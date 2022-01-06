У посольства Казахстана в Москве задержаны 10 пикетчиков

В центре Москвы задержаны около десяти человек, которые вышли на протесты около посольства Казахстана, сообщил адвокат Илья Уткин.

«На Чистопрудном бульваре задержали около 10 человек, вышедших на пикеты в поддержку Казахстана. Их отвезли в два отдела полиции: пять человек – в ОВД «Хамовники», пять – ОВД «Пресненский», – передает его слова «Интерфакс».

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

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Протестующие в Алма-Ате обезглавили тела двоих сотрудников полиции, всего погибло 13 силовиков. До этого стало известно, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.

Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.