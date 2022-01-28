Лавров рассказал о посещении Навального в немецкой больнице американской разведкой

Алексея Навального, пока он был в немецкой клинике в 2020 году, посещали сотрудники американской разведки, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и радио «Комсомольская правда».

«Адвокат Навального обвиняет (пресс-секретаря президента России) Дмитрия Пескова, что он обвинил Навального в сотрудничестве с ЦРУ. И требует представить доказательства. Но доказательства какие – ну посещали его сотрудники американской разведки в больнице. О чем Дмитрий Песков и сказал», – передает его слова РИА «Новости».

Лавров также рассказал о самолете, который доставил Навального в Германию. «У нас есть материалы, которые мы по всему миру рассылаем, которые должны быть доступны журналистам... Во-первых, мы до сих пор не получили ответа, кто прилетал за Алексеем Навальным? Почему, судя по объективным данным, самолет, на котором его привезли из Омска, который за ним прилетел в Омск, был заказан за день, по-моему, до того, как ему стало нехорошо?» – заявил министр.

По его словам, нет ответов и на то, что пилот, который не хотел, чтобы россиянка Мария Певчих брала бутылку с собой, в итоге согласился на это. «И опять же, кто там был, там какой-то шестой пассажир. Это все задано в германском парламенте – в бундестаге», – сказал Лавров. Он отметил, что бутылку, которую привезла Певчих, никому не показывали, а просьбы России совместно обследовать бутылку, отвергаются.

Лавров пояснил, что склоняется к тому, что у Запада никаких оснований не существует обвинять Россию, и все это затеяно с целью провокации.

«Обязательства Германии по конвенциям, в том числе европейской конвенции о правовой помощи в уголовных делах, они не связаны с наличием или отсутствием у кого бы то ни было заведенного на кого бы то ни было уголовного дела. По нашим законам, уголовное дело может заводиться, когда есть факты, и это никак не противоречит многочисленным случаям применения этой процедуры в отношениях со многими другими странами», – подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что немецкой стороне следует опубликовать видеозапись отбора биопроб у Навального специалистами ОЗХО. Она напомнила о нашумевшей истории с якобы «технической ошибкой» в докладе ОЗХО относительно даты направления в Берлин спецмиссии организации для забора биоматериала Навального в берлинской клинике «Шаритэ». В свою очередь европейские эксперты, комментируя скандал с нестыковками в докладе ОЗХО по делу Навального, заявили, что главной целью операции, связанной с прошлогодним якобы имевшим место отравлением блогера, была дискредитация России и прекращение строительства «Северного потока – 2». По их мнению, после того как газопровод будет завершен, таких эпизодов станет меньше.

В августе 2020 года Навальный был направлен на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва, которые совершили экстренную посадку, и врачей омской клиники.