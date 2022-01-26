|
|
Госдеп поставил вопрос об отъезде посла России из США
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.
«На последних встречах в госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», – цитирует его РИА «Новости».
Антонов добавил, что из посольства на днях уехала очередная группа дипломатов.
«Наши товарищи были вынуждены уехать из США. В общей сложности за время моего нахождения здесь более 120 дипломатов и сотрудников были выдворены из США, а вместе с семьями это около 300 человек. Это за четыре года. И самое страшное, что я не вижу, чтобы эта негативная тенденция изменила свою направленность», – сказал посол.
В декабре Антонов обвинил США в искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну, заявив, что речь идет о фактическом выдворении. По его словам, именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
В то же время официальный представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД России. «Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», – отметила она.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов. Ранее эксперты указали на неприемлемые действия Госдепа в отношении дипломатов России.
Москва указала на американское оружие на Украине и флот США у берегов России
|
|
Постпредство России при ООН прокомментировало заявление Вашингтона о «восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена».
Сообщение постпредства опубликовано в ответ на пресс-релиз постпредства США при ООН от 20 января, в котором американская миссия представила так называемый «перечень фактов» о «восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена», передает РИА «Новости».
Российская сторона осудила действия США, которые «культивируют русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников». Вашингтон «говорит о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем», но «забывает уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории». При этом «Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства» просто «наводнили американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками».
«Нет объяснений и тому, что делает вблизи российских берегов американский флот, усиливающий напряженность в черноморском районе», – заявило постпредство России при ООН.
Постпредство России отметило «раскручиваемую Вашингтоном истерию вокруг Украины», подчеркнув, что США «предпочитают распространять откровенную ложь» вместо того, чтобы поддержать резолюцию СБ ООН, которая «возложила на Киев целый ряд обязательств, от выполнения которых тот уходит уже семь лет».
-
Россия сожалеет, что США считают одним из своих достижений в ООН в 2021 году проведение разделительных линий и сдерживание других стран в составе организации. США занимались «организацией дублирующих и неинклюзивных мероприятий за пределами ООН». В постпредстве России предположили, что «США забыли, зачем ООН существует и что в ней делает сама американская делегация».
В российском постпредстве указали на лицемерие американских коллег, которые заявляют о стремлении возрождать ценности ООН, а на деле подрывают их в угоду так называемому «порядку, основанному на правилах», и продолжают верить в собственную исключительность. США не видят логического противоречия между своими призывами противостоять продвижению «авторитарного видения международного порядка» и своими претензиями на «восстановление американского лидерства в ООН».
При этом США пользуются статусом страны, которая принимает штаб-квартиру ООН, чтобы сдерживать Россию, в 2021 году «практически ни одно официальное мероприятие по линии всемирной организации не прошло без искусственно создаваемых визовых сложностей».
Постпредство России заявило, что США поддерживают боевиков в Идлибе, укрепляют позиции террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), «не жалеют сил, занимаясь ребрендингом идлибских головорезов и выставляя их как альтернативу правительству в Дамаске». Американцы «без зазрения совести оккупируют весь северо-восток Сирии – нефтеносный район и «хлебную житницу». США «обворовывают» Сирию, «ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую на северо-востоке Сирии нефть», говорится в сообщении.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Кроме того, США саботируют разработку конвенции по борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. В постпредстве назвали лицемерными упоминания спецкомитета по киберпреступности в списке «заслуг» США в ООН, ведь «США с самого начала выступали против создания этого комитета, всячески пытались сорвать принятие по инициативе России резолюции об его учреждении».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах. Глава МИД России призвал совместно противостоять вызовам и угрозам в строгом соответствии с общепризнанными нормами международного права, прежде всего – целями и принципами Устава ООН.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сатановский: США превратились в политического бомжа
|
|
«Слова Байдена – это элемент какой-то общетеоретической агитационно-пропагандистской бредятины, которая нарушает все нормы поведения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против российского лидера Владимира Путина.
«Заявления Байдена в очередной раз показывают, что американская политика окончательно запуталась сама в себе, став совершенно непредсказуемой. А американский президент перестал контролировать что бы то ни было в стране», – считает политолог Евгений Сатановский.
«Какие санкции лично против Путина могут быть введены? – задается вопросом эксперт. – Ему запретят владеть дворцами в Новой Англии? Насколько я понимаю, у него там нет недвижимости, и непонятно, кому она там вообще нужна. Путину больше не разрешат приезжать в США? Тоже странно. Ему запретят смотреть американские фильмы? Пользоваться айфоном? Не знаю, кого это интересует. И так далее».
«Это элемент какой-то общетеоретической агитационно-пропагандистской бредятины, которая нарушает все нормы поведения. Видимо, США перестали придерживаться норм приличия и окончательно превратились в политического бомжа. Что же теперь поделать?» – иронизирует Сатановский.
«И пусть президент России сам решит, будут ли такие санкции равнозначны объявлению войны. На мой взгляд, все, что происходит между нами и США, это война. Необъявленная война, направленная на уничтожение нашей страны. Сюда относится все, что связано с Украиной и Грузией. Разница лишь в том, что не мы ведем эту войну, а Соединенные Штаты против нас. И дело здесь не в санкциях против Путина», – отметил собеседник.
«Еще лет 20 назад в разговоре с экс-госсекретарем США Кондолизой Райс я вполне искренне заявил, что есть некие красные линии, пересечение которых Россия никогда не простит. Тогда я и подумать не мог, до чего все это дойдет. Сегодня о красных линиях говорят наш МИД и политики. Но на самом деле они давно пересечены. Войну между Россией и США можно не замечать, но это было бы глупо», – заключил Сатановский.
Во вторник президент США Джо Байден заявил, что в случае «вторжения» России на Украину санкции могут ввести против президента России Владимира Путина.
Байден сказал, что «давно еще четко дал понять президенту Путину, что, если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции». «И я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее», – приводит слова президента США ТАСС.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина.
Кроме того, заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил во вторник, что Соединенные Штаты и европейские союзники уже располагают «тщательно разработанным» пакетом санкций против России, которые «готовы» для введения на случай гипотетического вторжения на Украину.
Санкции, по его словам, «окажут значительное влияние на российскую экономику» и «смягчат последствия» для США. В ответ на вопрос о том, поддержит ли он отключение России от международной банковской системы SWIFT, Адейемо сказал, что «рассматриваются все варианты», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме объяснили цель возможных санкций США против Путина
Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается», – заявил Володин в Telegram. Он отметил, что «методы достижения этой цели хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки».
Как заявил Володин, «США не устраивает», что при Путине Россия «стала сильной и самостоятельной». По его словам, «в понимании граждан нашей страны» санкции предлагается ввести «не против Путина, а против выбора народа» России. «Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства – России. Что стало очевидно всем», – заявил он.
Напомним, президент США Джо Байден, когда его спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России в случае «российского вторжения» на Украину, ответил: «Да».
В Совфеде уличили США в намерении спровоцировать перебои поставок газа в Европу
|
|
«Если на Украине возобновится полномасштабная гражданская война, то одним из следствий этого будет проблема с поставками газа в Европу. Видимо, этот сценарий входит в планы США», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее США сообщили о подготовке к перебоям в поставках газа в Европу через Украину, а ЕС задумался о введении санкций против России в случае сбоев.
«Намеки американцев европейцам на перебои поставок российского газа в Европу через Украину – это история с душком. Думаю, США прилагают определенные усилия к тому, чтобы такая проблема возникла. Это им выгодно, поскольку в таком случае они смогут занять европейский рынок своим сжиженным газом», – считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Не исключено, что это один из элементов нынешней политики США, которые заняли позицию односторонней поддержки Украины, что никоим образом не способствует нормализации ситуации, а самое главное – еще больше провоцирует дальнейшую эскалацию вокруг Украины», – полагает сенатор.
Он также обратил внимание на то, что куда больше поставкам газа через Украину в Европу угрожает вооружение Киева Западом. «Американские поставки оружия на Украину провоцируют Киев на силовой сценарий решения конфликта в Донбассе. Если там возобновится гражданская война, которую мы наблюдали в 2014–2015 годах, то одним из следствий будет проблема с поставками газа в Европу. Это понятно по определению. И такой сценарий совершенно точно не входит в планы России. Но, увы, судя по всему, этот сценарий входит в планы и намерения американской стороны», – отметил Косачев.
Схожей точки зрения придерживается зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Одна из возможных задач Соединенных Штатов – через конфликт ограничить подачу нашего газа в Европу в интересах американских поставщиков. Для этого же Вашингтон блокировал «Северный поток – 2». А Евросоюзу надо думать не о новых санкциях против Москвы, а о немедленном запуске нового газопровода и сдерживании Киева в рамках Минских соглашений», – заключил сенатор.
В среду утром пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США обсуждают с союзниками возможные шаги на случай перебоев поставок газа в Европу из-за обострения ситуации на Украине. Она отказалась «вдаваться в подробности этого», отметив, что «перебои в поставках энергоносителей через Украину наиболее остро отразятся на рынках природного газа в Европе», передает ТАСС.
США «привлекают европейских союзников к координации планирования ответных мер, включая то, как использовать имеющиеся у них запасы энергоносителей». Кроме того, в Вашингтоне ищут «дополнительные объемы не российского природного газа из Северной Африки, Ближнего Востока, Азии, а также США». США «ведут переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру», оценивая «их возможности». По ее словам, США готовятся к «непредвиденным обстоятельствам, если по ряду причин произойдет сбой». При этом «любое сокращение российского экспорта природного газа в Европу окажет минимальное влияние на цены в США», сказала Псаки. Напомним, что Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа.
В этот же день издание Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против России в случае «ограничения поставок» газа.
По информации издания, ЕС может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт, передает РИА «Новости».
При этом постпредство России при ООН указало на американское оружие на Украине и флот США у берегов России. Вашингтон «говорит о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем», но «забывает уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории». При этом «Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства» просто «наводнили американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины. До этого Песков сообщал, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
В понедельник сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину
|
|
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Россия уже столкнулась с экономическими трудностями из-за напряженности вокруг Украины, но эти трудности померкнут перед последствиями, которые обрушатся на российскую экономику в случае эскалации.
Прайс заявил: «Не только мы предупреждаем о быстром, жестком и едином ответе. Финансовые рынки, действующие лица в частном секторе берут ситуацию на заметку. Российский рубль недавно опустился до самого низкого уровня за более чем год по сравнению с долларом, <…> российский фондовый рынок опустился до самого низкого уровня за год», – передает ТАСС.
«То, что мы видим сейчас – ничто в сравнении с тем, что постигнет Российскую Федерацию, российскую экономику, если российскому вторжению будет дан ход», – приводит его слова РИА «Новости».
Пресс-секретарь госдепартамента заявил, что США «не видели деэскалации, которая необходима для того, чтобы дипломатия и диалог оказались успешны». При этом «деэскалация» не является предварительным условием для дипломатических контактов, но нужна для того, чтобы диалог двигался в «верном направлении», пояснил он.
Прайс также сообщил, что США пока не передали России свой письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. По его словам, ответ США не содержит «сюрпризов» для России. Прайс отметил, что в ходе многочисленных дипломатических контактов западные союзники довели до сведения Москвы, в каких областях возможен прогресс, а какие инициативы неприемлемы. Ко второй категории относится, в частности, российское требование нераспространения НАТО на восток.
Прайс подтвердил, что США обсуждали свой письменный ответ с Киевом. «Мы не только проинформировали их и ознакомили их с тем, что будет в этом отчете, но и прямо запросили их мнение и включили его в наш отчет», – сообщил он.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Ответ США на предложения России в сфере безопасности не будет содержать оценку американского президента Джо Байдена о том, что Украина в ближайшей перспективе не сможет вступить в НАТО, заявил Прайс, добавив, что «у наций есть право выбирать партнерства и альянсы», «дверь НАТО всегда должна оставаться открытой» и что «не США должны говорить о позиции НАТО».
Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил, что США не планируют размещать на Украине свои войска или силы НАТО. При этом он не исключил введения санкций против президента России Владимира Путина в случае «вторжения» России на Украину. В Кремле планы «вторжения» не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден счел «российское вторжение» на Украину способным «изменить мир»
Если Россия «вторгнется в целую страну», это станет крупнейшим вторжением со времен Второй мировой войны, заявил президент США Джо Байден.
Байден полагает, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины, «если силы двинутся туда, это будет самым крупным вторжением со времен Второй мировой войны». По его словам, «это изменит мир», передает РИА «Новости».
Президента США спросили, растет ли «угроза вторжения» России на Украину. Байден заявил, что будет «предельно честен». По его словам, «это немного похоже на гадание на кофейной гуще». Он сказал, что Россия «продолжает наращивать силы вдоль границы Украины», в том числе в Белоруссии, передает ТАСС.
Напомним, Байден заявил, что США не планируют размещать на Украине свои войска или силы НАТО. При этом он не исключил введения санкций против президента России Владимира Путина в случае «вторжения» России на Украину. В Кремле планы «вторжения» не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Псаки заявила об отсутствии у Байдена желания отправлять войска на Украину
|
|
Президент США Джо Байден не имеет ни интереса, ни желания отправлять американские войска на Украину, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину», – приводит РИА «Новости» слова Псаки.
По ее словам, решение привести 8,5 тыс. американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу предназначено исключительно для поддержки стран «восточного фланга» НАТО.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
До этого Песков заявил, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
В понедельник сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины.
16 января в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова сыронизировала над словами Блинкена об «агрессии России»
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила в ответ на слова госсекретаря США Энтони Блинкена об «агрессии России» на своих границах.
«Госсекретарь Блинкен обсудил с британской коллегой Лиз Трасс «агрессию России на ее границах». Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ», – она в своем Telegram-канале.
Нагнетание обстановки вокруг несуществующих планов «вторжения России на Украину» происходит по всему миру. Так, стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Также один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России.
В Австрии заявили, что трубопровод «Северный поток – 2» еще не запущен, для возможных санкций против России существуют иные рычаги. Глава МИД Австрии сообщил, что работает над обширным пакетом болезненных в экономическом и финансовом плане санкций.
Однако Германия и другие западноевропейские страны настаивают, что в случае ограничений для банков России на расчеты в долларах должны быть сделаны исключения для энергетического сектора, так как поставки в Европу могут оказаться под угрозой. Речь не идет о предотвращении мер против «Северного потока – 2».
Мэр Киева Виталий Кличко тем временем упрекнул Берлин, заявив, что среди украинцев преобладает «огромное разочарование» из-за того, что Германия не изменила своих принципов по торговле оружием и не отказалась от «Северного потока – 2». Читатели издания Der Spiegel, в свою очередь, выступили с резкой критикой в адрес Кличко из-за его заявления о политике ФРГ в украинском кризисе.
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
До этого Песков заявил, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Лавров указал на «глубокие непозитивные изменения» на международной арене
|
|
Глубокие и не совсем позитивные изменения происходят на международной арене, всю систему лихорадит, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.
Лавров отметил, что «о ситуации на международной арене и наших внешнеполитических задачах и инициативах неоднократно высказывался президент (России Владимир Путин), все принципиальные акценты он расставил», передает ТАСС.
«На международной арене происходят глубокие изменения, причем изменения не совсем позитивные, мягко говоря. Всю систему лихорадит», – констатировал министр.
Ранее политику Запада в отношении России назвали «самоубийством».
До этого в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности.
-
Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В МИДе пообещали не публиковать ответ США по гарантиям безопасности
Россия не будет публиковать ответ США по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.
«Американцы уже сейчас говорят: «Не надо только никому этот ответ показывать». Если у них будет такое отношение ко всему происходящему, наверное, мы не можем опубликовать американский документ. Но суть их реакции, содержание их реакции на наши документы, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована. Я уверен, что это сможем сделать», – передает слова Лаврова ТАСС.
По словам министра, Москва надеется, что США и НАТО сдержат обещание и предоставят письменный ответ по гарантиям безопасности.
«Ответ ожидаем на этой неделе. Есть основания полагать, что на этот раз нас не подведут и слово свое сдержат», – сказал Лавров.
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что у Министерства иностранных дел нет информации о том, что США якобы попросили Россию не публиковать их ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Он заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Лавров также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.
СМИ: Посол США привез в МИД ответ на предложения России по безопасности
|
|
Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в МИД России, СМИ утверждают, что он привез письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности.
Как сообщает ТАСС, Салливан не стал комментировать цель своего приезда. Ранее телеканал CNN сообщил, что американская сторона намерена передать Москве письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности уже в среду.
В свою очередь «Коммерсант» утверждает, что Салливан вечером привез в МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности.
О том, что США передали России ответ на предложения в сфере безопасности, передает и агентство Bloomberg. «Письменный ответ США России уже был доставлен», – сообщила в Twitter корреспондент агентства Дженнифер Джейкобс, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет публиковать ответ США по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
До этого официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что у Министерства иностранных дел нет информации о том, что США якобы попросили Россию не публиковать их ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Он заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Лавров также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.
Лавров обвинил США в стремлении к одностороннему преимуществу
|
|
Соединенные Штаты и Запад планируют обеспечить себе односторонние преимущества, их не заботят интересы других стран, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Ведомые Соединенными Штатами западники пытаются противостоять объективному ходу истории, стремятся обеспечить себе односторонние преимущества, не очень считаясь с интересами других, а на самом деле, совсем не считаясь. Причем не считаясь с законными интересами всех остальных стран», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
США и их союзники пытаются навязать мировому сообществу свое видение устройства мира, и при этом они называют это «необходимостью становления и уважения порядка, основанного на правилах».
«В рамках этой концепции Запад присваивает себе право разрабатывать правила в самых разных областях, полностью игнорируя принцип подлинной универсальной многосторонности, который воплощен в Организации Объединенных Наций, и подрывая тем самым международное право и ООНоцентричную архитектуру международных отношений», – сказал министр.
Также США и их европейские союзники подталкивают украинскую сторону к провокациям в адрес России.
«Достаточно посмотреть на проведение все более провокационных военных маневров вблизи наших границ, на втягивание в НАТОвскую орбиту киевского режима, поставки ему летального оружия и его подталкивание к осуществлению прямых провокаций против РФ», – указал глава ведомства.
Лавров добавил, что российская сторона рассчитывает получить ответ от США и НАТО по предложениям о безопасности уже на этой неделе.
«21 января по просьбе американских коллег у меня состоялись переговоры на эту тему с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он заверил, и мы надеемся, что эти заверения будут реализованы, передать нам уже на этой неделе письменные, постатейные ответы с разъяснением позиции США по нашим конкретным требованиям», – сказал министр.
По словам Лаврова, Москва не даст «замотать» проекты по безопасности в бесконечной дискуссии.
«Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжить свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, примет необходимые ответные меры», – указал он.
Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил, что США не планируют размещать на Украине свои войска или силы НАТО. При этом он не исключил введения санкций против президента России Владимира Путина в случае «вторжения» России на Украину. В Кремле планы «вторжения» не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Ранее в Кремле выражали обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Байден не исключил введения санкций против Путина
В случае «вторжения» России на Украину санкции могут ввести против президента России Владимира Путина, заявил президент США Джо Байден.
Байдена спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России. Байден ответил: «Да», – передает РИА «Новости».
Байден сказал, что «давно еще четко дал понять президенту Путину, что если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции». «И я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее», – приводит слова президента США ТАСС.
Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил во вторник, что Соединенные Штаты и европейские союзники уже располагают «тщательно разработанным» пакетом санкций против России, которые «готовы» для введения на случай гипотетического вторжения на Украину. Санкции, по его словам, «окажут значительное влияние на российскую экономику» и «смягчат последствия» для США. В ответ на вопрос о том, поддержит ли он отключение России от международной банковской системы SWIFT, Адейемо сказал, что «рассматриваются все варианты», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
В МИД подтвердили, что США передали письменный ответ по гарантиям безопасности
|
|
Посол США Джон Салливан передал замглавы МИД России Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, сообщили в дипведомстве.
«Грушко принял посла США в Москве Джона Салливана по его просьбе. В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», – приводит сообщение МИД РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что Салливан привез в МИД ответ на предложения России по безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет публиковать ответ США по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
До этого официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что у Министерства иностранных дел нет информации о том, что США якобы попросили Россию не публиковать их ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Он заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Лавров также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.
В Китае сочли утопией антироссийские планы США
Планы Соединенных Штатов ослабить позиции России на европейском энергетическом рынке при помощи СПГ являются «утопией», пишет в статье для «Хуаньцю шибао» научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань.
По мнению автора, администрация Джо Байдена обсуждает с Катаром и другими ближневосточными странами увеличение поставок сжиженного природного газа в Европу, чтобы «устранить зависимость» континента от российского «голубого топлива», передает РИА «Новости».
При этом уточняется, что это не первый случай, когда Вашингтон начинает «стратегический захват союзников», способствуя разделению европейской и российской энергетики. Например, во время холодной войны Штаты препятствовали энергетическому сотрудничеству между европейскими странами и СССР. «На этот раз США надеются «малыми мерами» помешать энергетическому сотрудничеству ЕС и России, «выступив мостом» между своими союзниками. Однако, учитывая объективные условия газовой отрасли, Америке будет весьма трудно контролировать Россию с помощью газа», – считает Ифань.
По его словам, транспортировка газа должна опираться на соответствующую инфраструктуру, при этом межрегиональная транспортировка обладает высокой стоимостью и сопряжена с многочисленными техническими проблемами. При этом из-за проблемы стоимости сжатия СПГ трудно достичь того же уровня цен и поставок, как у трубопроводного газа, поэтому он может играть только дополнительную роль, добавляет автор.
Растущий спрос в Восточной Азии подтолкнул регион к тому, чтобы стать основной силой глобального потребления СПГ, он также включает в себя больше «азиатских наценок на природный газ», чем у европейских и американских потребителей, отметил научный сотрудник. Ифань рассуждает, что европейские страны также значительно увеличили импорт СПГ, однако по сравнению с российским трубопроводным газом он по-прежнему нерентабелен.
Таким образом, переход рынка природного газа Катара «из Азии в Европу» означает, что европейские страны должны предоставить Катару более выгодные ценовые условия, чем Азия. «Поэтому использование СПГ для ослабления или даже смещения позиций Газпрома на европейском энергетическом рынке, а также для достижения долгосрочной цели – сдерживание Москвы и попытка разобщить Россию и Европу – не что иное, как утопия», – подчеркнул Ифань.
По его словам, действия США представляют собой политическое вмешательство в рыночные дела в угоду своим геополитическим целям, что серьезно влияет на будущие ожидания производителей в энергетической сфере. «Это не только бесполезно для решения проблемы ограниченного предложения на мировом рынке энергоресурсов, но и, напротив, добавит еще больше неопределенности в рынок и потенциал поставок», – резюмировал автор.
Ранее во французской разведке раскритиковали поведение США по отношению к России. Доктор политических наук Эрик Денесе заявил, что Соединенные Штаты гибнут сами и тянут другие страны Запада к неотвратимой гибели, при этом «самоубийственной» является и их антироссийская политика.