожаление в связи с тем, что западные главы государств – США, европейские – ежедневно упражняются в ядерной риторике. По его словам, это является очень пагубной практикой, провокационной практикой, передает РИА «Новости».
Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет и не принимает, подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, бывший советник главы Белого дома Джон Болтон ранее заявил, что российский президент станет «законной целью» в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины. Читатели американского журнала Newsweek выразили возмущение словами Болтона. В Кремле подчеркивали, что безопасность президента Путина обеспечивается на должном уровне.
Путин прибыл на саммит СВМДА в Астану
Путин прибыл на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
Президент России Владимир Путин прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
Как сообщает РИА «Новости», повестка мероприятия будет выстраиваться вокруг вопросов постпандемийного восстановления региона, обеспечения его устойчивого развития, борьбы с новыми вызовами. Отмечается, что по инициативе российской стороны к саммиту также было подготовлено заявление лидеров стран по вопросам обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий.
В состав СВМДА входят 27 стран, ряд наблюдателей и партнеров.
Путин в пятницу примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите «Россия – Центральная Азия». Также у главы государства запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине.
Кремль опроверг слухи о разговоре Путина с Маском
Пресс-секретарь президента Песков: Маск не общался с Путиным перед заявлением по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о якобы состоявшемся разговоре российского лидера Владимира Путина и американского бизнесмена Илона Маска перед тем, как предприниматель опубликовал в соцсетях свои предложения по урегулированию на Украине.
Представитель Кремля заявил, что эти сообщения – неправда. Он напомнил, что Путин и Маск общались по телефону полтора года назад, передает РИА «Новости».
Маск со своей стороны также опроверг слухи о якобы недавнем разговоре с Путиным.
Путин обратил внимание на реальную угрозу голода в мире
Президент Владимир Путин отметил угрозу голода и масштабных потрясений на фоне волатильности цен
Существует реальная угроза голода и масштабных потрясений на фоне волатильности цен на энергоносители и продовольствие в мире, заявил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, приходится заниматься решением многих острых проблем, таких как возросшая волатильность мировых цен на энергоносители, продовольствие, удобрения, сырье и другие значимые товары, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что подобные проблемы ведут к ухудшению качества жизни как в развитых, так и в развивающихся государствах.
Более того, российский лидер призвал пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы, так как нынешняя позволяла «золотому миллиарду» на планете жить за чужой счет.
Глава государства прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите «Россия – Центральная Азия». Также у главы государства запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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