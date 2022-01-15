Эксперт назвал ключевые причины энергетического кризиса в Европе

Энергетический кризис в Евросоюзе был спровоцирован самими европейцами, обвинения в адрес Газпрома, который увеличил поставки в ЕС, беспочвенны и являются информационными манипуляциями, считает политолог Дмитрий Евстафьев.

«Почитал набирающую оборот истерику по поводу того, что это Газпром виноват в том, что на европейском рынке опять господствует ценовая пила. Понятно, что это все устроил Путин, понятно, что Россия использует «газовое оружие» и т.п. Поправьте меня, если я не прав, но это уже третья подобная истерика, странным образом совпавшая с попыткой наших блистательных западных партнеров «взять паузу» после переговоров с Россией. То есть, просто «помахать руками после драки» оказалось мало», – пишет в Facebook политолог, профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев.

По его мнению, обвинения в адрес Газпрома – это в том числе реакция США на российскую позицию в вопросах своей безопасности. «Наиболее естественный ответ для американцев, – замутить очередную информационную манипуляцию. Потому, что так безопаснее, безответственнее и все под контролем», – полагает эксперт.

Евстафьев напомнил, что в прошлом году Газпром поставил в Германию на 5 млрд кубометров больше, чем в 2020 году (всего более 50 млрд кубов). Среди других стран, которые тоже получили больше газа, оказались Италия, Турция, Болгария, Сербия, Дания, Финляндия и Польша. «Часть потребителей, в частности из Франции и Германии, по состоянию на декабрь 2021 года успели полностью выбрать все свои годовые контрактные объемы. Отмечу от себя – значит система долго- и среднесрочных контрактов вообще-то работает и работает неплохо», – пишет Евстафьев.

Как отмечает профессор, система перевода европейского газового рынка на спот «была изначально направлена на то, чтобы сократить долю Газпрома». «А теперь выясняется, что Газпром должен, напротив, свою долю нарастить. Вычитал тут, не знаю, насколько точны цифры – не менее, чем на треть, увеличив уровень поставок в Европу. Это как понимать? Не просчитали возможный эффект? И в этом тоже Газпром виноват? В том числе в том, что в условиях кризиса «альтернативной энергетики» и спотовых поставок говорил о том, что одним из условий стабильного прохождения относительно (подчеркну! – относительно) холодной зимы будет запуск «Северного потока – 2»? То есть, Газпром виноват в том, что честно и абсолютно на уровне экономической логики предупреждал европейцев? Я правильно понял?» – задается вопросом Евстафьев.

Кроме того, эксперт напомнил, что спрос на газ вырос не только в ЕС, но и в России, а «нам наша рубашка точно ближе к телу», поэтому на внутренний рынок Газпром в 2021 году поставил на 30 млрд куб. м газа больше, чем в 2020-м. «Может, нашим европейским партнерам надо было не играть в «борелевщину», основанную на простой уверенности, что Россия рано или поздно «прогнется», а просто просчитать все варианты обеспечения энергобезопасности, а не только те, которые политически нравятся?» – предложил эксперт.

Политолог уверен, что Газпром не должен по первому требованию «на полусогнутых» бежать «выправлять косяки самих европейцев в энергетике, особенно в условиях, когда европейцы даже в тяжелой для себя ситуации не способны отставить в сторону антироссийские настроения».

Ранее в субботу вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна обладает достаточными ресурсами для увеличения поставок газа в Европу, однако их разработка требует времени и инвестиций, поэтому нужны прозрачная сбытовая политика на рынке Европы и долгосрочные контракты. Министр подчеркнул, что Россия выполнила в 2021 году все свои обязательства по долгосрочным контрактам на поставку газа в Европу.

Причиной энергокризиса Новак назвал «недальновидную политику Евросоюза и Еврокомиссии, которая на протяжении последних лет просто целенаправленно отказывалась от долгосрочных контрактов, чтобы снизить зависимость от России, перейти от долгосрочных контрактов на спотовые». «Неправильное планирование, недолгосрочная энергетическая политика – это головная боль европейских политиков, которую они пытаются переложить на других», – резюмировал Новак.

Ряд европейских стран обвиняют «Газпром» в ограничении поставок газа в ЕС в период пикового роста цен на энергоносители, полагая, что российский поставщик, покрывающий порядка 40% потребностей ЕС в газе, манипулировал европейскими ценами. В то же время руководители Еврокомиссии признали, что кризис стал результатом совпадения ряда факторов, включая рост мировых цен на энергоносители, неблагоприятную погоду, снизившую на несколько месяцев выработку ветряной энергии в Европе, рост цен на созданные Еврокомиссией квоты на углеродные выбросы, закрытие большого числа углеродных генерирующих мощностей в Европе.