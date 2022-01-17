Открытую продажу билетов на Олимпиаду в Пекине решили заменить распределением

Билеты на зимние Олимпийские игры в Китае решили не выпускать в открытую продажу, соответствующее решение принял оргкомитет Олимпиады.

«Принимая во внимание тот факт, что ситуация в области профилактики и контроля эпидемии по-прежнему остается сложной, в целях защиты здоровья и безопасности участников и зрителей Олимпиады, было принято решение скорректировать первоначальный план открытой продажи билетов на распределение билетов среди определенных групп зрителей для наблюдения за соревнованиями», – цитирует заявление комитета ТАСС.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что проведение Олимпийских игр в Китае в 2022 году безопасно, поскольку руководство страны приняло соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что Китай успешно и в соответствии с графиком проведет зимнюю Олимпиаду, несмотря на распространение в мире нового штамма COVID-19 «омикрон».

Президент России Владимир Путин заявлял, что намерен поехать на открытие Олимпиады в 2022 году в Китае.

Зимняя Олимпиада пройдет 4-20 февраля в Пекине.