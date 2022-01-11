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Британцы высказались за отставку Бориса Джонсона
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Две трети британцев заявили, что премьер-министр Борис Джонсон должен уйти в отставку, вероятно, на их мнение могла повлиять вечеринка на Даунинг-стрит во время локдауна из-за коронавируса.
Опрос проведен компанией YouGov для Sky News, участвовал 5931 взрослый британец. Респондентов спрашивали, считают ли они, что Джонсон должен уйти в отставку. Согласно полученным результатам, 56% ответили да, 27% – нет, еще 17% не смогли ответить на вопрос, передает РИА «Новости».
Авторы опроса отметили, что к результатам необходимо относиться с осторожность, учитывая погрешность и методологические вариации.
Ранее сообщалось, что британский премьер Борис Джонсон может стать фигурантом расследования из-за вечеринки, которая могла проходить в мае 2020 года в его резиденции на Даунинг-стрит. Ранее телеканал ITV опубликовал письмо с приглашением на вечеринку, его разослали порядка 100 адресатам от помощника Джонсона Мартина Рейнольдса в мае 2020 года во время карантина.
Россия ответила на требование США «вернуть войска в казармы»
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Россия не согласна с требованием первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман «вернуть свои войска» в казармы и пояснить, в чем цель учений у границы с Украиной, сообщило российское посольство в США.
«Мы не понимаем логику замгоссекретаря США, который заявляет, что Россия должна «вернуть свои войска в казармы или сообщить США, какие учения продолжаются и какова их цель», в то время как США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе», – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
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В посольстве России также отметили, что страна и дальше продолжит проводить учения на собственной территории, поскольку это является «нашим выбором» и отвечает интересам безопасности.
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман выразила мнение, что Россия могла бы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину путем возвращения войск в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
США отклонили требования России о нерасширении НАТО
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Власти Соединенных Штатов не согласны с предложениями об ограничении на прием новых стран в НАТО, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман после завершившихся в Женеве российско-американских консультаций о гарантиях безопасности.
«Мы были тверды, возражая на предложения [России] о [гарантиях] безопасности, которые просто являются для США непроходными. Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса. Мы не откажемся от двустороннего сотрудничества с суверенными странами, которые хотят работать с США», – приводит слова американского дипломата ТАСС.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков после прошедших в Женеве консультаций с США заявил, что России нужны железобетонные, юридически значимые гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Украина заявила о недопустимости условий со стороны России о членстве страны в НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
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1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Умер глава Европарламента
Председатель Европарламента Давид Сассоли умер во вторник в возрасте 65 лет в Италии, сообщил пресс-секретарь политика Роберто Куильо.
«Давид Сассоли умер в 01.15 (03.15 мск) 11 января», – приводит слова Куильо ТАСС.
По имеющийся у пресс-секретаря информации, Сассоли умер в Авиано в Италии, где был госпитализирован. Дата и время похорон «будут сообщены в ближайшие несколько часов», отметил Куильо.
Накануне пресс-секретарь политика Роберто Куильо сообщил, что председатель Европейского парламента Давид Сассоли в конце декабря попал в больницу из-за серьезных осложнений, связанных с дисфункцией иммунной системы. При этом уточнялось, что Сассоли 26 декабря был госпитализирован в одно из лечебных учреждений Италии.
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Погребинский предположил формулу договоренностей России и США по Украине
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«Украина должна утвердить свой внеблоковый статус – это будет хорошим итогом диалога России и США по гарантиям безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее в США выразили несогласие с ограничением на прием новых стран в НАТО.
«Если бы власть в Киеве и сам Зеленский были сильными и могли бы как-то воздействовать на Верховную раду, то США с их помощью вышли бы из консультаций с Россией с помощью формулы, приемлемой для всех сторон», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, формула состоит в том, что Вашингтон мог бы договориться с Киевом о внесении в конституцию Украины поправки, утверждающей внеблоковый статус страны. «Такой шаг Штаты, получившие по сути ультиматум от России по нерасширению НАТО, посчитали бы хорошим выходом из положения. А Украина открыла бы себе путь к возобновлению полноценного экономического сотрудничества с Россией», – пояснил эксперт.
Собеседник подчеркнул: такая схема, также предполагающая предоставление Донбассу автономии и права вето по внешнеполитическим вопросам, возможна, если Зеленский уйдет с поста, уступив его тому президенту, на которого США сочли бы возможным положиться.
«Все должно пройти под контролем США. Но одного американского посольства в Киеве мало, в реализации этой инициативы должны участвовать все политические силы Украины. Зеленский же разругался со всеми, с кем только можно: с Медведчуком, с Ахметовым, с Порошенко», – напомнил политолог.
«Украина должна стать многовекторной в хорошем смысле. Тогда возможно все: автономия Донбасса, нейтральный статус страны. Но это будет осуществимо уже при другом президенте Украины», – подытожил Погребинский.
В понедельник российское посольство в США заявило, что Москва не согласна с требованием первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман «вернуть свои войска» в казармы и пояснить, в чем цель учений у границы с Украиной.
«Мы не понимаем логику замгоссекретаря США, который заявляет, что Россия должна «вернуть свои войска в казармы или сообщить США, какие учения продолжаются и какова их цель», в то время как США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе», – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман после завершившихся в Женеве российско-американских консультаций о гарантиях безопасности заявила, что власти Соединенных Штатов не согласны с предложениями об ограничении на прием новых стран в НАТО.
Замглавы МИД Александр Грушко в преддверии заседания Совета Россия – НАТО пообещал, что Москва будет добиваться от НАТО конкретной предметной реакции на российский проект соглашения о гарантиях безопасности.
Дипломат отметил: Россия ожидает от диалога с НАТО серьезный глубокий разговор «по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности, которые в течение многих лет «заматывались» странами НАТО, рассматривались как несущественные, как проявление недоверия со стороны России «миролюбивому» характеру НАТО и его деятельности».
«Всему приходит свое время, и без преувеличения можно сказать, что в наших отношениях с альянсом настает момент истины», – добавил он.
Ранее замглавы Рябков утверждал, что России нужны железобетонные, юридически значимые гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Украина заявила о недопустимости условий со стороны России о членстве страны в НАТО.
При этом в Киеве заявили, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по поводу стратегической стабильности являются «неблагоприятным звоночком» для Украины.
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Захарова ответила экс-главе МИД Польши на угрозу «дать по яйцам» России
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала обещание евродепутата от Польши и экс-главы польского МИДа Радослава Сикорского о том, что Россия «получит по яйцам».
«Евродепутат от Польши и экс-глава польского МИДа Радослав Сикорский пообещал, что Россия «получит по яйцам», – написала Захарова в Telegram.
Она напомнила, что слова Сикорского стали ответом министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО «представляет из себя геополитический проект по освоению бесхозных земель, оставшихся после распада Организации Варшавского договора».
«Россия – женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», – заявила дипломат.
Ранее глава МИД Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территорий бывшего СССР. Высказывание польского дипломата стало ответом на заявление Лаврова.
«Мы не стали бесхозной землей, потому что вы не были нашим хозяином. Скорее серийным насильником. По этому мы скучать не будем. А если попытаетесь захватить нас снова, то получите по яйцам», – заявил Сикорский.
Накануне профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский рассказал, что политика сдерживания России представляет собой не более чем попытку спрятать страх перед «российской угрозой».
Российский миротворец рассказал об отношении казахстанцев
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Российские военнослужащие из Коллективных миротворческих сил ОДКБ вынуждены отказывать казахстанцам, которые хотят с ними поговорить и сфотографироваться: это запрещено, сообщил командир подразделения.
«Попытки есть подхода, но нам запрещено фотографироваться и вести диалоги с местным населением», – передает РИА «Новости» слова командира подразделения, охраняющего отделение «Казахтелекома» в Алма-Ате.
Он рассказал, что перед его подразделением стоит задача не допустить проникновения незаконных вооруженных формирований, а также групп мародеров, которые могли бы нанести ущерб зданию и персоналу. «Мирное население относится положительно, всячески помогает, на все просьбы откликается, все необходимые наши команды и просьбы выполняет», –рассказал командир.
Он добавил, что ощущения от пребывания в Казахстане и участия в миротворческой миссии у него «стандартные», так как бойцы подготовлены к таким мероприятиям и просто выполняют свои обязанности.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что острая фаза контртеррористической операции в республике пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.
Также Токаев подчеркнул, что над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. При этом, по его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана не смог увидеть критическую угрозу нацбезопасности.
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что коллективные миротворческие силы (КМС) ОДКБ завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки по решению руководства республики, заявил.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «Войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать.
Захарова указала на ущерб США от некомпетентности Псаки
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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки неоднократно подставляла власти США своими некомпетентными заявлениями, заявила представитель МИД Мария Захарова в эфире канала «Россия 1».
«Это человек (Псаки), который представляет американское руководство и неоднократно это американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм», – передает ее слова РИА «Новости».
Захарова прокомментировала также переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности.
«Работа продолжается, она будет продолжена завтра, мы нацелены на достижение результатов в виде и самого переговорного процесса, и договоренностей, о которых мы заранее информировали с точки зрения изложения нашей позиции, не вижу повода для тревоги», – сказала дипломат.
Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что завершившиеся в Женеве консультации России и Соединенных Штатов носили формат серьезной, деловой и откровенной дискуссии для уточнения позиций, а не переговоров в обычном понимании.
Казахский политолог оценил решение о выводе из страны войск ОДКБ
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«Войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать», – сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Марат Шибутов. Ранее стало известно, что вывод миротворцев ОДКБ из республики начнется в ближайшие дни.
«Обстановка в Казахстане за последние дни принципиально улучшилась. Вчера еще кое-где на окраинах Алма-Аты были слышны отдельные выстрелы, а сегодня в городе уже тихо», – сказал казахстанский политолог Марат Шибутов.
По его словам, стычки протестующих с силовиками прекратились. «С малочисленными очагами бунта мы справимся своими силами», – подчеркнул собеседник. Эксперт добавил, что казахские власти не ожидают возобновления подобного конфликта в будущем.
«Организаторы и участники протеста знают, что в случае эскалации ситуации, войска ОДКБ вернутся в Казахстан. И это является сдерживающим фактором для того, чтобы не было нового мятежа», – сказал аналитик.
Шибутов также прокомментировал недавние слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «если русские оказались в твоем доме – их сложно заставить уйти». В этой связи политолог указал, что безопасность Казахстана гораздо важнее, чем оценка ситуации со стороны США. «Нам плевать на Блинкена и его мнение», – добавил эксперт.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что острая фаза контртеррористической операции в республике пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.
Также Токаев подчеркнул, что над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. При этом, по его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана не смог увидеть критическую угрозу нацбезопасности.
«Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер. Комитет национальной безопасности, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности. Организаторам атаки осталось найти только повод, который появился бы в любом случае», – сказал Токаев.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Всего за время беспорядков 17 правоохранителей погибли, а сумма ущерба государству превысила 216 млн долларов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, куда может перекинуться казахстанский мятеж.
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В МИД не увидели оснований для обсуждения провала диалога с США
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Москва не видит оснований обсуждать какие-либо варианты ответа на возможную неудачу консультаций с Вашингтоном по безопасности, работа идет на достижение результата дипломатическим путем, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам консультаций с США в Женеве.
«Сейчас нет оснований говорить о том, какие системы и в каком количестве могут быть развернуты, это незамедлительно будет воспринято, как новая угроза со стороны России. Мы работаем на результат, который должен быть достигнут дипломатическим путем», – приводит ТАСС ответ замминистра на соответствующий вопрос.
«Зачем же нам сейчас уподобляться коллегам с той стороны, которые все время [угрожают], что обрушат наш рынок, отключат от [системы] SWIFT, то еще что-то расскажут нам про несертификацию «Северного потока – 2», – отметил Рябков.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков после прошедших в Женеве консультаций с США заявил, что НАТО должно отказаться от освоения территории государств, вступивших в Североатлантический альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако в Госдепартаменте США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
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Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Кононенко сравнил Шендеровича с тараканом
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«Этого человека в русской культуре не существует. Это такой престарелый клоун, никому ненужный давно, и куда он там едет и что делает вообще никого не интересует», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя отъезд из России публициста Виктора Шендеровича (внесен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента).
После того, как в конце декабря 2021 года юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в столичную полицию заявление о возбуждении уголовного дела по статье «клевета» против журналиста Виктора Шендеровича*, публицист заявил, что «принял решение переждать снаружи» и уехать из России.
«Я не знаю, кто такой Шендерович, но если ему очень хочется куда-то там поехать, то пусть едет. Этого человека в русской культуре не существует. Это такой престарелый клоун, никому ненужный давно, и куда он там едет и что делает вообще никого не интересует», – говорит Кононенко.
Он подчеркивает, что абсолютно нет никакой разницы, едет ли Шендерович* куда-то или нет, потому что это ничего не меняет в мире. «Ну как можно комментировать, куда там таракан побежал. У него какие-то там дела свои, тараканьи. Куда-то там таракан побежал – ну и хрен с ним», – заключил собеседник.
Напомним, 24 декабря прошлого года Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал оспариваемые сведения в отношении Пригожина, которые ранее прозвучали в прямом эфире «Эха Москвы», недостоверными и порочащими, обязал ответчиков удалить и опровергнуть их, взыскал компенсацию морального вреда с Шендеровича 100 тыс. рублей, а с радиостанции – 1 млн рублей, передает РИА «Новости».
В конце декабря Министерство юстиции России внесло Шендеровича* в реестр СМИ-иноагентов.
*Внесен в список СМИ, выполняющих функции иноагента.
Токаев объявил о завершении миссии миротворческих сил ОДКБ в Казахстане
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Острая фаза контртеррористической операции в Казахстане пройдена, обстановка во всех регионах стабильная, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.
«В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена, ситуация во всех регионах стабильная», – цитирует РИА «Новости» Токаева.
Он отметил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.
Также Токаев подчеркнул, что над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. При этом, по его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана не смог увидеть критическую угрозу нацбезопасности.
«Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер. Комитет национальной безопасности, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности. Организаторам атаки осталось найти только повод, который появился бы в любом случае», – сказал Токаев.
Ранее Токаев подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра страны.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
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Шендерович решил уехать из России
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Журналист Виктор Шендерович (внесен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) сообщил, что принял решение уехать из России после того, как в конце декабря 2021 года юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в столичную полицию заявление о возбуждении против него дела по статье «клевета».
В компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину, после подачи заявления напомнили, что Шендерович* в прямом эфире «Эха Москвы» высказал не соответствующие действительности данные о бизнесмене, что подтвердил суд, «признав сведения порочащими, недостоверными и обязав ответчиков удалить, а также опровергнуть их». Кроме того, суд назначил компенсацию морального вреда с Шендеровича* в размере 100 тыс. рублей.
«Я всегда являлся по повесткам на допросы и в суды... Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению... Пригожина, я, пожалуй, воздержусь», – приводит слова Шендеровича* РИА «Новости».
По словам журналиста, внесенного в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, он «принял решение переждать снаружи». Как отметил Шендерович*, «вынужденный отъезд с родины – это тоже лишение свободы».
Напомним, 30 декабря 2021 года Минюст России внес Шендеровича* в реестр СМИ-иноагентов.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.
Российского миллиардера в Казахстане приняли за террориста
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Миллиардер, совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков рассказал, что находится в Казахстане и пока не может вылететь из страны, при этом у него почти нет интернета и связи.
«Я пытаюсь выбраться из Казахстана, но пока этого не удается сделать. Думаю, я выберусь из Алма-Аты в безопасное место и уже оттуда улечу самолетом», – передает РИА «Новости» его слова.
Рыбаков добавил, что по итогам пребывания в республике намерен сделать видеоматериал, поделившись историей о том, что накануне «на блокпосту чуть не вляпался»: по его словам, его «приняли за террориста». «Хорошо, что все хорошо закончилось», – отметил бизнесмен.
По словам Рыбакова, он улетел в Казахстан 3 января на отдых, обратно собирался возвращаться 10 января. «Сегодня давали интернет на один час – первый раз за три дня. Кто успел, тот что-то закачал, но обычно нет интернета», – сказал Рыбаков.
Ранее Минобороны России сообщило, что самолеты ВКС России доставили из Алма-Аты в Москву и Екатеринбург около 1,5 тыс. россиян, пожелавших вернуться из Казахстана в Россию. Однако позднее в российском генеральном консульстве заявили, что регистрация граждан России на эвакуационные рейсы из Алма-Аты на родину приостанавливается в связи с загруженностью.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы.
Госдеп дал оценку прошедшим в Женеве консультациям с Россией
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Завершившиеся в Женеве консультации России и Соединенных Штатов носили формат серьезной, деловой и откровенной дискуссии для уточнения позиций, а не переговоров в обычном понимании, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
«Сегодня состоялась дискуссия для лучшего понимания друг друга, а также приоритетов и озабоченностей друг друга. Это не было то, что называют переговорами», – приводит слова американского дипломата ТАСС.
Как считает первый замгоссекретаря США, речь идет об «открытом и прямом разговоре», в котором стороны стремятся «лучше понять [обоюдные] озабоченности и приоритеты».
По мнению Шерман, в настоящее время Россия и Соединенные Штаты еще не находятся «в той точке, когда мы готовы формировать тексты [соглашений]».
«У нас состоялась серьезная, деловая и откровенная дискуссия», – подчеркнула Шерман, отметив, что она и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков знают «друг друга очень хорошо». «Поэтому мы в определенной степени можем быть откровенны друг с другом, учитывая, что каждый из нас представляет интересы своей страны и привержен им», – заявила первый замгоссекретаря.
Напомним, 1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Бывший разведчик назвал главные международные угрозы для России в 2022 году
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Серьезное военное столкновение США и России вряд ли возможно. Однако есть вероятность того, что Киев сможет втянуть их в ограниченный конфликт. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД бывший разведчик-нелегал, профессор МГИМО Андрей Безруков, комментируя выход аналитического доклада с прогнозами на 2022 год.
«Этот доклад отличает большая конкретика во всем. Более того, практически по каждой из ключевых проблемных зон в нем есть хороший, достаточно полный, но при этом читабельный и короткий прогноз», – рассказал соавтор доклада, полковник Службы внешней разведки в отставке, профессор МГИМО Андрей Безруков.
Профессор также напомнил, что прежние прогнозы авторов доклада обладали высокой степенью вероятности. «Если вы посмотрите на последнюю страницу доклада, то увидите перечень прогнозов на 2021 год, где анализируется то, что удалось предсказать. За прошлый год сделанные прогнозы осуществились практически полностью», – указал политолог.
По мнению эксперта, одной из главных тем 2022 года станет развитие российско-американских отношений. В докладе, в частности, указывается, что Вашингтон и Москва подошли к опасной черте и сейчас между ними идет значимый позиционный торг. Авторы полагают, что в случае его провала возможен вооруженный конфликт.
«Серьезное военное столкновение вряд ли возможно по желанию одной из сторон. Об этом свидетельствует, в частности, недавнее совместное заявление пяти ядерных держав о недопустимости гонки вооружений и предотвращении ядерной войны», – уточнил Безруков.
«Тем не менее, не исключено втягивание России и США третьей стороной в ограниченный конфликт. Сейчас речь идет по сути только об Украине. Очевидно, что заинтересованные в таком конфликте страны потеряют свои позиции на фоне стратегических договоренностей о стабильности между Россией и США. Им выгодно играть на противоречиях сторон», – полагает собеседник.
«Но есть общее понимание, что нестабильность ведет к очень существенным издержкам, поэтому ни Вашингтон, ни Москва не допустят, чтобы их втянули в серьезную схватку. Тем более, когда они находятся в стадии активных переговоров, – считает Безруков. – Может быть, и удастся спровоцировать на какие-то отдельные действия, но они будут достаточно быстро погашены, потому что никто не хочет большого конфликта».
Еще одной важной темой 2022 года станет запуск газопровода «Северный поток – 2», полагает аналитик. «Под давлением стран Запада проект уже давно стал объектом торга. Вокруг него постоянно выясняют между собой отношения Германия и США, а также разные группы внутри этих стран», – отметил эксперт.
«Однако я считаю, что в конце концов «Северный поток – 2» будет запущен. По двум причинам. Во-первых, газопровод нужен немецкой промышленности, иначе ей будет сложно конкурировать с американцами, в результате чего Берлину придется платить за энергию гораздо больше, а немцы умеют считать деньги. Во-вторых, «Северный поток – 2» в общем-то строился на деньги европейцев. Так что весь крупный промышленный сектор Европы заинтересован в его запуске не меньше, чем Газпром», – считает Безруков
Во вторник в пресс-центре ТАСС состоялась презентация ежегодного аналитического доклада МГИМО «Международные угрозы 2022. Перехват инициативы». Его авторами, помимо Безрукова, стали советник консалтингового агентства МГИМО «Евразийские стратегии» Михаил Мамонов, декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, директор Лаборатории анализа международных процессов этого института Николай Силаев, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов.
Также среди авторов главный редактор журнала «Международные процессы» Андрей Байков, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Адлан Маргоев, научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов Артем Соколов, директор Центра экспертизы санкционной политики этого же вуза Екатерина Арапова, старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС Игорь Денисов, заместитель директора Института международных исследований МГИМО Александр Чечевишников, и.о. директора Института международных исследований МГИМО Максим Сучков и научные сотрудники и эксперты института Ольга Ребро, Андрей Баклицкий, Елена Маслова и Никита Неклюдов.
В докладе описаны ключевые геополитические тренды наступившего года, включая обострение отношений России и Запада, кризис на Украине и вероятность политической дестабилизации этой республики, усиление влияния Пекина и его отношения с Тайванем, сценарии пандемии и «зеленая сделка» ЕС.
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