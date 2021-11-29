Госдеп: Отъезд российских дипломатов нельзя рассматривать как высылку

США считают, что предстоящий в 2022 году отъезд 54 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как их высылку либо карательную меру, заявила на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

«Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», – приводит ее слова ТАСС. По ее словам, США предъявляют российским дипломатам якобы такие же требования, какие Россия предъявляет американским.

Также Портет заявила, что США намерены продолжать консультации с Россией по визовым вопросам

«Равно как Россия предоставляет нашим дипломатам трехлетний срок пребывания в стране, так же и США предупредили Россию около года назад, что ее дипломатам будет предоставлен аналогичный трехлетний срок пребывания», – заявила она.

Это будет способствовать большему паритету в отношениях между двумя странами, отметила она. Портер добавила, что США продолжают обсуждать вопрос сроков пребывания дипломатов с Россией, передает РИА «Новости».

«Это создает больше паритета в наших дипломатических миссиях по мере того, как обе (страны) будут ротировать сотрудников с определенной частотой. Мы продолжим обсуждать этот вопрос с Россией», – подчеркнула Портер.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов.

Антонов отмечал, что российско-американские консультации по вопросам кибербезопасности развиваются в позитивном русле, но есть некоторые проблемы.