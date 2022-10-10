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В США в кибератаке на аэропорты обвинили русскоязычных хакеров
Русскоязычных хакеров обвинили в кибератаке на сайты 14 американских аэропортов
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Несколько сайтов аэропортов в Соединенных Штатах подверглись кибератаке, за нападением якобы стоит группа русскоязычных хакеров, сообщают американские телеканалы.
Нападение произошло утром в понедельник, DDoS-атака была совершена на сайты 14 аэропортов, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Атаке подверглись в том числе аэропорты Атланты и Лос-Анджелеса, по данным канала, за ней якобы стоит группировка Killnet.
При этом кибератаки не повлияли на работу аэропортов, но усложнили поток информации о рейсах для пассажиров.
В августе Killnet объявляла о начале атак на военно-промышленного гиганта Lockheed Martin из США, он занимается в том числе производством РСЗО HIMARS.
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В Британии описали четыре сценария ядерных ударов США по России
The Sun: США могут нанести ядерный удар по Москве или Черноморскому флоту
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Британский таблоид The Sun проанализировал, как будут действовать Соединенные Штаты и Североатлантический альянс в случае «применения Россией ядерного оружия».
Автор публикации полагает, что существует четыре возможных сценария реакции Вашингтона и Североатлантического альянса.
Первый вариант, как отмечается в статье, это ядерный удар по России, в том числе по Москве. Однако эксперты называют его маловероятным, так как такое развитие событий приведет к эскалации конфликта и его превращению «в ужасающую полномасштабную ядерную войну между Западом и Россией», передает РИА «Новости».
В качестве второй вероятной меры автор статьи называет удар по российским вооруженным силам, принимающим участие в спецоперации на Украине.
В качестве третьего и четвертого сценария фигурируют ограниченный ядерный удар по Крыму и Черноморскому флоту.
Ранее заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США не вступят в конфликт на Украине, если они сами или их союзники не подвергнутся атаке.
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Fox News: Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой
Fox News: Президент США Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой
Ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи заявила, что президент США Джо Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой, среди которых провал в Афганистане, уступки Китаю и конфликт на Украине.
Телеведущая сказала, что Байден превратил США в половую тряпку для Китая и бездонную копилку для Украины, передает РИА «Новости».
Она также напомнила о недавнем заявлении главы Белого дома о неизбежности «ядерного армагеддона». По ее мнению, слова американского лидера указывают на обострение ситуации.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия». При этом Байден не смог представить ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
В США высказали желание завершить конфликт на Украине
Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Кирби заявил, что США хотят завершения конфликта на Украине
США хотели бы скорейшего урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Эй-би-си.
Кирби заявил, что необходимо, чтобы обе стороны могли сесть и договориться, найти выход из сложившейся ситуации мирным и дипломатическим путем, передает ТАСС.
Отмечается также, что Кирби считает, что началу переговоров мешает Россия, также Москва не подает сигналов о готовности к этому.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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В США признали «величайшим провалом» слова Байдена о «ядерном Армагеддоне»
Экс-госсекретарь США Помпео: Слова Байдена о ядерном Армагеддоне стали величайшим провалом страны за десятилетия
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Слова Джо Байдена о надвигающемся «ядерном Армагеддоне» стали одним из величайших провалов во внешней политике США за последние десятилетия, заявил в эфире Fox News экс-госсекретарь Майк Помпео.
Помпео отметил, что слова Байдена об угрозе начала ядерной войны, которая якобы исходит от России, звучат безрассудно. Экс-госсекретарь добавил, что власти США допустили одну из величайших ошибок во внешней политике за последние несколько десятков лет, передает РИА «Новости».
По словам Помпео, слова Байдена представляют опасность для граждан США, так как говорить о таких серьезных вещах вскользь, на сборе пожертвований для Демпартии, несколько странно.
Ранее Байден заявил, что президент Владимир Путин не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного оружия. Но глава США не смог представить ситуацию, при которой использование тактического ядерного оружия «не закончилось бы Армагеддоном».
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МИД рассказал об участии США в «опосредованной войне» против России
Глава департамента стран СНГ МИД Полищук указал на американские ориентировки по ведению боевых действий для Украины
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Даже на Западе многие специалисты указывают, что США ведут на Украине «опосредованную войну» с Россией, помогая Киеву, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук указал, что США накачивают Украину тяжелым вооружением, передают Киеву разведывательные данные с военных и коммерческих спутников, оказывают помощь в вербовке иностранных наемников и дают ориентировки по ведению боевых действий. Как заявил Полищук, такая поддержка Украины делает Вашингтон участником конфликта, передает ТАСС.
Кроме того, США подталкивают своих партнеров к участию в военной помощи Украине. Так, Франция и Германия планируют увеличить военно-техническую помощь Киеву, Великобритания поставила на поток обучение украинских военных, к этой деятельности привлекаются также инструкторы из Польши, Канады, Новой Зеландии и других стран, сказал Полищук. Он отметил, что и Евросоюз намерен создать миссию по оказанию военной помощи Украине, что будет означать усиление прямой вовлеченности ЕС в конфликт.
Напомним, новый пакет американской военный помощи Киеву включает, в частности, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийские системы, боеприпасы и 200 единиц легкой бронетехники.
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В Китае предрекли конец гегемонии США
Global Times: Энергетический кризис и конфликт интересов между США и ЕС предвещают падение американской гегемонии
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Обострение энергетического кризиса в Европе и конфликт интересов между США и ЕС предвещают падение американской глобальной гегемонии, сообщило китайское издание Global Times.
Как говорится в публикации, на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе конфликт интересов между США и ЕС не только проверил их отношения, но и указал на признак ослабления и шаткости глобальной гегемонии США, передает РИА «Новости».
Автор статьи отмечает, что, несмотря на то, что администрация Байдена планировала использовать конфликт на Украине для укрепления и расширения своей сети союзников, между Штатами и Евросоюзом возникло огромное расхождение интересов.
В статье также говорится, что среди европейских стран растет недовольство из-за того, что Вашингтон извлекает выгоду из их трудностей. Антироссийские санкции ЕС вынуждают импортировать большие объемы СПГ из США, в то время как американские энергетические гиганты получают сверхприбыль от энергетического кризиса в Европе.
«Недовольство европейских стран резким ростом цен на СПГ из США обнажает тот факт, что интересы Штатов конфликтуют с интересами многих других стран по всему миру. Эти конфликты указывают на закат американской гегемонии, напоминая, что сейчас уже не то время, когда Вашингтон может отдавать приказы без какого-либо противодействия», – резюмируется в статье.
Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин в своей речи в Георгиевском зале Кремля объявил о начале слома гегемонии Запада.
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Власти Румынии призвали НАТО обсудить с Россией потерю Киевом территорий
Министр обороны Румынии Дынку призвал НАТО и США к переговорам с Россией о потере Украиной территорий
Мир на Украине можно установить только переговорами с Россией о гарантиях безопасности для Киева, переговоры должны вести НАТО, США и другие страны, заявил министр национальной обороны Румынии Василе Дынку.
Дынку считает, что самостоятельно Киев вести переговоры с Москвой не сможет, так как сейчас «политический класс Украины не может позволить себе взять ответственность» за «потерю территорий», поскольку это стало бы чересчур серьезным политическим поражением, передает ТАСС со ссылкой на Prima TV.
Как заявил министр, у России есть средства для продолжения спецоперации на Украине. По его мнению, «идеально было бы прийти к переговорам», даже если конфликт останется замороженным. Он полагает, что такая ситуация была бы «все равно лучше, чем то, что происходит сейчас» – гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Кроме того, министр оценивает как очень низкую вероятность ядерной войны.
Напомним, как сообщают СМИ, Турция хочет созвать переговоры России, США, Франции, Германии и Великобритании по ситуации вокруг Украины. Предложение о переговорах уже направлено турецкой стороной Вашингтону. Утверждается, что влиятельные фигуры в Вашингтоне очень позитивно отнеслись к предложению Турции.
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В МИД прокомментировали слова Блинкена о готовности к дипломатии с Россией по Украине
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности идти к дипломатии с Россией по Украине расходится с реальными действиями Вашингтона, который все больше поддерживает киевский режим, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Однако главное – это реальные шаги американцев и их сателлитов. А они кардинально противоречат претендующей на миролюбие показной риторике», – передает ТАСС слова дипломата.
По словам Захаровой, от администрации США поступают публичные сигналы в контексте происходящего на Украине, они сочетают в себе провокационную воинственность и сумбурные намеки на развитие российско-американского диалога.
Но США наращивают поставки вооружений режиму Владимира Зеленского, растет число западных наемников и инструкторов.
«И это на фоне безумных призывов Зеленского к своим хозяевам нанести по России превентивный ядерный удар», – подчеркнула Захарова.
Ранее Блинкен выступил с утверждением, что власти США будут готовы к дипломатии с Россией по Украине, если Москва покажет такой настрой, пока Вашингтон его не видит. В конце сентября Блинкен заявил, что Украина может использовать западную военную помощь для возвращения контроля над потерянными территориями.
New York Times: Запад насмешил Путина «экологической показухой»
США и страны Европы «своей экологической показухой» вызвали смех у президента России Владимира Путина и у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, пишет The New York Times.
По данным издания, в Европе притворялись, что смогут избавиться от масштабных выбросов и напрямую «перепрыгнуть» к возобновляемой энергетике, и все «при этом будет в шоколаде». «Боже мой. Немцы так собой гордились, не осознавая, что единственная причина, по которой эта их голубая мечта кажется осуществимой, в том, что Путин продавал им дешевый газ, позволяющий компенсировать разницу», – отметил обозреватель, передает РИА «Новости».
При этом, как указали в The New York Times, США, в отличие от Европы, в теории могут обеспечить свои нефтегазовые потребности, однако даже у них недостаточно экспортных ресурсов для компенсации сокращения добычи нефти со стороны России и ОПЕК+.
Обозреватель призвал западные страны перестать строить воздушные замки.
По его словам, единственный действительно эффективный способ перехода – послать убедительный ценовой сигнал: «либо налоги на грязную энергию, либо стимулы для чистой». «Пока мы не обеспечим стабильные и надежные поставки энергии с минимальными выбросами при минимальных затратах, все наши слова можно смело назвать показухой. Мы балуем себя ложной добродетелью, в то время как Путин и Мухаммед ибн Салман по дороге в банк смеются над нами», – подчеркнул обозреватель.
Ранее глава американского государства Джо Байден заявил, что решения России и Саудовской Аравии ведут к тому, что в США цены на бензин постепенно повышаются.
В Кремле ответили на угрозы Болтона в адрес Путина
Представитель Кремля Песков ответил на вопрос об угрозах экс-советника Белого дома Болтона Путину
Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова с угрозами в адрес главы государства от экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.
«Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Также он заявил, что Россия не хочет принимать участие в ядерной риторике, которая подогревается в первую очередь в США.
Ранее Болтон заявил, что Путин станет «законной целью» в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины.
До этого президент США Джо Байден заявил, что президент Владимир Путин не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного оружия. Но глава США не смог представить ситуацию, при которой использование тактического ядерного оружия «не закончилось бы Армагеддоном».
Минфин США объяснил механизм по «сокращению доходов России»
США не требуют, чтобы Россия продавала нефть по ценам ниже установленного странами Запада потолка, но ей придется пользоваться альтернативными сервисами для обслуживания торговли, заявил первый замминистра финансов США Адевале Адейемо.
Адейемо подчеркнул, что Россия, договорившись с покупателями, может выйти из установленного ценового коридора, но сопутствующие услуги окажутся дороже. По мнению Вашингтона, покупатели поймут, что есть ценовой потолок и станут договариваться с Россией о более низких ценах. Это, как заявил Адейемо, приведет к достижению цели США – «сокращению доходов России», передает ТАСС со ссылкой на Foreign Policy.
При этом США, по словам замминистра, стремятся создать как можно больше возможностей для попадания российской нефти на рынок. Адейемо сказал, что потолок цен даст России возможность пользоваться услугами стран G7 в техобслуживании и страховке нефтетанкеров, пока она соблюдает ограничения.
Напомним, восьмой пакет европейских санкций против России включает в себя потолок цен на нефть. Планируется, что ЕС запретит техническое обслуживание и страховку судов третьих стран, если те будут заниматься перевозкой российской нефти при цене на топливо выше лимита.
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Newsweek призвал Белый дом сменить курс в ситуации вокруг Украины
Обозреватель Newsweek Хэммер призвал Белый дом добиваться деэскалации, разрядки и мира в ситуации вокруг Украины
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Администрация Джо Байдена должна немедленно сменить политический курс в отношении Киева, добиваться деэскалации и отказаться от идеи предоставления Украине членства в НАТО, заявил обозреватель журнала Newsweek Джош Хэммер.
Хэммер отметил, что за время спецоперации формальная позиция США относительно конфликта на Украине почти не претерпела изменений, американские власти выражают готовность поддерживать Украину «в борьбе за каждый дюйм исторически спорной территории со смешанным населением». При этом, по его словам, Вашингтон не интересует позиция местных жителей, а также «чего это будет стоить». Кроме того, Хэммер указал, что «судьбе режима Зеленского в Киеве ничего не угрожает».
Обозреватель полагает, что сейчас «эти наивные идеи глупы и контрпродуктивны для настоящих национальных интересов США на спорных территориях». Он призвал Вашингтон добиваться деэскалации, разрядки и мира, а для этого США требуется сменить стратегический курс, передает РИА «Новости».
Как заявил Хэммер, если бы в Белом доме «ладили со здравым смыслом», то сделали бы все возможное, чтобы «свести Зеленского и Путина за столом переговоров». Это, как говорится у статье, позволило бы устранить угрозу ядерной катастрофы или прямого военного столкновения России и НАТО. «Это однозначно подразумевает отказ от возможности предоставления Украине членства в НАТО», – заявил он.
Напомним, на днях западное общество бурно отреагировало на заявление самого богатого человека мира Илона Маска о том, что Украина должна отказаться от Крыма и, скорее всего, от других вошедших в состав России территорий.
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Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин
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Решения России и Саудовской Аравии ведут к тому, что в США цены на бензин постепенно повышаются, заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден выступил на заводе Volvo Group в Мэриленде. Согласно данным на сайте компании, крупным акционером Volvo Group является китайская автомобильная компания Geely, передает ТАСС.
Он заявил, что республиканцы «отнимут исторические победы», которых удалось добиться, если одержат победу на промежуточных ноябрьских выборов в США. По его словам, «стоимость потребительской корзины будет расти, а не снижаться». Как заявил президент США, он понимает, что цены на продукты растут. Байден сказал, что ему удалось снизить цену на бензин более чем на 1,6 доллара за галлон, но она постепенно повышается. По версии Байдена, это происходит «из-за того, что только что сделали Россиия и Саудовская Аравия». Также он заявил, что будут расти цены на рецептурные препараты, на здравоохранение и энергетику.
«Где написано, что Америка больше не может быть ведущим производителем в мире? – сказал он. – По всей Америке мы доказываем, что «Сделано в США» – это не просто слоган, это реальность. Мы доказываем, что наши лучшие дни впереди, а не позади».
Напомним, в ОПЕК+ приняли решение о самом резком сокращении добычи нефти с начала пандемии коронавируса – на 2 млн баррелей в день. СМИ на Западе полагают, что такое решение свидетельствует о провале внешней политики США.
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Лавров отреагировал на ядерную риторику Запада
Глава МИД России Лавров заявил, что Запад использует ядерную риторику для обвинения России
США и их союзники пытаются ввести ядерную риторику в публичный оборот в контексте конфликта на Украине, искажают реальность и обвиняют Россию в исходящих от нее ядерных угрозах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что именно американцы и их союзники активно пытаются ввести в публичный оборот ядерную риторику на фоне кризиса на Украине.
Министр также напомнил, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся в этом году, Владимир Зеленский назвал ошибкой отказ Украины от ядерного оружия, оставшегося в стране после распада СССР, после этого ядерная тематика стала активно обыгрываться западными политиками.
По словам Лаврова, Запад все передергивают, пытаются представить дело так, будто ядерные угрозы озвучивает Россия и что она может применить ядерные вооружения на Украине.
«Хотел бы также подчеркнуть, что Россия сохраняет приверженность заявлению лидеров стран пяти государств, обладающих ядерным оружием, от 3 января этого года, в котором был подтвержден постулат о недопустимости ядерной войны. В соответствии с этим документом, одобренным на высшем уровне, необходимо предотвратить любой вооруженный конфликт между странами, обладающими ядерным оружием», – отметил министр.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует принимать участие в «упражнениях» по ядерной риторике, которые обсуждают западные СМИ и политики.
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Лавров призвал США отказаться от идеи мирового господства
Глава МИД России Лавров призвал США отказаться от претензий на мировое господство
Вашингтон должен провести серьезную работу над ошибками, отказавшись от претензий на мировое господство, а также сделать выводы из провалов своих попыток вмешиваться в дела России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, русофобски настроенные элиты США «мыслят иррационально, подталкивая Белый дом к открытой конфронтации с Россией».
«Конечно, да. Для продвижения вперед Вашингтону необходимо провести серьезную работу над ошибками и отказаться от претензий на мировое господство», – передает слова Лаврова газета «Аргументы и факты».
Также Лавров добавил, что Вашингтону нужно сделать выводы из своих провалов после попыток вмешаться во внутренние дела России.
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