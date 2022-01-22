Мясников предупредил об опасности соусов

Соусы несут большую угрозу для здоровья, самая здоровая пища готовится без соли, с минимальным количеством специй и употребляется без добавок, заявил в эфире канала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

Самая здоровая пища готовится без соли, с минимальным количеством специй и употребляется без соусов, заявил

«Любой соус – это огромное количество калорий. Казалось бы, кетчуп – это просто помидоры. Тогда почему в нем столько калорий?», – цитирует РИА «Новости» Мясникова.

По его словам, при производстве кетчупа используют сахар, муку, соль, загустители консерванты, что и повышает калорийность. Другая угроза, исходящая от соусов, – пищевые отравления, которые чаще всего происходят в жарких странах, где добавки по несколько дней стоят на столе. Доктор предупредил, что в таких условиях там заводятся кишечные палочки, сальмонеллы.

Он призвал готовить соусы самостоятельно и хранить в холодильнике. Также врач подчеркнул, что такие добавки очень калорийны и по этому показателю сопоставимы с отдельными блюдами. Помимо прочего, Мясников указал на опасность соевого соуса – он содержит большое количество соли, из-за чего особенно вреден для гипертоников. Медик назвал замену соли соевой добавкой самообманом.

Ранее диетолог высшей квалификационной категории ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева заявила, что разумное потребление майонеза не причинит вреда организму и может оказаться даже полезным.