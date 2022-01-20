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Европарламент принял резолюцию по Казахстану с призывом к санкциям
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Депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане из-за недавних протестов и беспорядков, в которой призывают инициировать международное расследование, а также ввести санкции против казахстанских чиновников за нарушение в области прав человека.
Документ поддержали 589 депутатов из 671 голосовавшего, против выступили 35, а воздержали – 47. Резолюции носят лишь декларативный характер, но их во внимание принимают.
Так, депутаты призвали «ввести персональные санкции в отношении высокопоставленных казахстанских чиновников, ответственных за серьезные нарушения прав человека, совершенные во время протестов в январе 2022 года».
Также депутаты призвали ЕС и международное сообщество немедленно начать расследование преступлений, совершенных против народа Казахстана во время январских митингов. Речь идет о сообщениях о пытках, произвольных задержаниях, убийствах и ранения мирных граждан.
Депутаты предлагают странам Евросоюза инициировать задействование Московского механизма ОБСЕ.
В документе рекомендовали институтам Евросоюза при сотрудничестве с Казахстаном ставить в приоритет соблюдение прав человека.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
В начале января руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране на фоне массовых беспорядков.
Эксперт назвал беспрецедентным вывод следствия о гибели Ту-22М3 под Мурманском в 2019 году
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Тот факт, что под трибунал попал командир авиаполка, в котором произошла авиакатастрофа, – это прецедент. Обычно ответственность за ЧП несет только руководитель полетов. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД летчик-инструктор первого класса Андрей Красноперов, комментируя завершение расследования катастрофы бомбардировщика под Мурманском в 2019 году.
«Судя по всему, следователи докопались – нашли в документах, что у пилота подготовка была недостаточная, не все нужные экзамены летчик выдержал, не налетал минимум, необходимый для таких условий погоды, – предположил летчик-инструктор первого класса, майор ВВС Андрей Красноперов. – То есть нарушен порядок ввода летчика в строй. Если теперь страдает командир полка, значит, такой «косяк» был им допущен».
Вообще, как правило, в таком случае ЧП страдает заместитель командира по летной подготовке (его называют «замполётный»), добавляет эксперт. «Это он должен следить за всеми документами. Командир части виноват, только если он не наладил надлежащего контроля», – напоминает Красноперов.
«Если возникли экстремальные погодные условия, а у командира экипажа нет необходимого навыка для посадки в таких условиях, то, соответственно, следствие потом будет проверять, кто дал команду на посадку. Бывает, командир полка сидит рядом «на группе руководства» или даже буквально стоит за спиной у руководителя полета (его называют «РП»). Допустим, у РП возникли сомнения. Он спрашивает: «Сажать?» Командир полка: «Сажай!» Значит, комполка пришел к выводу, что условия все-таки в рамках нормы, командир экипажа достаточно подготовлен. В этот момент РП ответственность с себя снял, а командир ее на себя принял. РП же не враг сам себе, он не может ослушаться командира», – пояснил Красноперов.
В гражданской авиации решение о посадке принимает командир экипажа и, если что-то случается, отвечает он сам, а в военной авиации отвечать будет тот, кто дал приказ на посадку, подытожил эксперт.
Напомним, что 22 января 2019 года бомбардировщик Ту-22М3 разбился при посадке на аэродром в Оленегорске Мурманской области. Позже появилась видеозапись катастрофы, которая прояснила причины катастрофы, сопровождавшейся человеческими жертвами.
В среду стало известно о завершении расследования гибели бомбардировщика. Под трибунал отправлены не только руководитель полетов майор Владимир Степанов, но и командир авиаполка полковник Владимир Алесенко. Майор обвиняется в нарушении правил полетов, полковник – в халатности. Как установило следствие, в день катастрофы, в соответствии с планом боевой подготовки Ту-22М3 совершал тренировочный полет. Через час после его вылета Алесенко прибыл в зал группы руководства полетами контрольно-диспетчерского пункта, где уже находился Степанов. Алесенко был ответственным за организацию полетов и безопасность их выполнения.
Как говорится в обвинительном заключении, в районе аэродрома вскоре начался сильный снегопад, существенно сокративший видимость в воздухе. Хотя командир экипажа не был допущен к полетам в таких сложных метеоусловиях, Алесенко не принял решения о прекращении полета и направлении самолета на запасной аэродром. Степанов в свою очередь не уведомил экипаж об ухудшении метеорологической обстановки.
При заходе на посадку пилот неправильно оценил пространственное положение самолета и несвоевременно обнаружил начало взлетно-посадочной полосы. После этого, так и не получив команду об уходе на второй круг, самолет продолжил снижение и приземлился с вертикальной скоростью, более чем вдвое превышающую нормативы его прочности, – из-за чего загорелся и разрушился. Погибли три члена экипажа. Еще один был ранен и направлен на лечение в Москву. Остаточная стоимость уничтоженного самолета превышает 97 млн рублей.
По некоторым данным, после катастрофы командование не стало никак наказывать полковника Алесенко – ему даже не был объявлен выговор за халатность. Полковник был лишь переведен на службу в другой округ в должности инспектора. Однако теперь, после утверждения обвинительного заключения, дело обоих офицеров направлено в Мурманский гарнизонный военный суд.
«Командир полка имел право принять участие в управлении полетом и даже взять всю ответственность за судьбу экипажа на себя. Но кнопка радиосвязи с экипажем все равно остается в руках «РП». Руководитель полета, если он не согласен с приказом, в принципе может и не транслировать указание командира», – пояснил заслуженный военный летчик России Владимир Попов.
«У меня был такой случай, когда руководитель полетов говорит мне – своему командиру, – я выполнять ваше указание не буду.
Он кладет на стол телефонную трубку связи с экипажем, встает и уходит. Конечно, я по его адресу вслух выразился хорошенько, взял трубку и сам отдал команду, которую считал нужной. То есть взял управление на себя. Я доделал дело. Потом вызывал РП и предложил: или ты работаешь, или пиши рапорт и увольняйся!», – рассказал Попов. «Он мог тактичнее повести себя, если не согласен с приказом. Он имел право сказать: «Командир, возьмите трубочку и скажите сами экипажу». Как велит устав: выполни приказ и потом его обжалуй», – добавил военный летчик. Впрочем, оговаривается эксперт, следствию в таком случае потом придется еще найти доказательства, чтобы установить, кто именно отдал приказ на посадку.
«Когда мы работаем на командном диспетчерском пункте (КДП), там громкая связь записывается. Разговоры в эфире все пишутся. Когда идет предварительная подготовка полета, то общую задачу, которую ставит командир, тоже пишем на диктофон. Но устные указания, к тому же отданные тихим голосом, конечно, не записываются. Правда, бывает, рядом есть свидетели. На КДП еще могут находиться руководитель ближней зоны, руководитель посадки и его помощник, хронометражист, – перечислил Попов. – Если есть свидетели, то потом можно установить, кто отдал приказ».
«В любом случае, даже если командир оказался неправ, если неверно выполнил свою задачу, нельзя за это в тюрьму сажать. Офицер не хотел никого убивать и допустил ошибку непреднамеренно. На мой взгляд, это не должно рассматриваться с точки зрения уголовного законодательства. Если бы меня так каждый раз отдавали под суд, то по большому счету давно уже расстреляли. Но так нельзя служить!», – возмущается Попов. «Из-за одного ошибочного действия не нужно нас, военных, защитников государства, сажать на одну скамью с настоящими преступниками, которые специально вредят стране. Надо разбираться с психофизиологическим состоянием и экипажа, и руководителя полетов, и командира. Нюансов очень много, но мы не уголовники – мы живем не по понятиям, а по документам», – подчеркнул военный летчик.
Прокуратура Берлина начала расследование против главы МИД Германии
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Прокуратура Берлина начала расследование против руководства партии «Союз90/Зеленые», среди прочих среди подозреваемых сопредседатели партии, министры иностранных дел и экономики Анналена Бербок и Роберт Хабек, сообщает журнал Spiegel.
По имеющимся у издания данным, руководство партии подозревается в злоупотреблениях при выплате связанных с коронавирусом надбавок. Представитель прокуратуры Мартин Штельтнер подтвердил, что начато расследование в связи «с начальным подозрением». Он не назвал фигурантов, но отметил, что речь идет о всех «шести членах федерального правления партии», а к их числу относятся и Бербок с Хабеком.
«Предмет (начатого) процесса – ассигнование связанных с коронавирусом бонусов членами федерального правительства самим себе в 2020 году», – передает РИА «Новости» слова Штельтнера.
Предполагаемая сумма незаконных выплат составляет 1,5 тыс. евро на человека. Поскольку все подозреваемые являются депутатами Бундестага и имеют политический иммунитет, то прокуратура в декабре уведомила спикера парламента Бэрбель Бас перед тем, как начать расследование, которое стартовало 6 января.
Основанием для начала расследования послужили заявления неназванных лиц, которые ссылались на сообщения СМИ прошлого года, уточняет журнал. О скандале с выплатами бонусов действительно сообщалось в прошлом году, в разгар предвыборной гонки это вызвало критику в адрес Бербок, которая была кандидатом от «Зеленых» в канцлеры. Само нарушение выявили внутрипартийные аудиторы, они установили, что члены федерального правления выписали себе премии в размере, который в пять раз превышает предусмотренный по действующим в партии тарифам. Кроме того, аудиторы отметили, что «было бы лучше», если бы решение федерального правления одобрил финансовый совет партии.
В партии отметили, что члены федерального правления в курсе расследования и сотрудничают с ним. Кроме того, представитель партии заявил изданию, что федеральный совет является высшим федеральным органом партии и потому, «по мнению участников (процесса), имеет полное право принимать соответствующие решения». Представитель прокуратуры Штельтнер также пояснил, что прокуратура была обязана начать производство в связи с поступлением многочисленных заявлений, но подтвердятся ли обвинения, можно будет установить только по итогам расследования.
Напомним, во вторник глава МИД Германии Анналена Бербок после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявила о заинтересованности Берлина в стабильных отношениях с Москвой.
Канцлер Германии процитировал Сергея Бодрова из фильма «Брат 2»
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России следует признать, что «сила в правде, а не наоборот», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме. Таким образом он фактически процитировал персонажа Сергея Бодрова из фильма «Брат 2».
Немецкий политик заявил о решимости Германии защищать Украину в случае «российской агрессии». «Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот», – приводит слова Шольца РИА «Новости».
Канцлер Германии призвал Москву «осознать», что «выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации».
Напомним, персонаж Данила Сергеевич Багров, которого сыграл Сергей Бодров, в фильме «Брат 2» сказал: «Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего?.. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда – тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего, ты сильней стал? Нет – не стал! Потому что правды за тобой нет! А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней. Да?»
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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В парламенте Чехии призвали власти «отважно» пересмотреть отношения с Россией
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Комитет верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности рекомендовал правительству «отважно начать ревизию отношений с Россией», сообщил председатель комитета Павел Фишер.
Фишер заявил, что «мы рекомендуем правительству, чтобы оно отважно начало ту ревизию отношений с Россией, которую пообещало в своем программном заявлении, мы также призываем правительство не забывать добиваться извинений, компенсаций, соблюдения договоров и построения взаимовыгодных отношений с Россией», передает РИА «Новости».
По его словам, члены комитета понимают, что «это задача на долгую перспективу».
Ранее глава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с Россией.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.
При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета Бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Байден пригрозил запретить России операции с долларом
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В случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
«Если они пойдут на это, если они вторгнутся [на Украину], то заплатят за это. Их банки не смогут осуществлять операции с долларами», – приводит слова президента США ТАСС.
«В НАТО есть разногласия относительно того, что страны готовы сделать в зависимости от того, что произойдет. <…> Серьезное введение санкций, связанных с долларовыми транзакциями, <…> окажет негативное влияние на США, а также негативное влияние на экономику стран Европы и разрушительное воздействие на Россию», – заявил Байден, добавив, что рассчитывает на единство мнений в НАТО по санкциям против России.
В понедельник немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Евросоюз и США больше не рассматривают в качестве санкций отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT. Вместо этого разрабатываются целенаправленные экономические штрафы против банков России. Вопреки этому в администрации США не исключили возможности отключения российских банков от системы SWIFT. В Кремле сочли разговоры об угрозе введения санкций против российских банков преждевременными.
В минувшее воскресенье будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сравнил ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT с «атомной бомбой» для рынков капитала, товаров и услуг.
В декабре 2021 года сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского, заместитель помощника министра обороны США в 2001 – 2005 годах Ян Бжезинский призвал отключить Россию от SWIFT «на несколько дней». В свою очередь в ЦБ указали на отсутствие заявлений SWIFT о возможности отключения России. В том же месяце глава Минфина Антон Силуанов отметил, что отключение России от SWIFT никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.
В конце мая 2021 года в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. В МИДе подчеркнули, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.
Напомним, 28 апреля 2021 года Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В Совфеде предупреждали, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призывал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предлагал отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем обернется отключение России от SWIFT.
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Кремль предупредил об угрозе дестабилизации ситуации на Украине после слов Байдена
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Заявления президента США Джо Байдена с угрозами в адрес России могут вселить в горячие головы властей Украины идею решить вопрос на юго-востоке страны силой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы полагаем, что они (жесткие заявления и угрозы в адрес РФ – прим. ВЗГЛЯД) никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе, и более того, все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое, что называется, под сурдинку может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока. Мы опасаемся в этой связи», – передает его слова РИА «Новости».
В среду президент США Джо Байден на пресс-конференции с журналистами заявил, что в случае потенциального «вторжения» России на Украину «реакция США будет зависеть от серьезности действий Москвы». Эта формулировка вызвала волну негодования в США. Американская Politico предположила, что таким образом Байден допустил «незначительное вторжение» России на Украину.
Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попыталась пояснить слова Байдена. По ее словам, любое пересечение российскими войсками украинской границы Соединенные Штаты будут считать «новым вторжением» РФ на Украину, на это будет дан «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны США и их союзников.
Политолог Федор Лукьянов заявил газете ВЗГЛЯД, что Байден, вероятно, «имел в виду, что в случае российско-украинского военного конфликта Соединенным Штатам придется определить «порог», после которого их реакция должна быть максимальной».
Захарова оценила слова главы МИД Канады о «павших в войне с Россией» украинцах
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли лжесвидетельствует, называя погибших в ходе внутриукраинского конфликта украинцев «павшими в войне с Россией», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Она приезжает в Киев, преклоняет колени перед фотографиями бойцов внутриукраинского конфликта, а на ее официальных ресурсах появляется строчка о том, что это «павшие в войне с Россией». Если министр занималась наследием своей страны (имеется в виду должность, которую Жоли занимала ранее), [она], наверное, должна знать, что такое гражданское противостояние», – говорится в сообщении Захаровой в Telegram.
По ее словам, подобные действия можно было бы расценить как неопытность, поскольку Жоли занимает пост главы МИД всего несколько месяцев. Она напомнила о том, как бомбардировки НАТО в Югославии осуществлялись в том числе силами шести канадских самолетов.
«Знаете, госпожа Жоли, сколько тогда детей погибло? Так вот, в следующий раз захочется лжесвидетельствовать про других, расскажите правду о себе», – добавила Захарова.
Накануне глава МИД Канады в ходе визита в Киев опубликовала в Twitter сообщение о якобы имевшей место войне между Украиной и Россией, в результате которой на «восточном фронте» погибли тысячи украинских солдат. В тот же день появились сообщения о переброске спецназа Канады на Украину в рамках усилий «НАТО для сдерживания российской агрессии и выявления путей поддержки украинского правительства».
В посольстве России в Оттаве выразили надежду, что Канада и другие западные партнеры Украины перестанут закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего против собственного народа войну, жертвами которой стали тысячи мирных жителей.
Газпром оценил объем газа в европейских ПХГ
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Европейские страны отобрали из своих подземных хранилищ газа (ПХГ) две трети от объема газа, который был закачан в прошлом году, сообщает Газпром.
«В целом по европейским ПХГ отобрано уже 2/3 от объема газа, закачанного в прошлом году. На 18 января отбор достиг 66,5%, или 31,8 млрд кубометров газа», – приводит сообщение РИА «Новости».
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 18 января заполненность ПХГ Германии опустилась до 44,7%. Общая заполненность газом ПХГ в Европе опустилась до 45,45%. Сейчас в европейских хранилищах находится порядка 49,07 млрд кубометров газа, что на 16,25 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году.
С начала января из хранилищ уже отобрано порядка 10,5 млрд кубометров газа.
Ранее сообщалось, что газохранилища Германии заполнены на 50,6%, это соответствует теоретической доступности рабочего газа на почти 18 суток.
В минувшую среду Газпром сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений, а отбор из них уже превысил половину от объема, закачанного в прошлом году.
Эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер в статье для Spiegel предрекли, что проблемы с добычей газа в Нидерландах могут спровоцировать усиление зависимости Германии от российского Газпрома.
Напомним, с 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза. Президент России Владимир Путин пояснял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
Байден допустил «непреднамеренную войну» России и НАТО из-за Украины
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил обеспокоенность, что якобы назревающий конфликт между Россией и Украиной приведет к реальной конфронтации, «непреднамеренной войне» между РФ и входящими в НАТО странами.
«Я очень обеспокоен», – приводит ТАСС ответ Байдена на вопрос о том, считает ли он, что обострение ситуации может «втянуть» в конфликт граничащие с Украиной страны, входящие в НАТО, и привести «к какого-либо рода реальной конфронтации между» Москвой и альянсом.
«Единственное, что может быть хуже преднамеренной войны, это непреднамеренная война. И я обеспокоен, что это может выйти из-под контроля. <…> Я надеюсь, что [президент России] Владимир Путин понимает, что, если не полномасштабная ядерная война, то он не в лучшем положении, чтобы доминировать в мире», – выступил с утверждением Байден.
Накануне депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал серьезно отнестись к опасениям России касательно расширения НАТО, отметив, что после окончания холодной войны Запад нарушил обещание не расширять НАТО на Восток.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В прошлую субботу Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В прошлую пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
В прошлый вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
7 января госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Эксперт объяснил слова Байдена про «незначительное вторжение» России на Украину
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«Вероятно, Байден имел в виду, что в случае российско-украинского военного конфликта Соединенным Штатам придется определить «порог», после которого их реакция должна быть максимальной», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя слова президента США Джо Байдена о возможном «незначительном вторжении» России на Украину.
«Думаю, что американский президент в некотором смысле отразил реальность. Если, как полагает Байден, произойдет та или иная форма российского «вторжения» на Украину, то главный вопрос с точки зрения практики – как реагировать на это, то есть что является тем «порогом», после которого реакция США должна быть максимальной. Я думаю, что он имел в виду именно это», – полагает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Это вопрос для всех – и для них, и для нас. В остроконфликтной ситуации, безусловно, что-то произойдет, и от этого будет зависеть масштаб ответа. Байдену не следовало говорить об этом публично, поскольку его формулировки позволили уцепиться за слова всем тем, кто подозревает американскую сторону в недостаточной решительности», – считает эксперт.
«Про карт-бланш на «легкое вторжение России» сказали прежде всего его оппоненты и журналисты, которым надо из всего сделать сенсацию, – уверен Лукьянов. – Но когда человек такого уровня, как Байден, публично говорит такие вещи – это можно понять и так, что американцы будут принимать решение исходя из конкретной ситуации. Суть всегда в интонациях и формулировках. Из этого противоположная сторона, в данном случае наша, будет делать выводы о реальном настрое США. А правильными они окажутся или нет – уже другой вопрос».
В среду президент США Джо Байден на пресс-конференции с журналистами заявил, что в случае потенциального «вторжения» России на Украину «реакция США будет зависеть от серьезности действий Москвы». Эта формулировка вызвала волну негодования в США. Американская Politico предположила, что таким образом Байден допустил «незначительное вторжение» России на Украину.
Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попыталась пояснить слова Байдена. По ее словам, любое пересечение российскими войсками украинской границы Соединенные Штаты будут считать «новым вторжением» РФ на Украину, на это будет дан «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны США и их союзников.
Ранее Байден заявил, что в случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами. Он также допустил «непреднамеренную войну» России и НАТО из-за Украины.
Накануне Россия призвала Соединенные Штаты прекратить истерики, не нагнетать напряженность вокруг Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям. Кроме того, Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Зеленский пообещал украинцам год без войны
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Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к согражданам, в котором заявил, что на майские украинцы будут готовить шашлыки, осенью болеть за сборную на Чемпионате мира, а с наступлением зимы – готовиться к новогодним праздникам. Он призвал не поддаваться на провокации о войне, не бежать за гречкой и спичками.
«Сейчас все новости и информационное пространство заполнены похожими сообщениями. Про войну с Россией, про то, что вторжение может начаться прямо завтра, в любой момент и это «уже точно», – заявил Зеленский в видеобращении, опубликованном на сайте офиса президента Украины.
При этом, по словам Зеленского, «эти риски существуют уже не один день и они не стали больше». «Больше стал ажиотаж вокруг них. И сейчас активно нападают не [на] нашу землю, а на ваши нервы, чтобы у вас было постоянное чувство тревоги, а также эмоции инвесторов и конъюнктура для бизнеса – ослабить Украину, чтобы принудить к уступкам. Создать такой фон, чтобы наше «нет» звучало слабее», – считает президент Украины.
Он отметил, то если «снимать со счетов деньги, снимать все с полок, скидывать всем друзьям и знакомым фейки и страшилки», то можно спровоцировать панику. «Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять. Нужно выдохнуть, успокоиться, не бежать за гречкой и спичками. Всем СМИ – быть средствами массовой информации, а не массовой истерии», – заявил Зеленский.
«Что делать вам? Только одно. Сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах (…). Не накручивайте сами себя. На все реагируйте мудро, не эмоционально. Головой, а не сердцем. Не кричать «Все пропало», а знать, что все под контролем и все идет по плану», – заявил президент Украины.
«22 января мы с вами отпразднуем День Соборности Украины, – сказал Зеленский. – В апреле отметим Пасху, в мае - солнце, шашлыки, выходные, День победы. А дальше лето, мы будем сдавать ВНО. Поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться, гулять на свадьбе. А дальше осень, где, надеюсь, мы будем болеть за нашу сборную на Чемпионате мира по футболу в Катаре. А дальше зима - и будем готовиться к новогодним праздникам».
«Как всегда 31 декабря [мы] всей семьей соберемся за столом и я уверен, что в новогоднем обращении я скажу: «Дорогие украинцы, я же говорил – вы молодцы. Мы не паниковали, не поддавались на провокации. Мы были спокойными, сильными и встречаем следующий новый год без паники. Без страха. Надеюсь, без вирусов. И искренне верю, без войны», – заявил Зеленский.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Дробницкий указал на катастрофические ошибки Байдена
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«Американские политики сами накачали прессу идеей о «вторжении» России на Украину, а теперь у них нет ответа на вопрос, что в этом случае будут делать США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя пресс-конференцию президента США Джо Байдена и его слова о возможном «незначительном вторжении» России на Украину.
«Это катастрофа, а не пресс-конференция. Ни на один из важнейших вопросов, которые интересуют американцев, у Байдена просто нет ответов. А это значит, что их нет и у администрации», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт напомнил, что все это происходит на фоне рекордного падения не только рейтингов самого Байдена, но и Демократической партии. «За 2021 год администрация США растеряла все, что у нее было в начале года, – указал политолог. – На внешнем контуре тоже нет успехов: объявленная деэскалация российско-американских отношений ничем не наполнена. Угрозы против России не сформулированы».
«Американские политики сами накачали прессу идеей о «вторжении» России на Украину, а теперь у них нет ответа на вопрос, что будут делать в этом случае США. «Путину будет больно» – вот единственный ответ. Только непонятно, в каком месте и как. Это полный провал и по внешней, и по внутренней политике. И это в ситуации, когда Байдену вопросы задавали «прикормленные» люди из списка. Лучше вопросы задают только Ким Чен Ыну. Путину так вопросы не задают, Трампа CNN и The New York Times рвали на части. А здесь были контролируемые вопросы, заданные максимально тактично», – отметил собеседник.
«Власть США придумала историю с «вторжением» для конкретного политтехнологического приема: раздуть ощущение грядущей большой войны, после чего провести разговор с Путиным и выйти из этого победителем, получив все лавры и овации, – объяснил Дробницкий. – Но прессу настолько этим накачали, что слезть с этой темы невозможно. А проблема в том, что ее никто не прорабатывал. Именно поэтому Байден начинает что-то выдумывать. И теперь администрации приходится отвечать за базар, чего в Вашингтоне в последнее время не любят делать».
«Во внутренней политике то же самое: Байден не дал ответов ни по поводу роста инфляции, ни по сломанным логистическим цепочкам, ни по школьной реформе, ни по программным реформам Республиканской партии. А через два часа после этой злосчастной пресс-конференции в Сенате проваливается билль об электоральной реформе, – обратил внимание Дробницкий. – Теперь если не закрутить гайки и не отменить прямо завтра демократию в том виде, в котором мы ее знаем, в законодательной ветви власти появятся не просто республиканцы, а сторонники Трампа. И в 2023-2025 годах на улицах будет сплошное насилие».
«Эта пресс-конференция показала одну важную вещь: отсутствие преемственности власти у демократов, – уверен политолог. – Госуправление развалено, что будет если завтра Байден скажет, что уходит на пенсию? Что будет с внешней и внутренней политикой страны? Эту пресс-конференцию нельзя было проводить в таких условиях. По сути, после года в Белом доме президент США не контролирует в стране ничего».
В среду президент США Джо Байден на пресс-конференции с журналистами заявил, что в случае потенциального «вторжения» России на Украину «реакция США будет зависеть от серьезности действий Москвы». Эта формулировка вызвала волну негодования в США. Американская Politico предположила, что таким образом Байден допустил «незначительное вторжение» России на Украину.
Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попыталась пояснить слова Байдена. По ее словам, любое пересечение российскими войсками украинской границы Соединенные Штаты будут считать «новым вторжением» РФ на Украину, на это будет дан «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны США и их союзников.
Ранее Байден заявил, что в случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами. Он также допустил «непреднамеренную войну» России и НАТО из-за Украины.
Накануне Россия призвала Соединенные Штаты прекратить истерики, не нагнетать напряженность вокруг Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям. Кроме того, Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Политолог Федор Лукьянов в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил слова Байдена про «незначительное вторжение» России на Украину.
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Россия установила рекорд по несырьевому экспорту
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В 2021 году Россия существенно нарастила несырьевой неэнергетический экспорт, побит рекорд, сообщила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
Никишина рассказала, что «по итогам января–ноября 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт России составил 170,5 млрд долларов, а по результатам целого года мы оцениваем рост ННЭ в 36%, до более чем 191 млрд долларов, что стало новым историческим максимумом», передает РИА «Новости».
Рост отмечается почти во всех товарных сегментах, но наиболее масштабным он получился по черным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам и энергооборудованию.
Никишина добавила, что пандемия создала новые возможности для отечественных производителей, чтобы выйти на глобальные рынки и закрепиться на них.
Аналитический центр группы РЭЦ за 11 месяцев 2021 года фиксирует положительную динамику по всем основным отраслям: например, экспорт химической промышленности увеличился на 54%, металлургии – на 52%, ЛПК – на 43%, машиностроения – на 31%, продовольствия – на 23%.
Основными импортерами российской продукции стали Китай – 15,6 млрд долларов, Казахстан – 14,4 млрд долларов, Белоруссия – 11,4 млрд долларов, Турция – 10,9 млрд долларов, США – 7,9 млрд долларов.
Ранее Россия побила десятилетний рекорд по экспорту электроэнергии.
Псаки пояснила слова Байдена про «незначительное вторжение» России на Украину
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Любое пересечение российскими войсками украинской границы Соединенные Штаты будут считать «новым вторжением» РФ на Украину, на это будет дан «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны Соединенных Штатов и их союзников, говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
«Президент [США Джо] Байден четко говорил российскому президенту [России Владимиру Путину]: если какие-либо военные силы России пересекут украинскую границу, это будет новым вторжением, и на это будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников», – приводит ТАСС текст заявления пресс-секретаря Белого дома, опубликованного после выступления американского лидера, в ходе которого он допустил, что «незначительное вторжение» России на Украину может вызвать более сдержанные меры реагирования со стороны США и их союзников, чем полномасштабное.
Псаки в своем заявлении также выступила с утверждением, что у России якобы имеется «масштабная стратегия агрессии, помимо военных действий», в том числе «кибератаки и тактика использования нерегулярных вооруженных формирований». «Он [Байден] подтвердил сегодня, что на такие акты российской агрессии будет дан решительный, зеркальный и единый ответ», – добавила пресс-секретарь американского президента.
В свою очередь представитель администрации США высокого ранга после выступления Байдена в Белом доме заявил, что «вторжение» России на Украину любого рода вызовет жесткий экономический ответ со стороны США. «Если Россия использует свои обычные вооружения для захвата территории на Украине, это вызовет жесткий экономический ответ», – приводит его слова Reuters. В связи с этим Соединенные Штаты, продолжил чиновник, готовы рассмотреть введение санкций в отношении крупнейших финансовых учреждений России. Он добавил, что Вашингтон изучает все возможные варианты рестрикций.
Ранее Байден заявил, что в случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами. Он также допустил «непреднамеренную войну» России и НАТО из-за Украины.
Накануне Россия призвала Соединенные Штаты прекратить истерики, не нагнетать напряженность вокруг Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям. Кроме того, Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Захарова заявила о многодневном завозе оружия на Украину самолетами ВВС Британии
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Великобритания уже несколько дней военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет вооружение на Украину, речь идет о сотнях тонн вооружения, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что «уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие, было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонн груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений», передает ТАСС.
«В настоящие время западные и украинские СМИ, а также официальные лица стали еще более активно тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения России на Украину. Так они это формулируют. Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности», – указала она.
Захарова подчеркнула, что Москва призывает Запад «прекратить агрессивную антироссийскую информационную кампанию, содействовать милитаризации Украины, затягивая ее в НАТО, а вместо этого направить усилия на побуждение киевского режима к выполнению Минских соглашений и других международных обязательств».
Ранее страны Балтии собрались передать Украине американские вооружения.
Посольство России в Соединенном Королевстве предупреждало, что поставка оружия Украине лишь разожжет конфликт. В Кремле подчеркивали, что поставки оружия Киеву и военные маневры западных стран приводят к росту напряженности.