Роспотребнадзор официально сократил карантин по COVID до семи дней

Инфекционист объяснил, почему дети тяжелее взрослых переносят заболевание «омикроном»

Предыдущие штаммы имели мало возможности соединиться с рецепторами АСЕ, которых у детей очень мало. Но «омикрон» смог добраться и до них, заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, комментируя взрывной рост числа госпитализаций детей с коронавирусной инфекцией.

В Санкт-Петербурге резко увеличилось число госпитализации детей с COVID-19, они исчисляются сотнями. Об этом сообщил городской комитет по здравоохранению. Такая же статистика отмечается и в других городах России.

«Есть рецепторы ACE. В организме это своего рода причал, к которому пристают вирусы. Их у детей значительно меньше, чем у взрослых, поэтому предыдущие штаммы имели мало возможности соединиться с этими рецепторами. Но «омикрон» очень заразен, значительно превышает возможности других вирусов по инфекционности. Поэтому и до детей теперь добрался», – говорит Малышев.

Он подчеркивает, что ранее дети были практически неохваченной популяцией для COVID, а сейчас, когда у вируса появилось больше возможностей, он заражает всех без разбора. Однако большинство взрослых граждан уже прошли вакцинацию, ревакцинацию, переболели ранее другими штаммами. Их организм с коронавирусом знаком, потому в большинстве случаев заболевание переносится достаточно легко. Детский же организм изначально более слабый, нежели взрослый.

«Ну и за счет того, что дети не привиты, организм с вирусом не знаком, поэтому заболевших среди них больше, и болеют тяжелее. Их иммунитет не воспитан для сопротивления вирусу», – рассказывает инфекционист. Единственный выход уберечь детей от «омикрона», пока нет рекомендованной вакцины против коронавируса – это продолжать соблюдать всевозможные меры предосторожности, рекомендует врач.

Ранее стало известно, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса для детей.

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