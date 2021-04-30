Лжесвидетеля по делу Ефремова приговорили к исправительным работам

Пресненский суд Москвы признал Тевана Бадасяна, давшего показания на процессе по делу актера Михаила Ефремова, виновным в лжесвидетельстве и назначил ему год исправительных работ.

«Признать Бадасяна виновным (...) назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от его заработной платы», – огласил судья Сергей Артемов.

Прокурор в прениях просил назначить мужчине один год год и 10 месяц исправительных работ с удержанием 10% зарплаты, передает РИА «Новости».

В пятницу, как ожидается, суд вынесет решения и по двум другим лжесвидетелям – все дела рассматриваются отдельно. Кроме дела Бадасяна рассматриваются также дела Андрея Гаева и Александра Кобца.

Для Гаева гособвинитель попросил суд назначить год и 10 месяцев исправительных работ, но с удержанием 20% от заработной платы подсудимого, рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая

Для Кобца также запросили год и 10 месяцев исправительных работ.

Вину ни один из подсудимых не признал.

Уголовное дело завели в начале апреля. До этого в МВД сообщали, что в отношении свидетелей по делу о смертельном ДТП с Ефремовым возбуждены три уголовных дела о даче заведомо ложных показаний.

Свидетелей допрашивали на слушаниях по делу актера по ходатайству экс-адвоката Эльмана Пашаева.

Пашаев сообщал, что актер не искал свидетелей по делу самостоятельно, и добавил, что не пытался ввести суд в заблуждение. Также он заявлял, что нашел свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова по объявлению в СМИ.

На заседании в Пресненском суде Пашаев зачитывал показания тайного свидетеля по фамилии Кобец, который подтверждал, что на момент смертельного ДТП актера не было за рулем.

Позже он признался, что слеп на один глаз, а перед тем, как увидел аварию, пил пиво. Второй свидетель Гаев заявил, что после ДТП Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. Третий, Бадасян, сообщил, что видел, как «высокий мужчина в бейсболке» якобы садился на заднее сиденье автомобиля артиста перед смертельным ДТП.

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