Токаев отреагировал на демонстрации на юго-западе Казахстана

Правительство Казахстана должно срочно проанализировать ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области республики, жители которого потребовали остановить рост цен на сжиженный газ и снизить их, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Дал поручение правительству [Казахстана] срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. Демонстранты не должны нарушать общественный порядок», – написал Токаев на своей странице в соцсети Twitter.

По словам главы республики, граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности с законом о мирных собраниях.

2 января в Жанаозене горожане массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,27 доллара), протестующие требовали снизить ее до 60 тенге (0,13 доллара), передает ТАСС.

Согласно информации Министерства энергетики Казахстана, с 1 января 2022 года завершился начавшийся в 2019 году поэтапный переход к реализации сжиженного нефтяного газа через электронные товарные биржи. Исключение составила его реализация для промышленных потребителей, использующих топливо в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции, и абонентов, потребляющих такой газ через групповые резервуарные установки. «Переход на электронную торговлю позволит сбалансировать цену на сжиженный нефтяной газ на основе спроса и предложения, что позволит привлечь инвестиции в создание новых производственных мощностей. Кроме того, рыночные механизмы положительно влияют на развитие конкуренции, сокращают влияние на рынок непродуктивных посредников, создают благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса», – указали в ведомстве.

В министерстве утверждают, что до перехода на электронные торговые площадки цена на сжиженный нефтяной газ была убыточной для производителей, поскольку топливо отпускалось по цене ниже себестоимости. В ведомстве также заявили, что на январь 2022 года поставщики приобрели у производителей для Мангистауской области 17406 тонн сжиженного нефтяного газа, или 96,5% от выделенного по плану поставки.

«В период с 20 по 24 декабря на электронной торговой площадке проведено пять торговых сессий, в ходе которых на основе спроса и предложения сформировалась цена на сжиженный нефтяной газ. Так, средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133126 тенге (302 доллара) за тонну, или 78 тенге (0,17 доллара) за литр. При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге (0,22-0,27 доллара) за литр», – пояснили в Минэнерго.

Напомним, 16-17 декабря 2011 года в городе Жанаозене и поселке Шетпе Мангистауской области Казахстана произошли массовые беспорядки, в результате которых, по официальным данным, погибли 16 человек, десятки получили ранения, были разграблены и сожжены более 40 зданий. Власти республики ввели в городе чрезвычайное положение и комендантский час, запретили митинги, фото- и видеосъемку, а также использование копировально-множительной техники. Генпрокуратура Казахстана сообщала, что сотрудники полиции во время беспорядков в Жанаозене в основном действовали правомерно, однако в отдельных случаях применение оружия и спецсредств носило несоразмерный характер.