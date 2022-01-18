В Петербурге вынужденно сел самолет «Дубай – Сан-Франциско»

Пушков разъяснил мотивы Британии для приглашения Шойгу в Лондон

«Великобритания пытается продлить переговорную динамику на двустороннем уровне, если переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности провалятся», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее глава минобороны Британии Бен Уоллес пригласил российского коллегу Сергея Шойгу в Лондон.

«Ведущие страны Европы практически не имеют своего лица в диалоге с Россией. Те страны, которые когда-то определяли динамику развития европейского континента, включая внешнюю политику, уступили свои роли США и НАТО. В этих условиях в британском правительстве могла возникнуть инициатива, которая позволила бы Британии выглядеть неординарно среди других европейских государств. Вместо запугиваний, угроз и нагнетания истерики они решили предложить Москве какое-то рациональное взаимодействие», – предположил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Кроме того, ясно, что Запад не заинтересован в военном конфликте с Россией из-за Украины. Причина проста – США только что вывели свои войска из Афганистана и Ирака, поэтому начинать военную кампанию в стране, которая большинству американцев вообще ни о чем не говорит, да еще и против России, военный потенциал которой всем известен, они не станут, – указал собеседник. – Европейцы тем более воевать не станут, о чем откровенно сказал Уоллес. Возможно, в Британии готовы послать на Украину своих военных инструкторов, но отправлять регулярные части для боевых действий они не будут. Уоллес в своем выступлении еще раз открыто подчеркнул эту реальность».

Сенатор обратил внимание на миролюбивый тон министра обороны Британии. «Дело в том, что на переговорах России и США по гарантиям безопасности западный альянс стоит на своем. А поскольку Россия ясно обозначила свои требования, понятно, что негативный ответ запада Москву не устроит, – поясняет он. – Поэтому в НАТО, при всем пафосе жестких заявлений Столтенберга, вероятно, все же есть опасение, что в случае отсутствия договоренностей с Россией возникнет предконфликтная ситуация. В этом смысле Великобритания пытается продлить динамику переговоров на двустороннем уровне».

Пушков также предположил, что инициатива Британии и визит в Москву главы МИД ФРГ Анналены Бербок взаимосвязаны. «Сам факт встречи министров иностранных дел России и Германии показывает заинтересованность нового немецкого правительства в переговорной динамике с Россией. Есть разговоры и о том, что вскоре могут произойти переговоры и с французским руководством. Поэтому это некая если не скоординированная, то в общих чертах согласованная линия ведущих европейских государств на проведение серии двусторонних переговоров с Россией», – добавил сенатор.

«Тем не менее, инициатива британского министра обороны – это скорее дипломатический ход, нежели изменение позиций, – отметил собеседник. – Уоллес в своем выступлении сделал упор на переговорное начало вместо конфликтного. То есть он предложил России ту же карту, но не лицевой стороной, а тыльной. Посмотрим, что из этого выйдет. Для такого рода контактов желательно иметь конкретный предмет и цель переговоров, а этого Уоллес не обозначил».

«При этом в речи Уоллеса было и предупреждение в адрес России. Он упомянул чеченский конфликт как намек на то, что в случае военного конфликта между Россией и Украиной Запад будет всячески поддерживать Киев – финансово, поставками военной техники, направлением инструкторов и так далее. То есть Уоллес дал понять, что западный альянс попытается сделать все, чтобы такой конфликт стал затяжным и крайне болезненным для России», – заключил Пушков.

Во вторник глава минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели. Выступая в Палате общин парламента Великобритании, Уоллес заявил, что британская сторона «готова обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли». При этом Уоллес «не уверен, примет ли» Шойгу приглашение, но «надеется, что примет», передает ТАСС.

Британский министр заявил, что уважает «историю, культуру и народ России» и что Великобритания «хочет быть друзьями с Россией», которыми государства «были на протяжении столетий». По его мнению, есть «возможности» установить «взаимовыгодные отношения», взаимодействуя «в областях, представляющих взаимный интерес и обсуждая вопросы безопасности, которые вызывают беспокойство у обеих стран».

Уоллес считает, что нынешний «разрыв широк, но не является непреодолимым». По его мнению, выбор предстоит сделать Москве. Однако он заявил, что «текущее поведение России» якобы способствует дестабилизации «основанного на правилах миропорядка».

Он заверил, что НАТО не представляет угрозы для России и не стремится приблизиться к ее границам. «Мы вместе воевали и отдавали почести участникам Северных конвоев за их мужество, отметив в прошлом году 80-летний юбилей. Россия также является ядерной державой, и ей нечего бояться со стороны НАТО, Украины или других стран, которые стремятся к мирной жизни на территории Европы», – сказал он, приветствовав заседание Совета Россия – НАТО.

При этом он выразил «безоговорочную поддержку» Украине, подчеркнув право Великобритании поставлять Киеву оборонительные вооружения. По его словам, «украинский народ не стремится к конфронтации, несмотря на незаконную аннексию его территории, включая Крым и Донбасс». Уоллес полагает, что «простые россияне, которые помнят первый чеченский конфликт и другие конфликты прошедших лет, не хотели бы очередной затяжной войны». Позже Уоллес заявил, что Великобритания не собирается направлять войска на Украину в случае военного конфликта Киева с Россией.

Напомним, в понедельник Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Источник в британском правительстве сообщил, что в начале февраля может состояться визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву.

Ранее российский политолог Андрей Кортунов сказал газете ВЗГЛЯД, что в Лондоне действительно хотели бы иметь свой прямой канал взаимодействия с Москвой, это важно для стабилизации взаимоотношений.

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