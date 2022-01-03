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Американцы заговорили о переезде в Россию из-за «разрушения» США
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Пользователи соцсети Twitter ярко отреагировали на заметку британской The Telegraph о миграции белых медведей с территории США в РФ из-за изменения климата, допустив возможность переезда в Россию, «если Америку продолжат рушить катастрофы».
Многие из ответивших посетовали на недостаточные усилия человечества по борьбе с глобальным потеплением, из-за которого животные меняют место обитания. Однако нашлись и те, кто поддержал выбор медведей, передает РИА «Новости».
«Если Америку продолжат рушить катастрофы, мы скоро можем к ним присоединиться», – написали в комментариях.
«Даже белые медведи бегут в Россию», – отметил репортер CNBC Фил ЛеБо.
«Готов поспорить, многие американцы мечтают сделать то же самое», – выразил уверенность читатель.
«Они знают что-то, чего не знаем мы», – считает житель Аляски.
«Мне кажется, в России как раз климат не меняется», – отметил другой читатель.
«Тут можно было бы придумать много смешных шуток, но новость-то вообще не смешная», – подытожили в комментариях.
Накануне из публикации Washington Post стало известно, что 46% американцев недовольны состоянием демократии в США. Напомним, 25 декабря минувшего года президента США Джо Байдена оскорбили во время телефонной линии с детьми в преддверии Рождества. В ноябре 2021 года рейтинг одобрения Байдена побил антирекорд.
Пушков сделал выводы из переговоров Путина и Байдена
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Сенатор Алексей Пушков сделал выводы из состоявшихся переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, указав на острую фазу кризиса в отношениях сторон.
Пушков написал в Telegram, что «кризисы долго вызревают, иногда многие годы, и тяжело разрешаются, можно уже сделать вывод, что мы находимся сейчас в длительной фазе обострения кризиса, вызревавшего с конца 20-го века, когда началось расширение НАТО в направлении границ России».
«Быстрого выхода из него, судя по всему, не предвидится», – отметил он.
Сенатор также указал, что «опьянение от собственной экспансии в Вашингтоне и в целом в НАТО не легкое, а весьма тяжелое: уже не понимают, где должны остановиться».
«Поражения в Ираке, Сирии, Афганистане почти ничему не учат, историю никто не знает. Байден, вероятно, единственный, кто помнит Карибский и Берлинский кризисы. Зато политического самодовольства и идеологического высокомерия – хоть отбавляй. Опасная смесь», – заключил он.
Напомним, телефонный разговор между президентами, предваряющий масштабные консультации о судьбе Украины и НАТО, обе стороны оценили как «полезный».
Известно, в частности, что Путин объяснил Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против России.
Некоторые западные СМИ написали, что Байден «не поддался на ультиматум Кремля», а сам их разговор ознаменовал начало нового этапа дипломатии. В Италии отметили уверенную позицию российского лидера в этом разговоре.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беседе президентов.
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В Китае предсказали уничтожение Россией F-35 в случае их атаки с Черного моря
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Если американские истребители F-35 атакуют Россию с Черного моря, их ждет «большой сюрприз», заявил обозреватель китайского портала Sohu.
Указывается, что США и НАТО продолжают концентрировать войска, в том числе у южных рубежей России, но в Крыму их ждет встреча с модернизированными системами противовоздушной обороны С-300ПМ-2 – улучшенной ПВО, которая оснащена многофункциональной радиолокационной станцией и системой обнаружения и сопровождения малозаметных целей в воздухе.
Как подчеркнул автор материала, С-300ПМ-2 сможет найти истребители-невидимки пятого поколения на расстоянии от 200 до 250 км и запустить по ним ракеты, так что едва F-35 «нарушат российское воздушное пространство, они будут безжалостно сбиты этими установками», передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что с Черного моря США и НАТО могут нанести удары по многим важным городам, но российская сеть ПВО, состоящая из С-300, С-400 и С-500, заставит силы Запада одуматься и воздержаться от провокаций.
Напомним, военный эксперт Алексей Леонков указывал, что, несмотря на множество технических недостатков, истребители F-35 способны нести тактическую термоядерную бомбу B-61-12.
Россия пригрозила ответить на «вползание» НАТО на Украину
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Если Запад не прекратит создавать военные угрозы для России, Москва начнет «создавать аналогичные уязвимости» для западных стран, заявил посол России в США Анатолий Антонов, добавив, что «всему есть предел».
Антонов заявил, что Москва намерена «защищать свою безопасность». Он подчеркнул, что «всему есть предел», и если «наши партнеры продолжат формировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию» России, Москва «будет вынуждена создавать аналогичные уязвимости для них». «Мы подошли к той точке, когда отступать некуда», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Для России «военное освоение Украины государствами-участниками НАТО – экзистенциальная угроза», сказал Антонов. Он сравнил политику США в отношении России со «сжиманием пружины», которая «либо ломается, либо выстреливает в обратную сторону». «Что нам делать в этих условиях? Не обращать внимания? Отводить войска вглубь России за Урал?» – сказал он.
Оценивая «шквал критики со стороны НАТО о «российской агрессии» против Украины и Грузии», Антонов сказал, что эта критика «вполне предсказуема», ведь Москва «нанесла удар по планам дальнейшего продвижения к границам России». Подчеркивается, что «с «вползанием» Альянса на украинскую территорию резко возрастают угрозы безопасности России». Антонов пояснил, что «это связано с перспективой появления там ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к нашей стране и других дестабилизирующих вооружений».
По его словам, НАТО и России необходимы срочные действия по нормализации безопасности, «принцип равной и неделимой безопасности должен быть восстановлен». Этот принцип «означает, что ни одно государство не вправе укреплять свою безопасность за счет безопасности других». Антонов считает, что «при наличии политической воли это можно легко сделать через выработку серьезных долгосрочных правовых гарантий безопасности».
Россия желает «быть уверена в завтрашнем дне, а для этого» требуются «обязательства США и других стран НАТО не размещать системы вооружений, создающих угрозу для Российской Федерации, на территории соседних с ней стран как не входящих, так и входящих в Североатлантический альянс», сказал посол.
Россия обнародовала проекты соглашений по гарантиям безопасности «во избежание недобросовестных спекуляций». Он подчеркнул, что предложения Москвы «не ущемляют безопасности США и их натовских союзников», а «создают условия для разрядки напряженности в Европе, возрождения доверия и активизации взаимодействия в целях решения глобальных вызовов, таких как борьба с пандемией, нераспространение ОМУ и средств его доставки, восстановление национальных экономик, урегулирование серьезных проблем в рамках климатического досье».
Антонов заявил, что «европейская безопасность» оказалась «на распутье», «и в каком ключе дальше будут развиваться события, зависит от готовности западных коллег к предметному диалогу». Он предупредил, что «попытки «темнить» с целью замотать переговорный процесс контрпродуктивны».
Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил президенту России Владимиру Путину об отсутствии у США намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения. Россия рассчитывает получить «твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ».
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Пушков назвал цель публикации списка антироссийских санкций
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Сенатор Алексей Пушков считает, что публикация списка санкций, которые Белый дом намерен ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности.
«Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение. Угрозы т.н. «адских санкций» вместо предоставления гарантий России – верное средство срыва переговоров», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее группа из 20 бывших американских дипломатов и сотрудников в сфере нацбезопасности США обратились к президенту Джо Байдену с требованием опубликовать список санкций, которые Белый дом намерен ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Французы восхитились новогодним обращением Путина
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Читатели французской газеты Le Figaro обсудили новогоднее обращение президента России Владимира Путина.
Внимание пользователей привлекла фраза о твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан. Комментаторы решили, что у Путина есть основания делать подобные заявления, передает РИА «Новости».
«Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны. <...> Во Франции об этом можно только мечтать», – считает Dany vda.
«Путин восстановил разрушенную Россию, он разумно и сдержанно ведет себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства», – отметил Omar Trecoul.
Кто-то выразил надежду, что глава США Джо Байден воспримет всерьез предупреждения России об «адекватных военно-технических мерах» в ответ на действия США и НАТО.
«НАТО хочет повеселиться, поэтому щекочет русского медведя, нарушая его красные линии, однако последствия этого будут ужасающие», – убеждена Yolanta.
Напомним, президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. Отдельно он обратился к тем, кто в праздник находится на посту.
В своем обращении Путин отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, россияне «смогли это сделать благодаря нашей солидарности». Президент также отметил, что «всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года».
Президенты России и США в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По информации Кремля, Джо Байден пригрозил «масштабными санкциями» из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин ответил, что это будет крупной ошибкой.
В 2021 году новогоднее обращение Путина во второй раз побило рекорд по продолжительности: оно продлилось шесть минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов.
В Германии заявили об обиде на Байдена из-за Путина
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В немецких СМИ и политических кругах усиливается критика США – так Европа выражает обиду из-за диалога Джо Байдена с Владимиром Путиным без участия Берлина и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в ЕС предложили объединиться вокруг Германии и обойтись без помощи США.
«Риторика немецкой прессы действительно меняется – слышен возмутительный тон в адрес США. СМИ пишут, что Байден сошел с ума или ослеп. Поворот Берлина в сторону эмансипации вызван тем, что Вашингтон пренебрегает европейской позицией в вопросах экономики и безопасности», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, Берлин и Брюссель обиделись из-за того, что Байден начал вести диалог с Путиным без участия Европы. «Брюссель боится, что Европу заставят сесть за стол переговоров с Путиным после того, как главные вопросы уже будут решены. Ситуация вынуждает Европу предупреждать: пусть США готовы пойти на мир с Россией, но мы этого делать не будем», – указал эксперт.
Кроме того, напомнил аналитик, Прибалтика и Польша постоянно обращаются к Берлину с запросами о поддержке и с призывами снова надеть «мундир лидера» Европы. «Само по себе возрождение национального самосознания, лидерства и самостоятельности – это хорошо, но если только это будет осуществлено не за счет России», – подчеркнул собеседник.
Рар также выразил уверенность в том, что в будущем по-настоящему суверенная Европа пойдет на сближение с Россией. «Но при Шольце этого не будет – слишком сильны сейчас либеральные позиции в Германии. Я не исключаю, что сейчас он ведет закрытые консультации с Вашингтоном», – отметил эксперт.
«Кроме того, европейские правящие элиты и их информационные сателлиты, в том числе такие трансатлантисты, как Франкенберг из Frankfurter Algemeine Zeitung, не хотят полной независимости Германии от США», – добавил аналитик.
«Германия не против того, чтобы американские ракеты с ядерными боеголовками и дальше находились на немецкой территории и чтобы США продолжали руководить оборонными вопросами Европы», – указал собеседник.
Ранее обозреватель Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг заявил, что Европе следует объединиться вокруг Германии, поскольку доверие к США подорвано. Эксперт отметил, что в 2021 году произошли штурм Капитолия и вывод войск стран НАТО из Афганистана. В результате авторитет США оказался подорван как во внутриполитической, так и во внешнеполитической сфере, передает РИА «Новости».
«Многие американцы хотят, чтобы их правительство решало проблемы на местах, а не в отдаленных частях света», причем такой запрос есть и от республиканцев, и от демократов, считает Франкенберг. Приход к власти в США Джо Байдена не избавил мир от сомнений в надежности Вашингтона, уверен автор.
Также Франкенберг напомнил о соперничестве США с Россией и Китаем и обвинил в воинственности Москву и Пекин. По его словам, Европа не хочет противостояния с Россией и не желает быть раздавленной в столкновении США с Китаем.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что одним из самых главных успехов российской внешней политики в 2021 году стало возобновление переговорного процесса с Соединенными Штатами.
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В США предложили исключить страны Балтии из НАТО ради сделки с Россией
США могут пожертвовать странами Балтии ради стратегического соглашения с Россией, пишет американский аналитик Дэвид Пайн с своей статье для издания The National Interest.
В публикации эксперт предупредил об одном из возможных сценариев развития событий после того, как президент России Владимир Путин потребовал вывода иностранных войск с территорий стран – членов НАТО в Восточной Европе, а также предоставления гарантий дальнейшего нерасширения альянса, сообщает Газета.ru.
Публицист допускает, что это может заставить США исключить из НАТО Литву, Латвию и Эстонию.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Экс-послы США призвали Байдена опубликовать список санкций против России
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Группа из 20 бывших американских дипломатов и сотрудников в сфере нацбезопасности США обратились к президенту Джо Байдену с требованием опубликовать список санкций, которые Белый дом намерен ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Заявление опубликовано на сайте Атлантического совета – американского аналитического цена, основанного при НАТО в 1961 году. В нем сообщается, что заявление подписали более 20 человек, в том числе бывшие послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, бывший спецпредставитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер и политолог Фрэнсис Фукуяма, известный как автор книги «Конец истории», передает РИА «Новости».
«Мы полагаем, что США должны... повлиять на расчеты Кремля относительно потерь и выгод, прежде чем российское руководство остановится на варианте военной эскалации. Этот ответ должен включать список основных и самых болезненных санкций, которые немедленно будут применены в случае нападения на Украину», – говорится в заявлении.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Известно, в частности, что Путин объяснил Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против России.
Некоторые западные СМИ написали, что Байден «не поддался на ультиматум Кремля», а сам их разговор ознаменовал начало нового этапа дипломатии. В Италии отметили уверенную позицию российского лидера в этом разговоре.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Россия пообещала принять меры в случае отсутствия ответа США по гарантиям безопасности
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Россия примет меры для обеспечения стратегического баланса и устранения угроз, если Соединенные Штаты и НАТО в разумные сроки не откликнутся на российские предложения о гарантиях безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров заявил, что «если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Россия не даст Западу «замотать» инициативу о гарантиях безопасности в бесконечных дискуссиях.
Кроме того, для Москвы принципиально важно, чтобы высокопоставленные военные США и НАТО участвовали в переговорах по гарантиям безопасности.
Ранее Лавров сообщил, что российские предложения о гарантиях безопасности направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, которая основана на принципе отказа от попыток добиться военного превосходства.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, там, в частности, прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
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Байден выразил надежду на прогресс в переговорах с Россией
Президент США Джо Байден по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил об ожиданиях прогресса от предстоящих раундов переговоров.
«Я всегда рассчитываю на переговоры и на прогресс», – приводит слова Байдена РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Он подчеркнул, что заявил о серьезных санкциях в случае обострения ситуации вокруг Украины. «Мы увеличим присутствие в Европе с союзниками по НАТО», – заявил Байден.
По словам Байдена, в ходе предстоящих раундов переговоров стороны обсудят взаимные обеспокоенности. В ответ на вопрос о том, «могут ли для России последовать санкции, если войска РФ останутся на границе», Байден заявил, что не намерен обсуждать детали переговоров публично.
Ранее в Госдепе заявили о готовности к содержательному диалогу с Россией.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
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Лавров заявил о превращении Украины в военный плацдарм против России
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Страны НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России, там создают базы и используют территорию страны для проведения учений, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил, что «государства – члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России, строят там свои базы, используют ее территорию для проведения учений, если в этом году было проведено семь таких маневров, то в наступающем, согласно закону, принятому Верховной радой Украины, намечено десять, включая одни круглогодичные», передает РИА «Новости».
Он отметил, что численность задействованных в этих учениях украинских и западных военнослужащих вырастет почти вдвое по сравнению с 2021 годом – до 64 тысяч.
«Все эти учения связаны единым замыслом и имеют антироссийскую направленность. Согласитесь, приведенные факты не настраивают на оптимистичный лад», – подчеркнул министр.
На его взгляд, «длящаяся на Украине уже восьмой год гражданская война далека от завершения», и «власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию конфликта в Донбассе на безальтернативной основе минского «Комплекса мер».
«К сожалению, мы видим, что милитаристские устремления Киева поддерживают США и другие страны НАТО, поставляющие на Украину оружие и направляющие туда своих военных специалистов», – добавил он.
Лавров подчеркнул, что Запад продолжает поддерживать милитаристские устремления украинских властей, а киевский режим «естественно, воспринимает такую поддержку как карт-бланш на проведение силовой операции». Однако Москва предпримет все меры для защиты сотен тысяч проживающих в Донбассе граждан России и урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, также на любые возможные военные провокации Киеву будет дан адекватный ответ.
«Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем. Безальтернативной основой для этого остается минский «Комплекс мер», одобренный резолюцией 2202 СБ ООН», – вместе с тем отметил он.
Ранее Лавров заявил, что Россия примет меры в случае отсутствия ответа США по гарантиям безопасности. Напомним, МИД опубликовал проекты договоров Москвы с Вашингтоном и НАТО о гарантиях безопасности, там, в частности, прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
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В Госдепе заявили о готовности к содержательному диалогу с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу в телефонной беседе обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом предстоящие контакты с Россией. Пресс-служба Госдепа отметила, что в НАТО готовы к содержательному диалогу с Москвой и при этом альянс един в вопросе «сдерживания агрессии против Украины».
В сообщении Госдепа говорится, что Блинкен поговорил со Столтенбергом о предстоящем взаимодействии с Москвой в рамках Совета Россия – НАТО и диалога по стратегической стабильности между США и Россией, альянс «готов к содержательному диалогу и в то же время един в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины», передает ТАСС.
Столтенберг написал в Twitter, что он поговорил с Блинкеном «о важности деэскалации значительной российской военной мощи на и около Украины». По его словам, «НАТО выступает единым фронтом, мы готовы к диалогу в рамках Совета НАТО – Россия, который пройдет 12 января».
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, там, в частности, прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
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Лавров обвинил США в искусственном ограничении выдачи виз
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США, ограничивая выдачу неиммиграционных виз россиянам, пытаются выторговать уступки, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров сказал, что США ссылаются на «нехватку персонала». Однако, по его словам, американская сторона «искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз» в России «не просто так, а чтобы выторговать для себя односторонние уступки со стороны России». Лавров заявил, что «посольству США ничто не мешает заполнить согласованную квоту (455 сотрудников) и стабилизировать работу своей консульской службы».
По словам министра, ситуации с невыдачей США виз россиянам «по-прежнему сложная». Американская сторона с весны «приостановила выдачу недипломатических виз», оставив «за собой право рассматривать заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями». «Это – суверенное решение США», – приводит его слова РИА «Новости».
Россия в контактах с США постоянно ставит вопрос о необходимости нормализации процесса выдачи виз, сообщил Лавров. По его словам, «на фоне деградации ситуации в двусторонних отношениях маловероятно, что Вашингтон пойдет на послабления в своей нынешней визовой политике».
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что власти США «намеренно не выдают визы» россиянам, а вот Россия американцам выдает визы «как в аптеке». Пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц пояснил, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США после того, как посольство в Москве с мая прекратило прием таких заявлений.
Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину
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Президент США Джо Байден заявил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности Вашингтона и его союзников к «решительному ответу» в случае, если Россия «вторгнется на Украину», сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки сообщила, что «Байден призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной», передает ТАСС.
Также беседу прокомментировал другой представитель американской администрации высокого ранга. Он заявил, что США «намерены продолжать очень внимательно следить за передвижениями и сосредоточением российских войск на границе с Украиной».
По его словам, США продолжают считать, что другие страны сами вправе принимать решения о возможном присоединении к НАТО, несмотря на мнение России. «Эти решения предстоит принимать суверенным странам. Разумеется, в консультациях с альянсом. А не другим», – сказал он. Чиновник отказался уточнять, считает ли Вашингтон возможным предоставление Москве если не гарантий безопасности, то каких-то подобных документов, особенно касающихся Украины и НАТО.
В Белом доме заявили, что Байден в разговоре с Путиным изложил «два аспекта подхода США, которые зависят от российских действий в предстоящий период». Первый – «путь дипломатии, ведущий к деэскалации ситуации», второй – «сфокусированный на сдерживании, включая серьезные издержки и последствия, если Россия выберет вариант вторжения на Украину». Отмечается, что «эти издержки включают экономические меры».
Президенты России и США подтвердили, что на предстоящих переговорах по безопасности будут как области, где можно достичь значимого прогресса, так и направления, по которым согласие может быть невозможно, сказал представитель вашингтонской администрации. По его словам, «первоочередной целью звонка было, по сути, установить тон дипломатического взаимодействия». Путин и Байден согласовали последовательность переговоров по безопасности: 10 января в Женеве «стартует» диалог по стратегической стабильности, 12 января состоится разговор в рамках Совета Россия – НАТО, 13 января – встреча ОБСЕ.
Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Байден «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России на российско-украинской границе могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».
Байден в разговоре с Путиным подчеркнул недопустимость ядерной войны
Глава американского государства Джо Байден заявил президенту России Владимиру Путину, что ядерную войну начинать нельзя, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
Как заявил Ушаков, «очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть». Отмечается, что у США и России накоплен самый крупный ядерный потенциал в мире, передает РИА «Новости».
Напомним, впроекте договора о гарантиях по безопасности России и США Москва предложила Вашингтону закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны. В ноябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что рстущая активность НАТО вблизи российских границ диктует необходимость поддержания боевой готовности ядерных сил. В 2020 году США заявили о том, что из-за якобы агрессивных планов Москвы Вашингтон не будет подписывать заявление о недопустимости ядерной войны.