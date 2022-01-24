Россиян предупредили о новом действии налога по вкладам

Новый налог на вклады более миллиона рублей по итогам 2021 года частично затронет держателей сбережений с меньшей суммой.

Речь идет о вкладах, начисленный процент с которых превысил 42,5 тыс. рублей за год, сообщает РБК.

Согласно действующему законодательству, налогом не облагается сумма доходов, получаемая путем умножения ключевой ставки Центрального банка на начало года (4,25%) на миллион рублей. Однако ставка ЦБ удвоилась, вслед за ней выросли и процентные ставки по банковским депозитам, подчеркнули в агентстве.

По словам экспертов, по итогам 2021 года обязанность уплатить налог может возникнуть по депозитам с суммой от 700 тыс. рублей.

Согласно расчетам РБК, вкладчик, разместивший на единственном с начала года вкладе 710 тыс. рублей под 4,5%, а в августе переложивший средства под 8%, мог заработать за год 42,85 тыс. рублей.

«В таком случае ему придется заплатить налог в размере 13% с 350 рублей, что в конечном итоге составит 45,5 рубля», – следует из подсчетов.

Отмечается, что российские банки обязаны до 1 февраля предоставить налоговикам информацию о сумме выплаченных процентов по каждому клиенту-физлицу, который получал подобные доходы в прошлом году. Сумму процентов, выплаченных за год вкладчику, вычислит искусственный интеллект. При этом зарплатных счетов и счетов эскроу начисление не коснется.

Счет на уплату налога граждане получат к осени – он придет в едином уведомлении с транспортным, земельным налогом и налогом на недвижимое имущество. Оплатить нужно будет не позднее 1 декабря.

В декабре сообщалось, что россияне, у которых в банках есть вклады на сумму более 1 млн рублей, должны будут платить налог, если их процентный доход в 2022 году будет больше 85 тыс. рублей.