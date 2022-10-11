Мобилизованные в Южном военном округе приступили к тренировкам на боевой технике

Инструкторы в Ростовской области начали тренировки мобилизованных, основываясь на реальном боевом опыте

В Ростовской области продолжают обучать мобилизованных: бойцы выводят технику к точке атаки и стреляют из всех установленных на ней видов оружия, сообщили газете ВЗГЛЯД в администрации региона.

Прибывшие на полигон учатся управлять БМП-3 – это укомплектованная современным вооружением машина обеспечивает защиту пеших отрядов на поле боя.

Также мобилизованных учат защите от химических веществ. Согласно Женевским протоколам, их использование запрещено. Однако, по словам инструкторов, нередко отравляющие вещества применяются в производстве и могут стать угрозой, если было атаковано предприятие, которое их использует. В основе инструктажа опыт реальных боевых действий.

Также при подготовке мобилизованные учатся создавать зоны задымления, используя РДГ различного назначения. По словам инструкторов, бойцы обеспечены современным вооружением, как, например, новейшие АК-12, модернизированные в 2022 году.

Между тем в ходе частичной мобилизации призваны более 3 тыс. казаков из Кубанского войскового казачьего общества, Всевеликого войска Донского, Оренбургского, Сибирского и Терского, говорится в сообщении на сайте Всероссийского казачьего общества.

Ранее из Пензы в Южный военный округ отправился новый состав дивизии из числа мобилизованных.