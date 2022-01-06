В продуктовых магазинах Нур-Султана выстроились большие очереди

В магазинах столицы Казахстана городе Нур-Султане наблюдаются большие очереди, люди покупают товары впрок, но проблем с продуктами нет, в городе много полицейских и военных, передает в четверг казахстанский телеканал «Хабар 24».

Съемочная группа посетила один из крупнейших магазинов города, чтобы проверить «слухи о нехватке продуктов».

«Мы заехали в один из самых крупных и популярных супермаркетов и посмотрели, что на полках продуктов хватает, но при этом есть большие очереди, все кассы были забиты, то есть некий ажиотаж, люди покупают продукты, покупают впрок. Но нехватки или дефицита продуктов мы не видели», – приводит РИА «Новости» комментарий корреспондента телеканала.

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Согласно режиму ЧП, есть ограничения по продаже алкогольной продукции, такой отдел в магазине был закрыт.

Также сообщается, что ситуация в Нур-Султане на фоне беспорядков в Казахстане спокойная, но в городе много полицейских и военных.

«Как будто обычный день: ходит общественный транспорт, ездят автомобили. То есть ничего особенного мы не заметили: кроме, конечно, того, что очень по городу полицейских, военных и военной техники», – заявил корреспондент телеканала.

Ранее глава Нур-Султана заявил о распространении в городе призывов деструктивных сил.

Протестующие в Алма-Ате обезглавили тела двоих сотрудников полиции, всего погибло 13 силовиков. До этого стало известно, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.

Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы«. Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.