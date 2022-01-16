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Песков назвал НАТО орудием конфронтации, подбирающемся к границам России
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НАТО – это не голубь мира, а инструмент конфронтации, подбирающийся к границам России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN.
«НАТО в нашем понимании – это организация, которая создана для конфронтации, не защиты. И НАТО не голубь мира, стабильности и процветания. И это оружие конфронтации подвигалось с каждым днем ближе и ближе к нашим границам», – цитирует его РИА «Новости».
Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Лавров озвучил план действий на случай отказа от предложений России по гарантиям безопасности
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Если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, Москва будет принимать решение о дальнейших действиях с учетом всех факторов безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Если наши предложения будут отвергнуты, когда это произойдет, если это произойдет, – буду менее пессимистичен – мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту», – передает его слова ТАСС.
Лавров напомнил, что президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции уже говорил, что РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».
«Гадать о том, как сейчас пытаются это (ответ на предложения России по гарантиям безопасности – прим. ВЗГЛЯД) сделать наши коллеги на Западе, я не стану. Я считаю это контрпродуктивным», – отметил глава МИДа.
Кроме того, министр объяснил, почему Россия именно сейчас выдвинула проблему нерасширения НАТО.
«Накопилось. Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО о непродвижении военной инфраструктуры на восток, неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, они просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями», – пояснил Лавров.
По его словам, НАТО «в течение пяти волн расширения» подошла вплотную к границам России, сейчас альянс активно осваивает в военном плане территории, наращивает сухопутные силы, авиацию, масштаб учений на Черном море возрос многократно.
Ранее глава МИД заявил, что Россия ожидает от США и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности, «по каждому нашему пункту в обоих документах получить реакцию». Лавров добавил, что перспективы достижения согласия по предложениям России о гарантиях безопасности зависят от США.
При этом Лавров заподозрил США и НАТО в желании «замотать» процесс по гарантиям безопасности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности.
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В Кремле дали оценку переговорам России с США и НАТО
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Россия с одной стороны и США и НАТО с другой стороны находятся на совершенно разных треках, и это вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, фрагменты которого распространило Bloomberg.
«Между нами есть некоторое понимание. Но в целом, в принципе, мы можем теперь сказать, что мы остаемся на разных треках, совершенно разных треках. И это нехорошо, это вызывает беспокойство», – приводит ТАСС слова Пескова об итогах переговоров с США и НАТО.
Пресс-секретарь главы государства также вновь указал на необходимость получения Россией юридически обязывающих гарантий невступления Украины в НАТО, потому что в ином случае законная возможность присоединиться к альянсу у Киева будет оставаться.
«У нас слишком много напряженности на границе. У нас слишком много напряженности в этой части Европы. И, конечно, это автоматически влечет больше проблем, поэтому это чрезвычайно опасно для нашего континента. Именно по этой причине мы настаиваем на том, чтобы получить прямой ответ на наши опасения, очень конкретный ответ на наши очень конкретные предложения. Это единственный путь в направлении разрядки напряженности в нынешней ситуации», – сказал пресс-секретарь президента России.
Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
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В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Во вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Лавров объяснил смысл военно-технического ответа России на угрозы безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил, что Россия подразумевает под военно-техническими мерами, которые могут использоваться как ответ в случае реальной угрозы безопасности, развертывание военной техники.
«Военно-технические меры – это меры по развертыванию военной техники, это очевидно. И мы, когда принимаем решения о том или ином шаге, всегда понимаем, что мы имеем в виду и к чему мы готовимся», – передает его слова ТАСС.
Лавров добавил, что ранее прошли учения на западе РФ. «Сейчас объявлена внезапная проверка на восточном рубеже нашей страны. Это наши дела, наши решения. И, конечно, когда у наших границ идет скопление техники военной силы – причем не тех стран, на территории которых это все скапливается, а американцы десятками тысяч перебрасывают своих военнослужащих, британцы – сотни, тысячи единиц военной техники. Конечно, мы должны понимать, что эта техника собирается делать в Прибалтике, Польше, в других странах, которые напрямую могут решать проблемы на территории Российской Федерации определенными видами вооружения», – сказал он.
Глава МИД призвал не искать здесь «какой-то скрытый смысл». «Мы всегда только реагируем на угрозы, которые создаются для безопасности Российской Федерации», – добавил он.
Напомним, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что НАТО не может диктовать Москве, «как и куда» ей перемещать вооруженные силы на своей территории.
Лавров заявил, что требования США об «уходе в казарму» российских войск неприемлемы, Москва не готова даже обсуждать их. Он указал, что Запад зарвался, требуя от России «направлять в казармы» войска на ее территории, при этом сами западные страны создают военные базы в Прибалтике и странах Северной Европы, а также на Черном и Азовском морях, заявил глава МИД Сергей Лавров.
В Эстонии поддержали провокации НАТО в адрес России
Главком сил обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем заявил, что раз Россия становится «все более агрессивной», то значит НАТО на правильном пути.
Он заявил, надо и дальше «сохранять сильный оборонительный потенциал», а это означает и дальше провоцировать Москву и угрожать российской безопасной, передает Baltnews в Telegram.
«НАТО продолжает корректировать свои планы, модернизировать войска и структуру управления для обеспечения готовности. Нарастающая агрессивность России является очередным подтверждением тому, что мы на верном пути», –добавил Херем.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала решение не пригласить Таллин на переговоры России и США в Женеве, а также заявила, что предложения Москвы по гарантиям безопасности «возмутительны».
Антонов оценил итоги переговоров России с США и НАТО
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Дискуссии России с США и НАТО пока не дали существенного результата, принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
«Надо признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата. Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений. На их основе будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы», – говорится в комментарии Антонова для журнала Neewsweek. Текст заявления разместило посольство России на странице дипломатической миссии в соцсети Facebook.
Антонов подчеркнул, что Россия готова к обсуждению встречных предложений.
Он отметил, что «после развала СССР ситуация с безопасностью в Европе резко ухудшилась». «Пять «волн» расширения НАТО привели к тому, что подразделения альянса сегодня подошли вплотную к нашим рубежам», – заявил Антонов.
«Продолжающееся продвижение Североатлантического блока на восток – одна из главных угроз нацбезопасности России», – подчеркнул посол.
«Что касается ситуации на Украине, данный вопрос не был в повестке российско-американских переговоров в Женеве, а лишь упоминался в качестве второстепенной темы на консультациях с НАТО в Брюсселе», – отметил Антонов.
«Усилия НАТО, направленные на военное освоение бывших советских республик, для нас неприемлемы. Это чревато размещением ракетных комплексов и других дестабилизирующих систем вооружения, непосредственно угрожающих нашей стране», – подчеркнул посол.
«В результате кратно повысятся риски эскалации и прямого военного столкновения в регионе и за его пределами. Все имеет свои пределы. Мы, по сути, на краю пропасти», – заявил Антонов.
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Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между Соединенными Штатами и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Во вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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США и НАТО заявили о готовности к новой встрече с Россией
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Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога, заявили в госдепартаменте США.
«Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшие шаги после заседания Совета Россия – НАТО 12 января. Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога», – приводит ТАСС текст письменного заявления руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Во вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
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В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В ЕС испугались примирения НАТО и России
Некоторые члены НАТО оказались недовольны идеями, выдвинутыми американскими дипломатами на переговорах с российскими коллегами, сообщает газета The Wall Street Journal.
Автор статьи Джеймс Марсон со ссылкой на мнение дипломатов НАТО рассказал, что союзникам не понравилось обсуждение взаимных шагов по примирению Запада и России без учета мнения европейских государств, сообщает РИА «Новости».
Журналист отметил, что «за кулисами некоторые союзники оказались обеспокоены несколькими идеями, выдвинутыми американскими официальными лицами на переговорах с российскими коллегами до того, как они были озвучены союзникам. По их словам, некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из средств массовой информации.
При этом американские дипломаты, как и официальные представители НАТО, сообщили, что речь на переговорах с Россией шла не о предложениях, а только об их идеях.
На основные проблемы, которые обсуждались на переговорах, указали читатели газеты.
«Почему Америка хочет, чтобы Украина была похожа на ЕС – с военными объектами на границе с Россией? И как это отвечает интересам Америки?» – задал вопрос Emmet McLean.
«НАТО собирается приглашать Украину в альянс? Если да, то каждый россиянин, независимо от его отношения к Путину, будет считать это враждебным актом. Если НАТО в здравом уме и не собирается приглашать Украину, мы должны сказать об этом Москве. Проявление разумной осторожности никак не разрушит НАТО», – уверен Eric Bergerud.
Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Во вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Эксперт призвал использовать опыт Карибского кризиса в диалоге с НАТО
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России стоит использовать в диалоге с НАТО тему размещения ракет и авиации на Кубе и в Венесуэле, но ошибки в переговорах могут запустить неконтролируемую гонку военных технологий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее США пообещали отреагировать в случае размещения сил России в Латинской Америке.
«Если речь идет о существенном снижении военного противостояния в Европе, допустим – о неразмещении ракет средней дальности или сокращении военной активности у наших границ, то создание симметричной угрозы на Кубе и в Венесуэле – это сильный аргумент на переговорах России с США и НАТО», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Эксперт напомнил, что Карибский кризис возник из-за того, что СССР разместил ракеты на Кубе в ответ на развертывание американской стороной ядерных систем в Турции. «Тогда был похожий дискурс, и в итоге СССР и США взаимно отступили. Так что, как показывает историческая практика, угроза размещения ракет у границ США может быть инструментом в нынешних переговорах», – отметил аналитик.
Однако, если посредством создания угрозы у американских границ Россия захочет ограничить географическое расширение НАТО, то США в ответ пойдут по пути эскалации, заметил политолог. «Вашингтон будет использовать тот факт, что в плане размещения вооружения у границ Россия более уязвима. В ответ на наше точечное военное присутствие на Кубе и Венесуэле Вашингтон ответит размещением ракет по всему периметру российских границ», – сказал собеседник.
При этом весьма дискуссионна уместность упоминания в переговорах с США и НАТО о новом российском вооружении, которое может атаковать территорию США из любой точки мира, считает Кортунов.
«Что позволено депутатам Госдумы – не позволено Рябкову. Высказывания российских парламентариев о наличии у нас ударных систем, не имеющих аналогов в мире, вероятно, создают необходимый для переговоров с Западом фон, но сам диалог наши дипломаты будут вести, конечно, аккуратнее», – отметил эксперт.
Политолог призвал не расценивать этот российский козырь как актуальный инструмент в политическом торге. «Никто не хочет запустить неконтролируемую гонку военных технологий», – сказал аналитик, добавив, что дальнейший сценарий переговоров России с США и НАТО прояснится после выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова в пятницу.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что американским конгрессменам следует задуматься о последствиях раздуваемой истерии вокруг антироссийских санкций, так как от этого пострадают сами Штаты.
Депутат напомнил в Telegram, что две недели назад состоялся разговор президентов США и России, они договорились «вести серьезный и содержательный диалог по обозначенным вопросам с целью достижения реальных результатов».
«Все мы считали, что здравый смысл восторжествует и Вашингтон примет разумное решение. Но вместо этого в парламенте США звучат истеричные заявления о санкциях против нашей страны (...) Необходимо обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать», – указал парламентарий, обращаясь к конгрессменам.
Спикер Госдумы также подчеркнул, что «у России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но мы это преимущество в диалоге с НАТО не используем».
Ранее замглавы МИД России Сергея Рябков Рябков заявлял, что Москва может провести мероприятия по линии ВМФ в ответ на провокации США. При этом он отказался подтверждать или исключать возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе.
Со своей стороны, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что США собираются «реагировать решительно», если Россия «будет двигаться в этом направлении», имея в виду Латинскую Америку, передает ТАСС.
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Военный эксперт назвал три составляющие сдерживания угрозы Запада
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Военный эксперт Константин Сивков перечислил составляющие для сдерживания исходящей от Запада угрозы.
«Они понимают только одно – грубую силу. Военную и экономическую», – добавил он, призвав Россию демонстрировать силу для контр сдерживания Запада, сказал эксперт в эфире «Соловьев live», передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, то переговоры между Россией, США и НАТО ни к чему не привели.
Необходимо информационное противоборство, развертывание группировок войск в ответ на наращивание военной опасности для России со стороны НАТО и США и создание таких систем вооружения, каких на Западе нет сейчас, сказал Сивко.
«В частности, речь может идти об ускоренном принятии на вооружение систем ПВО С-500 и С-550, запуске в серийное производство танков Т-14 серии «Армата», самолетов Су-57, ракетных гиперзвуковых систем. И доведение до логического завершения создания систем мегаоружия», – пояснил эксперт.
Он также назвал торпеду «Посейдон» и ракету «Сармат». Сивко призвал проводить больше испытаний этих вооружений.
В среду в штаб-квартире альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Вместо запланированных трех часов мероприятие продлилось четыре часа. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Нуланд заявила об отсутствии серьезной дискуссии по безопасности между Россией и США
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Переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не началась, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Мы не начинали тот тип переговоров, который мы должны были бы для попытки достигнуть соглашений. В особенности, если они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) хотят, чтобы эти соглашения были юридически обязывающими. Поэтому нам понадобится больше времени», – цитирует Нуланд ТАСС.
Также она добавила, что США намерены продолжить диалог с Россией и работают над письменными ответами по гарантиям безопасности, передает РИА «Новости».
«Мы считаем, что это нужно делать на основе взаимности, а именно – они выразят свои обиды, но у нас тоже есть свои опасения», – сказала Нуланд в интервью газете Financial Times.
Дверь дипломатического решения со стороны США открыта, сейчас Вашингтон работает над письменными ответами российским официальным лицам, сказала Нуланд.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готовится к любому развитию событий и пока ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. Отмечалось, что ответ должен быть письменным.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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В НАТО заявили о готовности взаимного с Россией контроля над вооружениями
Североатлантический альянс готов на взаимный с Россией контроль над вооружениями, в том числе ядерными, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире Польского радио.
«Мы должны различать несколько вопросов. Одно дело – односторонний вывод войск с территории НАТО, чего добивается Россия, предлагая нам на подписание трактат, и это исключено. На такой компромисс мы не пойдем. Мы имеем право на защиту всех союзников с помощью присутствия войск на восточном фланге. В то же время Союз открыт на обоюдный, равный, взаимный контроль вооружений», – передает его слова РИА «Новости».
«Это, однако, должно быть взаимным и возможным для проверки. Это касается обычных и ядерных сил. Ранее мы убедились, что контроль над вооружениями позволяет снизить напряжение по обе стороны», – добавил он.
Ранее глава МИД заявил, что Россия ожидает от США и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности, «по каждому нашему пункту в обоих документах получить реакцию». Лавров добавил, что перспективы достижения согласия по предложениям России о гарантиях безопасности зависят от США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности.
Лавров назвал красной линией ударные вооружения и базы США на Украине и в Азовском море
Размещение на Украине ударных вооружений и военных баз США и других стран на Азовском море – еще одна красная линия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что Москва относится категорически неприемлемо к появлению НАТО на российских границах, это настоящая красная линия.
«Даже если Украина остается вне НАТО, там возможны двусторонние договоренности с американцами, англичанами, с другими западными странами, которые там создают военные объекты, базы на Азовском море», – передает слова Лаврова РИА «Новости».
«Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для РФ, это еще одна красная линия», – сказал министр.
Напомним, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что НАТО не может диктовать Москве, «как и куда» ей перемещать вооруженные силы на своей территории.
Лавров заявил, что требования США об «уходе в казарму» российских войск неприемлемы, Москва не готова даже обсуждать их. Он указал, что Запад зарвался, требуя от России «направлять в казармы» войска на ее территории, при этом сами западные страны создают военные базы в Прибалтике и странах Северной Европы, а также на Черном и Азовском морях, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Посол России в Британии объяснил, как НАТО использует Украину
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Вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО является частью концепции сдерживания России, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин.
Келина спросили, зачем НАТО нужна Украина. Он ответил, что в рамках концепции сдерживания, на которую Запад тратит «огромные средства», есть «политическое, экономическое сдерживание», а есть «военные формы». По словам посла, «через освоение украинской территории НАТО заставляет буквально нас идти на совершенно ненужные нам меры по противодействию», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Он заявил, что российская сторона на угрозы будет отвечать контругрозами, на сдерживание – контрсдерживанием, на санкции – контрсанкциями. Перед Россией «стоят совсем другие вызовы», например, климатические и террористические, но «приходится заниматься совершенно ненужными делами, отвлекающими огромные ресурсы», сказал он.
Напомним, Келин заявил, что Североатлантический альянс подталкивает власти Украины к тому, чтобы занимать все более агрессивную внешнеполитическую позицию, схожая ситуация наблюдалась с Грузией в 2008 году, когда республике пообещали членство в НАТО.
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Лавров: Россия ждет письменных ответов от США и НАТО по гарантиям безопасности
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Россия ожидает от Соединенных Штатов Америки и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.
«Ожидаем ответов от наших коллег, ответов письменных, положенных на бумагу, как это сделали мы, внося свои предложения. Но тем временем, конечно, продолжим работу над тем, чтобы мы были готовы в случае любого развития событий», – передает ТАСС его слова.
Лавров добавил, что перспективы достижения согласия по предложениям России о гарантиях безопасности зависят от США. «Мы ожидаем письменной реакции, у нас есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили, что мы не будем ждать бесконечно, а планы замотать этот процесс, конечно же, существуют. Если откровенно говорить, конечно, все понимают, что перспективы достижения согласия зависят от США. И что бы нам ни говорили о необходимости консультироваться с союзниками... это все отговорки и попытки затянуть процесс», – подчеркнул министр.
Он добавил, что хочет «видеть позиции на бумаге, постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах хотим получить реакцию».
По его мнению, страны Запада способствуют негативному развитию событий, в мире накапливается конфликтный потенциал. «Ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал. Западные коллеги в решающей степени способствуют такому негативному развитию событий, они взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которая базируется на Уставе ООН, и ведут линию на подмену международного права своими правилами», – передает РИА «Новости» его слова.
По его словам, тех, кто не присоединяется к «междусобойчиками» и «коалициям передовиков», диктующим новые подходы всем остальным, объявляются ретроградами.
Ранее Лавров назвал предложение сенаторов США ввести новые санкции против России нервным срывом.
Ранее глава МИД заявлял, что Россия отреагирует на новые американские санкции на основе конкретной ситуации, которая сложится из-за действий Вашингтона и его западных союзников.
Напомним, группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
На Украине потребовали назвать противников вступления страны в НАТО
Некоторые участники НАТО против вступления Украины в альянс, и в Киеве должны знать эти страны, заявил в интервью Le Figaro глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, пригрозив участникам блока «непростыми вопросами» от украинцев.
«Украина уже сделала свой выбор, мы пойдем по пути Североатлантического альянса, мы заслуживаем вступить в организацию», – приводит РИА «Новости» слова Ермака.
При этом украинский чиновник признался, что не знает, когда Украину примут в военно-политический блок, это решение должно быть единогласным.
«Мы ждем решения давно. Если какие-то страны против нашего вступления, мы имеем право это знать», – заявил Ермак.
Глава офиса президента пригрозил правительствам стран-участниц альянса «непростыми вопросами» от граждан и заявил, что членство Украины усилит организацию.
Ранее бывший депутат Верховной рады Борислав Розенблат заявил, что Вашингтон договорился с Москвой об уступках в Восточной Европе.
Американские и европейские СМИ регулярно обвиняют Россию в «подготовке нападения» на Киев. В Кремле не раз отвергали эти обвинения.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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