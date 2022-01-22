Минобороны Германии открестилось от слов главкома ВМС ФРГ о Крыме

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22 января, суббота | Последнее обновление — 23:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ДНР заявили о скоплении более 100 тысяч украинских военных на линии соприкосновения
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Чтобы понять, кто сегодня правит Америкой, достаточно крохотного штриха. Например, знаете ли вы, что за человек занимает сегодня должность окружного прокурора Сан-Франциско? Он - бывший переводчик Уго Чавеса, но это далеко не самое интересное.
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Сознание тяготеет к цельности восприятия. Враг должен быть глупым, уродливым, бездарным, таким, что даже и непонятно, как он вообще состоялся в качестве врага.
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Юродство в политике ради пиара – давняя традиция, заложенная ещё Жириновским. У нас был некий консенсус, что несколько больших оригиналов в каждом составе парламента должно присутствовать.
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В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Минобороны Германии открестилось от слов главкома ВМС ФРГ о Крыме
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Министерство обороны Германии не разделяет мнение главнокомандующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, изложенное на конференции в Индии, в том числе по поводу Крыма, сообщил представитель ведомства.
В ходе выступления в индийском Институте оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара (IDSA) вице-адмирал и командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: «Крымский полуостров ушел, он не вернется». По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это «нонсенс». Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР, считает Шенбах, отметивший, что президент России Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных», и «легко оказать ему (Путину) уважение, которого он требует – и которого он, вероятно, заслуживает», передает РИА «Новости».
«Данные высказывания [главнокомандующего ВМС ФРГ] по своему содержанию и формулировкам ни в коем случае не соответствуют позиции министерства [обороны ФРГ]. Господин Шенбах получит возможность высказаться перед генеральным инспектором [Бундесвера Эберхардом Цорном]», – приводит слова представителя ведомства ТАСС.
Журнал Der Spiegel сообщил, что заявления Шенбаха вызвали раздражение в Минобороны и МИД Германии. Руководитель военного ведомства Кристине Ламбрехт оперативно переговорила с Цорном и вызвала Шенбаха на разъяснительную беседу в понедельник.
Главком ВМС Германии выразил сожаление в связи со сделанными заявлениями. Шенбах заявил, что эти слова отражают только его личное мнение, которого он придерживался «в тот момент», а не позицию правительства Германии. Военачальник назвал это «явной ошибкой».
Ранее в МИД Украины потребовали опровержения слов главнокомандующего ВМС Германии, заявившего, что возвращение Крыма под контроль Украины невозможно.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Экс-глава НАТО рассказал о «пугающей» шутке Путина про альянс
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Президент России Владимир Путин напугал своей шуткой во время первого заседания Совета Россия – НАТО представителей Североатлантического альянса, рассказал изданию Foreign Policy британский политик и глава блока в 1999–2004 годах Джордж Робертсон.
Он вспомнил, что российский президент обратился к нему во время выступления с ироничным предложением о переименовании штаб-квартиры НАТО. По словам Робертсона, переводчик уловил игру слов и удачно пересказал шутку Путина присутствующим, передает РИА «Новости».
«Он сказал: «Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия – НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?» – рассказал Робертсон. Он уточнил, что в английской интерпретации это звучало как House of Soviets.
Экс-глава альянса добавил, что шутка Путина особенно напугала польскую делегацию.
«Но это была шутка, такая тогда царила атмосфера», – сказал Робертсон. При этом он отметил, что встреча оказалась плодотворной для всех сторон.
Ранее Робертсон рассказал, что в начале своего президентства Путин планировал вступление России в Североатлантический альянс.
Байден пригрозил запретить России операции с долларом
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В случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
«Если они пойдут на это, если они вторгнутся [на Украину], то заплатят за это. Их банки не смогут осуществлять операции с долларами», – приводит слова президента США ТАСС.
«В НАТО есть разногласия относительно того, что страны готовы сделать в зависимости от того, что произойдет. <…> Серьезное введение санкций, связанных с долларовыми транзакциями, <…> окажет негативное влияние на США, а также негативное влияние на экономику стран Европы и разрушительное воздействие на Россию», – заявил Байден, добавив, что рассчитывает на единство мнений в НАТО по санкциям против России.
В понедельник немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Евросоюз и США больше не рассматривают в качестве санкций отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT. Вместо этого разрабатываются целенаправленные экономические штрафы против банков России. Вопреки этому в администрации США не исключили возможности отключения российских банков от системы SWIFT. В Кремле сочли разговоры об угрозе введения санкций против российских банков преждевременными.
В минувшее воскресенье будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сравнил ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT с «атомной бомбой» для рынков капитала, товаров и услуг.
В декабре 2021 года сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского, заместитель помощника министра обороны США в 2001 – 2005 годах Ян Бжезинский призвал отключить Россию от SWIFT «на несколько дней». В свою очередь в ЦБ указали на отсутствие заявлений SWIFT о возможности отключения России. В том же месяце глава Минфина Антон Силуанов отметил, что отключение России от SWIFT никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.
В конце мая 2021 года в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. В МИДе подчеркнули, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.
Напомним, 28 апреля 2021 года Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В Совфеде предупреждали, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призывал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предлагал отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем обернется отключение России от SWIFT.
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Байден допустил «непреднамеренную войну» России и НАТО из-за Украины
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил обеспокоенность, что якобы назревающий конфликт между Россией и Украиной приведет к реальной конфронтации, «непреднамеренной войне» между РФ и входящими в НАТО странами.
«Я очень обеспокоен», – приводит ТАСС ответ Байдена на вопрос о том, считает ли он, что обострение ситуации может «втянуть» в конфликт граничащие с Украиной страны, входящие в НАТО, и привести «к какого-либо рода реальной конфронтации между» Москвой и альянсом.
«Единственное, что может быть хуже преднамеренной войны, это непреднамеренная война. И я обеспокоен, что это может выйти из-под контроля. <…> Я надеюсь, что [президент России] Владимир Путин понимает, что, если не полномасштабная ядерная война, то он не в лучшем положении, чтобы доминировать в мире», – выступил с утверждением Байден.
Накануне депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал серьезно отнестись к опасениям России касательно расширения НАТО, отметив, что после окончания холодной войны Запад нарушил обещание не расширять НАТО на Восток.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В прошлую субботу Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В прошлую пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
В прошлый вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
7 января госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В МИД Украины потребовали опровержения слов командующего ВМС Германии о Крыме
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Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС Кая-Ахима Шенбаха со стороны правительства Германии, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.
«Считаем категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха. Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вицеадмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров», – написал Николенко в своем Facebook, передает РИА «Новости».
Ранее глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева невозможно.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен Германии за дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, но последнее заявления разочаровывают и идут вразрез с оказанной поддержкой.
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Рябков указал на следование США сформулированной Россией повестке
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Коллективный Запад следует повестке дня, которую сформулировала Москва, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «задачи и рубежи», на которые необходимо «выйти, они какое-то время назад не рассматривались в практическом плане». Сейчас же «этим занимаются в повседневном режиме». «Сейчас мы, повестка дня, по которой мы работаем, сформулирована нами, и США, а за ними так называемый коллективный Запад, следуют этой повестке дня», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Как заявил замглавы МИДа, российская сторона «удерживает внешнеполитическую инициативу». Москва намерена «работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны».
Напомним, МИД России заявил, что Болгария и Румыния не являлись членами НАТО по состоянию на 1997 год, поэтому требование России к альянсу о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается и этих стран тоже. В НАТО назвали неприемлемыми условия России по Болгарии и Румынии.
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Турция намерена организовать встречу по Минским соглашениям с участием представителей Донбасса
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Турция планирует организовать переговоры по Минским соглашениям в Стамбуле, пригласив туда представителей Донбасса и ОБСЕ, подобные встречи власти страны хотят сделать «частыми и регулярными», о дате переговоров пока не сообщалось, заявили в турецком МИДе.
«Переговоры по Минским соглашениям состоятся в Стамбуле. В них будут принимать участие те же игроки, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ. Дата проведения переговоров пока не определена», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Отмечается, что Турция с самого начала занимала четкую позицию в украинском кризисе. В Анкаре считают необходимым снизить напряженность, а также избежать вооруженного конфликта. В дальнейшем страна заинтересована в поддержании и укреплении диалога между другими государствами.
«Мы занимаем эту позицию и в НАТО. Положение Турции в настоящее время весьма влиятельно», – отметил собеседник агентства.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
В МИД заявили о распространении требования вывода иностранных сил на Болгарию и Румынию
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Болгария и Румыния не являлись членами НАТО по состоянию на 1997 год, поэтому требование России к альянсу о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается и этих стран тоже, говорится в распространенных в пятницу ответах МИД на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Письменные ответы министра на вопросы СМИ опубликованы в пятницу на сайте дипведомства.
«Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату, к таковым относятся и Болгария, и Румыния», – заявил Лавров.
Он также отметил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию, «с которыми нас связывают давние дружеские отношения, и чей действенный вклад как внеблоковых государств в формирование европейской безопасности мы высоко ценим», является попыткой бесцеремонного внешнего давления на их политику.
Ранее Столтенберг заявил, что вывод военных из стран, присоединившихся к НАТО с 1997 года, якобы превратит эти государства во «второсортных» членов альянса.
Лавров заявлял, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».
Глава ВМС Германии счел возвращение Крыма под контроль Киева невозможным
Крым никогда не вернется под контроль Украины, заявил глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах.
Шенбах принимал участие в конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара. Комментируя ситуацию на Украине, Шенбах заявил, что «крымского полуострова нет, он никогда не вернется». «Это факт», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, ице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что Крым останется частью России, с которой необходимо развивать отношения, в то время как введенные против Москвы санкции приносят вред многим, включая экспортеров. МИД Украины счел неприемлемыми его заявления.
В НАТО назвали неприемлемыми условия России по Болгарии и Румынии
Требование российской стороны о выводе войск Североатлантического альянса с территории Болгарии и Румынии неприемлемо для НАТО, заявила официальный представитель организации Оана Лунгеску.
«Требования России разделят членов НАТО на первый и второй сорт, чего мы не можем принять», – сказала Лунгеску, передает ТАСС со ссылкой на Agence Fance-Presse.
Ранее МИД России заявил, что Болгария и Румыния не являлись членами НАТО по состоянию на 1997 год, поэтому требование России к альянсу о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается и этих стран тоже.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что вывод военных из стран, присоединившихся к НАТО с 1997 года, якобы превратит эти государства во «второсортных» членов альянса.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».
Президент Ирана предсказал распад НАТО
Североатлантический альянс незаконно, обманно проникает на территории независимых государств, это приведет к скорому распаду НАТО, считает президент Ирана Эбрахим Раиси.
Раиси заявил, выступая на пленарном заседании Госдумы в ходе своего визита в Москву, что «НАТО занимается проникновением в географические пространства стран под различными предлогами и прикрытием, они угрожают независимым государствам», передает ТАСС.
«Противостояние независимым демократиям, противостояние самоидентификации народов, культуре, традиции народов – все это входит в повестку дня НАТО, и это обман. Такое поведение в конечном счете приведет к их распаду», – добавил он.
По словам Раиси, стратегия господства потерпела поражение, и США находятся сейчас на самых слабых позициях: «Тем не менее мы видим, что желание экспансионистской политики не исчезло, наоборот, они (США) включают это в свою повестку дня, и самой главной целью является ослабление независимых государств именно изнутри. Это делается путем введения экономических санкций и дестабилизации внутренней ситуации в стране».
Также он заявил, что Иран не занимается созданием ядерного оружия, это не предусматривается оборонной стратегией республики. Кроме того, страна намерена достичь договоренностей по ядерной сделке, если Запад «эффективно и серьезно» устранит антииранские санкции.
Раиси заявил, что иранская сторона поддерживает инициативу Россию по проведению конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия с участием представителей Китая, Пакистана, России и Турции.
Проведение конференции спикеров парламентов запланировано на 2022 год в Москве.
Политик отметил, что сотрудничество Москвы и Тегерана по Сирии может стать моделью для развития двусторонних отношений в других сферах, и Иран благодарен России за это взаимодействие «при мудром управлении президента России господина (Владимира) Путина».
«Укрепление ирано-российских отношений в двусторонних и многосторонних форматах имеет очень много экономических и потенциальных возможностей, и это приведет к увеличению влияния наших стран в нашем географическом пространстве. И это усилит нашу синергию», – добавил он.
По его словам, Иран открыт к развитию взаимодействия «со всеми странами мира».
Напомним, Ибрахим Раиси в среду совершил первый визит в Москву с момента начала его президентского срока в августе 2021 года.
Путин и Раиси обсудили ситуацию в Афганистане. Также они планировали обсудить «весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере и актуальные международные и региональные темы».
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Против отправки военных в Черное море с миссией НАТО выступили девять партий Испании
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Девять партий Испании подписали совместный манифест, выступая против отправки в Черное море испанских военных кораблей в рамках миссии НАТО и участия страны в развертывании воздушной миссии НАТО в Болгарии, говорится в документе, опубликованном партией Podemos, входящей вместе с социалистами в правительственную коалицию.
Партии, подписавшие манифест, выразили серьезную обеспокоенность ростом напряженности между США и Россией из-за ситуации вокруг Украины, передает РИА «Новости».
«Мы выступаем решительно против любой угрозы или военной агрессии против суверенного государства, а также отправки испанских войск в Черное море и Болгарию в рамках НАТО. Этот конфликт может быть разрешен только путем диалога, ослабления напряженности и уверенности в том, что мир – это единственный путь», – говорится в документе.
Партии также призвали отказаться от планов по вступлению Украины в НАТО.
Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что Испания в связи с обострением ситуации вокруг Украины ускорила отправку в Черное море двух военных кораблей в рамках миссии НАТО. По ее словам, Испания может принять участие в развертывании воздушной миссии НАТО в Болгарии, если такое решение будет принято.
Газета Razon сообщает со ссылкой на источники, что решение об отправке шести истребителей Eurofighter в Болгарию и более ста военных якобы уже принято.
До этого в США допустили продажу Турции F-16 для усиления НАТО на Черном море.
Депутаты Сейма призвали запретить Наташе Королевой и Хабибу въезд в Литву
Российским исполнителям Наташе Королевой и Хабибу (Хабибу Шарипову), которые собираются провести концерты в Литве, следует запретить въезд в страну, заявили депутаты Сейма.
Председатель комитета литовского парламента по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас сообщил, что «с коллегой депутатом Витаутасом Юозапайтисом направили в МИД запрос об оценке будущих гастролей в Литве этих исполнителей». Подчеркивается, что прежде Королева и Хабиб выступали в Крыму. Политики требуют «объявить их нежелательными персонами в Литве». Касчюнас считает, что Королеву и Хабиба следует отнести к исполнителям, которые творят не свободно, а в угоду властям, передает ТАСС.
Напомним, Литва далеко не в первый раз выступает против российских музыкальных исполнителей. Так, в список нежелательных лиц в Литве был внесен Филипп Киркоров, так как певец во время своих неоднократных посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».
Страны Балтии собрались передать Украине американские вооружения
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Эстония, Литва и Латвия запросили у Соединенных Штатов разрешение на поставки Украине вооружений американского производства, в том числе противотанковых и противовоздушных систем, сообщило американское издание Politico.
Как сообщается в материале, «не менее трех европейских союзников ожидают от Госдепартамента США одобрения их запроса на отправку вооружений Украине». По словам источников издания, «союзники по НАТО Эстония, Литва и Латвия хотят передать Украине произведенные США вооружения поражающего действия, такие как противотанковые ракеты и ракеты класса «земля – воздух». Как поясняется в публикации, нормы экспортного контроля Соединенных Штатов предписывают этим странам получить разрешение Госдепартамента США, прежде чем передавать эти вооружения, передает ТАСС.
Согласно оценке издания, «на эту процедуру могут потребоваться месяцы». Рассмотрением вопроса занимаются профильные структуры в Вашингтоне. Выдача разрешения на передачу американской техники третьей стороне является трудным делом, для которого требуется разрешение ряда ведомств Соединенных Штатов, отмечается в статье.
Сенатор-республиканец от штата Айдахо Джим Риш сообщил изданию, что рассчитывает на рассмотрение запроса в ускоренном порядке. По его словам, «учитывая срочность ситуации, администрации [президента США Джо] Байдена следует найти политическую волю и решить, как работать быстрее». Риш также напомнил, что законодатели призвали администрацию США принять ряд мер для помощи Украине. По его словам, «дополнительные оборонные средства направляются на Украину». «Кроме того, пара наших союзников попросила освободить их от лицензионных обязательств, чтобы они могли предоставить средства. Как я понимаю, этим занимаются», – сказал сенатор.
Ранее посольство России в Соединенном Королевстве предупредило, что поставка оружия Украине лишь разожжет конфликт. Накануне в Кремле подчеркнули, что поставки оружия Киеву и военные маневры западных стран приводят к росту напряженности вокруг Украины.
В Кремле обращали внимание на значительный рост числа провокаций Украины в Донбассе, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО, а также предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
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Эксперт: Дипломатам на переговорах с США даны предельно жесткие инструкции
«Задача – продемонстрировать визави, что речь идёт не о ремонте системы отношений, пусть даже серьёзном, а о её полном переустройстве. Возвращение в рамку европейской безопасности, сформированную на исходе холодной войны невозможно», - считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов, говоря о переговорах между Россией и США о гарантиях безопасности.
«Ажиотаж в связи со встречей Лаврова и Байдена объясним - дело не только в информационной раскрутке, но и в сильно задранных вверх ставках. В такой ситуации любой контакт вызывает особый интерес. Однако по существу перегревать ожидания не надо», – пишет Лукьянов в публикации Telegram-канала «Россия в глобальной политике».
По его словам, стороны, особенно российская, находятся на траектории эскалации. «Дипломатам даны предельно жёсткие инструкции – от заявленной публично позиции не отступать ни на йоту. Задача – продемонстрировать визави, что речь идёт не о ремонте системы отношений, пусть даже серьёзном, а о её полном переустройстве. Возвращение в рамку европейской безопасности, сформированную на исходе холодной войны (НАТО – её ядро) невозможно, нужна новая», – говорит эксперт.
Он считает, что это амбициозная задача:«Как добиться её без войны – вопрос открытый, такого опыта по сути нет. Так что накал неизбежно будет изрядный. Включая силовые демонстрации». Причём, полагает Лукьянов, они будут совершенно необязательно вокруг или внутри Украины.
«Президент Путин в таких вопросах не любит банальностей. А реальный разговор, где есть пространство для лавирования и повестка шире, чем сейчас говорится, в идеале начнётся после следующей экскалации и для снижения напряжённости. Но чтобы он начался, эскалация должна быть убедительной, - рассуждает эксперт. – Получиться может по-разному, но в нынешней уже ситуации представить себе чьё-то отступление практически невозможно».
Напомним, в Женеве завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры длились полтора часа. Лавров после завершения переговоров с Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».
Позже Лавров заявил, что он четко довел на переговорах в Женеве до госсекретаря США Энтони Блинкена, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей России будет иметь серьезные последствия.
МИД России в конце декабря опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Блинкен назвал темы переговоров с Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Германии заявил, что встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым будет хорошей возможностью для обсуждения прошедших консультаций России с США и НАТО.
«Завтра, когда я увижу российского коллегу, я думаю, это будет хорошей возможностью, поскольку с прошлой недели, когда прошли консультации РФ и США по стратегической стабильности, консультации России и НАТО, ОБСЕ, у нас была возможность обдумать услышанное. Русские, я полагаю, имели возможность рассказать об этом президенту Путину. У нас была возможность проконсультироваться между собой», – цитирует его РИА «Новости».
Он добавил, что по результатам встречи с Лавровым можно будет судить, настроены ли в России на продвижение по дипломатическому пути для урегулирования ситуации вокруг Украины.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.
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