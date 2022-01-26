Жители Сербии и Ливана пообщались с очевидцем блокады Ленинграда

В преддверии годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады региональное отделение Всероссийского общественного объединения «Волонтеры Победы» в Ханты-Мансийском автономном округе провело телемост между жительницей блокадного Ленинграда Маргаритой Кузьменковой и жителями Ливана и Сербии.

Кузьменкова поделилась с участниками телемоста своими воспоминания о тех страшных событиях. Когда началась война, ей было чуть больше года. В Ленинграде она с сестрой и мамой пробыла до августа 1942, затем их эвакуировали в Ханты-Мансийск, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В силу возраста блокадница не помнит все досконально, но страх не может забыть: «Этот страх я помню и ощущаю до сих пор. Объявляют бомбежку по громкоговорителю, а я под стол прячусь».

Блокадницу и ее сестру смогли эвакуировать только со второй попытки. Эшелон, который ехал перед ними разбомбили. Всех детей постарше заставили выходить и прятаться по кустам вдоль дороги, а малышей приказали оставлять в вагонах. Старшая Лида (сестра Маргариты Яковлевны) поначалу побежала со всеми, а потом бросилась за сестрой в вагон несмотря на то, что уже началась бомбежка, и спасла ее. Когда мама пришла за детьми, то не узнала их: грязные, худые.

Вторая попытка эвакуироваться уже была совершена через год.

«Для нас 27 января – это не столько праздник, сколько слезы. Да, прорвали блокаду. Но сколько умирало людей в дороге. Ехали поездами, товарняками. Люди в пути умирали, их хоронили. И никто теперь уже не знает где. Мы же добирались до Ханты-Мансийска», – рассказала Кузьменкова.

В свою очередь зарубежные участники телемоста рассказали, как они сохраняют историю Второй мировой войны у себя в странах, и пожелали Маргарите Яковлевне крепкого здоровья.

Кузьменкова поблагодарила добровольцев за то, что они не забывают ветеранов: «Очень радостно, когда приходят волонтеры. Это для нас все. Да, есть среди них взрослые. Но они и молодежь организуют. Нам это очень приятно».

Ранее Минобороны рассекретило документы о трубопроводе для блокадного Ленинграда.