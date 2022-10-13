Путин заявил о формировании новых центров силы в Азии

Президент Владимир Путин заявил, что в Азии крепнут новые центры силы

Азия играет большую роль в переходе к многополярному миропорядку, заявил российский лидер Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

По его словам, мир становится по-настоящему многополярным, и «весьма заметную, если не ключевую, роль» в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы, передает ТАСС.

При этом Путин подчеркнул, что Россия делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности, основанной на универсальных, признанных принципах международного права, Устава ООН.

Глава государства прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите «Россия – Центральная Азия». Также у главы государства запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД