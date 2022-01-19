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Рябков опроверг слухи о планах России напасть на Украину
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Россия не собирается нападать на Украину, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину», – передает РИА «Новости».
Киев и страны Запада ранее заявляли, что Россия планирует нападение на Украину. Сделать страна это якобы должна в январе или феврале 2022 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
Стало известно, почему Британия доставила на Украину оружие в обход Германии
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Минобороны Германии заявило, что власти ФРГ «не отказывали британским ВВС в прохождении через воздушное пространство страны». Ранее в украинской прессе появились предположения о том, что Берлин запретил использовать свое небо для доставки вооружений Киеву.
По словам немецкого Минобороны, «Лондон не запрашивал на это соответствующего разрешения». «Между Соединенным Королевством и ФРГ нет разногласий по этому вопросу», – заявили немецкому изданию BILD в оборонном ведомстве страны. Цитату приводит журналист Юлиан Рёпке в своем Twitter (перевод газеты ВЗГЛЯД).
Как предположил итальянский новостной портал The Aviationist, специализирующийся на новостях об авиации, командование ВВС Британии «намеренно приказало своим самолетам обойти пространство Германии, хотя их никто не заставлял». «Самолеты, транспортирующие ряд грузов и/или вооружение обязаны запрашивать соответствующее разрешение на перевозку, чего Лондон не сделал – по причинам, которые еще предстоит выяснить. Это и послужило причиной облета территории ФРГ», – считают обозреватели портала.
Как напоминает портал, маршрут боевой авиации определяют несколько факторов – время дня, наличие дипломатического разрешения, полетные ограничения, оперативные извещения для пилотов, погода и другие. Однако в соцсетях популярность набрала другая теория – самолеты «заставили» лететь за пределами немецкого воздушного пространства, потому что Берлин не позволил в него вторгаться? ибо не поддерживает поставки оружия Киеву.
Во вторник УНИАН сообщило, что британские военные самолеты с противотанковым оружием для украинской армии доставили свой груз в обход Германии. Необычный маршрут заметил основатель Conflict News Кайл Глен. По его словам, военно-транспортные C-17 Globemaster III королевских ВВС явно избегали немецкого воздушного пространства. В подтверждение своих слов эксперт опубликовал снимок движения транспорта на Flight Radar, на котором видно, что С-17 летели на Украину через Северное море, Данию, Балтийское море и Польшу, хотя прямой путь лежал через Германию. О том, что британцы снабдят украинцев противотанковым вооружением, ранее сообщил министр обороны Бен Уоллес.
В декабре министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Германию за отказ поставлять оружие Украине.
Киев заподозрил Россию и США в сговоре против Украины
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В офисе президента Украины Владимира Зеленского не верят в возможное «вторжение России» на территорию страны и находятся в шоке от двуличия Байдена, заявил источник в украинских дипломатических кругах.
По информации издания «Страна.ua», власти Украины заподозрили США и Россию в сговоре против Киева и попытке заставить государство под предлогом деэскалации конфликта выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на некоторые уступки России во внутренней политике.
«Крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России – это часть договорняка Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем», – заявил источник.
Он отметил, что Зеленский не хочет выполнять эти требования, а экономическое положение страны позволяло ему не зависеть от позиций Запада, пока не стало известно о возможном военном конфликте.
Распространение этой информации привело к массовому выводу иностранных инвестиций из страны, из-за чего финансовое положение Киева быстро ухудшается. «У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации», – заключил собеседник издания.
Ранее высокопоставленная сотрудница Госдепартамента США выступила с утверждением, что предстоящие совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Россия якобы может атаковать Украину в любой момент. Глава МИД России Сергей Лавров призвал США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнять Минские соглашения.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам России.
Высокие цены на газ на Украине привели к остановке трех заводов
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Из-за катастрофического роста цен на газ на Украине три предприятия стекольной отрасли остановили работу, а остальные перешли в стадию технологического простоя, под угрозой увольнения 12 тыс. работников, сообщила профильная ассоциация «Стекло Украины».
«Из-за роста стоимости энергоресурсов три предприятия стекольной отрасли уже полностью остановились, а остальные перешли в стадию технологического простоя, чтобы не допустить полной остановки печей», – приводит текст сообщения ТАСС.
В ассоциации добавили, что катастрофический рост цены на природный газ, который составляет до 50% себестоимости стекольной продукции, имеет разрушительные последствия для отрасли реального сектора украинской экономики, поскольку стремительно растет конечная цена продукта. Другим негативным фактором, критичным для отрасли, назван значительный демпинговый импорт стеклянных изделий на территорию Украины из стран, где ниже цены на энергоносители.
«Предприятия стекольной отрасли Украины стремительно становятся убыточными и фактически находятся на стадии банкротства и полного закрытия… Без работы могут остаться более 12 тыс. работников отрасли и значительное количество рабочих смежных предприятий, а бюджеты всех уровней лишатся миллиардов средств поступлений», – добавили в ассоциации.
Ранее производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за высоких цен на газ. Между тем председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что газ на Украине должен стоить 3,5 – 4 гривны за кубометр, а не 73. Он подчеркнул, что из-за высоких цен на газ на Украине может остановиться хлебопекарная, кондитерская, молочная промышленность. Медведчук сообщил, что газ Украина получает напрямую из России, но платит не напрямую. Наценка ложится на плечи граждан, а деньги уходят западным структурам, которые этот газ якобы получают в России, делают сумасшедшую накрутку и продают Украине.
В свою очередь заслуженный энергетик Украины, бывшая исполняющая обязанности министра энергетики страны Ольга Буславец предупредила о нехватке газа на Украине для прохождения отопительного сезона. Она также допустила, что в случае острого дефицита топлива Нафтогаз может начать отбирать российский газ из транзитного потока.
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СМИ: США готовят санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине»
США планируют ввести финансовые санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине», сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По данным газеты, в американской администрации полагают, что подобное решение должно будет оказать дипломатическое давление на Россию, сообщает ТАСС.
Предполагается, что ограничительные меры будут применены к четырем физическим лицам, официально о санкциях объявят в четверг.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нападения на Украину со стороны России не происходит, это фейковые новости и ложные обвинения. При этом он пояснил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Во время урагана с Софийского собора в Киеве упал трехметровый крест
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Шквалистый ветер в ночь на вторник снес трехметровый крест с Софийского собора в центре Киева, пострадавших нет, сообщают СМИ.
В сюжете телеканала «1+1» отмечается, что чудом обошлось без пострадавших, когда ветром снесло один из крестов на соборе, которые были обновлены всего 40 лет назад.
«Тогда реставраторы, вероятно, спешили и основу крестов, черный металл, окутали медью», – заявил заместитель генерального директора заповедника «София Киевская» Вадим Кириленко, передает ТАСС.
По его мнению, эти металлы начали взаимодействовать друг с другом, что привело к разрушению, реставрировать кресты можно только в теплое время года. Сейчас специалисты обследуют собор и купола. Если остальные кресты будут представлять опасность для киевлян, их снимут.
Собор Святой Софии построен в первой половине XI века в центре Киева. Согласно летописи, князь Ярослав Мудрый распорядился построить собор на месте победы над печенегами в 1036 году. На рубеже XVII–XVIII веков здание было перестроено в стиле украинского барокко. Внутри собора сохранился самый полный в мире ансамбль подлинных мозаик и фресок первой половины XI века и значительные фрагменты стенописи XVII–XVIII веков.
В советское время был действующим храмом до 1929 года, в 1934 году стал музеем – Софийским заповедником. В 1990 году Софийский собор, как и Киево-Печерская лавра, стал первым внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО памятником архитектуры на территории Украины. Поскольку здание собора внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, его запрещено передавать какой-либо религиозной организации. Богослужения в нем проводятся лишь раз в году – 24 августа, в День независимости Украины.
Напомним, ураганом была снесена часть кровли Сенатского дворца в Кремле.
Украина начала готовить переброску войск на границу с Белоруссией
Украинские погранслужбы сообщили, что начали укреплять белорусскую границу, в частности строить вдоль нее вертолетные площадки.
Это делает для того, чтобы обеспечить быстрый переброс резервов в случае обострения, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что это сделано из-за спровоцированного Минском миграционного кризиса. Укреплять границу начали еще в ноябре.
«Пограничники устанавливают разного рода заграждения – из егозы, колючей проволоки, сетки рабицы, изготовляют переносные заграждения. Также инженерные группы работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы обеспечить оперативный переброс резервов в случае резкого изменения обстановки на определенном участке», – говорится в релизе.
Ранее глава МИД Украины Денис Монастырский говорил о том, что Украине нужно обустроить более 2,5 тыс. км границы с Россией и Белоруссией. На этим цели потратят 642 млн долларов.
Напомним, на границе Белоруссии и Польши скопились мигранты, которые пытаются попасть в страны ЕС.
США допустили возможность «атаки» России на Украину «в любой момент»
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Россия якобы может атаковать Украину в любой момент, ситуация крайне опасная.
«Мы считаем, что это крайне опасная ситуация. На текущем этапе Россия может пожелать атаковать Украину в любой момент», – приводит слова пресс-секретаря Белого дома ТАСС.
По версии Псаки, госсекретарь США Энтони Блинкен на предстоящей в пятницу в Женеве встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым «призовет Россию незамедлительно предпринять шаги по деэскалации».
«Наша позиция с самого начала была очень ясной. Есть два пути: дипломатический, и мы, конечно, надеемся, что они выберут его, и другой путь, – сказала пресс-секретарь Белого дома. – Конечно, от россиян зависит то, какой путь они выберут. Последствия будут жесткими, если они не выберут путь дипломатии».
Ранее во вторник глава МИД России Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнить Минские соглашения.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Украинского программиста не взяли на работу из-за отказа говорить на русском
На Украине программисту отказали в вакансии в связи с тем, что он разговаривал на государственном языке и не хотел переходить на русский, рассказал языковой омбудсмен страны Тарас Креминь.
«Программисту отказали в следующем этапе собеседования из-за того, что он не захотел в компании общаться на негосударственном языке. Напомню, что по статье 20 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», регламентирующей использование государственного языка в сфере трудовых отношений, никто не может быть принужден использовать во время пребывания на работе и исполнения обязанностей по трудовому договору другой язык, кроме как государственный», – написал Креминь в Facebook.
В свою очередь уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Telegram сообщила, что в указанной компании разговаривают на русском языке. Она рассказала, что во время мониторинга СМИ обнаружена информация, что специалист по управлению персоналом ООО «Андерсанлаб» отказал претенденту на вакансию, так как он настаивал на общении в коллективе исключительно на украинском языке.
«Представитель компании отказала в трудоустройстве, объяснив, что в команде ООО «Андерсанлаб» общаются на русском языке», – написала Денисова.
Она сообщила, что обратилась к руководству компании с требованием проверить работу сотрудников кадровой службы и принять меры по возобновлению прав претендентов на должности.
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в мае 2019 года подписал президент Петр Порошенко. Документ предусматривает использование украинского языка практически во всех сферах жизни.
Ранее сообщалось, что из-за новых языковых норм на Украине печатным изданиям придется отказываться от русскоязычных версий.
Трамвайную станцию имени Ватутина в Киеве переименовали в честь Шухевича
Трамвайная станция имени генерала Николая Ватутина в Киеве теперь носит имя пособника нацистов Романа Шухевича, сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
«В Киеве станцию трамвая имени героя войны, борца с нацизмом генерала Ватутина переименовали в честь гауптмана нацистского шуцманшафта Романа Шухевича», – написал Долинский на своей странице в Facebook.
С мая 2015 году на Украине действует закон о декоммунизации. В стране переименовывают топографические объекты, чьи названия напоминают о советском прошлом. В том же году горсовет Киева переименовал улицу Панфиловцев в улицу Добровольческих батальонов. Через год Московская площадь получила название Демеевской, Московский проспект стал проспектом Бандеры.
Роман Шухеевич был украинским и политическим деятелем, с января 1944 года и до своей гибели в 1950 году главнокомандующий Украинской повстанческой армией* (украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА*) признана экстремистской, ее деятельность на территории России запрещена – прим. ВЗГЛЯД).
Эрдоган усомнился во «вторжении» России на Украину
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Албании, что не считает реалистичной возможность «вторжения» России на Украину.
«Я не считаю реалистичной перспективу вторжения России на Украину, потому что Украина не обычная страна, это сильная страна. Кроме того, чтобы Россия могла пойти на это, она должна пересмотреть ситуацию во всем мире и свою собственную ситуацию», – приводит его слова Анатолийское агентство, сообщает РИА «Новости».
Эрдоган добавил, что в ближайшее время проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который недавно посетил Украину.
«Конечно, нам нужно обсудить эти вопросы и с господином (президентом России Владимиром) Путиным», – подчеркнул он.
Кроме того, Эрдоган призвал к прекращению конфликта в Донбассе и выступил с утверждением, что на каждой встрече с Путиным заявляет о позиции Турции «против оккупации Крыма».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нападения на Украину со стороны России не происходит, это фейковые новости и ложные обвинения. При этом он пояснил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
В Пентагоне исключили отправку войск на Украину
США не планируют отправку войск на Украину, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.
«В настоящее время не планируется отправка дополнительных ротационных войск на Украину, и нет никаких изменений в том, чем Национальная гвардия Флориды занимается на местах», – цитирует его РИА «Новости».
Представитель ведомства заявил, что США продолжат искать способы помочь Украине защищать себя, это включает дополнительную военную помощь, приводит сообщение
«Мы будем продолжать искать способы помочь Украине защищать себя, и это включает в себя дополнительную помощь в сфере безопасности», – отметил Кирби.
Также в Пентагоне сообщили, что США не планируют наращивать военное присутствие на Украине, там остаются бойцы нацгвардии Флориды в качестве инструкторов.
Представитель ведомства добавил, что Пентагону пока нечего объявить о поставках Украине дополнительной военной помощи, США продолжают оценивать потребности Киева.
Напомним, Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Германия же заявила, что сохраняет рестриктивную позицию по продаже оружия Украине, «оказывая поддержку в других сферах».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нападения на Украину со стороны России не происходит, это фейковые новости и ложные обвинения. При этом он пояснил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Эксперт оценил страхи Киева о сговоре России и США против Украины
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«Киев действительно торгуется за свои интересы на внешнеполитической арене, исходя из возможного закулисного сговора США и России», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского пожаловались на «двуличие Байдена» из-за предполагаемого «договорняка» с Владимиром Путиным.
«В офисе Зеленского уверены, что Россия и США играют роли злого и доброго полицейского, чтобы заставить Киев пойти на уступки, прежде всего, по Минским соглашениям», – сказал руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.
По его словам, этим настроениям и мыслям о двойной игре США, царящим в команде Зеленского, вряд ли будет придано официальное звучание. Вместе с тем, Украина сегодня торгуется на международной арене, исходя именно из позиции, озвученной со ссылкой на «источник в украинских дипломатических кругах».
Собеседник также признался, что разделяет это мнение. «Россия и США могут провести разрядку кризиса в двусторонних отношениях за счет Украины», – добавил он. «Украинские власти не верят в реальность военного конфликта с Россией, но говорят: пусть Москва и Вашингтон в создавшейся ситуации предложат Киеву что-нибудь весомое», – пояснил политолог.
Ранее издание «Страна.ua» сообщило со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах, что, в офисе президента Украины Владимира Зеленского заподозрили США и Россию в сговоре против Киева.
Как указывается в материале, целью является попытка заставить государство под предлогом деэскалации конфликта выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на некоторые уступки России во внутренней политике.
«Крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России – это часть «договорняка» Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем», – заявил источник.
Он отметил, что Зеленский не хочет выполнять эти требования, а экономическое положение страны позволяло ему не зависеть от позиций Запада, пока не стало известно о возможном военном конфликте.
Распространение этой информации привело к массовому выводу иностранных инвестиций из страны, из-за чего финансовое положение Киева быстро ухудшается. «У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации», – заключил собеседник издания.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Россия якобы может атаковать Украину в любой момент. Глава МИД России Сергей Лавров призвал США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнять Минские соглашения.
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Украина попросила у Германии боевые корабли и зенитные комплексы
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Украина хочет, чтобы Германия «в кратчайшие сроки» передала военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, вопрос поставки вооружений остается на повестке дня в отношениях с ФРГ, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.
«В первую очередь речь идет о боевых кораблях – одних из лучших в мире, которые нам крайне необходимы для эффективной защиты длинного побережья Черного и Азовского морей», – заявил он, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.
Мельник заявил, что Украине срочно требуется оружие для обороны, однако Берлину не хватает «политической воли», что «вызывает сожаление» на фоне «острой опасности войны в Европе», призвав Германию перестать «быть безвольной».
Правительство ФРГ, считает посол, должно взять пример с Великобритании, которая решила поставить Киеву противотанковые вооружения.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин не поставляет Украине летальное вооружение, эта «политическая линия остается неизменной». Шольц добавил, что Берлин выступает за дипломатическое разрешение ситуации вокруг Украины путем переговоров.
Напомним, Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Германия же заявила, что сохраняет рестриктивную позицию по продаже оружия Украине, «оказывая поддержку в других сферах».
Россия посоветовала США не подталкивать Киев к провокациям
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Россия призывает Соединенные Штаты прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям, говорится в заявлении российского посольства в США.
В российской дипломатической миссии напомнили, что во вторник «высокопоставленные чиновники Белого дома, Госдепа и Пентагона в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе», а также утверждали, что Россия якобы «может в любой момент вторгнуться в соседнее государство, в том числе с территории Белоруссии».
«В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле – наше суверенное право. Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное – не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям», – говорится в заявлении, которое опубликовано на странице российского посольства в соцсети Facebook.
«Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ. Вместо этого, Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей», – указали российские дипломаты.
Ранее Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
-
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В Кремле оценили приглашение Путина и Зеленского в Турцию
В Кремле приветствуют усилия других стран по урегулированию ситуации на Украине, если Турция сможет повлиять на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений, то к этому можно относиться только положительно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договорённостей… со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязать, это можно будет только приветствовать», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами.