Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики

|
28 января, пятница | Последнее обновление — 18:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: При падении вертолета под Ульяновском один человек погиб
Разделы
Европа не проголосует за возможное вступление Украины в НАТО – причем, вероятно, такую позицию займут уже не одна–две страны, а большинство европейских государств. Аналогичным голосование будет по Молдавии и Грузии.
Подробности...
У либерально-левой общественности весьма популярны идеи декриминализации секса с несовершеннолетними. Газета USA Today объяснила, что кто-то рождается женщиной, кто-то геем, а кто-то негром или педофилом. Что тут поделаешь.
Подробности...
28 февраля (1897) родился Валентин Катаев. Безусловно великий писатель. Белогвардеец, депутат Верховного совета, полковник Красной армии, человек с уникальной биографией.
Подробности...
Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
Подробности...
Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
Подробности...
Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент России Владимир Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России после концептуального обсуждения документа на Совете безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
У него уточнили, был ли принят проект сегодня. «Нет, сегодня было концептуальное обсуждение подготовленного проекта. И по итогам есть поручение президента доработать, а потом уже принять концепцию», – передает слова Пескова РИА «Новости».
МИД России подготовил проект обновленной редакции концепции внешней политики, где учел последние изменения в международной политике за последние пять лет.
Ранее Путин говорил, что конкретные направления внешнеполитической, дипломатической работы планируется зафиксировать в готовящейся новой редакции концепции внешней политики. По его мнению, этот документ и утвержденная летом Стратегия национальной безопасности РФ будут являться дорожной картой для МИД и других министерств и ведомств.
В Кремле заявили, что президент Владимир Путин принимает все необходимые меры для сохранения безопасности и интересов России и ее граждан на должном уровне.
Сатановский: США превратились в политического бомжа
|
|
«Слова Байдена – это элемент какой-то общетеоретической агитационно-пропагандистской бредятины, которая нарушает все нормы поведения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против российского лидера Владимира Путина.
«Заявления Байдена в очередной раз показывают, что американская политика окончательно запуталась сама в себе, став совершенно непредсказуемой. А американский президент перестал контролировать что бы то ни было в стране», – считает политолог Евгений Сатановский.
«Какие санкции лично против Путина могут быть введены? – задается вопросом эксперт. – Ему запретят владеть дворцами в Новой Англии? Насколько я понимаю, у него там нет недвижимости, и непонятно, кому она там вообще нужна. Путину больше не разрешат приезжать в США? Тоже странно. Ему запретят смотреть американские фильмы? Пользоваться айфоном? Не знаю, кого это интересует. И так далее».
«Это элемент какой-то общетеоретической агитационно-пропагандистской бредятины, которая нарушает все нормы поведения. Видимо, США перестали придерживаться норм приличия и окончательно превратились в политического бомжа. Что же теперь поделать?» – иронизирует Сатановский.
«И пусть президент России сам решит, будут ли такие санкции равнозначны объявлению войны. На мой взгляд, все, что происходит между нами и США, это война. Необъявленная война, направленная на уничтожение нашей страны. Сюда относится все, что связано с Украиной и Грузией. Разница лишь в том, что не мы ведем эту войну, а Соединенные Штаты против нас. И дело здесь не в санкциях против Путина», – отметил собеседник.
«Еще лет 20 назад в разговоре с экс-госсекретарем США Кондолизой Райс я вполне искренне заявил, что есть некие красные линии, пересечение которых Россия никогда не простит. Тогда я и подумать не мог, до чего все это дойдет. Сегодня о красных линиях говорят наш МИД и политики. Но на самом деле они давно пересечены. Войну между Россией и США можно не замечать, но это было бы глупо», – заключил Сатановский.
Во вторник президент США Джо Байден заявил, что в случае «вторжения» России на Украину санкции могут ввести против президента России Владимира Путина.
Байден сказал, что «давно еще четко дал понять президенту Путину, что, если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции». «И я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее», – приводит слова президента США ТАСС.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина.
Кроме того, заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил во вторник, что Соединенные Штаты и европейские союзники уже располагают «тщательно разработанным» пакетом санкций против России, которые «готовы» для введения на случай гипотетического вторжения на Украину.
Санкции, по его словам, «окажут значительное влияние на российскую экономику» и «смягчат последствия» для США. В ответ на вопрос о том, поддержит ли он отключение России от международной банковской системы SWIFT, Адейемо сказал, что «рассматриваются все варианты», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин дал первую оценку ответам США и НАТО на предложения России по безопасности
|
|
Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что в ответах США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не учтены некоторые принципиальные озабоченности России.
Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные ответы, после чего определится с дальнейшими действиями.
«Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин указал на то, что в ответе США и НАТО проигнорирован ключевой вопрос о том, как они намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия – НАТО принципу неделимости безопасности (никто не должен укреплять свою безопасность за счет других).
Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Госдуме объяснили цель возможных санкций США против Путина
Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается», – заявил Володин в Telegram. Он отметил, что «методы достижения этой цели хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки».
Как заявил Володин, «США не устраивает», что при Путине Россия «стала сильной и самостоятельной». По его словам, «в понимании граждан нашей страны» санкции предлагается ввести «не против Путина, а против выбора народа» России. «Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства – России. Что стало очевидно всем», – заявил он.
Напомним, президент США Джо Байден, когда его спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России в случае «российского вторжения» на Украину, ответил: «Да».
США решили «повременить» с санкциями против Путина
|
|
Белый дом решил не вводить санкции против президента России Владимира Путина, так как это создало бы «технические трудности», сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Корреспондент канала отметила, что «США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого». По данным источников, это может создать «некоторые технические трудности», передает РИА «Новости».
Так, если ввести санкции против лица, с которым Вашингтон проводит переговоры, ему будет трудно путешествовать и координировать действия с партнерами.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина.
Напомним, официальный представитель Белого дома Джен Псаки на вопрос о том, рассматриваются ли ограничительные меры против Путина, заявила, что США не отказываются ни от каких опций при рассмотрении возможных санкций против России на случай эскалации вокруг Украины.
В Кремле призвали дождаться реакции Путина на ответ США по российским предложениям
|
|
Президенту России Владимиру Путину передали ответ США на предложения по гарантиям безопасности, необходимо дождаться его реакции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, что «все эти бумаги у президента», передает РИА «Новости».
В Кремле проанализируют ответ США, «не будем спешить с какими-то заключениями».
При этом он отметил, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма: «Вы вчера слышали заявления госсекретаря США, генсека НАТО, где они абсолютно однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены Россией», передает «Интерфакс».
На вопрос, планируется ли у президента какое-либо совещание в связи с получением ответа, Песков отметил, что Путин «консультируется с членами руководства, с членами Совбеза». По его словам, «с реакцией никто затягивать не будет», но и ожидать ее уже на следующий день не стоит.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал России письменный ответ по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление.
В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный.
Лавров предупреждал, что если предложения по безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство страны в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов
|
|
Президент Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов.
Максимальное наказание будет назначаться в случае повторных преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних до 18 лет. До этого такая мера распространялась на преступников, совершивших повторное преступление в отношении детей младше 14 лет, передает РИА «Новости».
Также пожизненным лишением свободы будет караться преступление в отношении двух и более несовершеннолетних и в случаях, когда такое деяние сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
Предварительное следствие по подобным преступлениям относится к компетенции следователей Следственного комитета.
На ужесточении наказания настаивала партия «Единая Россия». Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что любой, кто задумает посягнуть на половую неприкосновенность ребенка, должен отдавать себе отчет, что он остаток дней проведет в тюрьме, говорится в сообщении на сайте ЕР.
Законопроект в сентябре 2021 года внесли в Госдуму секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. 18 января 2022 года он был принят нижней палатой парламента единогласно, а 26 января – поддержан Советом Федерации.
Ранее Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. До этого в Госдуме предложили расширить применение пожизненного срока для педофилов.
Вице-спикер Ирина Яровая предложила Генпрокуратуре изучить причины мягких приговоров педофилам.
Напомним, в Костроме педофилы убили пятилетнюю девочку. СМИ сообщали, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу.
Путин потребовал не прекращать плановую медицинскую помощь детям
Нельзя прекращать оказывать плановую медицинскую помощь детям, несмотря на пандемию, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства сделал замечание, выслушав доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением коронавируса.
«Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости детей COVID-19 в Москве на три недели отменили плановую госпитализацию в детские больницы.
Также столичная мэрия попросила москвичей на две-три недели отложить плановые визиты в поликлинику «в связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено». Пациентам с симптомами ОРВИ рекомендуют записываться к дежурному врачу онлайн.
Байден не исключил введения санкций против Путина
В случае «вторжения» России на Украину санкции могут ввести против президента России Владимира Путина, заявил президент США Джо Байден.
Байдена спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России. Байден ответил: «Да», – передает РИА «Новости».
Байден сказал, что «давно еще четко дал понять президенту Путину, что если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции». «И я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее», – приводит слова президента США ТАСС.
Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил во вторник, что Соединенные Штаты и европейские союзники уже располагают «тщательно разработанным» пакетом санкций против России, которые «готовы» для введения на случай гипотетического вторжения на Украину. Санкции, по его словам, «окажут значительное влияние на российскую экономику» и «смягчат последствия» для США. В ответ на вопрос о том, поддержит ли он отключение России от международной банковской системы SWIFT, Адейемо сказал, что «рассматриваются все варианты», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию
Президент России Владимир Путин посетит Турцию по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. И они условились, что как только будут позволять: а) эпидемиологическая обстановка; б) графики, он обязательно воспользуется этим приглашением», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, данная тема неоднократно поднималась в ходе последних контактов двух лидеров.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. В Кремле заявили, что приветствуют усилия других стран по урегулированию ситуации на Украине.
Депутат: Во время блокады ленинградцы противостояли объединенной Европе
|
|
«Перед Россией стоит задача – сохранить живой и передать следующим поколениям память о трагических событиях блокады Ленинграда», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Картаполов. В четверг президент Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память погибших блокадников.
Председатель комитета Госдумы по обороне, экс-начальник Главного военно-политического управления Минобороны Андрей Картаполов напомнил, что на стороне немецко-фашистских захватчиков в наступлении на Ленинград и блокаде города участвовали финны, испанцы, французы, итальянцы. «Не умаляя преступлений нацистской Германии, не стоит забывать, что кроме нее в удержании города в удушающем железном кольце повинны и многочисленные представители многих других европейских государств. По сути, ленинградцы сражались со всей объединенной Европой», – сказал парламентарий.
Депутат напомнил, что блокада города продлилась 872 дня, а битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. «27 января 1944 года силами войск Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции окончательно разорвано кольцо блокады Ленинграда», – сказал собеседник.
К началу войны в Ленинграде проживало около 3,2 млн человек, он был одним из крупнейших городов Европы и уступал только четырем столицам – Лондону, Берлину, Москве и Парижу, указал парламентарий. К январю 1944 года в городе оставалось всего 579 тыс. жителей. К этому моменту было эвакуировано около 1,7 млн человек, от голода и обстрелов, по официальным данным, погибли 672 тыс., из них более полумиллиона – с ноября 1941-го по август 1942 года.
«За долгие месяцы блокады фашисты сбросили на Ленинград 150 тыс. тяжелых артиллерийских снарядов и свыше 107 тыс. зажигательных и фугасных бомб. Они разрушили 3 тыс. зданий, а повредили больше 7 тыс.», – сказал Картаполов.
ПВ блокадном Ленинграде рабочие по карточкам могли получить только 250 граммов хлеба в день, остальное население – 125 граммов. «На вкус эти кусочки мало напоминали привычный сейчас хлеб. Муку приходилось делать из того, что еще не съели – семян диких трав, еловых иголок. В состав добавляли целлюлозу», – напомнил парламентарий.
По окончании Великой Отечественной войны 226 защитников города удостоились звания Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Ленинграда» были награждены около 1,5 млн человек, подчеркнул депутат.
Вскоре после прорыва блокады, весной 1944 года, в городе открылась выставка «Героическая оборона Ленинграда», которая через полтора года стала музеем. В первый же день выставку посетили 16 тыс. человек, за 1945 год – почти 200 тыс. На ней побывали супруга британского премьер-министра Клементина Черчилль, и будущий президент США, а на тот момент командующий войсками союзников в Европе Дуайт Эйзенхауэр.
«Сегодня мы склоняем головы в память обо всех неисчислимых жертвах ленинградской блокады. И отдаем дань огромного уважения ветеранам – участникам тех легендарных боев, блокадникам, труженикам тыла, ленинградским партизанам», – сказал Картаполов.
Президент России Владимир Путин в четверг посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память жителей и защитников Ленинграда. Глава государства возложил букет цветов к братской могиле, в которой, как установлено по документам, похоронен его брат, умерший ребенком во время блокады, передает ТАСС. Затем, пройдя по центральной аллее Пискаревского мемориала, президент возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина». Во время церемонии был исполнен гимн России. Путин остановился на несколько минут возле монумента, склонив голову.
Завершилось мероприятие шествием военнослужащих под звуки военного оркестра, который исполнил музыку из песен «Баллада о солдате» («Шел солдат») и «Вечный огонь» («От героев былых времен»).
Пискаревское кладбище – это крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны, на котором покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Массовые захоронения проводились самой суровой блокадной зимой 1941/1942 годов, когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек.
Депутат: Доходы от майнинга должны приносить деньги в бюджеты российских регионов
|
|
Уже сегодня инвестиции россиян в криптовалюты составляют триллионы рублей, поэтому нужна защита от мошеннических схем, должны появиться правовые гарантии и законные методы такой защиты, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Так он отреагировал на поручение Владимира Путина правительству и Центробанку прийти к единому мнению по криптовалютам.
«В экспертном профессиональном сообществе активно обсуждаются существующие подходы к криптовалюте. Но принимать единое мнение необходимо с учетом нескольких трендов в мировом развитии криптовалют», – говорит зампредседателя думского комитета по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.
Цифровая финансовая инфраструктура, уверен депутат, это мировая тенденция и неизбежное будущее. «Целый ряд стран уже в процессе борьбы за криптоинвестиции, в том числе наши ближайшие соседи – Узбекистан, Казахстан и Прибалтика. Эти страны уже углубились в криптопроекты», – добавил собеседник.
Россия сегодня должна быть в коротком списке стран, которые лидируют по развитию технологии цифровой финансовой инфраструктуры, считает депутат. «Статус цифрового государства требует от нас создавать условия для развития самых современных и адекватных ситуации инструментов. Поэтому задача правового регулирования важна для тех, кто занят в майнинге и так или иначе работает в этой конфигурации», – указал политик.
Но прежде всего необходимо ликвидировать пробелы и серые зоны в законодательстве, чтобы не свершались противоправные действия. «Денежные вопросы всегда сопряжены с рисками такой противозаконной деятельности, как экстремизм, терроризм, и далее по списку. То есть эта сфера должна быть досконально изучена законодателем. Должны быть учтены все моменты и описаны действия, предпринимаемые по цепочке», – пояснил зампредседателя думского комитета по экономической политике.
Но уже сегодня инвестиции россиян в криптовалюты составляют триллионы рублей, поэтому нужна защита от мошеннических схем, должны появиться правовые гарантии и законные методы такой защиты. В 2020 году в России был принят закон о цифровых финансовых активах, но «необходимо и дальше развивать законотворчество в этом направлении, всесторонне проговорить с экспертами риски криптовалют, мировые тренды и развитие рынка и каким образом Россия будет участвовать в этих вопросах».
«Сегодня я бы не говорил однозначно, будет ли обращение криптовалюты как платежного средства внутри страны, но для меня, как руководителя Российского союза налогоплательщиков, вполне понятно, что криптовалюта – это тот актив, который необходимо использовать в целях налогообложения. Такие регуляторные механизмы необходимо качественно запускать», – призвал депутат.
Кирьянов подчеркивает, что прибыль от майнинга и криптовалют уже сегодня может приносить доходы в региональные бюджеты и тем самым оказывать прямую помощь жизни в офлайне. Депутат возглавил при комитете экспертный совет по развитию цифровой экономики. Тема регулирования криптовалют, их обращения и майнинга будет одной из главных для совета. В итоге должно приниматься законодательство, которое «по максимуму гарантировало бы защиту прав и законных интересов россиян». «Полагаю, что руководство страны будет принимать решения, ориентируясь на сегодняшнюю реальность и с учетом всей непростой специфики цифровой финансовой инфраструктуры и ее регулирования», – подытожил Кирьянов.
У Центрального банка есть своя позиция по криптовалютам, но регулятор не пытается препятствовать техническому прогрессу, отметил президент на совещании с членами правительства в среду. «ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности», – передает ТАСС слова Путина.
«Что касается криптовалют, то у ЦБ своя позиция, связана она с тем, что, по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски, прежде всего для граждан страны», – добавил президент.
«Конечно, есть у нас здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге, имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры», – сказал глава государства. Российский лидер призвал Центробанк и правительство прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.
Ранее в ЦБ заявили, что масштаб и распространение майнинга криптовалюты на территории России несет риски для экономики и финансовой стабильности, поэтому его нужно запретить. Как считают в Центробанке, майнинг создает непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий. Также происходящее сказывается на экологической повестке страны, полагают в ЦБ. При этом Минфин России выступает не за запрет, а за регулирование криптовалют.
Эксперт: Наши спортсмены покажут на Олимпиаде в Пекине блестящие результаты
|
|
«Несмотря на ограничения МОК по использованию нашей символики, наши олимпийцы будут защищать честь России. Такие сложности всегда способствовали сплочению россиян – мы все объединялись вокруг нашей сборной», – сказал газете ВЗГЛЯД глава хабаровского краевого Союза боевых искусств Андрей Белоглазов, комментируя встречу главы государства с олимпийской сборной, отправляющиеся на Игры-2022 в Пекине.
«Владимир Путин отличается от многих лидеров еще и тем, что лично уделяет большое внимание массовой физической культуре и спорту высших достижений. В России многое делается для развития спорта как в крупных городах, так и в отдаленных селах. Лидер страны не раз говорил о том, что спорт объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий. Спорт объединяет нацию», – подчеркнул президент Регионального союза боевых искусств, член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.
«Президент – сам по духу спортсмен. Я уверен, что поддержка лидера страны – это дополнительная мотивация для каждого нашего олимпийца», – подчеркнул собеседник.
Белоглазов обратил внимание на то, что президент в один день провел встречи с представителями олимпийской сборной и студентами, победителями олимпиад по математике и программированию. «Это говорит о том, что наука, образование и спорт едины и неразделимы. В нашей стране всегда действовал принцип, что в здоровом теле здоровый дух, а спорт – это еще и интеллект», – добавил Белоглазов.
Во время встречи президент сделал акцент на том, что спорт и Олимпийские игры – это прежде всего справедливость и честность, отметил собеседник. Спортсмен напомнил об акции в поддержку российских атлетов #WeWillROCYou, которая была запущена еще на Олимпиаде в Токио и была активно поддержана российскими болельщиками (напомним, что на Играх-2020 российские спортсмены выступали под аббревиатурой ROC – Российский олимпийский комитет).
«Президент пожелал нашим олимпийцам боевого настроя. Мы все будем наблюдать с большим интересом за успехами сборной. Конечно, нельзя забывать о том, что нас давят санкциями и различными ограничениями – и очень печально, что все это проявляется в спорте. Но такое давление позволит нашим спортсменам еще больше проявить свой характер, спортивную злость в хорошем смысле – стремление к достижению победы», – добавил собеседник.
Россия никогда не использовала спорт в качестве рычага давления и влияния, подчеркнул Белоглазов. «И ранее, и сейчас, на нынешних Играх, мы болели и будем болеть как за российских атлетов, так и за наших «соседей» – за спортсменов из стран бывшего СССР, – подчеркнул он. – И главное, несмотря на ограничения Международного олимпийского комитета по использованию нашей символики и все сложности из-за пандемии, наши олимпийцы будут защищать честь России. Такие сложности, подчеркнул президент, всегда способствовали сплочению россиян – мы все объединялись вокруг нашей сборной».
«Все наши спортсмены будут заняты только тем, чтобы побеждать и приносить радость российским болельщикам», – добавил Белоглазов. Собеседник особо отметил, что олимпийцы из России будут участвовать во всех 13 видах спорта, представленных на Играх-2022. «Я буду болеть за каждого нашего спортсмена. Олимпийский чемпион, призер и участник Олимпиады – это штучный товар. Мы сильны во многих зимних видах спорта. Наши спортсмены, я уверен в этом, покажут блестящие результаты», – подытожил Белоглазов.
Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с членами Олимпийской сборной страны перед их отъездом на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. Глава государства выразил надежду, что спортсмены сделают все возможное для того, чтобы доказать высокий класс российской спортивной школы и порадовать своих болельщиков. По словам Путина, «есть все основания полагать, что Игры в Пекине пройдут на очень достойном, высоком уровне, впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи».
Олимпиада в Пекине пройдет 4-20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны.
Путин почтил память жертв блокады Ленинграда
|
|
Президент России Владимир Путин в четверг посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память жителей и защитников Ленинграда – жертв блокады, которая закончилась ровно 78 лет назад.
Путин возложил букет цветов к братской могиле, в которой, как установлено по документам, похоронен его брат, умерший ребенком во время блокады, передает ТАСС.
Затем, пройдя по центральной аллее Пискаревского мемориала, президент возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина». Во время церемонии был исполнен гимн России. Глава государства остановился на несколько минут возле монумента, склонив голову.
Завершилось мероприятие шествием военнослужащих под звуки военного оркестра, который исполнил музыку из песен «Баллада о солдате» («Шел солдат») и «Вечный огонь» («От героев былых времен»).
Пискаревское кладбище – это крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны, на котором покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Массовые захоронения проводились самой суровой блокадной зимой 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек.
Установлено лишь около 150 тысяч имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день, но историки не исключают, что большая часть покоящихся здесь не будет опознана никогда.
Напомним, Путин – ленинградец, родившийся в 1952 году, он регулярно участвует в памятных мероприятиях, связанных с блокадой. Для президента это личная, семейная история: на Невском пятачке, где теперь стоит памятник «Рубежный камень», воевал отец главы государства Владимир Спиридонович Путин. Мать Путина провела в Ленинграде всю блокаду и испытала все ее тяготы. Старший брат Путина Виктор умер от дифтерии зимой 1942 года.
В 2022 году отмечается 78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, это событие в городе называют Днем Ленинградской Победы.
Блокада, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тысяч до 1,5 млн человек.
Блокада длилась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась – работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.
Депутат Госдумы от Ленинградской области Ольга Амельченкова в День полного снятия блокады Ленинграда обратилась к ученым и историкам с призывом признать геноцид советского народа.
Названа дата предстоящего разговора Путина с Макроном
Президент России Владимир Путин планирует в пятницу, 28 января, провести телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что «на пятницу запланирован телефонный разговор (с Макроном)», передает ТАСС.
Вместе с тем разговор Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном пока не планируется, «каких-то официальных обращений не было». При этом представитель Кремля отметил, что «во время одного из заявлений (из Лондона) было выражено такое пожелание».
«Поэтому по Джонсону пока понимания нет», – констатировал Песков.
Говоря об ожиданиях от встречи советников лидеров «нормандской четверки», которая состоится сегодня в Париже, пресс-секретарь российского лидера выразил надежду, что это будет хороший открытый разговор с максимально возможной результативностью, однако «какова это максимально возможная степень, сейчас предположить очень трудно», передает РИА «Новости».
Он добавил, что встреча советников «нормандской четверки» начнется через пару часов.
«Я вчера с коллегой Козаком говорил до его отлета, и он обещал проинформировать вас (СМИ) о тех результатах, которые будут достигнуты в Париже», – отметил Песков.
Напомним, советники лидеров «нормандской четверки» соберутся в среду в Париже и обсудят положение дел во внутриукраинском урегулировании.
Между тем Макрон перед разговором с Путиным назвал Россию «дестабилизирующей силой». Вместе с тем он собрался предложить «путь деэскалации» ситуации на Украине.
Песков заявил об отсутствии запланированных контактов Путина с руководителями ЛНР и ДНР
Президент России Владимир Путин не планирует контактов с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
У представителя Кремля уточнили, не намерен ли президент возобновить практику переговоров с руководителями ДНР и ЛНР в критические моменты
«Нет, сейчас таких планов нет», – передает слова Пескова РИА «Новости».
В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что самопровозглашенная Донецкая народная республика готова к агрессивным действиям со стороны Украины.
Ранее законопроект о «переходном периоде» в Донбассе отозвали из Рады. В Кремле до этого заявили о высокой угрозе военного наступления Украины на Донбасс.
Кроме того, управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган». Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в случае агрессии Киева Донецкая народная республика (ДНР) ответит и нанесет ВСУ невосполнимый ущерб.
|
|