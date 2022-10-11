Пенза отправила второй эшелон мобилизованных

Пензенский губернатор Мельниченко проводил второй эшелон мобилизованных

Во вторник из Пензы в Южный военный округ отправился еще один состав сформированной в регионе дивизии, мобилизованных напутствовал губернатор Олег Мельниченко, сообщили местные СМИ.

Перед отправкой мобилизованные прошли боевое слаживание и подготовку, передает penzainform.ru, вспомнили практику владения оружием и теорию, провели стрельбы и изучили новейшую военную технику.

На плацу артиллерийского института состоялось построение мобилизованных, которых напутствовал губернатор Олег Мельниченко.

По сообщению издания, в ходе следования мобилизованным будут рассказывать об особенностях военно-политической обстановки. Также будут выявлять провокаторов, призывающих к невыполнению приказов командиров и негативно относящихся к СВО.

Ранее президент России Владимир Путин призвал губернаторов взять под контроль соблюдение законности во время мобилизации.