Генпрокуратура заявила о масштабной кампании по продвижению фейков о вакцинах

В интернете развернута масштабная кампания по продвижению фейков о вакцинах от коронавируса, сообщили в Генпрокуратуре.

«В сети интернет развернута масштабная компания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В ГП уточнили, что на фоне подобных публикаций отмечена активность интернет-сервисов и Telegram-каналов, где якобы на законных основаниях предлагается приобрести справки и сертификаты о вакцинации, QR-коды, результаты ПЦР-тестов, минуя обращение в медицинские организации.

Также в пресс-службе добавили, что в 2021 году после обращений Генпрокуратуры в Роскомнадзор было удалено или заблокировано значительное количество недостоверных информационных материалов. Большая часть обращений касалась недостоверной информации, «направленной на дискредитацию мер, принимаемых по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, введению в заблуждение граждан относительно возникновения и течения данного заболевания».

Помимо этого, в ходе мониторинга Сети в прошлом году была выявлена информация, направленная на воспрепятствование проведению выборов в России и эскалацию социальной напряженности. «Среди установленных фейковых сюжетов следует отметить создание поддельных сайтов политической партии, ЦИК России, о возможности использования учетных записей третьих лиц для голосования на выборах, об обязательной вакцинации голосующих граждан», – рассказали в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что основная часть недостоверной общественно значимой информации размещается в крупных российских и иностранных социальных сетях и мессенджерах – «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Теlеgram.

Напомним, в октябре прошлого года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что в СМИ участились информационные атаки на вакцину «Спутник V», основанные на фейковой информации.