Пашаев обвинил знакомого в мошенничестве

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова, действующий юрист Эльман Пашаев заявил, что написал заявление в правоохранительные органы с просьбой возбудить дело о мошенничестве против его знакомого.

«Это случилось давно, три года назад, тогда я дал знакомому деньги в долг под расписку – 1 млн рублей и 8,6 тыс. долларов, его жена была у меня главным бухгалтером, он был честным, порядочным, мастер высшей категории по ремонту автомобилей. Он хотел открыть автосервис, на эти деньги планировал закупить оборудование», – сказал Пашаев РИА «Новости».

Знакомый говорил, что отдаст средства «со дня надень», но через некоторое время «пропал», и больше не выходил на связь, пояснил юрист.

Пашаев добавил, что написал заявление с просьбой возбудить дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Проверка по заявлению началась, сообщил источник в правоохранительных органах. Бумаги поступили в ОВД на минувшей неделе.

В сентябре 2020 года 10 сентября Минюст заявил о намерении внести представление о прекращении статуса адвоката, защищавшего актера Михаила Ефремова, Эльмана Пашаева, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского.

18 сентября Пашаева на год лишили статуса адвоката. Ранее он уже трижды лишался этого статуса.

Между тем после суда над Михаилом Ефремовым под суд пошли лжесвидетели по этому делу. Пашаев сообщал, что актер не искал свидетелей по делу самостоятельно, и добавил, что не пытался ввести суд в заблуждение. Также он заявлял, что находил свидетелей по объявлению в СМИ.

Все лжесвидетели по делу Ефремова были приговорены судом к исправительным работам. Были оглашены приговоры подсудимым Тевану Бадасяну, Александру Кобцу и Андрею Гаеву. Гособвинитель запрашивал для всех по году и десяти месяцам исправительных работ.