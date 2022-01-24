Песков: Путин принимает меры для обеспечения безопасности России на должном уровне

Президент России Владимир Путин принимает все необходимые меры для сохранения безопасности и интересов России и ее граждан на должном уровне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Глава нашего государства, как главнокомандующий и как тот человек, который определяет внешнюю политику нашей страны, принимает необходимые меры для того, чтобы наша с вами безопасность была обеспечена, и для того, чтобы наши интересы были обеспечены», – передает его слова ТАСС.

«Именно мы стали инициатором переговоров, консультаций [по гарантиям безопасности для России], и мы ожидаем, что на этой неделе получим письменные ответы на наши предложения, которые призваны и способствуют тому, чтобы мы в дальнейшем избегали подобных напряженных ситуаций», – добавил Песков.

Представитель Кремля добавил, что направление дополнительных сил НАТО в Восточную Европу усиливает напряженность.

«Что касается конкретных действий, мы видим с вами заявления, которые публикует Североатлантический альянс об увеличении контингента, и стягивание сил и средств на восточный фланг. Все это приводит к тому, что напряженность растет», – заявил он.

Песков обратил внимание на то, что все происходит не из-за действий России. «Это все происходит из-за того, что делают НАТО, Соединенные Штаты [Америки], и за счет той информации, которую они распространяют», – сказал он.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Россия не может игнорировать активность НАТО у своих границ. Об этом он заявил, отвечая на вопрос о том, можно ли считать участие кораблей Балтийского флота в учениях реакцией на переброску сил НАТО в Восточной Европе и странах Балтии. Этот вопрос он предложил адресовать в Министерство обороны.

«Подобные действия и повышенная активность НАТО вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны», – сказал Песков.

«Все-таки имеет место постоянный процесс учений, маневров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет дальше продолжаться», – подчеркнул Песков.

В понедельник стало известно, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге «на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее». Указывается, что Дания пошлет фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву; Испания отправит корабли в Болгарию; Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию; Нидерланды пошлют два истребителя F-35 в Болгарию.

Сенатор Владимир Джабаров заявил газете ВЗГЛЯД, что «если США и их союзники по НАТО намерены участвовать в прямых военных столкновениях с Россией, то им это очень дорого обойдется».