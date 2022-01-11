Британцы высказались за отставку Бориса Джонсона

Бывший разведчик назвал главные международные угрозы для России в 2022 году

Серьезное военное столкновение США и России вряд ли возможно. Однако есть вероятность того, что Киев сможет втянуть их в ограниченный конфликт. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД бывший разведчик-нелегал, профессор МГИМО Андрей Безруков, комментируя выход аналитического доклада с прогнозами на 2022 год.

«Этот доклад отличает большая конкретика во всем. Более того, практически по каждой из ключевых проблемных зон в нем есть хороший, достаточно полный, но при этом читабельный и короткий прогноз», – рассказал соавтор доклада, полковник Службы внешней разведки в отставке, профессор МГИМО Андрей Безруков.

Профессор также напомнил, что прежние прогнозы авторов доклада обладали высокой степенью вероятности. «Если вы посмотрите на последнюю страницу доклада, то увидите перечень прогнозов на 2021 год, где анализируется то, что удалось предсказать. За прошлый год сделанные прогнозы осуществились практически полностью», – указал политолог.

По мнению эксперта, одной из главных тем 2022 года станет развитие российско-американских отношений. В докладе, в частности, указывается, что Вашингтон и Москва подошли к опасной черте и сейчас между ними идет значимый позиционный торг. Авторы полагают, что в случае его провала возможен вооруженный конфликт.

«Серьезное военное столкновение вряд ли возможно по желанию одной из сторон. Об этом свидетельствует, в частности, недавнее совместное заявление пяти ядерных держав о недопустимости гонки вооружений и предотвращении ядерной войны», – уточнил Безруков.

«Тем не менее, не исключено втягивание России и США третьей стороной в ограниченный конфликт. Сейчас речь идет по сути только об Украине. Очевидно, что заинтересованные в таком конфликте страны потеряют свои позиции на фоне стратегических договоренностей о стабильности между Россией и США. Им выгодно играть на противоречиях сторон», – полагает собеседник.

«Но есть общее понимание, что нестабильность ведет к очень существенным издержкам, поэтому ни Вашингтон, ни Москва не допустят, чтобы их втянули в серьезную схватку. Тем более, когда они находятся в стадии активных переговоров, – считает Безруков. – Может быть, и удастся спровоцировать на какие-то отдельные действия, но они будут достаточно быстро погашены, потому что никто не хочет большого конфликта».

Еще одной важной темой 2022 года станет запуск газопровода «Северный поток – 2», полагает аналитик. «Под давлением стран Запада проект уже давно стал объектом торга. Вокруг него постоянно выясняют между собой отношения Германия и США, а также разные группы внутри этих стран», – отметил эксперт.

«Однако я считаю, что в конце концов «Северный поток – 2» будет запущен. По двум причинам. Во-первых, газопровод нужен немецкой промышленности, иначе ей будет сложно конкурировать с американцами, в результате чего Берлину придется платить за энергию гораздо больше, а немцы умеют считать деньги. Во-вторых, «Северный поток – 2» в общем-то строился на деньги европейцев. Так что весь крупный промышленный сектор Европы заинтересован в его запуске не меньше, чем Газпром», – считает Безруков

Во вторник в пресс-центре ТАСС состоялась презентация ежегодного аналитического доклада МГИМО «Международные угрозы 2022. Перехват инициативы». Его авторами, помимо Безрукова, стали советник консалтингового агентства МГИМО «Евразийские стратегии» Михаил Мамонов, декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, директор Лаборатории анализа международных процессов этого института Николай Силаев, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов.

Также среди авторов главный редактор журнала «Международные процессы» Андрей Байков, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Адлан Маргоев, научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов Артем Соколов, директор Центра экспертизы санкционной политики этого же вуза Екатерина Арапова, старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС Игорь Денисов, заместитель директора Института международных исследований МГИМО Александр Чечевишников, и.о. директора Института международных исследований МГИМО Максим Сучков и научные сотрудники и эксперты института Ольга Ребро, Андрей Баклицкий, Елена Маслова и Никита Неклюдов.

В докладе описаны ключевые геополитические тренды наступившего года, включая обострение отношений России и Запада, кризис на Украине и вероятность политической дестабилизации этой республики, усиление влияния Пекина и его отношения с Тайванем, сценарии пандемии и «зеленая сделка» ЕС.

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