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Быков отреагировал на скандал с хоккейной «молодежкой» в Канаде
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков после снятия «молодежки» по хоккею с рейса из Канады заявил, что наставникам необходимо больше общаться с молодым поколением хоккеистов, разъяснять их роль, кого они представляют, находясь за рубежом.
«Как воспитали, так и получили! С ребятами нужно разговаривать, в том числе разъяснять их роль: кого они представляют, находясь за рубежом. Уважать их: строить доверительные отношения, где самодисциплина стоит на первом месте!», – цитирует спортсмена издание «Чемпионат».
По его словам, работать с молодыми всегда сложно, но главная роль наставников – дать вместе с родителями правильное воспитание молодым хоккеистам. «Мы, взрослые, не можем сваливать эту проблему только лишь на головы молодых. Повторюсь, что посеешь, то и пожнешь!», – сказал Быков.
Хоккеист подчеркнул, что важно не только научить играть в хоккей, необходимо еще обучать спортсменов правильным манерам и поведению на публике.
Напомним, молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым. Сам Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши. Менеджер чешской команды Отакар Черный заявил, что хоккеистов сборной Чехии высадили из самолета вместе с россиянами по ошибке.
ВОЗ признала появление нового психического заболевания
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень проблем с психикой компьютерную игроманию, при этом организация призвала не спешить в самостоятельной диагностике заболевания, а тем более его лечении.
«Диагноз «игромания» может быть поставлен только обученными профессионалами-медиками», – цитирует ВОЗ «Царьград».
По словам специалистов, применять диагностическое описание игрового расстройства в отношении кого бы то ни было – прерогатива медиков.
В сентябре в Испании впервые в истории ребенка госпитализировали из-за зависимости от компьютерной игры.
В Чехии рассказали свою версию инцидента с российской сборной в аэропорту Калгари
Хоккеистов сборной Чехии в аэропорту города Калгари по ошибке высадили из самолета вместе с россиянами за неподобающее поведение, сообщило пражское сетевое издание Hokej со ссылкой на утверждения менеджера чешской команды Отакара Черного.
«Чешская команда прибыла в аэропорт города Калгари за три часа до вылета. Часть наших игроков пошла купить сувениры, другие стали звонить домой. При этом мы видели, что игроки российской команды сидели в баре. Наших хоккеистов мы заранее предупредили, чтобы они в аэропорту находились в масках. Когда мы потом садились в самолет, то заметили, что некоторые члены российской команды не соблюдают гигиенические правила, в чем явно играл свою роль и алкоголь. А один из руководителей сборной России даже курил в тоннеле перед входом в самолет», – цитирует его РИА «Новости».
По утверждению Черного, некоторые пассажиры после этого начали жаловаться стюардессам на поведение россиян, в результате экипаж принял решение вывести всех виновных из самолета. В их число попали и чешские хоккеисты, так как они были одеты в точно такую же форму, как и россияне. Он отметил, что разница была лишь в надписях на форме, Россия и Czech Republic, на которую члены экипажа якобы не обратили внимания.
«После жалоб пассажиров нас «бросили в один мешок» с россиянами и заявили, что обе сборные в самолет не будут впущены. А финны, одетые в иную форму, смогли этим самолетом улететь», – указал менеджер.
Ранее молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.
Между тем, сам Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши.
Дочь Шойгу показала «самое безопасное место в мире»
Дочь главы Минобороны Сергея Шойгу Ксения опубликовала фото в Instagram, где запечатлены отец, сама Ксения, ее муж и дочка. По версии подписчиков, рядом с таким дедушкой все находятся в безопасности.
В комментариях подписчики назвали фото невероятно милым, сообщает «Царьград».
«Самое безопасное место в мире! С Новым годом!» – пишет пользователь markony33.
«Сергей Кужугетович на стиле!» – обратила внимание на стильный джинсовый костюм министра vika.vit.22.
«Какие вы теплые, сибирские люди!!!» – отметила v.ruf892020.
Ранее дочь главы Минобороны Сергея Шойгу Ксения рассказала, что назвала новорожденную девочку Миланой.
Украинцев возмутило новогоднее обращение Зеленского
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Жители Украины в резко негативном ключе высказались о рекордном по длительности новогоднем обращении президента страны Владимира Зеленского.
Украинский лидер рапортовал о победах спортсменов, учителей и врачей.
Однако пользователи Сети убеждены: цифры говорят о том, что представители этих профессий увольняются и покидают страну для поиска более комфортных условий жизни.
«Двадцать минут новогоднего обращения – это ту мач! Это неприлично долго. Это провал спичрайтера!» – приводит РИА «Новости» слова журналистки Ольги Палий.
«Зеленскому нечего сказать людям. Поэтому шутник скрывался за другими. Здесь у него и учителя, которым обещал $4000, и врачи, которым платил «повышение» зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым три года срывал финансирование. <...> Реальность: 66 тыс. врачей и медицинских работников уехали из Украины, еще почти 34 тыс. медработников уволились за 2020 – первый квартал 2021 года <...> Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза», – написал бывший министр социальной политики Андрей Рева.
«Лицемер. Какое отношение он имеет к успеху людей, которых упомянул в своем длинном спиче? Что он сделал за уходящий год для людей, для страны? Словоблудие неплохого актера и никакого президента», – возмутился Jeorges Pompedou.
«Слушать было нудно, тошно и еще испанский стыд почему-то», – поделился мнением Ivan Kotov.
«Мы выключили звук и ждали, когда он свалит с экрана», – призналась Nata Li.
Отметим, что два украинских телеканала – «Прямой» и «Пятый» – в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
В Китае предсказали уничтожение Россией F-35 в случае их атаки с Черного моря
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Если американские истребители F-35 атакуют Россию с Черного моря, их ждет «большой сюрприз», заявил обозреватель китайского портала Sohu.
Указывается, что США и НАТО продолжают концентрировать войска, в том числе у южных рубежей России, но в Крыму их ждет встреча с модернизированными системами противовоздушной обороны С-300ПМ-2 – улучшенной ПВО, которая оснащена многофункциональной радиолокационной станцией и системой обнаружения и сопровождения малозаметных целей в воздухе.
Как подчеркнул автор материала, С-300ПМ-2 сможет найти истребители-невидимки пятого поколения на расстоянии от 200 до 250 км и запустить по ним ракеты, так что едва F-35 «нарушат российское воздушное пространство, они будут безжалостно сбиты этими установками», передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что с Черного моря США и НАТО могут нанести удары по многим важным городам, но российская сеть ПВО, состоящая из С-300, С-400 и С-500, заставит силы Запада одуматься и воздержаться от провокаций.
Напомним, военный эксперт Алексей Леонков указывал, что, несмотря на множество технических недостатков, истребители F-35 способны нести тактическую термоядерную бомбу B-61-12.
Губерниев назвал позором поведение хоккеистов молодежной сборной России
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что снятые с рейса из Калгари во Франкфурт российские хоккеисты «молодежки» «подставляют Россию и ее болельщиков».
«Мне стыдно, если это правда. Они вели себя как идиоты. Это очень некрасиво. Купите себе самолет и курите там. Наши борцы так тоже делали. Это, прежде всего, свинское отношение к своей стране. Они нас всех подставляют. Должен же быть какой-то уровень культуры», – цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что не знает, «нужно ли применять какие-то санкции, но выводы из этой истории точно нужно сделать. Они же подставляют Россию и ее болельщиков. Мне реально стыдно. Это позор».
Ранее молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.
Бывший главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев заявил, что хоккеисты, не допущенные в самолет в Канаде, видимо, не осознали, какую страну они представляют. В свою очередь четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что спортсменов необходимо дисквалифицировать минимум на год.
Между тем, сам Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши.
Федерация хоккея России (ФХР) выяснит информацию по случившемуся инциденту, связанному со снятием молодежной сборной России с рейса.
Тренер молодежной сборной России отреагировал на снятие команды с рейса в Канаде
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши.
«Комментировать особо нечего. Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы. Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса», – приводит слова Зубова «Матч ТВ».
Также он опроверг информацию о том, что шел по посадочному рукаву в самолет с сигаретой в руке. По словам Зубова, курить он бросил три года назад.
Ранее молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.
Бывший главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев заявил, что хоккеисты, не допущенные в самолет в Канаде, видимо, не осознали, какую страну они представляют. В свою очередь четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что спортсменов необходимо дисквалифицировать минимум на год.
Собчак показала лицо без фильтров утром 1 января
Телеведущая Ксения Собчак утром 1 января показала своим подписчикам в Instagram фото лица без фильтров.
На припухшем лице у ведущей остатки макияжа, а сама она находится в постели. Подписчики бурно обсуждали публикацию знаменитости и публиковали свои утренние фото, которые Собчак показывала в сториз.
К Ксении Собчак позже присоединилась и другая телеведущая – Анастасия Ивлеева. Девушка тоже предстала перед подписчиками в Instagram после новогодней ночи и специально не пользовалась фоторедактором, не делала макияж. Это вызвало одобрение у пользователей.
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Подписчики звезд писали, что утром 1 января выглядят точно так же: «Все мы немножко Настя Ивлеева»,«Я не пила, а лицо все равно такое же! Это магия 1 января!», «Такие рожи во всех домах России!», «Ну какова же красота!».
Косово отказали в праве объявлять россиянина из ООН персоной нон грата
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Власти самопровозглашенной республики Косово не могут объявить персоной нон грата сотрудника ООН, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
Как сообщил Дюжаррик, ООН «стало известно о том, что власти Косово объявили персоной нон грата сотрудника Миссии ООН в Косово». Однако «никакого официального уведомления от властей Косово по поводу этого объявления Миссии не поступало», передает РИА «Новости».
Дюжаррик подчеркнул, что «доктрина персоны нон грата неприменима к сотрудникам ООН», она «не предусмотрена в постановлении 2000/47 МООНК» о статусе, привилегиях и иммунитете СДК и МООНК и их персонала в Косово. В ООН принимают меры для обеспечения безопасности сотрудника и находятся в контакте с соответствующими властями в связи с этой ситуацией.
«Любые вопросы относительно сотрудников МООНК необходимо направлять руководству миссии, чтобы миссия могла заняться ими в соответствии со статусом, привилегиями и иммунитетами МООНК и ее сотрудников», – приводит слова Дюжаррика ТАСС.
Напомним, власти Косово объявили сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) из России персоной нон грата. В российском посольстве в Сербии заявили, что действия Приштины являются антироссийской и антиооновской провокацией. В октябре президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Позднее сотрудники приштинской канцелярии посольства России в Сербии покинули территорию непризнанного Косово.
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Украинцы высмеяли внешний вид министра обороны
Странный костюм министра обороны Украины Алексея Резника стал поводом для обсуждения в социальных сетях, главу ведомства высмеяли за плохо сидящий пиджак.
Фото, на котором Резник запечатлен в выпуклом пиджаке на встрече у президента Украины, опубликовано на странице офиса президента Владимира Зеленского в Facebook.
«Там у него бронелифчик?» – предположил Per Asperas.
«А можно было перед фото министру обороны надеть нормальный костюм?» – задает вопрос Владимир Островский.
«Стыдоба», – пишет Игорь Политов.
Позже появилось сообщение от читательницы, что более 100 комментариев к записи пропали.
«По состоянию на 17.20 в статданных указано – 158 комментариев. В реале – около 30. Где еще более сотни? Не устали комментарии удалять?» – спросила она.
Ранее украинские пользователи раскритиковали новогоднее обращение Зеленского.
Плющев и Тихонов отреагировали на снятие российской «молодежки» по хоккею с рейса
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Бывший главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев заявил, что хоккеисты, не допущенные в самолет в Канаде, видимо, не осознали, какую страну они представляют.
«У меня всегда спокойно проходили перелеты, откуда бы мы ни направлялись – хоть из Канады, хоть из Чехии. Ребята были как огурчики, в белых рубашечках, в пиджачках. Уставшие, но совершенно в отличном виде. Спали друг у друга на плечах, но никто не курил, не сквернословил. Да, 31 декабря мы действительно не вылетали, потому что, как правило, до финала доходили. Но дело не в дате. Когда люди летят с золотыми медалями, то им иногда кажется, что все можно. Психология такая. Но могу похвастаться, что у меня инцидентов не было», – рассказал он РИА «Новости».
Он отметил, что не знает, как теперь поступать.
«Это пусть решают наверху. Надо знать все подробности, все нюансы. Видимо, ребята не поняли, кого они представляют, что это не драмкружок. Неужели нельзя было людям объяснить: ребят, долетите до Москвы, а там уже своя земля. Не надо здесь это творить. Когда мы обыграли канадцев в Чехии, мои ребята максимум позволили себе пивка попить, но был порядок. Никаких проблем ни перед самолетом, ни в нем, ни после него. Долго ждали (тогдашнего президента Федерации хоккея России Александра) Стеблина – тогда он, как обычно, в пробки попадал», – отметил специалист.
Между тем четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что спортсменов необходимо дисквалифицировать минимум на год.
«Дисквалифицировать их надо без права играть в клубах. Они позорят Россию. В хоккее всегда было такое, что игроки выпивали. Я и сам бывало выпивал с поколением наших великих хоккеистов. Но то поколение было интеллигентное, начиная с Сологубова и Боброва. Я не против того, чтобы расслабиться. Тем более, что чемпионат мира отменили. Но такое поведение... Надо принять самые суровые меры, в контракте должно быть все прописано. Мы и так без флага и гимна. Надо дисквалифицировать на год минимум без зарплаты и трудоустройства. Чтобы они почувствовали, что такое заработать деньги как на фабрике или шахте», – сказал Тихонов.
Ранее молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.
Транзит российского газа в Словакию через Украину резко снизился
Прокачка российского газа через территорию Украины в направлении Словакии 1 января 2022 года упала до низкого уровня впервые за два месяца, следует из данных словацкого газотранспортного оператора Eustream.
Речь идет о пограничном пункте Велке Капушаны, там транзит газа сократился с 84 млн до 49 млн кубометров, что является минимальным показателем со 2 ноября, передает РИА «Новости».
Поставки газа снижаются наряду с тем, что Газпром с 20 декабря не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу.
Ранее представитель компании Сергей Куприянов заявлял о ее готовности поставлять топливо по долгосрочным контрактам и дешевле спота. Сейчас компания не использует маршрут «Ямал – Европа», так как некоторые клиенты, например Франция и Германия, полностью выбрали все годовые контрактные объемы, заявок на поставку газа нет.
Газотранспортная система Украины наряду с газопроводом «Ямал – Европа» и «Северным потоком» составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в ЕС.
Напомним, сейчас подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров.
Пьяный ведущий CNN в прямом эфире обругал мэра Нью-Йорка
Пьяный ведущий CNN Энди Коэн в прямом эфире заявил, что второй срок мэра Билл де Блазио был «самым дерьмовым» в истории Нью-Йорка.
«Энди Коэн и Андерсон Купер выпили по рюмке текилы, после чего Коэн начал тираду, в которой заявил, что, по мнению как демократов, так и республиканцев, уходящий мэр был ужасен», – сообщает RT в своем Telegram-канале.
1 января мэром Нью-Йорка официально стал темнокожий бывший полицейский Эрик Адамс.
Ранее президента США Джо Байдена оскорбили во время телефонной линии с детьми, которую первая чета страны проводит в преддверии Рождества по григорианскому календарю.
Академик Бокерия опроверг пользу красного вина
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Если человек пьет вино, ему лучше выбрать белое, так как оно быстрее выводится из организма, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.
Отвечая на вопрос о пользе от бокала красного вина для сердечно-сосудистой системы, Бокерия заявил, что «выдумки это все». Как отметил Бокерия, красное вино «вкуснее, чем белое», но «если ты пьешь, то пей белое вино», которое обладает хорошим мочегонным эффектом и быстрее выводится из организма, передает РИА «Новости».
Как доказательство Бокерия привел в пример грузинские застолья, во время которых «тамада вынужден выпивать несколько литров вина». В таких случаях тамада «пьет только белое вино», ведь если бы «пили красное вино, они бы и половину жизни не прожили». Подчеркивается, что «красное вино, а, следовательно, алкоголь долго не выводится из организма».
Напомним, Роскачество указывало, что при выборе вина в магазине прежде всего стоит обратить внимание на этикетку и условия хранения. Как добавила директор департамента исследований винодельческой продукции Роскачества Олеся Буяева, «в категории до 1500 рублей отечественное игристое по цене до 350 рублей вполне может опередить по качеству импортное за тысячу с лишним.
На Украине заявили о правах на регионы России
Украинский публицист Сергей Грабовский утверждает, что Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России якобы являются «историческими украинскими».
Грабовский возмутился тем, что власти Украины «молчат» в ответ на слова президента России Владимира Путина о том, что в составе современной Украины находятся исторические российские территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на «День».
Публицист, сославшись на некие европейские карты, заявил, что в XVIII веке Украина существовала, а России не было. Как заявил Грабовский, русское государство на этих картах называлось Московией. Грабовский, говоря о провозглашении Украинской народной республики в 1917-м году, отмечает, что на картах 1918 года ее границы отличались от рубежей современной Украины.
Он заявил, что Украина «уходит за Дон», в ее состав «входят Стародуб, Новый Оскол, Белгород, Валуйки, Богучар» в Белгородской и Воронежской областях России. Грабовский заявил, что большевики отрезали Слобожанщину от Украины, но признал, что в состав Украины включили часть Донбасса и Таганрог, который позднее все же вернули в состав РСФСР. Кроме того, Грабовский заявил о желании Кубани войти в состав Украины в 1918–1919 годах. Как заявил публицист, этого «не позволили белые». Перечисленные территории он считает «историческими украинскими».
Напомним, киевский писатель и философ Петр Кралюк заявил, что Таганрог и прилегающие к нему территории должны называться Восточным Донбассом, а Ростовская область России и Краснодарский край являются украинскими землями. В 2019 году в Раде создали межфракционное объединение «Кубань», члены которого собираются заниматься возвращением в социальное поле «украинских этнических территорий и этнических украинцев».