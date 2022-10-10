Названы сроки устранения повреждений опор Крымского моста

Вице-премьер РФ Хуснуллин сообщил об устранении повреждений опор Крымского моста до конца недели

Повреждение опоры Крымского моста планируется устранить к концу недели, работа по анализу тяжести повреждений еще продолжается, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании премьер-министра Михаила Мишустина со своими заместителями.

Хуснуллин рассказал, что водолазы все еще проверяют опоры моста, передает РИА «Новости». По его словам, в результате диагностики выявлена необходимость устранения повреждений деформационного шва на одной из опор. Он подчеркнул, что предварительный срок устранения повреждения опоры – конец этой недели.

Хуснуллин также сообщил, что металлоконструкции для Крымского моста начнут поставлять уже к концу недели.

Он уточнил, что ведется обследование железнодорожного полотна Крымского моста, предварительно, есть необходимость замены двух пролетов, но уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. Вице-премьер отметил, что на доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют.

После доклада вице-премьера Марата Хуснуллина Мишустин отметил, что Крымский мост имеет важнейшее значение для обеспечения связанности полуострова с другими регионами страны. По его словам, необходимо восстановить его полноценную работоспособность в самые сжатые сроки, пишет ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что все службы, задействованные в ликвидации ЧП на Крымском мосту, сработали как должно – оперативно и эффективно.

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