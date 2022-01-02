Быков отреагировал на скандал с хоккейной «молодежкой» в Канаде

Взгляд
2 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:10  |  vz.ru
Разделы

Как Гайдар придумал для России «шоковую терапию»

Гайдар руководил правительством всего лишь год, однако успел стать «отцом» новой экономики Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press
«Миллионы россиян в одночасье стали нищими». «С Россией как с высокотехнологичной страной было покончено». Такими словами теперь специалисты оценивают событие, произошедшее ровно 30 лет назад. На рассвете 2 января 1992 года стартовала гайдаровская реформа, известная также как «шоковая терапия». Почему же теперь соратники Гайдара говорят, что гордятся собой? Подробности...
Перейти в раздел…

Пять главных политических событий 2022 года

2021-й был непростым, 2022-й будет еще сложнее Станислав Красильников/ТАСС
Каким станет для международной политики 2022-й, мы поймем примерно через год. Но некоторые его вехи можно определить уже сейчас. Газета ВЗГЛЯД выбрала пять событий как регионального, так и исторического значения, способных изменить судьбу России и других ведущих держав планеты. Подробности...
Перейти в раздел…

Военной службе добавили комфорта

Столовые в воинских частях полностью преобразились Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
«Служить в рядах Российской армии стало по-настоящему почетно и престижно», – заявил в новогоднем поздравлении к военнослужащим министр обороны Сергей Шойгу. И причиной таких перемен стало не только поступление новых образцов вооружений, не только успех операции в Сирии и грандиозные учения последнего времени. Российская армия сильно изменилась в еще одном очень важном аспекте. Подробности...
Перейти в раздел…

2021-й стал лучшим годом для бездельников

Многие жители Запада больше вообще не хотят работать Zuma/ТАСС
Десятки миллионов людей во всем мире отказываются искать себе работу – и это стало одной из главных тенденций уходящего года для западных стран. Происходящее связано далеко не только с пандемией коронавируса, наложенными в результате ограничениями и финансовой помощью населению. Правительства пытаются бороться не только с иждивенчеством, но и с массовым мошенничеством. Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Сколько выходных нужно россиянам

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Особого урона от длинных выходных экономика, очевидно, не несет. Не потому, что работы никакой нет и никто не работает. Наоборот. Потому что кому надо, тот все равно работает. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Новый год – возможность привести свою жизнь в порядок

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Это время для воссоединения с теми, кто нам близок и дорог, для восстановления отношений там, где они были испорчены, для радости, благодарности и надежды. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

В новогоднюю ночь мы объединяемся как нация

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Традицию новогоднего телевизионного обращения к народу ввел Леонид Брежнев, первым с бокалом шампанского в руке снялся Борис Ельцин, а Владимир Путин перенес поздравление на свежий воздух. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Перейти в раздел…

Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

Перейти в раздел…

Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
Подробности...

Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
Подробности...

В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каким вы ожидаете 2022 год?
  • Лучше предыдущего

  • Хуже предыдущего

  • Таким же
На Новый год вы предпочитаете:
  • Приглашать гостей

  • Ходить в гости

  • Не хожу в гости и не приглашаю их
Вы хотите, чтобы все христиане мира праздновали Рождество в один день?
  • Да

  • Нет

  • Мне все равно
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Германии заявили об обиде на Байдена из-за Путина
    В Газпроме рассказали о рекордах за 2021 год Транзит российского газа в Словакию через Украину резко снизился Вассерман рассказал о новогодних «посиделках» в Госдуме Собчак показала лицо без фильтров утром 1 января (фото)
    Французы восхитились новогодним обращением Путина Украинцы высмеяли внешний вид министра обороны Быков оценил скандал с хоккейной «молодежкой» в Канаде Названы необычные способы избавления от елки после праздников
    Детям разрешили оформлять прописку через Госуслуги Финляндии не понравились требования России к НАТО На Украине заявили о правах на регионы России Житель Хабаровска запустил салют в подъезде (видео)

    Главная тема


    Найден способ изменить отношение США к России

    «большой сюрприз»


    В Китае спрогнозировали исход авианалета НАТО на Россию

    «выдумки это все»


    Академик Бокерия опроверг пользу красного вина

    непризнанная республика


    Косово отказали в праве объявлять россиянина из ООН персоной нон грата

    Видео

    Окончание строительства


    Как «Северный поток – 2» заставил капитулировать Украину и США

    энергетический кризис


    Первой в Европе рискует замерзнуть Латвия

    «Печать Антихриста»


    Кто и как пугает россиян вакцинацией

    государственный ориентир


    Украина выбрала путь УПА на всех направлениях

    переговоры путина и байдена


    Россия ставит Запад на грань психологического перелома

    критерий истины


    Игорь Караулов: У «новой этики» нет монополии на прогресс

    реальный сценарий


    Сергей Миркин: Будет ли в Донбассе референдум в 2022 году

    разные ценности


    Олег Степанов: Новая экономика заставит людей уезжать из городов

    на ваш взгляд


    На Новый год вы предпочитаете ходить в гости или приглашать гостей?

    Быков отреагировал на скандал с хоккейной «молодежкой» в Канаде

    2 января 2022, 14:26

    Текст: Кристина Цыцура

    Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков после снятия «молодежки» по хоккею с рейса из Канады заявил, что наставникам необходимо больше общаться с молодым поколением хоккеистов, разъяснять их роль, кого они представляют, находясь за рубежом.

    «Как воспитали, так и получили! С ребятами нужно разговаривать, в том числе разъяснять их роль: кого они представляют, находясь за рубежом. Уважать их: строить доверительные отношения, где самодисциплина стоит на первом месте!», – цитирует спортсмена издание «Чемпионат».

    По его словам, работать с молодыми всегда сложно, но главная роль наставников – дать вместе с родителями правильное воспитание молодым хоккеистам. «Мы, взрослые, не можем сваливать эту проблему только лишь на головы молодых. Повторюсь, что посеешь, то и пожнешь!», – сказал Быков.

    Хоккеист подчеркнул, что важно не только научить играть в хоккей, необходимо еще обучать спортсменов правильным манерам и поведению на публике.

    Напомним, молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым. Сам Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши. Менеджер чешской команды Отакар Черный заявил, что хоккеистов сборной Чехии высадили из самолета вместе с россиянами по ошибке.


    ВОЗ признала появление нового психического заболевания

    1 января 2022, 16:38

    Текст: Елена Мирошниченко

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень проблем с психикой компьютерную игроманию, при этом организация призвала не спешить в самостоятельной диагностике заболевания, а тем более его лечении.

    «Диагноз «игромания» может быть поставлен только обученными профессионалами-медиками», – цитирует ВОЗ «Царьград».

    По словам специалистов, применять диагностическое описание игрового расстройства в отношении кого бы то ни было – прерогатива медиков.

    В сентябре в Испании впервые в истории ребенка госпитализировали из-за зависимости от компьютерной игры.

    Коментарии (33)
    В Чехии рассказали свою версию инцидента с российской сборной в аэропорту Калгари

    1 января 2022, 19:59

    Текст: Елена Мирошниченко

    Хоккеистов сборной Чехии в аэропорту города Калгари по ошибке высадили из самолета вместе с россиянами за неподобающее поведение, сообщило пражское сетевое издание Hokej со ссылкой на утверждения менеджера чешской команды Отакара Черного.

    «Чешская команда прибыла в аэропорт города Калгари за три часа до вылета. Часть наших игроков пошла купить сувениры, другие стали звонить домой. При этом мы видели, что игроки российской команды сидели в баре. Наших хоккеистов мы заранее предупредили, чтобы они в аэропорту находились в масках. Когда мы потом садились в самолет, то заметили, что некоторые члены российской команды не соблюдают гигиенические правила, в чем явно играл свою роль и алкоголь. А один из руководителей сборной России даже курил в тоннеле перед входом в самолет», – цитирует его РИА «Новости».

    По утверждению Черного, некоторые пассажиры после этого начали жаловаться стюардессам на поведение россиян, в результате экипаж принял решение вывести всех виновных из самолета. В их число попали и чешские хоккеисты, так как они были одеты в точно такую же форму, как и россияне. Он отметил, что разница была лишь в надписях на форме, Россия и Czech Republic, на которую члены экипажа якобы не обратили внимания.

    «После жалоб пассажиров нас «бросили в один мешок» с россиянами и заявили, что обе сборные в самолет не будут впущены. А финны, одетые в иную форму, смогли этим самолетом улететь», – указал менеджер.

    Ранее молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.

    Между тем, сам Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши.

    Коментарии (91)
    Дочь Шойгу показала «самое безопасное место в мире»

    1 января 2022, 17:59

    Текст: Елена Мирошниченко

    Дочь главы Минобороны Сергея Шойгу Ксения опубликовала фото в Instagram, где запечатлены отец, сама Ксения, ее муж и дочка. По версии подписчиков, рядом с таким дедушкой все находятся в безопасности.

    В комментариях подписчики назвали фото невероятно милым, сообщает «Царьград».

    «Самое безопасное место в мире! С Новым годом!» – пишет пользователь markony33.

    «Сергей Кужугетович на стиле!» – обратила внимание на стильный джинсовый костюм министра vika.vit.22.

    «Какие вы теплые, сибирские люди!!!» – отметила v.ruf892020.

    Ранее дочь главы Минобороны Сергея Шойгу Ксения рассказала, что назвала новорожденную девочку Миланой.

    Коментарии (16)
    Украинцев возмутило новогоднее обращение Зеленского
    		    1 января 2022, 21:12

    Жители Украины в резко негативном ключе высказались о рекордном по длительности новогоднем обращении президента страны Владимира Зеленского.

    Украинский лидер рапортовал о победах спортсменов, учителей и врачей.

    Однако пользователи Сети убеждены: цифры говорят о том, что представители этих профессий увольняются и покидают страну для поиска более комфортных условий жизни.

    «Двадцать минут новогоднего обращения – это ту мач! Это неприлично долго. Это провал спичрайтера!» – приводит РИА «Новости» слова журналистки Ольги Палий.

    «Зеленскому нечего сказать людям. Поэтому шутник скрывался за другими. Здесь у него и учителя, которым обещал $4000, и врачи, которым платил «повышение» зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым три года срывал финансирование. <...> Реальность: 66 тыс. врачей и медицинских работников уехали из Украины, еще почти 34 тыс. медработников уволились за 2020 – первый квартал 2021 года <...> Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза», – написал бывший министр социальной политики Андрей Рева.

    «Лицемер. Какое отношение он имеет к успеху людей, которых упомянул в своем длинном спиче? Что он сделал за уходящий год для людей, для страны? Словоблудие неплохого актера и никакого президента», – возмутился Jeorges Pompedou.

    «Слушать было нудно, тошно и еще испанский стыд почему-то», – поделился мнением Ivan Kotov.

    «Мы выключили звук и ждали, когда он свалит с экрана», – призналась Nata Li.

    Отметим, что два украинских телеканала – «Прямой» и «Пятый» – в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

    Коментарии (28)
    В Китае предсказали уничтожение Россией F-35 в случае их атаки с Черного моря
    		    2 января 2022, 03:54
    Фото: Lockheed Martin/Instagram/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Если американские истребители F-35 атакуют Россию с Черного моря, их ждет «большой сюрприз», заявил обозреватель китайского портала Sohu.

    Указывается, что США и НАТО продолжают концентрировать войска, в том числе у южных рубежей России, но в Крыму их ждет встреча с модернизированными системами противовоздушной обороны С-300ПМ-2 – улучшенной ПВО, которая оснащена многофункциональной радиолокационной станцией и системой обнаружения и сопровождения малозаметных целей в воздухе.

    Как подчеркнул автор материала, С-300ПМ-2 сможет найти истребители-невидимки пятого поколения на расстоянии от 200 до 250 км и запустить по ним ракеты, так что едва F-35 «нарушат российское воздушное пространство, они будут безжалостно сбиты этими установками», передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что с Черного моря США и НАТО могут нанести удары по многим важным городам, но российская сеть ПВО, состоящая из С-300, С-400 и С-500, заставит силы Запада одуматься и воздержаться от провокаций.

    Напомним, военный эксперт Алексей Леонков указывал, что, несмотря на множество технических недостатков, истребители F-35 способны нести тактическую термоядерную бомбу B-61-12.

    Коментарии (45)
    Губерниев назвал позором поведение хоккеистов молодежной сборной России
    		    1 января 2022, 19:33
    Текст: Елена Мирошниченко

    Российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что снятые с рейса из Калгари во Франкфурт российские хоккеисты «молодежки» «подставляют Россию и ее болельщиков».

    «Мне стыдно, если это правда. Они вели себя как идиоты. Это очень некрасиво. Купите себе самолет и курите там. Наши борцы так тоже делали. Это, прежде всего, свинское отношение к своей стране. Они нас всех подставляют. Должен же быть какой-то уровень культуры», – цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

    Он добавил, что не знает, «нужно ли применять какие-то санкции, но выводы из этой истории точно нужно сделать. Они же подставляют Россию и ее болельщиков. Мне реально стыдно. Это позор».

    Ранее молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.

    Бывший главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев заявил, что хоккеисты, не допущенные в самолет в Канаде, видимо, не осознали, какую страну они представляют. В свою очередь четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что спортсменов необходимо дисквалифицировать минимум на год.

    Между тем, сам Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши.

    Федерация хоккея России (ФХР) выяснит информацию по случившемуся инциденту, связанному со снятием молодежной сборной России с рейса.

    Коментарии (45)
    Тренер молодежной сборной России отреагировал на снятие команды с рейса в Канаде

    1 января 2022, 17:39

    Текст: Елена Мирошниченко

    Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши.

    «Комментировать особо нечего. Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы. Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса», – приводит слова Зубова «Матч ТВ».

    Также он опроверг информацию о том, что шел по посадочному рукаву в самолет с сигаретой в руке. По словам Зубова, курить он бросил три года назад.

    Ранее молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.

    Бывший главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев заявил, что хоккеисты, не допущенные в самолет в Канаде, видимо, не осознали, какую страну они представляют. В свою очередь четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что спортсменов необходимо дисквалифицировать минимум на год.

    Коментарии (21)
    Собчак показала лицо без фильтров утром 1 января
    		    2 января 2022, 10:55
    Фото: instagram.com/xenia_sobchak
    Текст: Кристина Цыцура

    Телеведущая Ксения Собчак утром 1 января показала своим подписчикам в Instagram фото лица без фильтров.

    На припухшем лице у ведущей остатки макияжа, а сама она находится в постели. Подписчики бурно обсуждали публикацию знаменитости и публиковали свои утренние фото, которые Собчак показывала в сториз.

    К Ксении Собчак позже присоединилась и другая телеведущая – Анастасия Ивлеева. Девушка тоже предстала перед подписчиками в Instagram после новогодней ночи и специально не пользовалась фоторедактором, не делала макияж. Это вызвало одобрение у пользователей.

    Подписчики звезд писали, что утром 1 января выглядят точно так же: «Все мы немножко Настя Ивлеева»,«Я не пила, а лицо все равно такое же! Это магия 1 января!», «Такие рожи во всех домах России!», «Ну какова же красота!». 

    Коментарии (49)
    Косово отказали в праве объявлять россиянина из ООН персоной нон грата
    		    2 января 2022, 02:29
    Фото: Vedat Xhymshiti/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Власти самопровозглашенной республики Косово не могут объявить персоной нон грата сотрудника ООН, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

    Как сообщил Дюжаррик, ООН «стало известно о том, что власти Косово объявили персоной нон грата сотрудника Миссии ООН в Косово». Однако «никакого официального уведомления от властей Косово по поводу этого объявления Миссии не поступало», передает РИА «Новости».

    Дюжаррик подчеркнул, что «доктрина персоны нон грата неприменима к сотрудникам ООН», она «не предусмотрена в постановлении 2000/47 МООНК» о статусе, привилегиях и иммунитете СДК и МООНК и их персонала в Косово. В ООН принимают меры для обеспечения безопасности сотрудника и находятся в контакте с соответствующими властями в связи с этой ситуацией.

    «Любые вопросы относительно сотрудников МООНК необходимо направлять руководству миссии, чтобы миссия могла заняться ими в соответствии со статусом, привилегиями и иммунитетами МООНК и ее сотрудников», – приводит слова Дюжаррика ТАСС.

    Напомним, власти Косово объявили сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) из России персоной нон грата. В российском посольстве в Сербии заявили, что действия Приштины являются антироссийской и антиооновской провокацией. В октябре президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Позднее сотрудники приштинской канцелярии посольства России в Сербии покинули территорию непризнанного Косово.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (3)
    Украинцы высмеяли внешний вид министра обороны
    		   2 января 2022, 10:00
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Кристина Цыцура

    Странный костюм министра обороны Украины Алексея Резника стал поводом для обсуждения в социальных сетях, главу ведомства высмеяли за плохо сидящий пиджак.

    Фото, на котором Резник запечатлен в выпуклом пиджаке на встрече у президента Украины, опубликовано на странице офиса президента Владимира Зеленского в Facebook.

    «Там у него бронелифчик?» – предположил Per Asperas.

    «А можно было перед фото министру обороны надеть нормальный костюм?» – задает вопрос Владимир Островский.

    «Стыдоба», – пишет Игорь Политов.

    Позже появилось сообщение от читательницы, что более 100 комментариев к записи пропали.

    «По состоянию на 17.20 в статданных указано – 158 комментариев. В реале – около 30. Где еще более сотни? Не устали комментарии удалять?» – спросила она.

    Ранее украинские пользователи раскритиковали новогоднее обращение Зеленского.

    Коментарии (26)
    Плющев и Тихонов отреагировали на снятие российской «молодежки» по хоккею с рейса
    		    1 января 2022, 16:57
    Текст: Елена Мирошниченко

    Бывший главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев заявил, что хоккеисты, не допущенные в самолет в Канаде, видимо, не осознали, какую страну они представляют.

    «У меня всегда спокойно проходили перелеты, откуда бы мы ни направлялись – хоть из Канады, хоть из Чехии. Ребята были как огурчики, в белых рубашечках, в пиджачках. Уставшие, но совершенно в отличном виде. Спали друг у друга на плечах, но никто не курил, не сквернословил. Да, 31 декабря мы действительно не вылетали, потому что, как правило, до финала доходили. Но дело не в дате. Когда люди летят с золотыми медалями, то им иногда кажется, что все можно. Психология такая. Но могу похвастаться, что у меня инцидентов не было», – рассказал он РИА «Новости».

    Он отметил, что не знает, как теперь поступать.

    «Это пусть решают наверху. Надо знать все подробности, все нюансы. Видимо, ребята не поняли, кого они представляют, что это не драмкружок. Неужели нельзя было людям объяснить: ребят, долетите до Москвы, а там уже своя земля. Не надо здесь это творить. Когда мы обыграли канадцев в Чехии, мои ребята максимум позволили себе пивка попить, но был порядок. Никаких проблем ни перед самолетом, ни в нем, ни после него. Долго ждали (тогдашнего президента Федерации хоккея России Александра) Стеблина – тогда он, как обычно, в пробки попадал», – отметил специалист.

    Между тем четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что спортсменов необходимо дисквалифицировать минимум на год.

    «Дисквалифицировать их надо без права играть в клубах. Они позорят Россию. В хоккее всегда было такое, что игроки выпивали. Я и сам бывало выпивал с поколением наших великих хоккеистов. Но то поколение было интеллигентное, начиная с Сологубова и Боброва. Я не против того, чтобы расслабиться. Тем более, что чемпионат мира отменили. Но такое поведение... Надо принять самые суровые меры, в контракте должно быть все прописано. Мы и так без флага и гимна. Надо дисквалифицировать на год минимум без зарплаты и трудоустройства. Чтобы они почувствовали, что такое заработать деньги как на фабрике или шахте», – сказал Тихонов.

    Ранее молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.

    Коментарии (11)
    Транзит российского газа в Словакию через Украину резко снизился

    2 января 2022, 08:19

    Текст: Кристина Цыцура

    Прокачка российского газа через территорию Украины в направлении Словакии 1 января 2022 года упала до низкого уровня впервые за два месяца, следует из данных словацкого газотранспортного оператора Eustream.

    Речь идет о пограничном пункте Велке Капушаны, там транзит газа сократился с 84 млн до 49 млн кубометров, что является минимальным показателем со 2 ноября, передает РИА «Новости».

    Поставки газа снижаются наряду с тем, что Газпром с 20 декабря не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу.

    Ранее представитель компании Сергей Куприянов заявлял о ее готовности поставлять топливо по долгосрочным контрактам и дешевле спота. Сейчас компания не использует маршрут «Ямал – Европа», так как некоторые клиенты, например Франция и Германия, полностью выбрали все годовые контрактные объемы, заявок на поставку газа нет.

    Газотранспортная система Украины наряду с газопроводом «Ямал – Европа» и «Северным потоком» составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в ЕС.

    Напомним, сейчас подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров.

    Коментарии (28)
    Пьяный ведущий CNN в прямом эфире обругал мэра Нью-Йорка

    1 января 2022, 18:57

    Текст: Елена Мирошниченко

    Пьяный ведущий CNN Энди Коэн в прямом эфире заявил, что второй срок мэра Билл де Блазио был «самым дерьмовым» в истории Нью-Йорка.

    «Энди Коэн и Андерсон Купер выпили по рюмке текилы, после чего Коэн начал тираду, в которой заявил, что, по мнению как демократов, так и республиканцев, уходящий мэр был ужасен», – сообщает RT в своем Telegram-канале.

    1 января мэром Нью-Йорка официально стал темнокожий бывший полицейский Эрик Адамс.

    Ранее президента США Джо Байдена оскорбили во время телефонной линии с детьми, которую первая чета страны проводит в преддверии Рождества по григорианскому календарю.

    Коментарии (13)
    Академик Бокерия опроверг пользу красного вина
    		    2 января 2022, 07:29
    Фото: Alfred Schauhuber/
    imageBROKER/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Если человек пьет вино, ему лучше выбрать белое, так как оно быстрее выводится из организма, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

    Отвечая на вопрос о пользе от бокала красного вина для сердечно-сосудистой системы, Бокерия заявил, что «выдумки это все». Как отметил Бокерия, красное вино «вкуснее, чем белое», но «если ты пьешь, то пей белое вино», которое обладает хорошим мочегонным эффектом и быстрее выводится из организма, передает РИА «Новости».

    Как доказательство Бокерия привел в пример грузинские застолья, во время которых «тамада вынужден выпивать несколько литров вина». В таких случаях тамада «пьет только белое вино», ведь если бы «пили красное вино, они бы и половину жизни не прожили». Подчеркивается, что «красное вино, а, следовательно, алкоголь долго не выводится из организма».

    Напомним, Роскачество указывало, что при выборе вина в магазине прежде всего стоит обратить внимание на этикетку и условия хранения. Как добавила директор департамента исследований винодельческой продукции Роскачества Олеся Буяева, «в категории до 1500 рублей отечественное игристое по цене до 350 рублей вполне может опередить по качеству импортное за тысячу с лишним.

    Коментарии (13)
    На Украине заявили о правах на регионы России

    2 января 2022, 05:57

    Текст: Антон Антонов

    Украинский публицист Сергей Грабовский утверждает, что Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России якобы являются «историческими украинскими».

    Грабовский возмутился тем, что власти Украины «молчат» в ответ на слова президента России Владимира Путина о том, что в составе современной Украины находятся исторические российские территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на «День».

    Публицист, сославшись на некие европейские карты, заявил, что в XVIII веке Украина существовала, а России не было. Как заявил Грабовский, русское государство на этих картах называлось Московией. Грабовский, говоря о провозглашении Украинской народной республики в 1917-м году, отмечает, что на картах 1918 года ее границы отличались от рубежей современной Украины.

    Он заявил, что Украина «уходит за Дон», в ее состав «входят Стародуб, Новый Оскол, Белгород, Валуйки, Богучар» в Белгородской и Воронежской областях России. Грабовский заявил, что большевики отрезали Слобожанщину от Украины, но признал, что в состав Украины включили часть Донбасса и Таганрог, который позднее все же вернули в состав РСФСР. Кроме того, Грабовский заявил о желании Кубани войти в состав Украины в 1918–1919 годах. Как заявил публицист, этого «не позволили белые». Перечисленные территории он считает «историческими украинскими».

    Напомним, киевский писатель и философ Петр Кралюк заявил, что Таганрог и прилегающие к нему территории должны называться Восточным Донбассом, а Ростовская область России и Краснодарский край являются украинскими землями. В 2019 году в Раде создали межфракционное объединение «Кубань», члены которого собираются заниматься возвращением в социальное поле «украинских этнических территорий и этнических украинцев».

    Коментарии (74)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •