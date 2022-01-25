Российские военные усилили разведку у границы с Украиной

Западный военный округ (ЗВО) развернул в Белгородской области (граничит на юге с Украиной) новый батальон радиоэлектронной борьбы, они сократят «время получения необходимой информации», сообщили в ЗВО.

«Отдельный батальон радиоэлектронной борьбы вошел в состав Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа. Подразделения новой воинской части дислоцированы в Белгородской области», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев сообщил, что вхождение подразделения в состав дивизии «существенно повысит разведывательные возможности соединения и сократит время получения необходимой информации».

В ЗВО рассказали, что батальон РЭБ предназначен для взаимодействия с органами военного управления штаба дивизии и создания эффективной радиоэлектронной защиты и противодействия техническим средствам разведки. Батальон оснащен комплексами «Леер-3», «Борисоглебск-2» и «Житель».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.

До этого Песков заявил, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

В понедельник сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины.

16 января в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ России.