Представитель алтайских немцев осудил высказывания депутата от КПРФ

Представитель алтайских немцев Георгий Классен готов приехать в Парламентский центр, чтобы провести экскурс в отечественную историю для члена фракции КПРФ регионального парламента Михаила Зайцева, который заявил, что немцы в России должны быть благодарны за то, что их в свое время не расстреляли.

На прошедшей 26 января сессии Алтайского заксобрания депутат-коммунист заявил, что семьи немцев, проживающие сегодня в России, которые были депортированы с оккупированных территорий, должны быть благодарны за то, что их в свое время не расстреляли. Такое заявление он сделал во время обсуждения состава членов комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, передает «Политсиб.ру».

«Некоторые эвакуированные немцы должны быть благодарны Сталину за то, что их не расстреляли, потому что на оккупированных территориях немцы заставляли немецкое население вступать в их армию, а если кто отказывался, тех расстреливали», – высказался коммунист.

«А спусковым крючком для начала исторической дискуссии в стенах АКЗС стал комментарий другого депутата-коммуниста (от «Коммунистов России») Сергея Малинковича. Тот предложил вовсе не собирать новый состав комиссии по реабилитации жертв репрессий, а наоборот, разогнать эту организацию, так как число жертв политических преследований в СССР в реальности заметно ниже, чем принято считать», – отмечается в сообщении.

По мнению руководителя Центра культурно-делового сотрудничества «Немцы Алтая», вице-президента международного союза немецкой культуры Георгия Классена, такие заявления, а особенно для депутата краевого парламента, недопустимы.

«Если человек выступает на уровне депутатского корпуса и позволяет себе такие заявления, это говорит о его уровне культуры и незнании отечественной истории. Тем более меня удивляет, что это член фракции КПРФ. Я вот, к примеру, член КПСС, партбилет до сих пор на полке лежит. Так вот мы подобных выражений в компартии Советского союза не допускали. Это, мягко говоря, свидетельствует об абсолютной неграмотности. Готов приехать в Парламентский центр и провести небольшой ликбез для отдельного депутата или всей фракции КПРФ», – сказал Классен.

Резкие высказывания Михаил Зайцева вызвали возмущение и среди депутатов. Как сообщили в краевом парламенте, поведение коммуниста готовы рассмотреть на заседании мандатной комиссии.

По данным переписи 2012 года, в стране проживает около 400 тыс. российских немцев, из них каждый восьмой в Алтайском крае – это более 50 тыс. человек. Во время войны на Алтай было депортировано более 100 тысяч человек.