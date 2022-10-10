В США в кибератаке на аэропорты обвинили русскоязычных хакеров

Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин

Решения России и Саудовской Аравии ведут к тому, что в США цены на бензин постепенно повышаются, заявил глава американского государства Джо Байден.

Байден выступил на заводе Volvo Group в Мэриленде. Согласно данным на сайте компании, крупным акционером Volvo Group является китайская автомобильная компания Geely, передает ТАСС.

Он заявил, что республиканцы «отнимут исторические победы», которых удалось добиться, если одержат победу на промежуточных ноябрьских выборов в США. По его словам, «стоимость потребительской корзины будет расти, а не снижаться». Как заявил президент США, он понимает, что цены на продукты растут. Байден сказал, что ему удалось снизить цену на бензин более чем на 1,6 доллара за галлон, но она постепенно повышается. По версии Байдена, это происходит «из-за того, что только что сделали Россиия и Саудовская Аравия». Также он заявил, что будут расти цены на рецептурные препараты, на здравоохранение и энергетику.

«Где написано, что Америка больше не может быть ведущим производителем в мире? – сказал он. – По всей Америке мы доказываем, что «Сделано в США» – это не просто слоган, это реальность. Мы доказываем, что наши лучшие дни впереди, а не позади».

Напомним, в ОПЕК+ приняли решение о самом резком сокращении добычи нефти с начала пандемии коронавируса – на 2 млн баррелей в день. СМИ на Западе полагают, что такое решение свидетельствует о провале внешней политики США.

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