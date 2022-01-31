Эксперт: Снижение нештрафуемого порога скорости до 10 км/ч невыгодно для бюджета

«Предположим, введут такое ограничение. И окажется, что обойдется этот шаг федеральному бюджету на порядок дороже – мы будем больше брать из госбюджета, чтобы принудительно выбивать штрафы у автовладельцев», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Холодов. Ранее в генсовете «Единой России» заявили, что партия не поддерживала и не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости до 10 км/ч.

«Если мы смотрим на безопасность дорожного движения, то у Москвы уже и так есть право самостоятельно уменьшать скорость там, где местные власти считают нужным. Грубо говоря, если повесили знак «60», а люди все равно едут со скоростью 79 км/ч, – повесьте знак «40». Москва уже разместила все необходимые знаки», – считает замглавы комиссии Общественной палаты (ОП) по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов. «Также у регионов есть право и увеличить скорость, чем, кстати, Москва воспользовалась на МКАД, где можно ехать «100», хотя это черта города. Это фактически скоростная дорога, но со статусом обычной городской улицы», – указал эксперт.

«В общем, региональные власти могут делать все, что хотят, в вопросах безопасности дорожного движения. У нас во всей стране уже давно повесили знаки «40» там, где хотели. Однако в случае снижения нештрафуемого порога в столице придется переосмысливать всю схему организации дорожного движения. А это еще дополнительные бессмысленные траты», – заключил он.

«Идея, которую предложил вице-мэр Максим Ликсутов, обсуждалась «Единой Россией» и в прошлом году, тогда состоялись широкие дискуссии. Сейчас этот вопрос неактуален, в нем поставлена точка, а изменения повлекут только хаос и неудобства для автомобилистов», – отметил Холодов. По его мнению, снижение скоростного порога выгодно только бюджету столицы. «Представим себе два кармашка: один – Москвы, второй – федеральный. В первый будут поступать деньги с добровольно и своевременно оплаченных штрафов за превышение скорости, а из второго деньги будут уходить на поиски тех водителей, которые штраф не заплатили», – рассказал собеседник.

«Предположим, введут такое ограничение. И окажется, что обойдется этот шаг федеральному бюджету на порядок дороже. Потому что возрастут дополнительные расходы: зарплата приставов, аренда помещений, оплата различных механизмов взыскания и так далее, на это ушло бы в каждом случае несколько тысяч рублей. Парадокс: мы будем больше брать из госбюджета, чтобы принудительно выбивать штрафы у автовладельцев. Экономически невыгодно», – подчеркнул Холодов.

В понедельник секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак раскритиковал инициативу вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, предложившего снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Турчак назвал идею «откровенной вредной», подчеркнув, что ЕР ее не поддержит. «Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея – только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан», – считает политик.