Глава МИД Украины Кулеба обсудил с генсеком НАТО поддержку альянсом Киева

Министр обороны Германии Ламбрехт объяснила порядок рассмотрения заявки Киева в НАТО

Просьба украинских властей о вступлении в НАТО будет обсуждаться со всеми членами Североатлантического альянса, сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

Ламбрехт заявила, что Украина «вольна выбирать альянс», в котором будет «чувствовать себя свободной». Она приветствовала просьбу президента Украины Владимира Зеленского. Однако, отметила министр, есть 30 стран, которые должны высказаться по этому поводу. Это не единичное решение Германии, подчеркнула она. В расчет необходимо брать и ситуацию на Украине, приводит ее слова РИА «Новости».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону.

По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин делает все возможное, чтобы другие страны и НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт Украины с Россией.

В свою очередь экс-глава Госдепа Генри Киссинджер заявил, что американский курс на включение Украины в НАТО не был мудрым.

Заявление главы минобороны Германии прозвучало в ходе совместного брифинга с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым в Кишиневе.

В ходе брифинга Ламбрехт также заявила о планах наращивания военной помощи Молдавии. Речь идет о повышении квалификации молдавских военных, а также предоставлении вооружений, «необходимых стране в текущей ситуации». Она уточнила, что на данный момент ведутся переговоры о закупке беспилотных летательных аппаратов для молдавской армии. Ламбрехт отказалась озвучить более детальную информацию касательно поставок оружия, отметив, что нужды молдавской армии еще предстоит уточнить, передает ТАСС.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости укрепления армии в связи с угрозой якобы со стороны России. Для этого ЕС одобрил финансовую помощь республике в размере около 47 млн евро, что позволит удвоить годовой бюджет Молдавии на оборону. Госсекретарь Минобороны Валерий Мижа сообщил, что молдавская армия получит современную бронетехнику, средства связи и беспилотники.

В МИД России выражали сомнение, что эти действия позволят укрепить безопасность Молдавии. Ведомство считает, что это не создаст также благоприятной атмосферы для прогресса в переговорах по приднестровскому урегулированию.

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