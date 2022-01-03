Лидеры пяти государств заявили о недопустимости ядерной войны

Лидеры Китая, России, Великобритании, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, сообщила пресс-служба Кремля.

Соответсвующий документ опубликован на сайте Кремля. В заявлении стороны подтвердили, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство, страны намерены укреплять меры по предотвращению непреднамеренного применения ядерных вооружений и считают первоочередным недопущение войны между ядерными странами.

Отмечается, что пять ядерных стран «считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков».

«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны», – говорится в сообщении.

Стороны считают, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть запрещено. Отмечается, что стороны сохраняют приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В частности, была подчеркнута важность статьи VI ДНЯО «в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем».

«Мы подчеркиваем наше стремление работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности. Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесет выгоды и станет угрозой для всех. Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности», – говорится в заявлении.

Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.

В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).