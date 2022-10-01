Волонтеры «Единой России» раздали 1,5 тыс. продуктовых наборов жителям Херсона

Гуманитарный центр «Единой России» в Херсоне продолжает оказывать помощь жителям города. За день работы волонтеры гуманитарной миссии партии раздали через квартальных и по коллективным заявкам почти 1,5 тыс. продуктовых наборов.

«В последнее время мы активно помогали и помогаем жителям сел Херсонской области. Ежедневно объезжаем по несколько населенных пунктов. Развозим продукты, медикаменты, спортинвентарь и многое другое. В Херсоне работаем по предварительным коллективным заявкам, которые нам подают в чат-бот квартальные и представители инициативных групп. Раздачу мы организуем вместе с волонтерами из числа местных жителей. Огромная благодарность им за это!» – отметил депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Постепенно организацию и выдачу гуманитарной помощи херсонцам принимает на себя администрация Херсонской области. В частности, при министерстве труда и социальной политики региона создано государственное бюджетное учреждение «Гуманитарный штаб Херсонской области». Однако гуманитарная миссия партии «Единая Россия» не прекращает работу, сообщили в партии.

«Спасибо большое за помощь. Сегодня получили гуманитарную помощь по заявке на нашу улицу», – сказала жительница Херсона.

Центр гуманитарной помощи «Единой России» открылся в Херсоне 2 июня. Сначала люди приходили в КЦ «Юбилейный» и получали помощь в порядке живой очереди, но с конца июля центр начал работать в новом формате – теперь волонтеры выдают продукты и лекарства через квартальных и по коллективным заявкам. Маломобильным жителям Херсона продукты привозят автоволонтеры.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации.

В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.