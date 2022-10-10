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В России возобновилось производство полноцветной упаковки
Бывшая российская дочка компании «Тетра пак» вернула в производство цветную упаковку
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Завод в бывшей российской дочки «Тетра пак» в Московской области работает бесперебойно, компания возобновила производство полноцветной упаковки с 1 октября.
В пресс-службе компании сообщили ТАСС, что с 1 октября фабрика начала принимать и производить заказы на упаковку в полноцветном дизайне на беленом картоне.
«Решены проблемы с дефицитом сырья, в частности, краски», – сообщил представитель компании.
Напомним, производитель упаковки Tetra Pak в июле передал российское подразделение местному руководству, поскольку стало невозможно поддерживать операционную деятельность компании.
Юрий Подоляка назвал последствия ударов по украинской инфраструктуре
Военный аналитик Подоляка: Систематические удары по инфраструктуре погрузят Украину во тьму
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Удары, нанесенные по территории Украины, являются лишь предупреждением со стороны России для Владимира Зеленского и его западных партнеров, которые начали заниматься откровенным терроризмом. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил военный аналитик Юрий Подоляка.
«Москва фактически нанесла предупреждающий удар. Мы уже видим, что часть городов остались без света, где-то не работает мобильная связь и интернет, кое-где отключена подача воды. То есть даже предупреждение оказалось эффективным, в том числе с информационной точки зрения. Если же Зеленский продолжит организовывать теракты – Россия ударит сильнее, погрузив Украину во тьму», – сказал журналист, военный обозреватель Юрий Подоляка.
Эксперт также выразил уверенность в том, что украинские власти способны относительно быстро восстановить разрушенные объекты. «Но если такие «прилеты» станут системой, инфраструктура городов просто не выдержит подобного натиска», – утверждает Подоляка.
Собеседник также предположил, что Зеленский не просчитал последствия теракта на Крымском мосту. «У Украины есть определенные проблемы на фронте, хотя наступательный потенциал еще не исчерпан. Но чем меньше становится бравых сообщений с линии боевого соприкосновения, тем выше должен быть градус конфликта», – отметил он.
«И сейчас будет интересно посмотреть, как на происходящее отреагирует Вашингтон. Не исключаю, что Штаты в очередной раз выразят озабоченность, а также увеличат военную поддержку ВСУ, как того добивается Зеленский», – предполагает журналист.
«Европейские страны могут сделать несколько иной шаг. Они, скорее всего, вновь объявят о новых санкциях. При этом украинский кризис этим государствам поднадоел, они хотят как можно скорее его закончить. И любые действия, которые поспособствуют его завершению, будут только приветствоваться. Но официально об этом говорить никто не станет», – говорит эксперт.
«Также в скором времени мы снова услышим некие уроки морали с двойными стандартами со стороны Запада. И нам, кажется, придется к этому привыкнуть. Дело в том, что международная система безопасности окончательно разрушена. И то, на что многие политики раньше ссылались и опирались, теперь бессмысленно. Разгромили же эту систему американцы, которые в 2008 году признали Косово. И не им рассуждать об ударах по энергосистемам городов, особенно после того, что они натворили в Югославии», – резюмировал Подоляка.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нанесен массированный удар по объектам инфраструктуры Украины. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах. В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.
Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет. Также Зеленский договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней, чтобы усилить давление на РФ и оказание помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры.
Как сообщил газете ВЗГЛЯД киевлянин Алексей Нечаев, ракетные удары в районах Киева продолжались более пяти часов. К обеду достоверно известно о том, что несколько ударов пришлось на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 столицы, которые расположены на правом берегу Днепра. При этом доказательств поражения зданий СБУ и ГУР Минобороны Украины пока нет.
«При этом настроения среди киевлян самые разные. Большинство понимают, что сегодняшние удары – это ответ за Крымский мост. Мэрия города уже призвала местных жителей запастись едой, зарядить мобильные телефоны и собрать теплые вещи. Они не исключают повторения ударов. Ну а пресса и телевидение рассказывают о том, как Зеленский получает поддержку Запада и в скором времени выступит на саммите «Большой семерки». Других проблем у офиса президента Украины, видимо, нет», – отметил киевлянин.
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Эксперт спрогнозировал реакцию Запада на ракетные удары России по Украине
Военный эксперт Бартош: В ответ на удары по Украине Запад усилит действия Киева на фронте
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Власти Украины не рассчитывали, что наш ответ на теракт на Крымском мосту будет таким интенсивным. Они, как обычно, воплощали в жизнь пожелания Вашингтона и Лондона, а теперь им и простым украинцам приходится расплачиваться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Бартош.
«Я не думаю, что сегодняшние прилеты по Украине – это разовая акция. Скорее это логическое наращивание ударов по противнику, которое будет продолжаться. Когда украинские власти готовили теракт на Крымском мосту, они наверняка предполагали, что последует ответ России. Но они рассчитывали на удары невысокой интенсивности и по не самым значительным объектам», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Вместе с тем вся операция по Крымскому мосту готовилась не по инициативе Зеленского, а была подсказана ему из Вашингтона и Лондона. В ответ на сегодняшние прилеты Запад и украинские власти безусловно продолжат продвигать антироссийскую пропаганду, попытаются усилить военные действия на фронте. Кроме того, нет сомнений, они будут наращивать обстрелы новых регионов России», – отметил собеседник.
«Мы, в свою очередь, должны всеми силами защищать свои территории, в том числе те, которые совсем недавно вошли в состав России. Наша принципиальная задача – принимать самые решительные меры, чтобы отбросить противника на расстояние, не позволяющее ему наносить удары не по одной из этих территорий. Кроме того, мы должны обездвижить противника, в том числе путем уничтожения энергетической инфраструктуры», – убежден эксперт.
В понедельник утром были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
«Украинские железные дороги» предупредили о возможной задержке поездов западного направления из-за повреждений контактной сети. Также сообщалось, что взрывами повреждена крыша Центрального вокзала в Киеве.
После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.
В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.
Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.
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В центре Киева слышны взрывы
Мэр Киева Кличко заявил о взрывах в центре города в Шевченковском районе
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Украинские СМИ утверждают, что в Киеве были слышны несколько взрывов, информацию о них в центре города подтвердили мэр украинской столицы Виталий Кличко, а также советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Газета УНИАН в своем Telegram-канал написала, что в Киеве было слышно четыре взрыва, в столице Украины заметили дым, в Киевской области работала ПВО. По данным издания Страна.ua, жители Печерска говорят о трех сильных взрывах, также их слышали в других районах Киева, передает РИА «Новости».
Мэр Киева Виталий Кличко, заявил, что взрывы были слышны в центре города – в Шевченковском районе. Он отметил, что все службы следуют на место, детали пообещал позже.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал в Twitter, что одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской. На этой улице находится офис Службы безопасности Украины, неподалеку расположен офис Зеленского.
Ранее Владимир Путин назвал заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту.
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Киевлянин: Российские ракеты ударили по энергосистемам столицы Украины
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Ракетные удары в районах Киева продолжались более пяти часов. К обеду достоверно известно о том, что несколько ударов пришлось на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 столицы, которые расположены на правом берегу Днепра. При этом доказательств поражения зданий СБУ и ГУР Минобороны Украины пока нет, заявил газете ВЗГЛЯД киевлянин Алексей Нечаев.
«Массированная ракетная атака, очевидно, стала ответом Москвы на субботний теракт на Крымском мосту. Похоже, ни Запад, ни Зеленский не ожидали столь мощного ответа на свои действия. По данным украинской стороны, к 12.00 мск по территории Украины было выпущено более 80 ракет, значительная часть из них пришлась на Киевщину. При этом ПВО ВСУ оказалась практически бессильна, поскольку львиная доля систем противовоздушной обороны перекинута из Киева к линии боевого соприкосновения на восток и на юг страны», – рассказал политолог, киевлянин Алексей Нечаев.
«Если говорить о конкретных ударах по центру столицы, то мы видели разрушения на улице Владимирской. Именно там расположен комплекс зданий СБУ. Однако пока нельзя с точностью сказать об их поражении. Украинские медиа, учитывая строгую военную цензуру, публикуют кадры разрушений в южной части улицы, откуда до центрального офиса СБУ примерно 500-700 метров. Здесь стоит дождаться более подробной информации», – отметил собеседник.
«Также вызывает сомнения природа разрушений пешеходного моста – он же «Мост Кличко» – вблизи Киевской филармонии и арки «Дружба народов». Есть подозрение, что он был поврежден в результате действий остатков украинских систем ПВО. Схожего мнения придерживаются и военные эксперты, которые подробно изучили видео «прилета» с разных ракурсов», – добавил киевлянин.
«Из того, что можно точно подтвердить – это «прилеты» по ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Первая расположена на пересечении улиц Жилянской и Льва Толстого в 500 метрах от Центрального железнодорожного вокзала. Вторая ТЭЦ расположена в южной части правого берега Киева. Есть неподтвержденные данные, что Дарницкая ТЭЦ на левом берегу столицы и Трипольская ТЭС под Киевом также пострадали. Кроме того, на некоторое время была приостановлена работа метрополитена», – отмечает собеседник.
«При этом настроения среди киевлян самые разные. Большинство понимают, что сегодняшние удары – это ответ за Крымский мост. Мэрия города уже призвала местных жителей запастись едой, зарядить мобильные телефоны и собрать теплые вещи. Они не исключают повторения ударов. Ну а пресса и телевидение рассказывают о том, как Зеленский получает поддержку Запада и в скором времени выступит на саммите «Большой семерки». Других проблем у офиса президента Украины, видимо, нет», – заключил киевлянин.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.
В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.
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Взрывы слышны в Киевской, Львовской и Житомирской областях, в Днепропетровске и Хмельницком
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В результате взрывов в Киеве есть погибшие и раненые, произошли взрывы в Житомирской и Киевской областях, в Днепре и Хмельницком, Львовской области.
Агентство УНИАН в Telegram-канале сообщило о взрывах в Житомирской и Киевской области, там работает ПВО, передает РИА «Новости».
Мэр Днепра Борис Филатов призвал жителей спрятаться в укрытиях, он не исключил новых прилетов.
Как сообщает украинское издание Страна.ua, взрывы также раздаются в Хмельницком и в Тернополе.
Кроме того, в сообщении украинской «Телевизионной службы новостей» (ТСН) сообщается, что взрывы в Киеве продолжаются, также есть информация о взрывах во Львове.
По словам пресс-секретаря Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светланы Водолаги, есть травмированные и погибшие в результате нескольких взрывов в Киеве и разных местах, передает ТАСС.
Ранее власти Киева подтвердили информацию о взрывах в столице Украины, один из которых произошел на улице, где находится офис Зеленского и здание СБУ.
Расстрел пророссийских жителей Купянска сравнили с хроникой ВОВ
Журналистка Марина Ахмедова сравнила видео расстрела пророссийских жителей Купянска с хроникой Великой Отечественной
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Член Совета по правам человека при президенте РФ, журналистка Марина Ахмедова сравнила появившееся в Сети видео расстрела пророссийских жителей Купянска с хроникой Великой Отечественной.
Ахмедова прокомментировала появившееся в Сети видео расстрела пророссийских жителей Купянска. «А теперь нам остается смотреть на это. Это те же самые кадры Великой Отечественной, только с цвете. И эта оранжевая куртка на мужчине, и эта стрижка женщины – они такие свои, как будто только вышли со мной из одного магазина. Глядя на эти тела и на это последнее тело, слетающее с насыпи, можно чувствовать только любовь – к ним, принявшим муку. Можно заболеть от любви к ним. И никакого прощения преступникам. Никогда. Даже тем, кто просто нацепил желто-голубое на аватарку. Прощения – не будет, нет. Придет время, будет суд – и человеческий и высший», – написала Ахмедова в своем Telegram-канале.
«Преступник, выложивший видео, отредактировал свой первоначальный пост, дописав, что это видео из телефона русского солдата. В первоначальной версии этого не было. Он просто хотел таким образом запугать жителей освобожденных и освобождаемых территорий. 2. Метаданные – сегодняшний день. У меня есть объяснение, почему это видео было выложено. Просто нацисты варятся в собственном соку, вокруг них – все такие. Их информационная среда – вся такая. А потому, то, что нам кажется чудовищным, им кажется нормальным, обычным, естественным. Вот поэтому в последнее время со стороны Украины так много проколов. Она же костенеет с каждым днем в своем зле», – написала Ахмедова позже в сообщении, опубликованном в своем Telegram-канале.
«Это видео выложил нацист из «Азова» (украинский националистический батальон «Азов» запрещен в России и признан террористической организацией – прим. ВЗГЛЯД) с двусмысленной надписью, по которой нельзя однозначно сказать, кто убил этих людей в Купянске (позже, спохватившись, дописал, что видео – «с телефона оккупанта»). Но можно увидеть совершенно ясный сигнал, что так будет с каждым, кто сотрудничает с российской администрацией. Зверье совсем потеряло берега и выкладывает кадры результатов расправы над теми, кого нацисты считают предателями и коллаборантами. Перед смертью их наверняка пытали. Через какое-то время эти тела откопают и скажут, что это – жертвы российской военщины, расправлявшейся с патриотами Украины. Раньше же прокатывало. В Буче, в Ирпени, в Изюме…», – написал в свою очередь военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.
Напомним, 10 сентября российские войска из Балаклеи и Изюма были перегруппированы на донецкое направление, после чего ряд освобожденных ранее населенных пунктов Харьковской области перешел под контроль ВСУ. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал вернуть все потерянные Россией города в Харьковской области. 12 сентября глава администрации Харьковской области рассказал, что по Купянску и Великому Бурлуку ездят наемники и расстреливают людей. 20 сентября в администрации Харьковской области обвинили украинских военных в похищении людей в Купянске после вывода из города российских войск.
Путин: Нанесен массированный удар по объектам инфраструктуры Украины
Президент Путин заявил о массированном ударе высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины
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Утром был нанесен массированный удар по объектам украинской инфраструктуры, военного управления, связи и энергетики, заявил президент России Владимир Путин. Он предупредил Киев о жестком ответе в случае продолжения украинских терактов.
«Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба ВС России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», – заявил он.
По словам Путина, в случае продолжения Украиной терактов в России ответ Москвы будет жестким, передает РИА «Новости».
«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что оставлять без ответа преступления киевского режима невозможно. Президент добавил, что украинские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.
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СМИ: В подготовке теракта на Крымском мосту были задействованы две фуры
«Комсомольская правда»: В подготовке теракта на Крымском мосту были задействованы два грузовика
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В подготовке теракта на Крымском мосту были задействованы два грузовика, в организации теракта, помимо Украины, могли участвовать и другие иностранные спецслужбы, сообщила «Комсомольская правда».
По информации сайта KP.RU, в подготовке теракта были задействованы два большегрузных автомобиля. Схема доставки была такова. Груз – 22 поддона пленки по девять рулонов на каждом (один поддон весит около тонны) – прибыл по морю в грузинский порт Поти из Болгарии. Заказчиком выступал гражданин Украины. Далее он был погружен на фуру с иностранными номерами, водитель общался с заказчиком по Вацапу (американский сервис обмена сообщениями и голосовой связи WhatsApp – прим. ВЗГЛЯД), сообщает «Комсомольская правда».
По имеющимся у издания сведениям, из Поти грузовик отправился в Армению, где груз был растаможен по правилам Таможенного союза. Как отмечает издание со ссылкой на неназванные источники, это типичный, не вызывающий подозрений маршрут дальнобойщиков, направляющихся в Россию. Затем, по имеющимся у издания данным, машина въехала на территорию России через КПП Верхний Ларс, далее в городе Армавире поддоны перегрузили на другую фуру, которая отправилась в сторону Крыма.
«Судя по всему, взрывчатка каким-то образом была заложена в рулоны с пленкой. Причем так, что на рентгене ее не было видно. И сделано это было в Болгарии. А значит, в организации этого теракта, помимо Украины, могли участвовать и иностранные спецслужбы», – говорится в статье.
«Водитель первой фуры уже дает показания. Скорее всего, как и шофер второй фуры, он был использован вслепую и не знал о том, что везет», – сообщается в материале.
В минувшую субботу на автомобильной части Крымского моста произошел взрыв грузового автомобиля, в результате частично обрушились два пролета мостового перехода по ходу движения транспорта с материка к полуострову. Как заявил президент России Владимир Путин, авторами подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.
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Медведев отреагировал на видео расстрела «азовцами» пророссийских жителей Купянска
Зампред Совета Безопасности РФ Медведев отреагировал на видео расстрела «азовцами» пророссийских жителей Купянска
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Преступление ВСУ в Купянске будет расследовано. При этом реакция России в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на просьбу журналистки Наданы Фридрихсон прокомментировать появившееся в Сети видео расстрела «азовцами» пророссийских жителей Купянска.
«Надана: Экс-командир «Азова» (украинский националистический батальон «Азов» запрещен в России и признан террористической организацией – прим. ВЗГЛЯД) Жорин опубликовал видео из Купянска, как тела умерших людей скидывают в яму. С подписью «Расплата будет». Позже дописал, что видео с телефона «оккупанта». Как отреагирует Россия? Какие могут быть последствия для Украины на международном уровне, на ваш взгляд?» – опубликовала журналистка Надана Фридрихсон в своем Telegram-канале вопросы, адресованные заместителю председателя Совета Безопасности России Дмитрию Медведеву.
«Медведев: Международных последствий не будет, поскольку ни одна международная организация не справляется с такими задачами. А повестку дня в них давно формируют уродцы из западных стран. Но это не значит, что совершенное преступление не будет расследовано. Будет. Реакция России? Она, на мой взгляд, в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права…», – процитировала журналистка ответ заместителя председателя Совета Безопасности РФ.
Напомним, в сентябре в администрации Харьковской области обвинили украинских военных в похищении людей в Купянске после вывода из города российских войск. Ранее глава администрации Харьковской области рассказал, что по Купянску и Великому Бурлуку ездят наемники и расстреливают людей.
10 сентября российские войска из Балаклеи и Изюма были перегруппированы на донецкое направление, после чего ряд освобожденных ранее населенных пунктов Харьковской области перешел под контроль ВСУ. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал вернуть все потерянные Россией города в Харьковской области. Эксперты дали советы оставшимся на занятых ВСУ территориях сторонникам России, как пережить зачистки украинских карателей.
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Эксперт оценил значимость ракетных ударов по территории Украины
Военный эксперт Рожин: Запад и Зеленский не предполагали столь жесткого ответа за теракт на Крымском мосту
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Ракетные удары по украинским объектам инфраструктуры должны стать системными. Для этого у нас есть все необходимое. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Борис Рожин, комментируя ракетные утренние удары по территории Украины.
«Пока не очень понятно, как долго продолжатся массированные удары. Но совершенно ясно, что с военной точки зрения это хороший знак», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
По словам собеседника, «США и Великобритания не стали считаться с потенциальными разрушениями на Украине после теракта на Крымском мосту, Зеленский и подавно с ними не считается». «Даже если они и предполагали, что наш ответ будет жестким, им было всё равно, насколько жестким он будет», – пояснил он.
«Нам сейчас важно не останавливаться и достигать поставленных целей. Очевидно, что вне зависимости от нашего ответа войну против России западные политики не прекратят. В ближайшее время стоит ожидать обстрелов Донецка, Луганска и приграничных территорий России», – предполагает эксперт.
«Поэтому нам нужно продолжать подобные массированные удары, разрушая энергетическую инфраструктуру Украины. Настало время снять перчатки и просто бить по врагу. Разговоры закончились. Мы в силах и дальше наносить как подобные удары, так и значительно сильнее», – заключил Рожин.
В понедельник были нанесены ракетные удары по ряду украинских городов. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей стране, а также о погибших и раненых в результате взрывов.
Так, очевидцы сообщили об ударе по Львову, Виннице, Житомиру, Тернополю, Хмельницкому. Свет пропал в некоторых районах Хмельницкого, в Житомире электричество отсутствует во всем городе, передает «Крыминформ».
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что удар был нанесен по критической инфраструктуре. В результате была временно приостановлена работа городских ТЭЦ.
Он также заявил, что запущены резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы восстановить водоснабжение. Пока часть города осталась без света, треть светофоров попросту не работают.
Кроме того, сообщается об очередной волне ударов по Киеву и Днепропетровску. Военкор Александр Коц в своем Teleram-канале сообщил об ударах по железнодорожным объектам вдоль Днепра.
О ракетных ударах также рассказали в Киеве. Мэр города Виталий Кличко, заявил, что взрывы были слышны в центре города – в Шевченковском районе. Он отметил, что все службы следуют на место, детали пообещал позже.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал в Twitter, что одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской. На этой улице находится офис Службы безопасности Украины, неподалеку расположен офис Зеленского.
На фоне ударов движение поездов на всех линиях метрополитена в Киеве приостановлено, подземные станции работают как укрытие, сообщили в пресс-службе метрополитена.
Жителей города призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, станции метро в Киеве будут работать как укрытие.
Кроме того, советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в Киевской области наблюдаются резкие перепады напряжения в электросети.
По словам главкома ВСУ Залужного, по Украине запущено в общей сложности 75 ракет. При этом данные по «прилетам» продолжают поступать. По состоянию на 11.35 мск в украинских СМИ сообщалось о 83 ракетных ударах. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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Ракетные удары нанесены по целям на Западной Украине
Крыминформ: Удары нанесены по целям на Западной Украине, пропали свет и интернет
Очевидцы сообщают об ударах по целям на Западной Украине. Сообщается об отключении интернета и электричества.
Очевидцы сообщили об ударе по Львову, Виннице, Житомиру, Тернополю, Хмельницкому. Свет пропал в некоторых районах Хмельницкого и Львова , в Житомире электричество отсутствует во всем городе, передает «Крыминформ».
Кроме того, сообщается о второй волне ударов по Киеву и Днепропетровску. Военкор Александр Коц в своем Teleram-канале сообщил об ударах по железнодорожным объектам вдоль Днепра.
О ракетных ударах также рассказали в Киевской области.
Ранее местные СМИ рассказали, что в столице Украиныбыли слышны несколько взрывов, информацию о них в центре города подтвердили мэр украинской столицы Виталий Кличко, а также советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
В Киеве при обстреле погиб глава киберполиции Украины
Глава киберполиции Украины полковник Заскока погиб при обстреле в Киеве
Во время обстрелов украинской столицы погиб начальник отдела департамента киберполиции, полковник полиции Юрий Заскока, сообщили в нацполиции Украины.
Заскока ехал в момент удара по бульвару Шевченко, заявил глава украинской национальной полиции Игорь Клименко, передает «Страна.ua».
По данным украинских правоохранителей, всего в результате обстрелов столицы пострадало 87 человек, 11 погибли.
Повреждения, по данным нацполиции, получили 70 объектов, включая 29 объектов критической инфраструктуры, четыре многоэтажных дома, 35 частных домов и одна школа.
Власти украинской столицы подтверждали сообщения о взрывах в Киеве. Один взрыв произошел на улице, где располагается офис президента страны и здание СБУ. Также были обстреляны Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов, Львовская область и другие регионы и города.
В части населенных пунктов после взрывов исчезло электричество, подача света и воды прекратилась во Львове, Киеве, Харькове и других городах.
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Танкист: Старые Javelin отрывают головы украинским солдатам
Российский танкист рассказал о взорвавшемся Javelin в руках у бойца ВСУ в момент выстрела
Поставляемые украинским военным западные противотанковые ракетные комплексы Javelin нередко выходят из строя, один из них взорвался в руках у украинского солдата, рассказал командир российского танкового взвода.
«Был такой случай, когда противник выстрелил из Javelin, и у него голова оторвалась от взрыва», – рассказал собеседник РИА «Новости».
Он пояснил, что эти комплексы нередко взрываются в руках у стрелков, поскольку попадают в руки к ним старыми и отсыревшими.
Ранее Вашингтон заключил контракт с Raytheon и Lockheed Martin на поставку украинской армии 1800 систем Javelin на 311 млн долларов.
До этого Вашингтон сообщал об очередном пакете помощи Киеву на 1 млрд долларов. В него включили боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin.
Власти Украины признали разрушение 11 важных инфраструктурных объектов
Премьер Украины Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны
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Важные объекты инфраструктуры повреждены в восьми регионах Украины и Киеве, некоторые области обесточены, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что по состоянию на 11.00 (совпадает с мск) повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и городе Киеве. Он также заявил, что некоторые украинские области остались без света, и призвал быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью, передает РИА «Новости».
Между тем мэр Харькова заявил, что подача электричества и воды нарушено во всех районах города.
«Нет электроэнергии – нет подачи воды», сказал он в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.
В то же время украинское издание «Страна.ua» сообщает, что удары по объектам инфраструктуры зафиксированы в Ивано-Франковской области.
Ранее сообщалось о работе ПВО в Одессе, также взрывами повредило крышу Центрального вокзала в Киеве.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.
В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.
Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.
ВСУ назвали число нанесенных в понедельник по Украине ударов
Командование ВСУ заявило о не менее ста ударах ракетами и беспилотниками по городам Украины
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Россия нанесла не менее ста ударов ракетами и беспилотниками по крупнейшим городам Украины и почти всем областным центрам, заявил представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
По словам Игната, удары наносились пятью типами ракет: Х101, Х555, которые запускались со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона, «Калибры» из Черного моря, а также С-300 и «Торнадо». Всего было нанесено не менее 100 ударов, в том числе беспилотниками, передает ТАСС.
Между тем национальная полиция Украины в своем Telegram-канале сообщила о 10 погибших и 60 пострадавших в результате ракетных ударов
Как сообщают в ведомстве, на местах работают полицейские, они помогают людям и фиксируют последствия обстрелов. Также нацполиция призвала население Украины в случае воздушной тревоги спускаться в укрытия.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
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