В ВОЗ назвали безопасным проведение Олимпиады в Китае

Проведение Олимпийских игр в Китае в 2022 году безопасно, поскольку руководство страны приняло соответствующие меры, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Как и во время летних Игр, мы работаем с властями Китая и МОК по предоставлению технических рекомендаций по безопасному проведению зимней Олимпиады. Власти Китая ввели строгие меры и выпустили несколько путеводителей, которые мы продолжаем оценивать вместе с МОК. Я уверен, что с учетом полученной информации и крайне серьезных мер, на данный момент мы не видим увеличения риска распространения вируса в этом контексте», – цитирует Райана РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Китай успешно и в соответствии с графиком проведет зимнюю Олимпиаду, несмотря на распространение в мире нового штамма COVID-19 «омикрон».

Президент России Владимир Путин заявлял, что намерен поехать на открытие Олимпиады в 2022 году в Китае.

Зимняя Олимпиада пройдет 4-20 февраля в Пекине.