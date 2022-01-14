Врач сказал, когда лучше вакцинироваться от COVID-19

Несмотря на возможное в ближайшее время ухудшение эпидемиологической ситуации в России из-за распространения штамма «омикрон», желающие еще могут успеть вакцинироваться, чтобы защитить себя от тяжелых последствий болезни, сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

«Новый всплеск заболеваемости, как мы видим, уже начался в Санкт-Петербурге и Москве. Можно успеть вакцинироваться или ревакцинироваться, чтобы к пику очередной волны сформировать иммунитет. При этом, если человек вакцинировался недавно или переболел, то ничего делать не надо. Если же человек вакцинировался давно, то сейчас можно ревакцинироваться», – передает РИА «Новости» его слова.

По мнению инфекциониста, хотя «омикрон» хорошо избегает антительной защиты, привитыми он переносится как обычная респираторная инфекция, не требующая госпитализации. «Непривитые переносят омикрон-штамм по-разному, но он протекает легче, чем «дельта». Если «омикрон» будет протекать легко и по большей части на амбулаторном этапе, то локдаун действительно не нужен», – отметил Поздняков.

При этом врач добавил, что из-за заразности «омикрона» может вырасти общее число тяжелых случаев. «Допустим, на 10 тысяч заболевших раньше приходилась одна тысяча тяжелых случаев, а теперь на 100 тысяч приходится та же тысяча. Но если из-за высокой контагиозности мы получаем один миллион заболевших, то количество тяжелых случаев растет до 10 тысяч, а если 10 миллионов, то получится 100 тысяч соответственно. То есть за счет массовой заболеваемости штаммом «омикрон» общее количество тяжелых случаев течения COVID-19 может подрасти», – привел пример Поздняков.

По мнению врача, «с другой стороны, в Америке и Европе повышенного уровня смертности не наблюдается, все говорят о большом количестве выявленных случаев, но больницы при этом не перегружены, летальность практически не выросла».

Напомним, 12 января президент Владимир Путин заявил, что необходимо подготовиться к новому витку пандемии коронавируса, есть всего пара недель.

Ранее Путин заявил, что новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем Россия находится в преддверии новых вспышек. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нового эпидемического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России из-за «омикрона» не избежать, важно принять меры по сдерживанию ее распространения.

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