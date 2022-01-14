Экс-директор по коммуникациям Джонсона извинился за скандальную вечеринку

Устроивший в разгар пандемии вечеринку бывший директор по коммуникациям премьера Британии Бориса Джонсона Джеймс Слэк извинился за проведение мероприятия.

«Я хочу искренне извиниться за гнев, который вызвали [мои действия], и за причиненную боль. Это событие не должно было произойти в то время, когда оно произошло. Я глубоко сожалею и беру на себя полную ответственность за него», – цитирует заявление Слэка ТАСС.

Он работал четыре года на Даунинг-стрит, в том числе при прошлом премьере Терезе Мэй. Несколько месяцев назад он перешел на должность заместителя главреда газеты Sun.

Руководство Слэка рекомендовало не проводить мероприятия по случаю своего ухода, но он игнорировал этот совет.

Между тем сам Борис Джонсон дал понять, что намерен дождаться результатов расследования по инциденту.

Ранее Джонсон извинился за участие в вечеринке на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в 2020 году, он назвал прошедшее мероприятие рабочим.

Две трети британцев считают, что Джонсон должен уйти в отставку после скандала с вечеринкой.

Полицейское управление Лондона сообщений о предполагаемом нарушении правил, направленных на защиту общественного здоровья, которое могло быть на Даунинг-стрит 20 мая 2020 года. СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что на вечеринке было 30 человек, в том числе сам Джонсон и его супруга.