Стало известно о возбуждении Украиной дела из-за «пыток» Саакашвили в Грузии

Генпрокуратура Украины возбудила несколько дел по фактам возможных «пыток, бесчеловечного отношения, нанесения вреда здоровью и неверного лечения» находящегося под арестом в Рустави экс-президента Грузии, главы украинского исполкома реформ гражданина Украины Михаила Саакашвили, сообщил его украинский адвокат Евгений Грушовец, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По словам Грушовца, Грузия не расследует эти дела и не привлекает к ответственности возможных виновных.

«Украина сделает все возможное, чтобы эти лица понесли ответственность», – заявил он.

Адвокат сообщил, что его подзащитный написал соответствующее заявление в Генпрокуратуру Украины.

«Саакашвили хочет, чтобы его признали пострадавшим», – сказал Грушовец.

Грушовец сказал, что на Украине расследуются действия нескольких сотрудников пенитенциарной службы Грузии, которые якобы причастны к пыткам Саакашвили.

По его словам, украинские врачи и эксперты готовы прибыть в Грузию, чтобы оценить состояние Саакашвили.

«Мы считаем, что (в Грузии) идет системная и систематическая работа, чтобы здоровью Саакашвили был причинен еще больший вред», – отметил находящийся в Грузии украинский адвокат.

Власти Грузии категорически отвергают подобные обвинения.

Грушовец накануне посетил судебный процесс над Саакашвили по делу о незаконном пересечении им границы. Саакашвили, уже осужденный на три и шесть лет лишения свободы - за превышение служебными полномочиями и коррупцию, отбывает срок в тюрьме в Рустави. Против него ведется еще три процесса. Саакашвили нелегально проник в Грузию в конце сентября на пароме с молочными продуктами из Украины, за это ему грозит до пяти лет. В Грузии сроки приговоров не суммируются, а наказание отбывается по самому максимальному из них.

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