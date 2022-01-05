Протестующие в Алма-Ате отобрали у полиции оружие и щиты

В Алма-Ате демонстранты отобрали у сотрудников правоохранительных органов огнестрельное оружие и другое снаряжение, сообщают информационные агентства.

Протестующие изъяли у полиции огнестрельное оружие, щиты и дубинки, в городе не наблюдается полиции, передает РИА «Новости».

Несколько тысяч митингующих собираются в центре Алма-Аты, у них при себе металлические пруты, у некоторых – огнестрельное оружие.

В городе не работают сотовая связь, интернет и телевидение.

Ранее сообщалось, что по всему Казахстану зафиксировано отключение интернета.

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.

Токаев также ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.

Ранее стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента.

Позже в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.

Также митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.