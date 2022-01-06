Журналисту в Алма-Ате посоветовали скрывать гражданство России

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6 января, четверг  |  Последнее обновление — 13:13  |  vz.ru
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Крупнейший проект решит хроническую проблему Дальнего Востока

Жители Дальнего Востока первыми получили возможность приобретать билеты на внутренние авиаперелеты по субсидии Елена Верещака/ТАСС
Миллиарды рублей будут потрачены в 2022-м году на важнейший социальный проект Дальнего Востока - увеличение транспортной доступности региона. Единая дальневосточная авиакомпания позволит жителям восточной части страны чаще летать - причем как на «большую землю», так и внутри региона. Как именно это будет реализовано? Подробности...
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Кто подпитывает «калининградский сепаратизм»

Калининград охотно воссоздает приметы старого Кенигсберга – для привлечения туристов Сергей Фадеичев/ТАСС
Решение Литвы остановить транзит белорусских грузов рикошетом ударит по Калининграду. Голод ему не грозит, но ожидается взлет цен на продукты. В этом случае в российском анклаве ожидается усиление социальной напряженности. Может, в Литве и задумали всю эту блокаду, чтобы вызвать в бывшем Кенигсберге ропот против федерального центра, подогреть сепаратистские настроения. Но сохранились ли там такие настроения? Подробности...
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Наступивший год создаст для российской IT-отрасли и интернета новые правила

Отрасль информационных технологий оказалась под плотным вниманием государства Annette Riedl/dpa/
Global Look Press
Целая серия изменений, помогающих российскому интернету и IT-отрасли в целом, была принята правительством в 2021 году. О чем именно идет речь, как это должно помочь суверенитету России в цифровом пространстве и пользователям - и какие новые перемены в этом вопросе обсуждаются прямо сейчас? Подробности...
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В переговорах России и США придется оглядываться на Китай

Байден заботливо подложит ложку дегтя в бочку меда российско-китайских отношений Sarah Silbiger/CNP/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
На предстоящих переговорах между Россией и США незримо будет присутствовать еще один международный тяжеловес - Китай. Особенно сложно от его влияния будет отмахнуться Байдену. В чем в данном случае заключаются китайские интересы, в какой степени они совпадают с российскими - и почему Пекин все же может оказаться недовольным результатами переговоров? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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В Казахстане все решится в ближайшие дни или даже часы

Валерий Федоров
Валерий Федоров, директор ВЦИОМ
За сценой событий в Казахстане - теневые кланы, играющие свою игру. А со стороны внешних наблюдателей - поиски геополитических заговоров и интриг… В обоих случаях все очень быстро развивается, власти не успевают за событиями. Подробности...

Зачем Сталин вернул погоны в Красную армию

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
6 января 1943 года в РККА вновь появились офицерские погоны. Это был важный символический шаг – разрушившая старую Россию революция привела к упразднению погон и офицерских званий. Но они вернулись в Вооруженные силы. Почему? Подробности...

Сбережения и мечты обиженных бедных съела пандемия

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ковидные протесты принимают разные формы в разных частях мира. От казахских бунтов сегодня до штурма Капитолия год назад. Это все протест обреченных на бедность «глобально проигравших», тех кто, как говорили у нас в 90-е, «не вписался в рынок». Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
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    Журналисту в Алма-Ате посоветовали скрывать гражданство России

    		    6 января 2022, 12:50
    Фото: vk.com
    Текст: Вера Басилая

    Корреспонденту из Москвы Владимиру Ворсобину настоятельно рекомендовали в готовящейся к новым беспорядкам Алма-Ате не говорить, что он русский, обещая неприятности.

    «В городе снова нет ни одного полицейского, ситуация, похоже, вернулась к тому, что было вчера, если не считать одной неприятной детали. Мне тут настоятельно рекомендуют не говорить, что я русский из России. Мол, теперь могут быть неприятности. Рекомендуют говорить, что я местный», – написал корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин в репортаже из Алма-Аты.

    По его словам, о том, что беспорядки закончились, говорить еще рано. Журналист сообщает о залитых кровью окрестностях сожженной администрации города, россыпи гильз, неизвестном количестве погибших, и снайперах на крыше резиденции Назарбаева.

    «Ночная мясорубка отправила в больницы сотни людей. Количество трупов неизвестно до сих пор, но, как мне сказал один из участников событий, только из его села пропали без вести четыре человека. Бой произошел у резиденции, когда часть оставшихся верными присяге полицейских отстреливалась до конца. Тут же ночью подъехали армейские части и начали обстреливать собравшихся на площади. Как уверяют уцелевшие, несколько снайперов было на крыше резиденции. Это противостояние закончилось опять-таки ничьей. Армейские части уехали, а резиденция и все близлежащие здания остались в руках бунтовщиков», – пишет корреспондент.

    На подступах к городу и в Алма-Ате бунтовщики установили блокпосты с вооруженными пистолетами и автоматами людьми. Ворсобин уточняет, что блокпосты созданы сразу же после объявления президентом Казахстана о просьбе введения войск ОДКБ.

    «Митингующие теперь заявляют, что они готовы сражаться с иноземцами до последней капли крови. По крайней мере, они так говорят. Кроме того, протестующие вернулись на площадь и снова возводят баррикады, жгут костры и, похоже, сооружают уже стационарный майдан. Сейчас они пригнали пожарную машину (трофей) и через ее громкоговоритель объясняют собравшимся «политику партии». Говорят, что в регионах грядет восстание, что они не одни, и что нужно просто выстоять», – пишет корреспондент.

    Ранее сообщалось, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.

    Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы«. Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

    В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.

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    Обсуждение:  9 комментариев


    Очевидцы сообщили о начале боев в Алма-Ате
    		    5 января 2022, 23:50
    Фото: Sputnik Казахстан/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    В Алма-Ате в Казахстане, где проводится антитеррористическая операция, начались бои, слышны, предположительно, автоматные очереди, сообщают информационные агентства со ссылкой на очевидцев.

    В городе «идет перестрелка». По словам очевидцев, «протестующие вооружены – теперь уже не дубинами и камнями, а автоматами», сообщает Sputnik в Telegram.

    Агентство KazTAG сообщает, что «силовики приступают к активной фазе зачистки Алм-Аты от преступных элементов». Жителей города «предупредили через громкоговорители об эвакуации с улиц», передает РИА «Новости».

    Власти Алма-Аты опровергли информацию об ожидаемых перебоях с водой и электричеством. Департамент полиции Алма-Аты сообщил, что работает в штатном режиме, информация о мародерстве на квартиры и дома горожан и что служба «102» не реагирует на сигналы – не соответствует действительности.

    Комендатура Алма-Аты опровергла информацию о захвате террористами военного института сухопутных войск. Комендатура призвала жителей города «сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности». Высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алма-Ате, говорит о серьезной подготовке за рубежом, заявили в комендатуре.

    На ТРЦ MEGA Park в Алма-Ате напали мародеры, но охране удалось их сдержать и отбить нападение, передает Sputnik.

    Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.

    Коментарии (81)
    Стало известно о решении направить в Казахстан спецназ ВДВ России
    		    6 января 2022, 03:30
    Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    СМИ, комментируя решение ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент, сообщили, что от России команду получили рота спецназа 76-й дивизии ВДВ, а также рота 45-й бригады спецназа ВДВ.

    Группы от второй и 24-й бригад спецназа Центрального военного округа также «находятся в повышенной готовности», их «может усилить батальон 55-й горной бригады также из ЦВО, однако последним приказ пока не пришел», передает РЕН ТВ.

    «Авиагруппа под Казахстан формируется на аэродромах Кубинка и Чкаловский. В нее войдут несколько пассажирских самолетов, а также грузовые Ил-76 и Ан-124», – говорится в сообщении.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

    Коментарии (105)
    Погребинский рассказал о сходстве майданных технологий в Казахстане и на Украине
    		    5 января 2022, 19:15
    Фото: Екатерина Лызлова/РИ Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    Массовые беспорядки в Казахстане готовились извне, видна серьезная подготовка и сходство с технологиями майдана на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Он уверен, что к происходящему в Казахстане причастны страны Запада.

    «Беспорядки в Казахстане – это отчасти приговор правящему режиму, которому не удалось в согласии с обществом найти компромисс между разными группами влияния. Это дало возможность внешним силам спровоцировать беспорядки. Для меня нет никакого сомнения, что была внешняя организация», – говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. 

    Организаторы беспорядков «работали глубоко, в регионах», добавил эксперт. По его словам, происходящее в Казахстане во многом схоже с тем, что происходило на Украине во времена оранжевых революций и противостояний на Майдане Незалежности в Киеве, например, переход силовиков на сторону протестующих. «Беспорядки не могли произойти ни с того ни с сего. Ясно, что была координация, проведены подготовительные элементы, которые позволили так быстро захватить в Алма-Ате здание мэрии. Это типичная технология майдана, когда девушки дарят цветочки силовикам, а затем все кричат «полиция с народом», – добавил политолог.

    Погребинский сомневается, что координация беспорядков ведется с территории Украины, как об этом заявил бывший казахский министр, а ныне один из главных оппозиционеров Мухтар Аблязов, которого видели не только в Киеве, но и в Лондоне. «У нас обосновывались оппозиционеры из Узбекистана и из Казахстана тоже. Естественно, они работали с проевропейскими и проамериканскими структурами. Они заключают союзы против России, против режима Назарбаева. Но я не верю, чтобы Украина, как государство, могла стоять за беспорядками в Казахстане. Эти люди просто могут чувствовать себя комфортно на Украине, им могли даже помогать, но это все мелочи по сравнению с помощью со стороны Запада», – считает Погребинский, добавив, что в Казахстане работает множество структур, которые в России получают статус иноагентов.

    Между тем в Казахстане накопилось много поводов для конфликта, отметил собеседник. «В стране происходит война между кланами, эти недовольства бродят там постоянно. На склоне режима Назарбаева активность работы с общественным мнением и социальными элементами спала и я не удивлен, что новая власть не смогла взять ситуацию под контроль», – считает Погребинский. 

    В Казахстане с начала года продолжаются массовые беспорядки. В нескольких регионах введен режим ЧП, но властям пока не удается взять ситуацию под полный контроль. Среди прочего президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Кроме того, он опроверг слухи о своем бегстве из страны и возглавил Совет безопасности Казахстана, сместив с этого поста Нурсултана Назарбаева. Эту должность бывший президент занимал с 1991 года. В среду вечером участники протестов попытались снести памятник Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области.

    Коментарии (31)
    Российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане
    		    6 января 2022, 10:23
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В состав коллективных миротворческих сил ОДКБ от России вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск, заявил секретариат организации.

    Уточняется, что российскую часть контингента направили в Казахстан самолеты военно-транспортной авиации ВКС России.

    Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане.

    «В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», – передает сообщение РИА «Новости.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

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    Обсуждение:  9 комментариев

    Коментарии (85)
    На площади в Алма-Ате началась перестрелка
    		    6 января 2022, 07:10
    Фото: Sputnik Казахстан/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты в Казахстане, сообщают информационные агентства.

    В городе «силовые ведомства и военные» совместно проводят «масштабную зачистку от мародеров и зачинщиков погромов», передает «МИР 24».

    «На площади (Республики) идет перестрелка», – сообщает «Sputnik Казахстан» в Telegram.

    В сообщении говорится, что до того, как началась стрельба «военные заставили мирных жителей отойти на расстояние 100 метров». Пространство вокруг площади «полностью контролируется военными», которые «заняли удобные позиции, чтобы не дать преступникам прорваться к акимату или резиденции президента». Перед этим сообщалось, что «раздалось около 10 выстрелов, но стреляли не силовики».

    На площади Республики находится «около 50 единиц техники, в том числе БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками окружили по периметру площадь». В центре площади – «около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, некоторые с огнестрельным оружием». 

    Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.

    Коментарии (46)
    При освобождении аэропорта Алма-Аты от погромщиков погибли военные
    		    5 января 2022, 23:30
    Фото: Алма Калиева/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    В ходе антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты в Казахстане погибли двое военных, сообщают СМИ.

    Об этом сообщает Zakon.kz. Кроме того, пресс-служба МВД республики подтвердила сообщения СМИ, что прежде в разных районах Казахстана «от рук бесчинствующей толпы» пострадали 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, «погибли восемь», передает РИА «Новости».

    Участники беспорядков, используя «камни, арматуры, биты, зажигательные смеси», атаковали «объекты государственного управления, жизнеобеспечения, здравоохранения, торговли, общепита и банковских услуг», а также транспорт «органов правопорядка, здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан». Кроме того, погромщики мешали госпитализации пациентов в медицинские учреждения.

    Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта.

    Коментарии (21)
    Токаев обратился к странам ОДКБ за помощью
    		    5 января 2022, 22:20
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы».

    Токаев отметил, что речь идет уже не об «угрозе», а о «подрыве целостности государства», «нападении на граждан», которые «просят» его «как главу государства в срочном порядке оказать им помощь». По словам Токаева, обращение к ОДКБ является абсолютно уместным и своевременным, передает ТАСС со ссылкой на «Хабар-24».

    Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. Первый космонавт-казах Токтар Аубакиров и генерал-майор ВВС Казахстана призвал ОДКБ ввести войска на территорию страны. Токаев назвал беспорядки в Казахстане «внешней агрессией».

    Коментарии (146)
    Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате
    		    5 января 2022, 14:30
    Фото: Vladimir Tretyakov/AP Photo/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Митингующие взяли штурмом резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате, сообщает издание Zakon.kz.

    Издание пишет со ссылкой на очевидцев, что протестующие в Алма-Ате захватили резиденцию президента Казахстана, передает ТАСС.

    Ранее здание резиденции президента Казахстана загорелось.

    До этого сообщалось, что несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию в резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в стране ввел в Нур-Султане чрезвычайное положение с 5 по 19 января, которое предполагает и комендантский час.

    Митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.

    Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.

    Коментарии (112)
    Правоохранители Алма-Аты заявили о ликвидации десятков нападавших на отделы полиции

    6 января 2022, 08:47

    Текст: Елизавета Булкина

    Десятки нападавших были ликвидированы при попытке штурма здания полиции в Алма-Ате прошлой ночью, заявила официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек в эфире телеканала «Хабар 24».

    «Минувшей ночью экстремистскими силами предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алма-Аты, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются», – передает ее слова ТАСС.

    Кроме того, жителей нескольких улиц города просят не выходить из дома, передает «Sputnik Казахстан» в Telegram.

    «По месту дислокации трех административных зданий проводится антитеррористическая операция», – заявила Азирбек.

    Ранее утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.

    Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.

    Коментарии (36)
    ОДКБ решила направить в Казахстан миротворцев
    		    6 января 2022, 00:38
    Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Пашинян сообщил, что контингент ОДКБ вводится в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации обстановки, передает РИА «Новости».

    В сообщении говорится, что решение принято «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности». Направить миротворческие силы решено в ответ на обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и «ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету» Казахстана, «вызванной, в том числе, вмешательством извне».

    Пашинян на 2022 год назначен председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Напомним, Токаев сообщил, что обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Он назвал беспорядки в Казахстане «внешней агрессией».

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    Погромщики вернулись на площадь Республики в Алма-Ате

    6 января 2022, 10:30

    Текст: Елизавета Булкина

    На площади Республики в Алма-Ате вновь собираются погромщики, между тем алматинцам рассылают СМС-уведомления о проведении в городе антитеррористической операции.

    «Там (на площади Республики – прим. ВЗГЛЯД) сейчас находится порядка 200–250 человек. Они постепенно подтягиваются на площадь. Полиции и военных пока нет», – передает «Sputnik Казахстан» в Telegram.

    Кроме того, сообщается, что в Казахстане зимние каникулы школьников продлили до 17 января. В вузах и колледжах каникулы продлены до 24 января.

    Ранее утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

     

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    Опубликовано видео из разгромленного аэропорта Алма-Аты

    6 января 2022, 04:15

    Текст: Антон Антонов

    В соцсетях опубликовали видеозаписи, снятые на территории аэропорта Алма-Аты, разгромленного участниками беспорядков в Казахстане.

    Как передает РЕН ТВ, комментируя видео, «протестующие учинили на прилегающей к воздушной гавани территории форменный разгром». Указывается, что участники беспорядков «в прямом смысле слова разгромили территорию и сожгли огромное количество автомобилей», на парковке «до сих пор горят подожженные митингующими автомобили».

    Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.

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    Стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента
    		    5 января 2022, 13:19
    Фото: Vladimir Tretyakov/AP Photo/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию в резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате, сообщает издание «Vласть».

    По данным газеты, некоторые протестующие отделились от толпы у здания акимата и отправились к резиденции президента.

    «Вокруг все в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы», – пишет издание, передает РИА «Новости».

    Ранее в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.

    До этого митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.

    Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.

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    В Казахстане отключили интернет

    5 января 2022, 15:02

    Текст: Елизавета Булкина

    По всему Казахстану зафиксировано отключение интернета, свидетельствуют данные организации NetBlocks, анализирующей работу интернета.

    «Подтверждено: Казахстан сейчас находится посреди отключения интернета общенационального масштаба после дня перебоев в работе мобильного интернета и частичных ограничений. Это, вероятно, серьезно ограничит освещение набирающих обороты антиправительственных протестов», – передает сообщение сервиса РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

    Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.

    Ранее стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента.

    Позже в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.

    Также митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.

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    США осудили насилие в Казахстане

    6 января 2022, 03:55

    Текст: Антон Антонов

    Госдепартамент США осуждает акты насилия и уничтожения собственности в Казахстане, сообщил представитель ведомства Нед Прайс.

    Прайс сказал, что Казахстан – «ценный партнер» США, Вашингтон «внимательно отслеживает ситуацию» в этой стране. Госдеп призвал «к сдержанности как власти, так и протестующих» и попросил «казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу печати, в том числе и путем восстановления услуг интернета». США считают, что «все стороны» должны «найти мирное разрешение ситуации с чрезвычайным положением», передает РИА «Новости».

    Напомним, Европейский союз призвал руководство Казахстана уважать право на мирный протест. При этом ЕС заявил, что демонстранты также не должны прибегать к насилию. Власти Казахстана считают, что страна столкнулась с «вторжением бандформирований», подготовленных за рубежом. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

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