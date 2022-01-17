Аблязов попросил помощи Запада для реализации плана смены власти в Казахстане

Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, заявил, что разработал план смены власти в Казахстане, хочет быть премьером страны, он также намерен попросить помощи Запада и уже обратился к французскому президенту Эммануэлю Макрону.

«Мы разработали план, мы добьемся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы. Если наша партия победит на этих выборах, то тогда я стану легитимным премьер-министром. Должности президента не будет. Мы ликвидируем эту должность», – цитирует РИА «Новости» Аблязова.

По словам беглого банкира, он планирует вернуться в Казахстан, где он заочно приговорен к пожизненному заключению за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году, и не исключил, что его возвращение в страну «очень близко». В целях осуществления своих планов Аблязов намерен обратиться за помощью к западным лидерам.

«Мы будем обращаться. Я сейчас выступаю публично на французском телевидении. Я обращался лично к Макрону. Я предостерег западные страны, что если они будут занимать выжидательную позицию, то Центральная Азия это покруче будет котел, чем в Афганистане», – сказал он.

Аблязов сообщил также, что продолжит организацию протестов в Казахстане.

«Мы будем содействовать, организовывать мирные протесты, мы будем мобилизовывать людей... Насильственно с применением оружия – нет, мирным способом, вот тем самым, который я регулярно озвучиваю – да», – сказал Аблязов.

По его словам, в настоящее время он постоянно находится на территории Франции. В другие страны Аблязов не выезжает, опасаясь, что там в его отношении могут быть действующие иски со стороны властей Казахстана.

В Казахстане суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 млрд долларов. Возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение «Демократический выбор Казахстана» признано в стране экстремистской организацией.

Ранее Аблязов рассказал, что центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве, протестующим предлагался алгоритм для акций.

Напомним, 5 января Аблязов, явно стремившийся оседлать протестное движение, опубликовал контакты штаба движения «Демократический выбор Казахстана». Через несколько дней СМИ сообщили, что СБУ жестко обошлась с членами ДВК в Киеве. Те заявили об избиении, принуждении к подписанию бумаги об отказе вести политическую деятельность на Украине. По словам оппозиционеров им угрожали депортацией в Казахстан.