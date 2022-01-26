Россия направила Су-35 в Белоруссию

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26 января, среда | Последнее обновление — 07:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Госдуме объяснили цель возможных санкций США против Путина
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Сценарий срыва российско-американских переговоров очевиден – Украина организует попытку блицкрига в Донбассе, Россия в ответ вводит туда войска для защиты мирных жителей и своих граждан, мир трактует это как вторжение на Украину.
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Поздний СССР для того, чтобы выжить, должен был решить одну важнейшую задачу – преодолеть мертвящую комсомольскую систему и выиграть битву за умы молодого поколения. А вместо этого комсомольцы гоняли молодежь за длинные волосы.
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В условиях кризиса финансовой логистики, который может быть спровоцирован в случае введения жестких санкций США и ЕС в рамках эскалации политического конфликта между Россией и Западом, важно понимать, как сохранить свои деньги.
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Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Россия направила Су-35 в Белоруссию
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В Белоруссию перебазируют российские истребители Су-35 Восточного военного округа, российские десантники прибыли в Брест на совместные учения, сообщили Минобороны России и Белоруссии.
В Минобороны России сообщили, что экипажи истребителей «продолжают перебазирование на Белорусские аэродромы». После прибытия в Белоруссию Су-35С заступят на боевое дежурство в рамках проверки системы ПВО Союзного государства, передает РИА «Новости».
Кроме того, министерство обороны Белоруссии сообщили, что эшелон с российскими десантниками прибыл на железнодорожную станцию «Брест-Южный» для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Белоруссии.
Напомним, проверка пройдет в два этапа. До 9 февраля проведут передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
В Японии озаботились российской «святыней ядерной стратегии»
Россия превращает Охотское море в «святыню ядерной стратегии», пишет японское издание «Тюнити симбун».
По мнению автора статьи, подобные шаги официальная Москва предпринимает с целью защитить свои атомные подводные лодки с баллистическими ракетами от нападения противника. Кроме того, Россия придерживается стратегии использования Охотского моря в качестве форпоста, чтобы не дать потенциальному противнику подойти близко к границам, передает РИА «Новости».
В материале рассказывается о поселке Рыбачий, где базируются субмарины Тихоокеанского флота. В первые десять лет после распада СССР жить там было тяжело, тогда как сейчас в поселке созданы хорошие условия, констатирует автор статьи. Возродил Рыбачий, как отмечает газета, президент России Владимир Путин, который в начале 2000-х годов отклонил предложение Генерального штаба об упразднении базы подводных лодок.
«Вскоре в Рыбачьем разместят две новые современные ПЛАРБ проекта «Борей» и две субмарины с крылатыми ракетами проекта «Ясень». Японию беспокоит то, что этот вопрос переплетается с проблемой «северных территорий», – сетует журналист.
Напомним, в конце октября начальник штаба командования подводных сил ТОФ контр-адмирал Аркадий Наварский сообщил, что подводные силы Тихоокеанского флота в ближайшие годы будут усилены четырьмя подводными крейсерами стратегического назначения проекта 955 «Борей-А» и многоцелевыми атомными подлодками проекта 885М «Ясень-М».
Пограничникам Белоруссии приказали стрелять по полякам при необходимости
Белорусским пограничникам отдан приказ стрелять без предупреждения в случае нападения польских силовиков, сообщил председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо.
По словам Лаппо, получена информация, что «польские силовики планируют, возможно, захватить белорусского пограничника». В связи с этим он «дал команду: без предупреждения, незамедлительно применять оружие», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».
Лаппо заявил: «Если только где-то будет угроза жизни и безопасности белорусского пограничника на границе, который выполняет свои задачи на своей территории, будет тут же применено оружие без предупреждения». Он считает, что Польша хочет спровоцировать Белоруссию «на какие-то ответные меры». «Эти провокации мелкие будут», – сказал он.
Также Лаппо заявил, что ведомство сосредоточит внимание на охране границы с Украиной, необходимые резервы для мгновенного реагирования на вызовы на данном направлении есть.
Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что военные Польши в пункте пропуска «Козловичи» 18 января два раза нарушали белорусскую государственную границу, зайдя на территорию республики. Пограничная стража Польши признала, что «18 января военнослужащий Войска польского, выполняя служебные обязанности, непреднамеренно пересек линию границы на расстояние в несколько метров вглубь Белоруссии».
США запретили Белоруссии помогать «вторжению» на Украину
Если Минск позволит использовать территорию Белоруссии для нападения на Украину, то столкнется с ответными мерами со стороны США, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
Как заявил Прайс, «в последние дни» Вашингтон «дал понять Белоруссии, что, если она позволит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров». Прайс не исключил, что НАТО в ответ увеличит силы альянса в соседних с Белоруссией государствах, передает РИА «Новости».
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и никто из военачальников республики «никакой войнушки» не хотят.
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Лукашенко не захотел «никакой войнушки»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и никто из военачальников республики «никакой войнушки» не хотят.
Лукашенко заявил, что хочет чтобы его понимали «не только как президента, но и как человека, отвечающего за вооруженные силы». Он подчеркнул, что «никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военоначальников не хотел бы», передает БелТА.
При этом он отметил, что это не означает, что нужно бездействовать, тем более, когда перед глазами есть пример начала Великой отечественной войны.
«Мы самоуспокоились, все было хорошо. Сейчас мы говорим, что хотели время потянуть, отсрочить, подготовиться к войне. Мы, наверное, всегда были к чему-то не готовы. А надо было держать ухо востро. Я исхожу из того, что этих ошибок мы не должны повторить. И для того, чтобы нас понимали, а может, и боялись, мы должны это демонстрировать», – добавил Лукашенко.
Ранее Лукашенко обвинил США в подталкивании к войне.
Напомним, Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. Кроме того, посольство Соединенных Штатов в Белоруссии рекомендовало американским гражданам проявлять особую бдительность в связи с имеющим место, по мнению Вашингтона, ростом напряженности в регионе.
Также Госдепартамент США рекомендовал американцам воздерживаться от поездок в Россию.
При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала. Там также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
Балтийский флот начал учения с участием 20 кораблей
На учения в Мировом океане отправились 20 кораблей и судов Балтийского флота, они вышли из пунктов постоянного базирования в назначенные районы, сообщили в отделе информационного обеспечения флота.
«20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки», – цитирует сообщение БФ ТАСС.
Корабли объединили в несколько тактических групп, они займутся задачами по противолодочной, противовоздушной обороне и противоминному обеспечению. Также пройдет выполнение практических боевых упражнений.
В январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.
Они охватят акватории морей, прилегающих к границам России, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения запланированы в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и Тихом океане.
Отключение электричества не сказалось на российской военной базе в Киргизии
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Сбой в электроснабжении в Центральной Азии не затронул российскую военную базу в Киргизии и не повлиял на ее боеготовность, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
В ЦВО сообщили, что «подразделения военной базы несут службу в штатном режиме, нарушений в системе боевого управления не отмечено», передает «Интерфакс».
В Киргизии расположена российская авиабаза Кант. Она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ, на ее вооружении находятся штурмовые самолеты Су-25, вертолеты Ми-8, разведывательные беспилотники.
Между тем стало известно, что аэропорт Манас в Бишкеке после сбоев электричества в Центральной Азии перешел на автономное электроснабжение. По словам представителя пресс-службы, к настоящему моменту «никаких проблем с приемом авиарейсов нет», но «аэропорт работает не в штатном режиме», приостановлена регистрация на некоторые рейсы.
Ранее стало известно, что на канатной дороге под Ташкентом из-за отключения света застряли 80 человек.
Напомним, сбой электроснабжения произошел по всему энергокольцу Центральной Азии: сразу три страны – Киргизия, Узбекистан и Казахстан – столкнулись с массовым отключением электричества, также сообщается о перебоях с водоснабжением.
Сбой электроснабжения по всему энергокольцу Центральной Азии произошел из-за аварии в электросетях Казахстана, сообщает пресс-служба министерства энергетики Узбекистана. При этом в Казахстане в ЧП обвинили энергетиков Узбекистана и Киргизии.
Стали известны сроки первого полета БПЛА «Охотник» с плоским соплом
Испытания второго образца тяжелого ударного беспилотника «Охотник», оснащенного плоским соплом, планируют начать в июле этого года, сообщил источник в авиастроительной отрасли.
«Летные испытания <...> предварительно планируется начать с июля этого года», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 «Охотник» состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова.
Лукашенко заявил о намерении разместить военный контингент на границе с Украиной
Белоруссии придется направить военных на границу с Украиной на время февральских совместных учений с Россией, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Нам придется там (на юге Беларуси – прим. ВЗГЛЯД) развернуть целый контингент белорусской армии», – заявил Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».
Белорусский президент объяснил такое решение стягиванием Киевом украинских войск на украинско-белорусскую границу. По его словам, украинцы первыми начали стягивать войска по неизвестным причинам.
«Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу, украинцы стали стягивать туда войска, не понимаю зачем», – отметил Лукашенко.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Ранее Кремль заявил о высокой угрозе военного наступления Украины на Донбасс.
До этого управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган».
Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в случае агрессии Киева Донецкая народная республика (ДНР) ответит и нанесет ВСУ невосполнимый ущерб.
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Анонсирована поставка двух дивизионных комплексов «Искандер-М» в ЦВО
Центральный военный округ (ЦВО) будет усилен в 2022 году двумя дивизионными комплексами «Искандер-М», сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
«Ракетные войска и артиллерия округа усилятся двумя дивизионными комплектами «Искандер-М», – передает ТАСС слова Лапина.
Всего в 2022 году военный округ получит более 1,3 тыс. единиц вооружения и военной техники, что позволит завершить оснащение современными образцами двух зенитных ракетных полков и семи подразделений.
«Искандер-М» предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 км малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.
Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что бригадный и два дивизионных комплекта оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер-М» получили в четвертом квартале 2021 года Сухопутные войска.
В России начали создавать унифицированные боеприпасы для беспилотников и фронтовой авиации
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) разрабатывает боеприпасы, которые смогут применяться как с беспилотников, так и с авиационных комплексов фронтовой авиации, сообщил гендиректор КТРВ Борис Обносов.
По его словам, разработкой малогабаритных корректируемых авиабомб для БЛА занимается ряд предприятий КТРВ. «Примечательно, что они [боеприпасы] смогут применяться и с авиационных комплексов фронтовой авиации. Работа выполняется в инициативном порядке. Предполагается, что характеристики данных изделий будут превышать зарубежные аналоги», – передает ТАСС слова гендиректора корпорации.
Он подчеркнул, что создание боеприпасов для БЛА является одним из основных приоритетов КТРВ. «Сформирован научно-технический задел для создания инерциальных систем наведения и головок самонаведения, которые нашли применение в малогабаритных боеприпасах. Корпорация в настоящее время располагает всеми научно-техническими компетенциями, позволяющими создавать высокоточные авиационные средства поражения калибра 50 кг и 100 кг», – сказал он.
В июле на авиасалоне МАКС-2021 Обносов заявил, что испытания комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» проводятся по графику.
В конце ноября фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил пуск «Циркона» на дальность более 400 км. 16 декабря «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившийся на полигоне в Архангельской области.
Напомним, 21 декабря гендиректору разработчика гиперзвуковых ракет «Циркон» – корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) – Борису Обносову указом президента Владимира Путина было присвоено звание Героя России.
Лукашенко обвинил США в подталкивании к войне
Белоруссии не нужна война, однако американцы подталкивают ее к этим действиям, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, если Запад захочет поставить республику на грань пропасти, последуют ответные действия.
«Слушайте, нам уже хуже не сделаешь. Но если вы хотите нас вообще поставить на грань пропасти, ну вы знаете, как мы будем на это отвечать. Поэтому в контексте развития ситуации вокруг нас, здесь в регионе, и вашингтонского обкома нам легче не будет, нам придется защищать рубежи нашей страны так, как положено. И мы это умеем делать, мы это сделаем. И я в этом даже не сомневаюсь», – цитирует БелТА Лукашенко.
По его словам, Белоруссии не нужна война, но США подталкивают к этим действиям, в том числе руками поляков и латышей.
«Мы были донором безопасности в регионе. Нас всегда ценили за это. Зачем вы нас в 2020 году толкаете и делаете агрессорами? По их терминологии. Зачем это надо было? А сегодня они нам угрожают», – сказал он.
Глава государства отметил, что попытки давления и угроз со стороны США – это менторский тон в отношении республики.
«Буквально сутки назад до меня довели угрожающую позицию Госдепа США. Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите Путину и России, позволите это, то, то мы введем санкции. Если вы это ядерное оружие вернете в Беларусь, будет то и это», – рассказал Лукашенко.
При этом он отметил, что обстановка на южных границах Белоруссии усложняется.
Ранее посольство Соединенных Штатов в Белоруссии рекомендовало американским гражданам проявлять особую бдительность в связи с имеющим место, по мнению Вашингтона, ростом напряженности в регионе.
Также Госдепартамент США рекомендовал американцам воздерживаться от поездок в Россию в связи с тем якобы существующей напряженностью на границе с Украиной.
Кроме того, Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
Стала известна стоимость строительства стены между Белоруссией и Польшей
Варшава начнет строительство пятиметрового забора на границе с Белоруссией 25 января, сообщили в пресс-службе погранохраны Польши.
В Telegram-канале «Sputnik Беларусь» появилась фотография, как будет выглядеть будущий забор. В публикации названа дата начала строительства – 25 января 2022 года, а также уточняется, что польская сторона потратит на эти цели 886 млн долларов.
Планируется, что стена в высоту будет достигать 5,5 метра, а в длину – более 186 км.
После появления сообщений о строительстве, президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал инициативу властей Польши. Новое заграждение на границе с Белоруссией вряд ли поможет Польше сдержать поток мигрантов, предположил белорусский лидер.
Напомним, в 2021 году на границе между Польшей и Белоруссией тысячи мигрантов разбили стихийный лагерь, желая попасть в ЕС. В пункте пропуска «Брузги» в Гродненской области несколько человек предприняли попытку прорвать границу, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Позже власти Белоруссии заявили о готовности для размещения мигрантов транспортно-логистического центра. В миграционном кризисе западные страны обвинили Минск.
Летчики России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование
Военные летчики России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над территорией САР.
Российские Воздушно-космические силы были представлены истребителями Су-34, Су-35 и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения А-50. От сирийской стороны в патрулировании приняли участие Миг-23 и Миг-29, передает РИА «Новости».
Российские летчики совершили взлет с авиабазы Хмеймим, сирийские – с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска. В ходе патрулирования сирийские летчики отвечали за контроль воздушного пространства и истребительное прикрытие, российские экипажи отрабатывали удары по наземным целям.
Маршрут патрулирования пролегал вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирийской Арабской Республики. Кроме того, в ходе патрулирования были проведены учебные пуски ракет по воздушным целям и поражены наземные мишени на одном из полигонов, расположенном в центральной части страны. Такие совместные полеты должны стать регулярными.
Ранее МиГ-31К с «Кинжалами» уничтожили «противника» на учениях в Средиземноморье.
Посольство США в Белоруссии призвало американцев к осторожности
Посольство Соединенных Штатов в Белоруссии рекомендовало американским гражданам проявлять особую бдительность в связи с имеющим место, по мнению Вашингтона, ростом напряженности в регионе.
«Посольство США напоминает американским гражданам о необходимости проявлять повышенную бдительность и осторожность в связи с политической и военной напряженностью в регионе. Продолжают поступать тревожные сообщения о дальнейшей необычной российской военной активности вблизи границ Украины, в том числе на границе с Белоруссией», – приводит ТАСС текст заявления, опубликованного дипломатическим представительством США в республике.
«Гражданам США рекомендуется избегать демонстраций и регулярно пересматривать возможные планы выезда в случае чрезвычайной ситуации», – подчеркивается в заявлении. Власти США по-прежнему не рекомендуют американцам совершать поездки в Белоруссию из-за «произвола в исполнении местных законов и риска задержания, а также из-за COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд».
Ранее Госдепартамент США рекомендовал американцам воздерживаться от поездок в Россию в связи с тем якобы существующей напряженностью на границе с Украиной.
Кроме того, Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
В прошлую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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В ЮВО стартовали военные учения
В Южном военном округе стартовала проверка боевой готовности соединений и воинских частей, ее объявил командующий ЮВО генерал армии Александр Дворников, сообщил глава пресс-службы округа Вадим Астафьев.
«Воинские части ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения. По плану проверки ряд соединений и воинских частей приступил к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач», – цитирует Астафьева РИА «Новости».
В проверке участвуют свыше 6 тыс. военнослужащих. В ходе нее соединения и воинские части округа отработают широкий спектр мероприятий, выполнят задачи в составе тактических групп, а также проведут боевые стрельбы.
Проверка необходим для оценки способности командиров соединений и батальонных тактических групп организовать межвидовое взаимодействие и управление подразделениями.
«В едином замысле оперативной обстановки выполнят задачи соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии», – отметил Дворников.
Ранее во вторник в Крыму начались учения: танковые подразделения армейского корпуса выполняют учебные стрельбы на полигоне.
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