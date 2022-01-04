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География протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась
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На площади в городе Актау активизировались демонстранты, к ним присоединились вахтовики с месторождения Каламкас и Каражанбас.
«Митингующие встречают вахтовиков с месторождения Каламкас. На площадь принесли палатку», – сообщил Sputnik Казахстан.
По данным агентства, вахтовики с Каражанбаса и Каламкаса идут пешком. Расстояние до города составляет больше 200 километров, в связи с чем митингующие просят предоставить автобусы. Работы на месторождении Каламкас приостановлены. Всего в Актау собралось около 2 тыс. человек.
Также на забастовку вышли рабочие на месторождении Тенгиз. Тем временем в Жанаозене около 1500 протестующих собираются на главной площади. В палатках для них организовали завтрак.
«Требования протестующих становятся хаотичными: от отставки правительства до отмены утильсбора и понижения цен на продукты», – сообщило агенство.
Отмечается, что здание акимата (мэрии) охраняет спецназ, задержаний пока нет. Полиция следит за порядком. В центре города нет мобильного интернета. Заведения общепита и магазины пока не открылись.
В Актау приступила к работе правительственная комиссия. В нее включены сотрудники администрации президента. Комиссии поручено найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
МИД: Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину
Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.
«Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на 8-10%», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ. Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укравтогаз» приостановила работу десятков своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и планирует закрыть еще 34 из-за сильного подорожания автогаза.
Захарова сыронизировала над несбыточными обещаниями Запада Украине
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инициативу Германии провести встречу внешнеполитических советников России, ФРГ и Франции по ситуации на Украине.
Захарова напомнила в Telegram, что по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским «с американской стороны была подчеркнута приверженность Соединенных Штатов, их союзников и партнеров принципу «ничего об Украине без Украины». Об этом заявляла пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Переговоры состоялись 2 января, а уже на следующий день, в понедельник, кабмин Германии сообщил, что «встреча внешнеполитических советников России, ФРГ и Франции, посвященная Украине, состоится на этой неделе, конкретная дата будет известна позже».
«Ну как же так», – написала Захарова, добавив смеющийся смайлик.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник пожаловался на игнорирование немцами Киева: по его словам, представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Украины, из-за чего «отдельные» вопросы украинским дипломатам приходится поднимать «публично».
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В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ
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В Алматы перекрыли центральную площадь на фоне областных протестов из-за цен на газ, мобильный интернет в этом районе работает с перебоями, сообщили очевидцы.
В соцсетях очевидцы публикуют видеоролики, согласно которым по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан выставлено полицейское оцепление в связи со стихийными митингами в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ.
Сотрудники областной госадминистрации Мангистау разъяснили, что цена на газ регулируется рынком, то есть спросом и предложением, поэтому вопросы нужно решать посредством конструктивного диалога. Отмечается, что согласно закону «Об организации мирных собраний» действия собравшихся являются незаконными, передает Sputnik Казахстан.
Как сообщает Tengrinews.kz, в регионе по поручению главы государства была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, которая обещает пакет мер по урегулированию цены на сжиженный газ.
В свою очередь в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора. При этом в правительстве заявляют, что уже сейчас принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр. Также чиновники анонсировали «меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка».
По данным источников Sputnik Казахстан, к площади стянута Нацгвардия. Собравшиеся в площади Ынтымак в Актау требуют снижения цен на газ.
Напомним, 2 января в городе Жанаозен (в Мангистауской области) местные жители массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,27 доллара), протестующие требовали снизить ее до 60 тенге (0,13 доллара),
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно проанализировать ситуацию в Жанаозене «с учетом экономической целесообразности, в правовом поле».
Политолог: Власти Казахстана не допустят перерастания протестов в революцию
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«Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Лепехин. В воскресенье в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за резкого роста цен на газ.
«Вся нынешняя новая казахская элита училась в западных вузах, по большей части – в британских. Поэтому, агентов влияния в Казахстане очень много. Их ничто не связывает с Россией, и они продвигают евроинтеграцию», – пояснил генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.
Эксперт также напомнил, что в Казахстане ряд СМИ на русском и казахском языках создают постановочные антироссийские ролики. «В целом, Казахстан «разыгрывается» Западом по украинскому сценарию. При этом, руководство страны вынуждено лавировать: с одной стороны они держат капиталы на Западе, с другой – Казахстану нужна Россия и ЕАЭС», – детализировал собеседник.
Лепехин считает, что в данной ситуации казахские власти не допустят революции, но будут вынуждены и впредь считаться как с евролиберальными кругами страны, так и с националистическими.
«Думаю, аналогичные протесты по какому бы то ни было поводу можно ждать в других тюркоязычных странах региона. Турция не зря постоянно рисует карты «Великого Турана» – уверен, что она тоже прикладывает усилия к нынешним протестам в Казахстане», – добавил аналитик.
В понедельник в Алматы перекрыли центральную площадь на фоне областных протестов из-за цен на газ, мобильный интернет в этом районе работает с перебоями, сообщили очевидцы.
В соцсетях очевидцы публикуют видеоролики, согласно которым по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан выставлено полицейское оцепление в связи со стихийными митингами в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ.
Сотрудники областной госадминистрации Мангистау разъяснили, что цена на газ регулируется рынком, то есть спросом и предложением, поэтому вопросы нужно решать посредством конструктивного диалога. Отмечается, что согласно закону «Об организации мирных собраний» действия собравшихся являются незаконными, передает Sputnik Казахстан.
Как сообщает Tengrinews.kz, в регионе по поручению главы государства была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, которая обещает пакет мер по урегулированию цены на сжиженный газ.
В свою очередь в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора. При этом в правительстве заявляют, что уже сейчас принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр. Также чиновники анонсировали «меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка».
Напомним, 2 января в городе Жанаозен (в Мангистауской области) местные жители массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,27 доллара), протестующие требовали снизить ее до 60 тенге (0,13 доллара),
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно проанализировать ситуацию в Жанаозене «с учетом экономической целесообразности, в правовом поле».
Стало известно о подготовке сделки России и Китая по «Силе Сибири – 2»
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Москве удалось договориться с Пекином о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2», который позволит удвоить поставки российского трубопроводного газа в Китай и переиграть Европу, утверждает обозреватель Энтони Ашкенази в статье для британской Daily Express.
Автор статьи отметил, что Россия и Китай близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода, возможные поставки по которому эквивалентны тем объемам топлива, которые планировалось направить в европейские страны по «Северному потоку – 2», передает РИА «Новости».
«Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до 50 млрд кубометров природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири – 2». Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», – обратил внимание Ашкенази.
Публицист уточнил, что Россия готова поставлять в Европу больше газа, однако сертификация «Северного потока – 2» приостановлена.
Напомним, в последний день минувшего года официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что власти КНР высоко оценили заявление президента России Владимира Путина о развитии российско-китайских отношений и испытывают позитивные ожидания по поводу сотрудничества с Россией в 2022 году. Ранее Путин заявил, что между Россией и Китаем сложились образцовые отношения, страны сотрудничают во многих областях.
В середине декабря президент России рассказал о подготовке технико-экономического обоснования по проекту газопровода из России в Китай через Монголию, который может стать продолжением российского трубопровода «Сила Сибири – 2». Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем России и Китаю нужен дублер «Силы Сибири».
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Лидеры пяти государств заявили о недопустимости ядерной войны
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Лидеры Китая, России, Великобритании, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, сообщила пресс-служба Кремля.
Соответсвующий документ опубликован на сайте Кремля. В заявлении стороны подтвердили, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство, страны намерены укреплять меры по предотвращению непреднамеренного применения ядерных вооружений и считают первоочередным недопущение войны между ядерными странами.
Отмечается, что пять ядерных стран «считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков».
«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны», – говорится в сообщении.
Стороны считают, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть запрещено. Отмечается, что стороны сохраняют приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
В частности, была подчеркнута важность статьи VI ДНЯО «в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем».
«Мы подчеркиваем наше стремление работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности. Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесет выгоды и станет угрозой для всех. Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности», – говорится в заявлении.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Экс-глава «Нафтогаза» предсказал новое воровство российского газа Украиной
Украина не сможет обойтись без существенных объемов импорта газа в первом квартале, заявил экс-глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
«Оценки необходимого объема импорта колеблются от 2 до 3 млрд кубометров за указанный период, но уже сейчас очевидно следующее: главным фактором, который определит ситуацию на украинском рынке газа в 2022 году, станет размер ущерба, который мы как государство получим в первом квартале», – приводит его слова интернет-издания ZN.ua, передает РИА «Новости».
По словам Коболева, есть два варианта развития событий. Первый – государству придется изыскать от 2 до 6 млрд долларов в той или иной форме на поддержку крупнейшей государственной компании. Второй – «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов в стране
Коболев отметил, что ущерб по итогам квартала при оптимистичном сценарии развития событий будет только финансовым, речь идет о сумме от 1,5 до 5,3 млрд долларов.
А по второму варианту неизбежен «отбор российского газа из транзитного потока, так как отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным».
«Реакцию россиян на несанкционированный отбор (или, проще говоря, воровство) газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего транзитного контракта, подписанного в декабре 2019 года», – считает он.
Также Коболев исключил вариант возобновления импорта газа напрямую из России этой зимой.
Ранее сообщалось, что Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ – 14,37 млрд кубометров, это на 9,9 млрд кубометров ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года.
Пушков объяснил нежелание Байдена вводить санкции против России
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У США не останется политических и экономических рычагов давления на Россию в случае введения жестких санкций, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Дело не в том, что [президент США Джо] Байден не готов вводить новые санкции против России, дело в том, что он дальновиднее своей администрации. У США остался в распоряжении набор крайне жестких мер, которые могут привести, как предупредил [президент РФ Владимир] Путин, к разрыву отношений между Россией и США, но это все, что у него есть», – написал он в Telegram.
Сенатор отметил, что при вводе США «адских» санкций, положение России будет усложнено, но это «даст ей полную свободу рук».
«Именно этого не хочет дать Москве Байден, опасающийся перехода к использованию военных рычагов», – заключил парламентарий.
30 декабря состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявили в Белом доме, Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».
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Кинокритик Антон Долин наконец посмотрел сериал «Игра в кальмара»
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Российский кинокритик Антон Долин в соцсетях рассказал, что все-таки посмотрел нашумевший сериал «Игра в кальмара», а также поделился впечатлениями.
По его словам, несмотря на большую популярность и обсуждение проекта после его выхода, он смотреть сериал тогда не стал.
«Даже когда недавно я спросил здесь о сериалах года, «Игру в кальмара» назвали всего 2-3 раза из сотен комментариев. В общем, я смотреть тогда не стал, а сейчас взялся только под нажимом младшего сына. Краткое резюме: отличный сериал. Смачный, яркий, злой, смешной, жестокий, гротескный – говоря короче, незабываемый», – написал Долин в публикации в Facebook.
Сериал он назвал лишь явлением поп-культуры. Проект кинокритик похвалили за жанровые контрасты, юмор, парадоксальность мышления, бескомпромиссность формы и проработанные образы.
Подводя итог, Долин посоветовал подписчикам посмотреть сериал.
Ранее сообщалось, что объявлено о втором сезоне сериала «Игра в кальмара», но точной даты названо не было.
Согласно данным опроса ВЦИОМ, почти половина россиян (47%) знают или что-то слышали о корейском сериале «Игра в кальмара», однако большинство граждан (53%) впервые услышали о сериале во время самого опроса. Однако сериал стал самым популярным в истории американского стримингового сервиса Netflix.
Напомним, в начале декабря в сети был опубликовали фрагмент беседы главреда журнала «Искусство кино» и кинокритика Антона Долина с кинорежиссером Ридли Скоттом, голливудский режиссер обматерил российского журналиста. Долин позже объяснил причину.
Медведчук назвал способ преодолеть энергокризис на Украине
Украине необходимо вместе с Евросоюзом и Россией создать газовый консорциум для бесперебойного транзита голубого топлива из России, сообщил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук.
По его словам, чтобы сохранить газотранспортную систему (ГТС) Украины и предотвратить катастрофу в энергетике, украинским властям необходимо прекратить «политические спекуляции» на теме газа и действовать в интересах граждан, сообщается на сайте политсилы.
Медведчук подчеркнул, что для бесперебойных поставок газа по «реальной цене, без переплат европейским посредникам» следует начать переговоры о поставках российского голубого топлива.
Как отметили в пресс-службе политсилы, необходим «как можно более оперативный старт переговоров» о сохранении транзита топлива из РФ в Европу через территорию Украины.
«Ради бесперебойной прокачки российского голубого топлива по украинской трубе (это позволило бы сохранить газотранспортную систему Украины и обеспечить ей будущее) нужно предметно подойти к теме создания трехстороннего газотранспортного консорциума, разговоры о котором ведутся уже многие годы. Консорциума с участием, помимо Украины, с одной стороны Российской Федерации, которая способна выступить гарантом и обеспечить бесперебойную прокачку голубого топлива через территорию Украины, и с другой стороны Европейского союза, в котором находятся потребители транзитируемого через Украину российского газа», – сказал Медведчука.
Ранее сообщалось, что подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров.
Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил об ужасных перспективах для своей страны из-за ошибок Киева. Могилев напомнил в эфире телеканала UkrLive, что высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы.
Глава железных дорог Литвы покинул пост из-за санкций США
Генеральный директор государственного предприятия «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы» – прим. ВЗГЛЯД) Мантас Бартушка 3 января ушел с поста главы ведомства в связи со скандалом с транзитом через Литву белорусских калийных удобрений, говорится на сайте ведомства.
«С учетом риска и необходимости диверсификации деятельности план «Летувос гележинкеляй» на 2022 год составлен расчет на белорусские грузы с расширением работы на рынках Польши и Украины», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что еще 15 декабря председатель правления компании Кястутис Шлюжас объявил, что из-за скандала вокруг «Беларуськалия» глава «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка подаст в отставку.
Шлюжас сказал, что лучшим решением будет «договориться с генеральным директором о том, когда он может покинуть свой пост, и к этому времени разработать четкий план действий». По его словам, это позволило бы смягчить ситуацию.
Напомним, несмотря на санкции Вашингтона против производителя калийных минеральных удобрений ОАО «Беларуськалий», его продукция по-прежнему шла транзитом через Литву. В «Летувос гележинкеляй» объяснили это тем, что предприятие получило от белорусских заказчиков аванс в виде предоплаты за транзит, поэтому в одностороннем порядке прекратить перевозку удобрений в Клайпедский морской порт не может.
Из-за отказа Вильнюса поддержать санкции США начался скандал. Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис и глава Минтранса Марюс Скуодис объявили о готовности уйти в отставку, но премьер-министр Ингрида Шимоните не приняла отставку двух министров.
Литовской железной дороге после этого предрекали санкции.
В США заговорили об опасности санкций против России и принятия Украины в НАТО
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Введение новых американских рестрикций против России и предоставление Украине вооружений и членства в НАТО не соответствуют интересам США в сфере безопасности, заявила издатель и редакционный директор журнала Nation Катрина ванден Хойвел.
«Воинственные призывы к введению дополнительных санкций [против России], предоставлению Украине дополнительных вооружений и членства в НАТО, к еще более конфронтационному курсу в отношении России представляют все большую угрозу, не способствуют нашей безопасности и не отвечают национальным интересам», – приводит ТАСС комментарий Хойвел, опубликованный на сайте вашингтонской неправительственной организации «Институт за публичную точность».
«Хотя нет сомнений в том, что Россия способствовала напряженности, Запад должен был понимать, что попытка принять Украину в НАТО вызовет глубокие исторические разногласия внутри Украины и усилит озабоченность России. То, что является по сути гражданской войной [на Украине], стало войной (России с Западом – прим. ВЗГЛЯД) через посредников, точкой опасного геополитического сосредоточения», – полагает эксперт.
«Нам необходимо рассуждать трезво и обратиться к дипломатии, чтобы прекратить конфликт, он уже унес жизни более 14 тыс. человек. Не следует заблуждаться: у этого конфликта нет военного решения. Лишь разумный диалог и политическое урегулирование могут позволить Украине встать на путь к долгосрочной стабильности и некому подобию мира», – подчеркнула Хойвел, вице-президент Американского комитета за согласие между США и Россией.
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В прошлый четверг состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявили в Белом доме, Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».
Напомним также, в ноябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «вопросом времени» членство страны в ЕС и НАТО. Между тем президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В конце октября временный поверенный в делах США в Киеве Кристина Квин на конференции «Одесские дебаты» подняла тост за интеграцию Украины в НАТО. Ранее в США заявили о готовности защищать Украину в случае приема в Североатлантический альянс. Между тем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил гипотетическое принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.
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Заявление стран «ядерной пятерки» оказалось инициативой России
Заявление лидеров Китая, России, Великобритании, США и Франции о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений было подготовлено по российской инициативе, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Приветствуем опубликованное 3 января 2022 года Совместное заявление пяти ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Российская Федерация твёрдо исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», – говорится в комментарии на сайте МИД России.
Отмечается, что российская сторона последовательно продвигала идею о подтверждении данного принципа всеми государствами «ядерной пятерки».
«Этот документ был подготовлен по нашей инициативе и при самом активном участии российских представителей. Его обнародование предполагалось осуществить в привязке к началу Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Она должна была открыться в Нью-Йорке 4 января, однако была отложена из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в США», – уточнила Захарова.
По ее словам, учитывая важность и самодостаточность Совместного заявления, ядерные державы решили не откладывать его публикацию. Захарова добавила, что документ «пятерки» дополняет и развивает двусторонние заявления, ранее принятые на высшем уровне с США (в Совместном заявлении президентов от 16 июня 2021 года) и КНР (в Совместном заявлении от 28 июня 2021 года к двадцатилетию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве).
Кроме того, в Telegram-канале МИД России сообщается, что одобрение лидерами ядерных держав заявления о предотвращении ядерной войны будет способствовать снижению напряженности.
«Рассчитываем, что в нынешних непростых условиях международной безопасности одобрение лидерами ядерных держав такого политического заявления будет способствовать снижению уровня международной напряженности и сдерживанию гонки вооружений, содействовать укреплению доверия и формированию основ будущего контроля над наступательными и оборонительными вооружениями в их взаимосвязи, а также мер по снижению рисков», – говорится в сообщении.
В понедельник лидеры Китая, России, Великобритании, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.
Синоптики предупредили москвичей о резком потеплении
Резкие перепады температуры ждут жителей столицы во время новогодних каникул, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«После похолодания, которое захватывает сегодняшний и завтрашний дни, 5 января будет взрывное потепление от ночных –11...–13 градусов до 0 днем», – цитирует синоптика RT.
По словам специалиста, с 5 января жителям Москвы и Подмосковья стоит ждать мокрый снег, метель, снежные заносы и гололед на дорогах. Все это принесет с собой резкое потепление.
На следующий день в четверг, 6 января, в столице будет все так же тепло, но вот 7 и 8 января резко похолодает до –10...–15 градусов.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник. По прогнозу гидрометцентра, в понедельник утром столбики термометров в столице покажут 12 градусов ниже ноля, а к обеду в Москве потеплеет до минус 10 градусов и пойдет снег.
Пушков назвал условие прекращения транзита российского газа через Украину
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Воровство российского газа приведет к расторжению контракта с Россией и концу транзита голубого топлива через территорию Украины, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Интересный прогноз: Украине придется воровать российский газ, предсказал экс-глава Нафтогаза Коболев, а это приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита», – подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев предсказал новое воровство российского газа Украиной, выразив мнение, что «отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным». «Реакцию россиян на несанкционированный отбор (или, проще говоря, воровство) газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего транзитного контракта, подписанного в декабре 2019 года», – считает Коболев.
Напомним, к концу декабря минувшего года запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени года.